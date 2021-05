Comissão de inquérito ao Novo Banco. "Ataque violentíssimo de Luís Filipe Vieira"

Ouvido na AR sobre as perdas do Novo Banco, Luís Filipe Vieira criticou a venda à Lone Star. "Defesa de Vieira baseia-se no 'não custei nada' ao banco", comenta Nuno Vinha, editor de Economia.