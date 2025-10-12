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As autárquicas. Há eleições e eleições e depois há as autárquicas que são as autárquicas.

A vida dá muitas voltas. E ouvir agora o que o PCP tem dito sobre ela. Mostra que as personalidades e a proximidade é importante e mostra também que, pelos vistos, não há linhas vermelhas nas autárquicas.

Há um candidato autárquico pela CDU que eu peço desculpa, não me lembro do primeiro nome, mas o apelido é o senhor Linhas Roxas.

Não resultou. Eu percebo o empenho, mas não resultou. Além de Lisboa e Porto, como diria Carlos César, há muito país. Nós vemos aqui em Gaia, o Luís Filipe Menezes também a fazer um regresso que poderia ser inesperado. Volta ao fim de algum tempo. Há um limite de três mandatos consecutivos, mas depois as pessoas podem sempre voltar ao sítio onde foram felizes. Aparentemente é o que vai acontecer em Gaia. Braga.

Miguel, deixa-me só interromper-te, porque temos um primeiro presidente da Câmara eleito.

Sim, é o presidente da Câmara de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco. Paulo César Laranjeira Luís, candidato pelo PSD, acaba de ser eleito presidente da Câmara de Vila de Rei.

Vila de Rei, conselho onde tivemos esta tarde a primeira presidente de junta eleita. Aliás, esteve aqui directamente na emissão especial.

É um conselho pequeno e portanto daí também ser mais rápido este escrutínio. E portanto, Paulo César Luís é presidente da Câmara de Vila de Rei, eleito pelo PSD.

Já agora, 69% dos votos.

69%

Foi uma chamada votação avassaladora. Subiu de 61 para 69.

E o Miguel estava a falar de Braga.

Estava a falar de Braga, mas como nós dizemos há 308 eleições, nós olhando para o mapa neste momento, e que as pessoas podem também consultar no nosso interactivo no site, há uma coisa interessante é que neste momento não aparece o Chega à frente em nenhuma votação, mas aparece o CDS.

Há aqui um reduto do CDS em Ponte de Lima.

Neste momento com 62,4% dos votos, neste momento, atenção.

A Câmara de Ponte de Lima era CDS. Se bem me recordo, é CDS.

Eu penso que o CDS tinha seis Câmaras. É importante para o CDS manter uma presença autárquica.

Era CDS e aparentemente está a reforçar a votação.

E de facto, Nuno Melo, por exemplo, foi para Velas, nos Açores, onde o CDS tem uma quebra, porque o CDS, que tem sido visto como um partido que sobrevive à custa da esmola do PSD, conseguir mostrar aqui que continua a ter implantação autárquica é muito importante. E então melhor ainda se por acaso conseguisse ter mais Câmaras do que o Chega, para o CDS seria maravilhoso. Mas estamos a falar às 20h23. Tudo isto está muito no início e portanto só achei engraçado aparecer ali a cor do CDS lá em cima.

E esse interactivo está disponível no site do Observador e também está disponível na emissão que estamos a fazer em vídeo. Esta emissão de rádio está a ser também uma emissão de vídeo, também é possível ver-nos nos ecrãs dos telemóveis, computadores, em casa, na Smart TV, é ligar o YouTube e espreitar. E também temos lá este quadro e realmente, José Manuel Fernandes, é curioso que o Chega ainda não aparece. A CDU já está a aparecer aqui em Avis, Redondo, Portel e também em Cuba, no Alentejo. Para já a CDU aqui a aparecer, ainda não temos o Chega.

Desses concelhos, há um que eu acho que se a CDU perder, eu ficaria muito surpreendido, porque havia duas aldeias galezas do PCP, agora nas últimas já não, mas em eleições legislativas até mesmo ao fim. E um era o Conselho de Avis e outro era o Conselho de Serpa. Portanto, Avis em Portalegre, Serpa em Beja. Serpa não há resultados ainda, não sabemos o que se está a passar, mas Avis há mudança de presidente de câmara.

É daqueles que atinge os 12 anos.

Atinge os 12 anos. Mas Avis é uma daquelas histórias curiosas da implantação do PCP, porque já estamos no limite norte e Portalegre já é uma zona de transição. Mas aqui houve uma figura local do PCP que teve muita importância histórica há 40 e tal anos atrás, 50 anos, porque ao contrário do que aconteceu em quase todas as unidades coletivas de produção, nas cooperativas agrícolas do PCP, em Avis correu bem. Correu mal em quase todo lado, em Avis correu bem, portanto ficou uma figura política relevante a nível local. Vamos ver se isto se aguenta ou não. Isso são primeiros resultados.

Sim, e há aqui um outro resultado interessante que é Coimbra.

Coimbra, exatamente. Estava agora a olhar exatamente para isso. Ana Abrunhosa aparece na sondagem da RTP destacada na liderança de Coimbra, com 42 a 46% dos votos. José Manuel Silva aparece com 35 a 39 e portanto, à partida, irá perder a câmara para Ana Abrunhosa.

Temos que esperar para ver, mas se se confirmar, se o PS conseguir recuperar Coimbra mais uma vez, é um resultado que ajuda na narrativa socialista Aquela hecatombe das legislativas não era assim tão grave quanto isso, que é possível recuperar e é possível dar a volta.

E amenizar eventuais derrotas em Lisboa e Porto?

Vamos ver.

Depende também dos números.

Vamos ver. É evidente que para o PS, se ficar a um ponto, dois pontos, se perder Lisboa e Porto, mas ficar a um ponto ou dois pontos, com certeza que perdendo, perde. E portanto, não ficará a governar essas cidades. Caso isso acontecesse, não ficaria a governar essas cidades. Mas seriam derrotas um bocadinho com sabor a vitória, porque poderia voltar aquela ideia de que há uma bipolarização. Quando as coisas aquecem, antigamente havia esse slogan, quando as coisas aquecem, lá está o PS. E por isso são bons indicadores para o Partido Socialista. Mas mais uma vez, é muito cedo, claro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver qual é o resultado do Chega. Vamos ver quais são os resultados totais. É verdade que é muito difícil nestas eleições olhar para resultados totais, porque há uma grande confusão. Quer dizer, por exemplo, o PS está com o PAN em Lisboa e o PAN está com o PSD em Sintra. Portanto, em Lisboa, quantos votos são do PS, quantos são do Bloco, quantos são do Livre, quantos são do PAN, é impossível saber. E por isso nós não conseguimos olhar para isto e dizer: o PS teve X votos, o PSD teve Y votos. No Chega conseguimos, porque o Chega não tem coligações, mas no PS e no PSD é difícil fazer isso. Mas claro, temos uma tendência.

Vamos ter um presidente da Câmara da Guarda eleito numa coligação que mete o PPM e o Nós Cidadãos, mas mete, sobretudo, o movimento da guarda do presidente.

Vamos também ter daqui a pouco uma primeira reação da candidatura de Alexandra Leitão, que encabeça uma coligação de esquerda na cidade de Lisboa, está prometida para às 20h30, mais ou menos. São agora 20h28. E continuando nesta análise, Zé Manel, uma das grandes dúvidas que temos para esta noite também são os conselhos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e uma possível subida do Chega, ou mesmo o Chega conquistar alguma destas câmaras.

Eu creio que não é impossível, diria, à partida, alguma surpresa na margem sul. O Chega foi muito forte no distrito de Setúbal nas últimas eleições.

Um bastião, uma antiga cintura vermelha.

Uma antiga cintura vermelha, mas mesmo assim não será muito fácil. E no que respeita às primeiras indicações do único concelho que temos dados, ou de um dos dois concelhos que temos alguns dados de sondagens, é que o Chega fica bastante aquém das expectativas. O Chega ganha em Sintra e Rita Matias, que é uma figura nacional do partido, está muito longe de Marco Almeida e da candidatura do Partido Socialista.

Ana Mendes Godinho.