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Quanto ao debate que colocou frente a frente Nuno Melo e Isabel Mendes Lopes, quem ficou mais a perder com as alterações que foram feitas no debate, se a AD com Nuno Melo ou se o Livre com Isabel Mendes Lopes?

Eu sinceramente diria que ficaram ambos a perder. Não sei dizer quem mais, mas o que é certo é que tanto o Livre como a AD, neste caso com Luís Montenegro, têm dois líderes muito experientes. A nível de oratória, Luís Montenegro, a nível parlamentar, tem uma larga experiência, incluindo como líder parlamentar. Isso é muito visível, por exemplo, nos debates quinzenais, tem muito à vontade neste tipo de confrontos. Rui Tavares também é uma pessoa com bastante capacidade de oratória e facilidade no confronto. Nesse sentido, acho que provavelmente ambos teriam, de fato, ganhado e a qualidade do debate poderia ter sido um pouquinho mais elevada se fossem os protagonistas com outro nível de experiência e à vontade a fazer o debate. Obviamente que Isabel Mendes Lopes e Nuno Melo também o têm, mas acho que a dinâmica do debate não foi a melhor. Houve ali alguma dificuldade em esclarecer e ir ao fundo das questões. Houve algumas picardias que não ajudaram. As picardias fazem parte do debate, mas que não ajudaram a esclarecer grande coisa, até porque houve vários momentos em que Nuno Melo, por exemplo, ou falhou em questões factuais, cometeu alguns erros, houve também algumas caricaturas naquelas questões de um classificava o livro como stalinista ou como esquerdista. Acho que andaram um pouquinho mais agarrados a algumas caricaturas do que a discussões mais de fundo. Claro que nestes debates, que são curtos, não é sempre possível fazê-las, mas não foi o debate mais elevado a que já assistimos e houve vários momentos em que a discussão ficou um pouquinho pelo superficial.

Nuno Melo pareceu começar por cima no debate, mas foi perdendo fôlego. Na habitação, por exemplo, não terá ficado muito por esclarecer?

Acho que ficou bastante por esclarecer, sim. Há várias medidas que estão propostas no programa da AD, que é natural que nesta fase não seja um programa hiperdetalhado. Ainda assim, quem está no governo tem sempre mais informação e detalhe para usar quando está a construir políticas públicas e, portanto, havia algum material para usar na resposta de Nuno Melo, seja em relação aos programas de parcerias público-privadas que o governo quer lançar para construir mais a oferta de habitação, seja com outras questões em relação aos contratos de arrendamento estáveis de longa duração. Há uma série de discussões que estão previstas no programa, de fato, e que não foram abordadas de uma forma muito específica. E acho que, mais uma vez, Nuno Melo, em vários pontos do debate, acabou por ficar mais por referências mais genéricas, por medidas mais à superfície e por ataques. Ele estava mais preparado, penso eu, para atacar o adversário e por ir aos pontos fracos do adversário, do que tanto para apresentar as medidas da AD e também optou por uma lógica de defesa que a AD também tem levado a cabo muito nos últimos tempos, que é a defesa do seu legado nestes 11 meses e falar do que conseguiu fazer na governação. Acho que neste debate, se calhar, faltou um pouquinho olhar pra frente e explicar mais em detalhe as medidas da AD. Talvez este seja um daqueles pontos em que seria conveniente termos tido o primeiro-ministro e o candidato da AD, que pode estar um pouquinho mais à vontade numa série de temas.