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Às quartas-feiras temos encontro marcado no "Português Suave" para um episódio extra só com dúvidas e sempre com o Marco Neves, porque nós, eu e o Zé, podíamos estar aqui.

Alô, Marco.

Mas isto ia ser muito pobrezinho.

Pois é.

Eu ia ouvir. Se quiserem fazer em que eu envio uma dúvida pelo nosso novo-

Acho que não ia correr bem. Acho que não ias ouvir, ias avaliar mais do que ouvir.

Vou participar através do nosso novo número em que as pessoas podem enviar dúvidas. Não sei se querem dizer já.

Diz, Marco.

Então digo eu: 91 00 24 185. Se quiserem enviar as dúvidas por áudio, será uma forma também de-

Áudio até 30 segundos pelo WhatsApp.

Sim, para as pessoas não-

Porque senão depois enviam-nos áudios de três minutos e não dá, porque o episódio tem 10.

Eu acho que ficamos nós os três a ouvir.

Sim.

Os ouvintes.

Não dá, tem que ser mesmo curtinho.

É um programa feito pelos próprios ouvintes. Não, neste caso é, mas com limites. Hoje tenho uma dúvida e tenho um mito. Eu sei que o mito normalmente é no 11. Porque este mito, no fundo, é uma dúvida. Vamos começar por ele.

Vamos lá.

O primeiro mito/dúvida é: afinal, Saramago usava vírgulas ou não usava vírgulas? Vocês já ouviram, certamente, pessoas dizerem que Saramago não usava vírgulas. Que ele tinha uma pontuação muito particular, é claro que sim. Nós podemos abrir um livro dele e perceber que a pontuação não é a mais habitual, o que não é nada de extraordinário.

Isto tem um nome para os linguistas?

Não, não tem um nome particular, pelo menos não me lembro de nenhum. O que acontece é que na literatura a pontuação sempre foi usada de forma muito mais livre. Podemos dizer que é um estilo próprio de pontuação.

Ok.

Não é só ele. O que eu acho curioso nesta história é, nesta nuvem de ideias sobre a pontuação de Saramago: ele não é o escritor que tem a pontuação mais poliar. Rebelde. Basta abrirem um livro de António Lobantúnis para verem que a pontuação de António Lobantúnis é ainda mais fora daquilo que é a convenção do que José Saramago. José Saramago tinha algo particular: em muitos dos seus livros, nos primeiros era diferente, mas nos últimos, só usava dois sinais de pontuação, o ponto e a vírgula. Ele usava a vírgula com muito mais frequência do que os outros escritores. Aliás, eu fiz a experiência, há uns tempos, de pegar num pedaço de texto de Saramago e pontuar usando as convenções que se ensinam na escola e houve vírgulas que desapareceram. Ele usava vírgulas. É muito estranho nós ouvirmos esta ideia, que eu já ouvi muitas vezes, em muitos programas, até de pessoas que eu tenho certeza que já leram José Saramago, dizerem: "Ah, ele não usava vírgulas", por vários motivos. Ele usava muitas vírgulas, tinha aquela pontuação particular porque tinha o seu estilo. Nós podemos gostar ou não gostar, isso é uma questão pessoal, mas que ele usava vírgulas, usava. Eu já tive discussões muito estranhas por causa disto. Eu já disse isto nas redes sociais, em textos, em livros, e tive pessoas a dizer: "Não, mas ele não usava vírgulas. Eu já li livros." E eu já cheguei a fotografar um livro e enviar para alguém.

Deste esse trabalho.

E a pessoa disse-me o seguinte: "Ah, isso é uma edição especial com vírgulas."

Oh, que as pessoas. Não vais ganhar essa batalha.

Perdi a esperança na humanidade nesse momento.

Meu Deus.

Estou a brincar, não perdi.

Como é que isto é possível?

Mas a pessoa estava mesmo convencida que não tinha vírgulas. Houve pessoas que me diziam: "Não, tem vírgulas ali, de vez em quando aparece uma vírgula." E eu disse: "Não, em todas as linhas." Quer dizer, com certeza que de vez em quando aparece uma linha em que ele não usa vírgulas, mas ele, por acaso, é um daqueles escritores que usa mesmo muitas vírgulas, porque ele para introduzir o diálogo, usa vírgula e depois letra maiúscula. E é assim que inicia o diálogo. Foi uma opção dele. Há pessoas que reclamam também, isto já é uma questão um pouco mais profunda. Dizem: "Então, mas por que Saramago escrevia assim se um aluno hoje usasse esta pontuação num exame, iria chumbar?" Primeiro, se o Saramago tivesse a fazer um exame de Português, também iria usar a pontuação normal. Tal como ele também usava, certamente, quando escrevia.

Não estaria lá enquanto escritor.

Enquanto escritor. Se o aluno quiser criar um texto tão bom que possa usar uma pontuação diferente, se calhar também poderá ser valorizado se for no contexto de criar ficção.

Ou seja, escrever com uma pontuação especial só na parte da composição.

Sim, na parte da ficção, exatamente. Agora, se eu estiver a escrever uma carta às finanças e decidir não usar pontuação, é claro que é um erro. É um erro e eu acredito que José Saramago não faria esse erro, porque está a usar a pontuação de forma criativa, tal como nós também usamos palavras quando estamos a criar um texto criativo, que não usamos numa carta para as finanças. É exatamente a mesma coisa. Mas isto já é uma questão diferente. Podem até não concordar comigo nesta última parte que eu acabei de dizer, não há problema nenhum. Agora, é um facto da vida que José Saramago usava vírgulas. Estão lá, é só abrir um dos livros e ver que elas estão lá.

E vamos arrumar o José Saramago na estante, vamos deixá-lo lá agora.

Ou não, se a pessoa quiser ler, pode ser um bom incentivo para ler José Saramago.

Se quiser. Mas só depois de acabar este episódio, porque ainda temos mais uma dúvida.

Certo. E a segunda dúvida tem a ver com algo muito diferente. Tem a ver com um país que agora está nas notícias, isto devia ser quase a língua das notícias, mas fica para este episódio de quarta-feira, que é: como é que se chama a língua principal do Irão? É muito habitual falarmos em persa, e esse é um nome que ele não tem em português. É o nome que nós sempre demos, é o nome tradicional. Mas às vezes recebo mensagens de pessoas a perguntar: "Mas não deveria ser farsi?" Não sei se já ouviram essa designação, farsi, como nome da língua. E há pessoas que consideram mesmo um erro chamar persa a esta língua, quase como se fosse a mesma coisa de chamar Pérsia ao Irão. A ideia que parece estar na cabeça das pessoas é que tal como a Pérsia é o Irão, a língua persa deveria ser o farsi. Mas farsi é apenas o nome da língua em persa Nós não somos obrigados a usar o nome da língua na própria língua. Nós, por exemplo, chamamos alemão àquilo que os alemães chamam Deutsch. Chamamos inglês àquilo que os ingleses chamam English. Já é um pouco mais parecido. Chamamos basco, isto é outra das dúvidas que me aparece muitas vezes: há pessoas que enviam mensagens: "Quando falas do basco não estás a falar, na verdade, do euskara?". Euskara é o nome dessa língua, na língua. Nós não somos obrigados. O nome farsi é o nome do persa em persa e não há qualquer razão para passarmos a usar outro nome. É a mesma coisa de agora começarmos a dizer que vamos à Alemanha para aprender Deutsch. Não é necessário fazer isso. Já agora, termino dizendo só uma coisa relacionada com esta língua muito curiosa. O persa, ou farsi, se quiserem, é da mesma família que o português. Não estou a falar das línguas latinas, claro, mas estou a falar da família mais alargada de línguas que têm origem no protoindoeuropeu. E o persa faz parte desta família, tal como o inglês, o russo, o hindi, o francês, claro, que é língua latina, o alemão, o sueco, todas estas línguas são da mesma família. Línguas como o estónio, o árabe, o mandarim não são, mas o persa, curiosamente, é da família do português. Fica esta informação.

Para além disto, ainda aprendemos com esta pergunta, Portugal e o Irão.

Vamos só recordar que temos o número 910024185 para enviarem dúvidas, para me dizerem que no livro lá de casa o José Sermo não usava vírgulas e para comentários também, se as pessoas quiserem enviar algum comentário.

Utilizar o nosso WhatsApp, áudios até 30 segundos ou então se quiser escrever também pode escrever-nos através do portuguesuave@observador.pt e também, já dissemos isto, comentários no Spotify. Temos recebido também muitos e portanto convém sempre. É uma forma de contacto mais real e mais próxima com os nossos ouvintes para que também se envolvam cada vez mais neste "Português Suave", que é muito feito com base naquilo que os nossos ouvintes partilham connosco todas as semanas, dúvidas, questões, e estamos sempre a aprender contigo, Marco. Encontro marcado para domingo.

Até domingo.

Aliás, eu não vou estar cá porque vou estar de férias, estão vocês.

Deixamos com estas. Olha, eles podem enviar um áudio, enviem um áudio.

Olha quem sabe.

As pessoas vão da Madeira.

Bem pensado.