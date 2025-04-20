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Começa agora um novo episódio do "Português Suave". Pode ouvir-nos por aqui na Rádio Observador, mas sempre também em podcast. Contamos sempre com o Marco Neves, que hoje está longe. Marco, olá.

Olá, tudo bem?

Até parece que tenho que dizer um olá mais prolongado para chegar até ti.

Exato.

Olá, olá.

Estamos a mais de 1000 km de distância.

Onde é que estás?

Vim até França com os meus filhos, os meus pais e a minha mulher. Viemos passear em família até Paris para os meus dois filhos conhecerem a cidade, que não conheciam. Por isso, estou na Páscoa em Paris. Mas o "Português Suave" não para.

Não, nós continuamos por aqui, firmes, mesmo à distância. E o que vamos ter neste episódio? Queres levantar a ponta do véu um bocadinho?

Antes de mais, vamos falar de uma palavra relacionada com Páscoa, porque hoje é domingo de Páscoa. Aproveito para desejar uma boa Páscoa a todos os que nos ouvem. Depois vamos até França, curiosamente.

Que é onde tu estás.

Exatamente, para ver palavras francesas que têm origem no português.

Então vamos a isto. Não vamos perder mais tempo e começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. A língua nas notícias, Marco. Vamos lá a isto. Qual é a palavra desta semana?

Havia muitas palavras que eu podia ter escolhido, como sempre, mas como hoje é domingo de Páscoa, escolhi a palavra algoritmo. Talvez seja um pouco estranho. As pessoas poderão não compreender qual é a associação de algoritmo à Páscoa.

Eu ia te perguntar isso mesmo.

É assim, nós hoje usamos a palavra algoritmo quase como se fosse o nome daquela inteligência que está por trás das redes sociais ou da inteligência artificial, mas é uma palavra relativamente mais simples, quer dizer um número de passos para chegar a uma determinada solução matemática. Usa-se a palavra algoritmo, por exemplo, para certos atalhos para conseguir calcular o domingo de Páscoa, porque o domingo de Páscoa é um feriado móvel, como sabemos, que é calculado de uma forma muito curiosa. A definição é o primeiro domingo após a lua cheia que ocorre no equinócio da primavera logo a seguir, embora isto seja mais complicado ainda do que parece, porque a lua cheia é calculada matematicamente, não astronomicamente, para este cálculo, e o equinócio é sempre 21 de março, mas nós sabemos que não é sempre 21 de março. Portanto, para este cálculo há várias alterações e por isso foram criados vários algoritmos, várias formas de calcular isto sistematicamente para chegarmos à data do domingo de Páscoa.

Deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Não me vais pôr aqui a fazer contas, pois não? Que eu sou péssimo com números.

Não, porque era isso mesmo que eu ia dizer. Para a maior parte de nós, nós não fazemos contas, vamos aprender a data que já alguém apanhou o domingo de Páscoa.

Alguém faz por nós.

Exatamente, já alguém faz ou fez há muito tempo, porque isto está resolvido já há muito tempo e a Páscoa já sabemos. Usando estes algoritmos, conseguimos saber qual é a data do domingo de Páscoa nos próximos séculos. Não há grandes dúvidas. Agora, há um algoritmo específico para conseguirmos definir isto. A palavra algoritmo é curiosa. No caso do português, vem do inglês, que já foi buscado ao francês, e é irmã de uma outra palavra portuguesa. Essa não vem do inglês, vem do latim, mas o latim também já foi buscado a outro, o nome de uma pessoa. A palavra portuguesa que é irmã do algoritmo é algarismo. Nós fomos buscar algarismo a um nome de um matemático persa, Al-Khwārizmī, um matemático do século IX, que nos deu este nome e que depois também deu o mesmo nome ao francês e ao inglês, mas por aquelas bandas ou por estas bandas, que estou aqui em França, houve uma mudança com influência grega, em que tentaram mudar a palavra algorismo para algo mais parecido com uma palavra grega, e ficou algoritmo. Por isso, ficamos com estas duas palavras irmãs, que têm exatamente a mesma origem, o nome de uma pessoa em particular, de um matemático persa, que nos deu estas várias palavras. O que mais uma vez mostra como a história das palavras também é uma espécie de pequena janela para a história do nosso mundo, na verdade.

Muito bem, Marco. Olha, já aprendi hoje contigo. Eu aprendo sempre, mas esta questão do algoritmo eu confesso que nunca associaria à Páscoa. Portanto, hoje já me deste aqui algumas luzes. Vamos avançar. Diz, diz.

Foi o teu ovo de Páscoa.

É verdade, foi o meu ovo de Páscoa. Obrigado, Marco, por isso. Entretanto, vamos avançar e vamos até ao Mapa da Língua. E Marco, hoje no Mapa da Língua vamos ter contigo até França. É isso?

Vens até Paris e vamos falar de palavras francesas de origem portuguesa.

Vamos a isso. O episódio da semana passada, onde falamos de palavras inglesas, foi um sucesso. Importadas do português, claro.

Sim, é curioso porque nós costumamos falar muito de expressões portuguesas pelas regiões fora e eu acho muito interessante, senão não falaria delas, mas também é curioso ver onde é que nós temos palavras portuguesas noutras línguas. Há que dizer que não são bem palavras. Isto é sempre um bocadinho perigoso dizer que são palavras de origem portuguesa, porque elas muitas vezes já vêm de outras línguas. Passaram pelo português, tal como as palavras inglesas que nós temos, ou francesas, também passaram pelo inglês e pelo francês, mas não começaram lá. Mas hoje temos palavras que chegaram ao francês através do português e temos pelo menos duas palavras que se repetem do inglês, ou seja, em relação à semana passada, mas isso também é curioso. Mas vamos começar. Tenho seis palavras.

Vamos lá.

A primeira é o nome de um país oriental, "Japon". O Japão foi um nome português, ou melhor, um nome que os portugueses deram, adaptado do que ouviram por lá, e esse nome acabou por se espalhar pelas línguas europeias. Por isso, muitas línguas europeias têm nomes para o Japão semelhantes ao nosso e, portanto, o francês também tem o nome que vem do português. Depois temos uma palavra que, como eu disse, fez uma viagem, passou pelo português. Esta palavra vem da América do Sul, vem das línguas Tupi-Guarani. "Jaguar" é uma palavra francesa, usada no francês, mas que passou pelo português. Depois temos uma que já falamos na semana passada, "zèbre", mas falamos com a pronúncia inglesa, não com a pronúncia francesa. Portanto, esta zebra também é de origem portuguesa, veio do português. E depois temos a outra repetida. Esta quarta palavra, que é "fétiche". Como nós já vimos anteriormente, a palavra fétiche vem do "feitiço" português. E tanto franceses, como ingleses, como neerlandeses, para usarmos o termo mais adequado.

Voltamos à saga.

Exatamente, à saga. Todas estas línguas pegaram na palavra portuguesa, trucidaram-na, há que dizer, e deram-lhe um novo nome. Ficou fétiche, com significado diferente, e depois devolveram à proveniência.

É pra dizer que não somos só nós que fazemos isso à língua dos outros. Os outros também fazem à nossa.

Sim, às vezes até fazem mais, porque não conseguem pronunciar certas palavras muito portuguesas. Depois temos "macaque", que vem do nosso macaco. Eu devo estar a pronunciar um pouquinho mal em francês. Eu estou aqui na França, mas às vezes, enfim.

É assim, a minha pronúncia francesa também não é ótima, apesar de eu adorar francês, é das línguas mais bonitas, que eu gosto imenso.

Sim, eu também gosto muito, mas lá está, foi só uma pequena vingança por causa do fétiche. Destruíram o nosso e nós fizemos a mesma coisa. E por fim, sexta palavra é uma muito curiosa, porque é um pouco o que aconteceu ao fétiche, que foi uma palavra que eu chamei palavra bumerangue, porque foi e voltou de outra forma. E aqui aconteceu ao contrário. Temos a palavra "chicote". Chicote em português, nós sabemos o que quer dizer. Começou de uma palavra francesa, que queria dizer cepo. O português importou esta palavra, transformou, deu-lhe um novo significado, chicote, que nós conhecemos, e depois devolveu ao francês, que ficou com as duas palavras. Com duas palavras com significados diferentes, mas neste caso, chicote, com o sentido que os portugueses lhe deram, escreve-se com "tte" no fim, e não só com o "t". E foi uma palavra que nós devolvemos à proveniência, mas também mastigada e também com o novo sentido. Há que dizer que nós mastigamos bem menos do que o nosso fétiche, que nós nem conseguimos quase ver a relação com feitiço.

Exato.

Por ser tão diferente. Temos aqui seis palavras francesas, que vieram do português ou passaram pelo português. Há mais, não são as únicas, há mais, mas temos de sublinhar, e isto também acontece com o inglês, que é uma relação muito desigual. Não é injusta, as coisas são assim. Nós temos muito mais palavras francesas do que os franceses têm palavras portuguesas. Temos mesmo muitas. Durante muito tempo, nós importamos palavras francesas como se não houvesse amanhã.

E depois do sucesso da semana passada, de "veranda", temos aqui mais umas quantas, mas agora em francês, para os nossos ouvintes também perceberem melhor a origem e de onde é que vêm. Vêm do português. Portanto, aqui fica a explicação do Marco Neves. Marco, nós vamos avançar pra nossa última rubrica e vamos aos mitos e origens da língua. Mitos e origens da língua. E Marco, pergunto-te, espanhol ou castelhano?

Esta é uma dúvida, porque na verdade, nós costumamos ter um episódio extra de dúvidas, já todos sabemos, à quarta-feira, mas este episódio que vamos ter na próxima quarta-feira vai ser um pouco especial e diferente. E hoje decidi pôr aqui a dúvida, que já recebi de muitas pessoas. Não vale a pena sequer dizer o nome de todas, porque são muitas.

Seriam imensas.

Sim, se devemos dizer espanhol ou castelhano. E na verdade, isto também acaba por ser um mito, a ideia de que só podemos dizer espanhol ou só podemos dizer castelhano. E eu vou tentar explicar, sabendo já que dificilmente vou ter as pessoas a concordar comigo, porque é uma daquelas dúvidas da língua em que entramos em modo clubístico. Uns são do clube de uma palavra, outros são do clube da outra e dificilmente vamos chegar a acordo e é mesmo assim que às vezes a língua funciona. Então é assim, nós temos uma língua que se desenvolveu aqui ao nosso lado, não muito perto, ao contrário do que pensamos. Ela desenvolveu-se ali encostado mesmo à zona onde se fala basco. Foi aí que se desenvolveu a língua que nós hoje chamamos ou castelhano ou espanhol. Esta língua acabou por ter muita importância ao longo da história da Península Ibérica em um só momento. E na zona onde se desenvolveu, estamos a falar da velha Castela. E claro que o nome da língua foi, e é ainda, durante muitos séculos, castelhano. A primeira gramática desta língua era a gramática do castelhano. O castelhano é o nome que está nos dicionários. É também o nome que quando a Constituição de Espanha foi aprovada nos anos 70 do século XX, foi usado como língua oficial de todo o Estado. E é um nome muito usado, principalmente para falar desta língua quando está a ser referida no contexto das várias línguas de Espanha, que há várias. Temos o castelhano, temos o catalão, temos o galego, temos o basco, até temos depois outros nomes e outras línguas também, mas essas são as principais. Agora, a verdade é que nos últimos dois séculos Ou mais até, um bocadinho mais para trás, criou-se também o termo espanhol para designar esta língua. E este termo espanhol é usado em português já há bastante tempo. Nós vemos nos Maias, por exemplo, a Sociedade diz espanhol ou escreve espanhol para falar desta língua, que está nos dicionários também. É usado em muitos países de língua castelhana, por exemplo, no México é praticamente o único termo usado é espanhol. Nos dicionários portugueses também está. E muitas pessoas argumentam: "Mas se há várias línguas em Espanha, é injusto chamar esta de espanhol".

Ou seja, fazer essa universalização, não é?

Exatamente, sim. E eu compreendo, eu pessoalmente prefiro castelhano, mas há que dizer que também acontece o mesmo com o francês. Há várias línguas em França e, no entanto, nós temos o francês. Há várias línguas em Itália, muitas línguas em Itália, e nós chamamos italiano a uma língua que também começou por ser uma língua que só se falava numa certa zona de Itália. Portanto, não é absolutamente incoerente nós dizermos espanhol. Como eu disse, eu prefiro castelhano, mas isto é um facto da língua. São dois nomes, que são sinónimos, que apontam para a mesma língua, que nós podemos usar para nos referirmos à mesma língua. Há muitos falantes desta língua, como eu disse, no México, por exemplo, que chamam à sua própria língua espanhol e, no caso do México, até por vezes acham estranho dizermos castelhano. Portanto, é daqueles casos em que, de facto, nós temos dois nomes, podemos preferir um ao outro, mas é um mito dizer que um deles está errado. Os dois estão nos dicionários e estão corretos. Só para sublinhar que eu prefiro castelhano pela razão que disse há pouco. É uma forma também de sublinhar que existem outras línguas muito faladas em Espanha. É um país onde as línguas, que não são a língua que foi escolhida pelo Estado, têm milhões de falantes, o que não acontece em muitos outros países à volta. E por isso dizermos castelhano não só aponta para a história dessa língua, como aponta para esse facto muito relevante relacionado com a Espanha.

Tenho a certeza que os ouvintes, das duas uma: ou vão gostar desta explicação porque os dois estão certos, ou então não vão gostar porque dizem castelhano ou dizem espanhol e querem impor uma delas.

É daqueles casos, sempre que eu falo dessa língua, que é uma língua que me diz muito e que eu trabalho muito com ela muitas vezes, eu tenho sempre comentários. Ou se eu usar a palavra espanhol, vou ter pessoas a dizer que é castelhano, se eu usar a palavra castelhano, muitas vezes até são espanhóis que fazem isso. Quando eu uso a palavra castelhano, tenho vários espanhóis a comentar: "Mas não é castelhano, espanhol é que é o termo mais usado". Enfim, é um daqueles casos mesmo que estamos em modo clubístico, não há muito a fazer.

Exatamente. Marco, nós ficamos por aqui no episódio de domingo. Entretanto, estamos de regresso na quarta-feira com um episódio extra, só com dúvidas, se bem que tu já prometeste aqui algo especial e vamos descobrir isso na quarta-feira. Entretanto, só dizer aos nossos ouvintes para nos seguir nas plataformas de podcast, assim recebe sempre uma notificação sempre que sair um novo episódio e também, caso tenha dúvidas, é enviar para o e-mail portuguessoave@observador.pt, com os dois S's, tanto de português como de suave e sem o acento circunflexo. Marco, um grande abraço. Voltamos a estar juntos na quarta-feira.

Então até quarta.