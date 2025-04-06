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Novo episódio de Português Suave, por aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes. Marco Neves, contamos sempre contigo. Bem-vindo.

Sê bem-vindo, Marco, como estás?

Bem-disposto, apesar da chuva?

Muito bem-disposto, sim. A chuva tem sido um pouco irritante, principalmente porque é muito imprevisível.

É a Núria agora.

Agora é a Núria.

É a Núria.

Não sabia.

É a depressão Núria.

Estávamos no N, quando chegarmos ao Z, logo se vê.

Já vamos ver como é que será o nome dessa próxima tempestade. Marco, o que é que temos para o episódio de hoje?

Vamos a Trás os Montes. Já agora, estava a pensar, quando eu era muito pequeno e antes de aprender na escola, eu dizia Trás dos Montes. Não sei se é um erro meu.

Por acaso acho que não.

Era um erro muito meu.

Não é apenas teu, acredito.

Não é? Vamos a Trás os Montes e vamos também falar de tarifas.

Porque será.

Vamos falar de mentiras também. Porque será, exato. E vamos falar de mentiras também.

Vamos a isto. Como é habitual, começamos então com a Língua nas Notícias.

Marco, vamos então avançar para a Liga das Notícias.

A Liga das Notícias.

A Liga das Notícias era muito giro, mas não. Aqui no Português Suave é a Língua nas Notícias. Marco, acredito que não tenhas tido grandes dificuldades a escolher a palavra desta semana.

Não, porque todos andámos a falar de tarifas. Não vale a pena dizer o que aconteceu, acho que todos nós sabemos, mas o que eu decidi fazer foi procurar a história da palavra tarifa. E confesso que é mais longa do que estava à espera depois de investigar. Já sabia que teria origem árabe, e tem. Não vou tentar ler isto em árabe, mas é algo como "tarifa".

Queria tanto. Foi por isso que comecei o episódio hoje.

Não, porque há ali um som no meio que é muito difícil de fazer, que é uma paragem glotal, em que se tem que parar o som. É muito difícil. Tarifa. Se alguém souber falar árabe bem e quiser enviar.

Que nos envie um áudio para portuguesuave@oobservador.pt.

Exato, e depois nós passamos no próximo episódio. Do árabe não passou para o português. O que aconteceu foi para o turco otomano. Os turcos acabaram por usar esta palavra com bastante frequência ali no Mediterrâneo e desta língua acabou também por passar para o italiano, para o francês e para o catalão, com a forma tarifa, e os dicionários indicam que terá vindo para o português a partir do catalão.

Demorou um bocadinho até chegar aqui até nós.

E ainda esteve no persa, não se sabe exatamente bem se do persa foi para o turco ou se foi diretamente do árabe para o turco, mas a verdade é que é uma palavra que tem origem no Mediterrâneo. É uma palavra que mostra bem as relações entre as várias zonas do Mediterrâneo e como, provavelmente, também esta ideia de tarifa entre países, não diria países, mas entre zonas que comercializavam, terá surgido ali nesta zona.

Muito bem. Origem da palavra tarifa.

E sempre teve origem nas imposições econômicas?

A palavra árabe queria dizer algo tão simples como informação, uma notificação, uma descrição, e daí passou a ser uma descrição dos vários valores que tinham de ser pagos quando um produto era importado. E é uma palavra que ainda hoje tem um significado parecido com esse. Quer dizer, é esse o significado. É uma palavra que ao mesmo tempo viajou muito e não mudou assim tanto. Se formos a ver bem, mesmo na forma árabe, é muito parecida com a forma que tem hoje.

Muito bem. Vamos seguir viagem, está esclarecida a origem. Vamos até ao Mapa da Língua. E Marco, hoje no Mapa da Língua, vamos até Trás os Montes. E tenho que fazer aqui um ponto prévio, que é: tu costumas sempre colocar aqui as expressões e nós chega uma altura do episódio em que escondemos para tentar não adivinhar. Hoje não colocaste aqui nada, portanto estamos às cegas.

Para não vos dar hipótese.

Hoje vai ser giro.

Eu vou estar a perguntar-vos coisas com aquele ar de "eu sei, vocês não", mas eu também não sabia.

Ok, pronto. Menos mal.

Algumas são relativamente conhecidas ou mais conhecidas do que outras, mas eu vou começar por manhoço, que foi enviado pelo Alexandre Mourão. Manhoço, sabem o que é? Um manhoço de notas.

É um maço de notas.

Um maço de notas. Ajudaram.

Se não dissesses notas, eu estava a pensar um adjetivo para um rapaz assim mais traquina.

Sim, também. Um reguila.

Mas pelo que me diz o Alexandre, é um conjunto de coisas que se podem ter à mão. E agora, boh, como foi enviado pela Isabel Chumbo, uma colega professora do Instituto Politécnico de Bragança, que me enviou. Boh. O Alexandre também enviou boh.

Muito? Não. Boh.

Segundo o que me dizem, é uma expressão com significados validíssimos, que pode querer dizer: "Olha essa" ou até uma surpresa. Pode expressar uma surpresa quando alguém faz alguma coisa e eu: "Boh!"

Ok, boa. Não conhecia.

E agora, arrebunhar.

Arrebunhar.

O Alexandre também, o Alexandre enviou muitas.

Arrebunhar.

Arrebunhar. Será semelhante a esse, não?

Arranhar.

Não chegava lá. Eu ia dizer admirar. Não, não tem nada a ver.

E agora vou passar aqui para uma palavra que me foi enviada por Jonas, é a única indicação que eu tenho. Guicho, com CH. Guicho.

Há de ser algum tipo de animal.

Alguém esperto.

Nada a ver.

O Marco hoje está muito guicho.

Estamos a ficar mais guichos. E o CH, já agora que falámos disto, o CH é um som que era tradicional da nossa língua, mas que hoje já quase só se usa em Trás os Montes. Mas ao contrário do que as pessoas poderão pensar, é um traço regional agora, mas não é algo que os transmontanos inventaram. É algo que sempre existiu em português e que nós fomos perdendo no resto do país e que eles foram mantendo por lá. Aquele CH de chuva ou de chave. Neste caso, seria chave. Vamos lá ver.

Tens mais alguma?

Tenho muitas, mas também não temos é muito tempo. Um trogalho. Foi enviado.

Torgalho?

Trugalho. É na praia, um trogalho.

Um ramo.

Não.

Trugalho é...

Imaginem que eu tropece e vocês: "Estás mesmo um trogalho hoje".

Distraído.

Desajeitado.

Desajeitado, ok.

Não estou.

Trugalho.

Um desajeitado.

Estou a atirar todas ao lado.

Não, já acertaste uma, acho eu. Ou não? Não sei.

A do maço de notas.

Essa não conta, pronto.

Então temos aqui: chabasca. Foi a Leonor que me enviou. Este parece ser um insulto, um insulto para alguém.

Chabasca.

É, és um chabasca. Ou estás muito chabasca.

Ok, e o que é?

Maluco, uma pessoa maluca. Maluca no mau sentido, atenção. Tu podes ser maluco, não é no mau sentido.

Exato.

Não é no mau sentido. Não sei se temos tempo pra mais alguma.

Temos mais um minutinho.

Esta aqui, a palavra é conhecida, mas talvez não com este sentido: canalha, que é um insulto.

Sim.

Ah, que é garotos, crianças.

Exatamente, são um conjunto de crianças.

Essa eu sabia.

Vamos.

Eu tinha outras, mas não temos tempo pra todas, mas ficamos aqui a conhecer um pouco mais do português transmontano.

Muito bem. E em breve vamos a outras regiões. Fica aqui prometido que ainda temos de voltar ao norte, porque recebemos um e-mail.

Não foi zangado?

Não, não foi zangado. Porque nós, na altura, fizemos um episódio especial aquando da morte do antigo presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e falámos de algumas expressões nortenhas, vamos assim dizer, da zona do Porto, mas não fomos a todas. E recebemos um e-mail muito útil com várias expressões. Portanto, ainda temos de ir lá.

Há que dizer que só sobre expressões regionais do Porto, em particular, dava pra fazer um podcast inteiro.

Sim. E nesse episódio invertemos funções. Sou eu a perguntar a vocês, porque eu sei a maioria delas, o significado.

Vamos ver se nós sabemos ou não.

Vamos seguir viagem, Marco. Vamos pra nossa última rubrica: mitos e origens da língua. E Marco, hoje vamos falar sobre mentiras.

Porque foi o Dia das Mentiras também.

Sim, dia 1 de abril.

E a língua, como todas as áreas, não sei se concordam, mas há sempre mentiras sobre quase tudo. Às vezes pode ser mais fácil ou menos fácil distinguir a mentira da verdade, mas um dos temas aqui do nosso programa é precisamente este, os mitos sobre a língua portuguesa. E eu, já que tivemos o Dia das Mentiras, gostava de fazer só aqui um apanhado daqueles que eu acho mais engraçados.

Sim. E que às vezes ficam, como é que se diz, eternizados?

Sim, às vezes tornam-se mais famosos.

As pessoas vão dizendo tantas vezes que depois acaba por se tornar regra. Era isso que eu queria dizer.

Sim, neste caso não é bem uma questão de se tornar regra, são mesmo ideias sobre a origem de algumas expressões, que pelo menos foi aquilo que eu achei mais curioso, porque o que estavas a dizer é verdade. Eu tenho uma expressão, de repente toda a gente começa a dizer de outra maneira e aquilo pode acabar por se tornar uma expressão até mais usada do que a outra. Mas neste caso não é bem isso, é mesmo sobre a origem de algumas expressões e de algumas palavras. Nós já falámos de tudo que eu vou dizer agora aqui no programa, mas gostava só de lembrar aquelas que eu considero mais curiosas. A primeira é: nós temos um ditado popular muito conhecido, que é "quem tem boca vai a Roma". Todos conhecemos isso.

Sim.

Surgiu nas últimas décadas uma ideia que é esta: isto seria uma deturpação de um ditado mais antigo. E o ditado mais antigo seria: "quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma".

Mas não é.

Não é.

Ok.

Isto é uma mentira. Este ditado é muito antigo, está registado há muitos séculos. Existe em várias línguas, como nós dissemos quando falámos disto aqui. As outras línguas têm outras versões, mas é mais ou menos por isto. Vão mais ou menos por aqui. E por isso não há dúvida nenhuma que o ditado original é "quem tem boca vai a Roma". Aliás, é esse o sentido que nós damos ao ditado.

Está relacionado com "todas as estradas vão dar a Roma", não é?

E está relacionado com aquele facto, se nós abrirmos o vidro do carro e perguntarmos a alguém, chegamos ao sítio que quisermos, ou então, também pode ser usado de forma mais genérica, se eu falar, se eu conversar, nós conseguimos chegar ao objetivo que temos. Apareceu esta ideia e esta ideia tornou-se muito forte em Portugal e no Brasil, mais no Brasil, pelo que eu tenho visto. Esta nova versão parece ser mais forte no Brasil e é espalhada por muitas pessoas, até alguns professores de Português. Não façam isso. Só por quê? Porque às vezes é engraçado corrigir aquilo que toda mundo diz, mas nem sempre essas correções estão bem.

Sim, é isso.

E neste caso é mesmo uma correção errada. Há quem responda quando eu falo disto: "Mas eu não posso usar o vai a Roma pra dizer que quem tem boca pode reclamar do governo?" Pode usar o que quiser. O que não pode dizer é que isto é a versão mais antiga. Isso é um fato falso. Agora, por que eu trouxe isto aqui? Ou por que estou a falar de novo? Porque estas mentiras ficam mesmo, como estavas a dizer, quase eternas como a cidade. É muito difícil erradicá-las uma vez surgidas. A outra ideia errada sobre o português é a origem do palavrão que acaba em alho, que eu não vou repetir, também já falámos aqui. Há uma história muito engraçada que diz que vinha do Cesto da Gávea e que os marinheiros mandavam Os outros manietes para o cesta gávea e, por isso, criámos esta expressão "vai para o cesta gávea", mas não, aquela palavra já existe há muitos séculos, também já falámos disto. Isto é o top três.

Top três mentiras.

Das mentiras mais curiosas.

As maiores petas da língua escolhidas por Marco Nunes.

E a outra é aquela do transporte de ervas aromáticas, que seria a origem da T, da palavra inglesa, que não é verdade, até porque os ingleses quando começaram a escrever aquela palavra, escreviam de outra forma, é T-A-Y, só depois que passaram para T-E-A, e só por aí já chega para isso. Estas são as três mentiras que eu acho mais divertidas e também, confesso, mais irritantes, porque são ao mesmo tempo divertidas e irritantes. Divertidas porque são muito imaginativas e são irritantes porque há aqui um fenómeno curioso que é: a pessoa pode ouvir a história verdadeira, tudo bem, depois ouve a história falsa e acaba por acreditar com muito mais força na história falsa do que na história verdadeira, precisamente porque a história falsa foi pensada para ser interessante. Depois é muito difícil voltar atrás.

E depois é por isso que há estas imprecisões, às vezes.

Sim, e é por isso que é tão fácil que isto se espalhe, precisamente porque a história falsa não tem de estar ligada aos factos. Por isso, pode ser pensada e refinada até ser tão interessante que ninguém resista a acreditar nela. E pronto, foi o nosso episódio especial sobre o Dia das Mentiras. Estou a brincar.

Foi quase. Este último segmento foi dedicado a isso. Nós temos recebido muitas dúvidas. Agora temos um episódio extra todas as quartas-feiras, que vai para o ar na rádio depois das 16:35. Fica logo disponível às 06:00, em podcast, às quartas-feiras. Portanto, Marco, queres aqui reavivar a memória dos nossos ouvintes e dizer qual é o e-mail? É o desafio que te lanço hoje.

portuguessuave@observador.pt, mas não nos podemos esquecer que os endereços de e-mail ou os endereços de correio eletrónico não têm acentos, por isso nós não podemos pôr o acento circunflexo e temos de repetir aquele S ali no meio.

Exato. Português suave, português suave. Muito bem, Marco, grande explicação. Nós estamos então de regresso na quarta-feira e apenas e só com dúvidas dos nossos ouvintes. Portanto, é só enviar para este e-mail que o Marco acabou de dizer, portuguessuave@observador.pt. Marco, um abraço e até quarta.

Um abraço. Até quarta.