Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Bem-vindos ao Pro Bono. Hoje vamos dar continuação ao programa da última semana sobre medidas para habitação que o governo está a preparar para enfrentar a crise no mercado imobiliário. E para continuarmos a falar desse plano, a que o Executivo chamou Construir Portugal, temos conosco, mais uma vez, o advogado Tiago Mendonça de Castro. Bem-vindo de novo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez. Uma das medidas anunciada é a redução de impostos para senhorios que pratiquem rendas moderadas. Já vamos falar do que é que são rendas moderadas, mas, em termos práticos, que tipo de poupanças fiscais podem estar aqui em causa? Porque os senhorios vão ver a taxa autónoma baixar de 25 para 10% em todos os contratos até 2.300 € mensais. É assim?

Como estás, Dita? Obrigado mais uma vez por este convite e cumprimentos aos nossos ouvintes. Sim, de facto, em 2025, o governo anunciou uma redução da taxa liberatória autónoma de IRS para rendimentos prediais de 25% e a nova taxa de 10% para as chamadas rendas moderadas até a 2.300 €.

Infelizmente gostei das aspas que fez aí em moderadas.

Sim, já vou comentar esse ponto em concreto. Os objetivos são claros: incentivar os proprietários a colocar mais imóveis no mercado de arrendamento a preços "controlados", travar o aumento especulativo das rendas, reduzir o incentivo à venda e ao alojamento local, onde supostamente se ganhará mais dinheiro com o arrendamento de imóveis, e reduzir o imposto para quem não pratica preços excessivos. E, portanto, para perceber um pouco o que renda moderada significa na prática, vou lhe dar um exemplo. O valor 2.300 € pode parecer elevado, para ser considerado moderado, mas trata-se de um limite máximo e não de uma média. Em Lisboa, Porto e Cascais, por exemplo, 2.300 € atualmente pode equivaler a um T3 ou T4 bem localizado, ou um T1, uma casa "de luxo" para um casal sem filhos, que até 2.300 €, hoje em dia consegue arranjar casas com estes valores.

Mas há casas mais baratas do que esses valores. E, aliás, uma das críticas ao governo é que a média está abaixo dos 2.300 €, não é?

Sim. Para dar um exemplo claro, que isto abrange grande parte do mercado médio-alto, e não apenas as rendas sociais ou acessíveis, as implicações fiscais de ordem prática desta descida de 25 para 10% são as seguintes: um senhorio que recebia ou que recebe hoje em dia 2.000 € por mês por um imóvel, ou seja, 24.000 € por ano, atualmente paga 6.000 € de IRS por este arrendamento e pagará, com os 10% da taxa liberatória, 2.400 € por mês.

É uma bela poupança.

Uma bela poupança de 3.600 € por ano, poupança fiscal. Portanto, no contrato a cinco anos, são mais de 15.000 € por mês de poupança fiscal. E portanto, a poupança é substancial, sobretudo em contratos longos, e este benefício, em princípio, destina-se a compensar os senhorios que praticam rendas abaixo do mercado.

O governo fala em tornar o arrendamento mais atrativo para os proprietários, isso está claro, é mais atrativo para proprietários, mas e os inquilinos? Há garantias de que esta descida de impostos se traduz em rendas mais acessíveis?

Creio que não. Ou seja, 2.300 € não é objetivamente uma renda moderada. Ainda, sempre falando como montante máximo, porque atualmente uma família com rendimento médio líquido de 1.400 € por pessoa não consegue suportar isso.

Claro.

E o benefício fiscal vai, sobretudo, pra senhorios de imóveis de gama média-alta e não para o chamado arrendamento acessível. Portanto, há quem aponte isto como sendo uma medida regressiva, numa lógica de beneficia proporcionalmente quem tem rendimentos mais altos, senhorios com imóveis mais caros, ou os pequenos proprietários que arrendam, sendo que os pequenos proprietários que arrendam a 500, 800 € por mês recebem o mesmo benefício, ainda que percentualmente o impacto absoluto é muito menor.

No contexto português, e sobre esta questão de ser ou não moderado, era possível encontrar aqui um valor mais baixo? Acha que isso era justo?

Vamos lá ver.

Ou seja, para pressionar as rendas a descerem.

Sim. O salário médio líquido em Portugal em 2024 rondou os 1.200, 1.300 €. E o rendimento líquido por agregado familiar, duas pessoas ativas, fica em média entre 2.000 e 2.400 €. E, portanto, uma renda, volto a dizer, no montante máximo de 2.300 €, consome praticamente todo o rendimento médio familiar português da generalidade da população portuguesa. E, portanto, no contexto de Lisboa e Porto, uma renda média de um T2 em 2025 ronda os 1.500, 1.600 €. No Porto está entre os 1.100 e os 1.400 € e, portanto, os 2.300 € está num segmento que corresponde a um T3 ou T4, nas zonas premium, Avenidas Novas, Príncipe Real, Boavista e Foz. E, portanto, o que é que aqui poderá fazer sentido? Por um lado, procurar fixar o limite da renda moderada por metro quadrado e por conselho, à semelhança do que já se faz. O INE, no Portal da Habitação, já se consegue distinguir, porque é difícil comparar arrendamentos em Lisboa, um arrendamento em Évora ou Castelo Branco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, tem que se olhar pra estes patamares numa lógica territorial, e não uma lógica absoluta de Portugal continental. E depois, há quem aponte também a necessidade de fazer a chamada taxa progressiva, ou seja, rendas até 1.000 €, essas sim beneficiarem de 10% da taxa autónoma, rendas entre 1.500 e 1.600 € passarem para 15% de taxa autónoma, e rendas acima de 1.500 € não terem qualquer tipo de benefício, como sendo uma forma pra incentivar que as rendas passem pra aquilo que a generalidade da população portuguesa consegue pagar, que situa ali entre os 500 e os 800 €.

Se os senhorios passam a pagar menos impostos, seria justo obrigá-los a contratos mais longos, por exemplo?

A lógica da redução de impostos normalmente aporta consigo também uma renúncia da parte do Estado, uma receita fiscal que de outro modo teria oferecido. E há quem entenda que este benefício fiscal deve ser concedido com contrapartidas. Contrapartidas no sentido de exigir, se o Estado está a dar o benefício fiscal, deve exigir algo em troca, como por exemplo, contratos mais longos, de cinco anos, ou implicar também o limite à atualização de rendas, alguma estabilidade habitacional, ou seja, uns contratos curtos, facilmente determináveis, criam alguma insegurança e não resolvem o problema estrutural da habitação e também evitam abusos. Se não houver contrapartidas, os senhorios podem apenas manter rendas altas e aproveitar apenas a descida fiscal para aumentar o seu rendimento líquido. Mas também há argumentos a contrário, que apontam para não se exigir qualquer tipo de contrapartidas. Por um lado, uma maior rigidez pode afastar investidores. A maior complexidade administrativa, ou seja, obrigar a contratos de cinco ou 10 anos, pode criar algum receio da parte dos senhorios, designadamente com inquilinos incumpridores, que é um dos principais problemas no mercado do arrendamento, ou seja, como resolver problemas com inquilinos que não pagam as suas rendas. E também há quem entenda que este mercado ainda está muito em desequilíbrio, ou seja, é necessário introduzir mais habitação no mercado de arrendamento para então mais tarde apertar as regras. E a redução fiscal progressiva consoante a duração do contrato, por exemplo, 15% até três anos, 10% até cinco anos, 5% até 10 anos ou acima de 10 anos de arrendamento, poderia ser uma medida que também se aponta. E também alguns incentivos adicionais se o senhorio conseguir manter uma renda moderada, por exemplo, em função dos metros quadrados que são ocupados por uma determinada habitação arrendada. São tudo critérios que se apontam como contrapartidas exigíveis aos senhorios que beneficiam depois destes benefícios fiscais.

Essa maior complexidade também tornaria mais difícil fiscalizar os contratos para aferir se cumprem realmente os critérios para beneficiar destas reduções.

O mercado de arrendamento sempre foi um mercado muito volátil no que diz respeito ao controle. Todos conhecemos casos de senhorios que não passam rendas, de contratos de arrendamento que apontam um valor e, na realidade, depois são pagos outros montantes por fora e tem sido um pouco a tónica do mercado de arrendamento, alguma insuficiência de fiscalização. O mercado assenta, como sabe, numa lógica de autodeclaração, ou seja, os senhorios têm que comunicar a existência do contrato de arrendamento no portal das finanças, o contrato deve estar registrado no portal das finanças e a Autoridade Tributária aplica depois uma taxa reduzida apenas com base nas informações que são declaradas pelas partes. E a autorregulação declarativa é a base de todo o sistema de fiscalização. Há mecanismos de controle possíveis, por exemplo, o cruzamento de dados entre a AT, do balcão de arrendamento, o IRN, a comparação com recibos eletrônicos de renda, auditorias aleatórias e eventualmente a revisão do benefício fiscal, caso se verifique alguma falsidade. Mas há muitas fragilidades em tudo isto, o controle depende, sobretudo, da boa fé dos senhorios. Normalmente, o inquilino está numa posição mais frágil no que diz respeito à capacidade de denunciar certo tipo de situações. Há quem aponte que o inquilino pode sempre denunciar uma situação de maior fragilidade e a AT tem sempre a possibilidade de cruzar dados bancários e transferências bancárias. Há também quem aponte a necessidade de as rendas serem pagas obrigatoriamente por meio de transferência bancária ou de se indicar os meios de pagamento para evitar, por exemplo, situações em que temos contratos de arrendamento, olhando agora para este novo teto fiscal para benefícios fiscais, em que podemos ter um contrato de arrendamento de 2.200 € e depois acordar à parte um pagamento de mais de 300 ou 400 €, seja de que forma for, para que o senhorio consiga ter o benefício fiscal e o inquilino consiga ter o imóvel que procure e queira.

Tiago Mendonça Castro, muito obrigada por ter estado conosco neste "Pro Bono". O programa volta para a semana. Até lá. O podcast "Pro Bono" é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.