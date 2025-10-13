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Ronda final, meus senhores, minha senhora, Judite de França, quem são os vencedores? Isto numa espécie de "e o vencedor é": quem são os vencedores e vencidos desta noite, Judite?

Já fizemos essa lista aqui. Há muitos derrotados e também há muitos vencedores. Alexandra Leitão é derrotada, Manuel Pizarro, Rui Mendes Godinho, Rita Matias, Emanuel Silva, Fernando Rua, João Oliveira. Há muitos derrotados, há também muitos vencedores. Eu acho curioso é olhando para este discurso de Carlos Moedas, para quem temeu a derrota, chegou quase à maioria absoluta. É uma grande amplitude em pouco tempo. 15 dias fazem muita diferença.

Não tendo uma campanha, pelo menos no arranque, que não pareceu muito galvanizadora.

E teve um problema. Quando ele chegou, ia falar sobre isso, depois ele começou. Teve a tragédia do Elevador da Glória, em que a atuação dele, enfim, houve olhares diferentes para a forma como ele atuou. Obviamente, o que é relevante no Elevador da Glória é a tragédia que aconteceu, não são as consequências políticas que foram óbvias, mas tem consequências políticas, quer se queira, quer não.

E o pior de consequências políticas seria sempre para quem está no cargo, e portanto, afeta o ele naturalmente.

Certo. Agora, Judite, estavas a dizer com razão que ficou quase na maioria absoluta. De facto, as indicações que nós temos é de que ele fala tão tarde porque esteve à espera de ver os resultados finais, se conseguiria chegar à maioria absoluta.

Não ficou um vereador.

Mas ele agora pode ter um problema, porque neste primeiro mandato o PS tomou a decisão de não aparecer como um partido de bloqueio. Marta Temido, que chegou a estar à frente do PS em Lisboa, antecipando-se uma possível candidatura antes de ir para a Europa, tinha o objetivo, que não foi muito pacífico dentro do PS, de não dar desculpas a Carlos Moedas e, portanto, permitir que o Carlos Moedas governasse. Temos que ver o que vai fazer Alexandra Leitão. Quem é que vai ficar a mandar no PS na câmara? É Alexandra Leitão? E se sim, que opção é que Alexandra Leitão vai tomar agora? Porque por melhor que tenha sido o resultado, e de facto foi, subida de votação.

Foi uma queixa recorrente de Carlos Moedas no anterior, que não conseguia governar porque não tinha vereadores.

Agora ele continua a precisar de apoio.

É que ele tinha dois problemas que o JUC resolveu, um deles está completamente resolvido, que é a assembleia municipal. Porque muitos dos temas da câmara chegavam à assembleia municipal e não passavam. E esse JUC, enfim, não tenho os dados finais, mas creio que entre presidentes de junta e o resultado dos membros da assembleia, que são eleitos por voto proporcional, ele deve ter ficado com a maioria. E eu acho que ele tem outra vantagem, ele agora vai poder dispensar o Partido Socialista e umas vezes falar com o Chega, outras vezes falar com o João Ferreira, que é não prescinde sem dois vereadores.

Mas atenção.

Não sei se o Chega vai querer.

Acho que o Chega terá um e a CDU dois, aparentemente.

Aquilo que o Miguel estava a dizer do PS. Alexandra Leitão disse que assumia a oposição na vereação, portanto será ela a liderar a oposição.

Ela disse que fica.

Pelo que eu percebi do discurso.

Certo.

Mas a saber o que é que irá fazer.

Claro, mas quem é que vai tomar as decisões do PS? É ela ou não?

Mesmo os vereadores da oposição têm um gabinete. Lembras-te de Cristas?

Sim.

Quando Assunção Cristas foi vereadora, tinha um gabinete e portanto ela ia às reuniões de câmara e assumia. Ela era a principal oposição, tinha ficado à frente do PSD. E estava no Parlamento e era líder do CDS, fazia tudo ao mesmo tempo. Ela, apesar de tudo, não tem tantas coisas para fazer.

Não, sim, o meu ponto é politicamente.

Tem que manter-se deputada.

Não, vai manter. Quer dizer, ela não foi candidata a deputada hoje.

Não, ela não foi candidata a deputada, porque ela como estava em Lisboa, ela não se candidatou a deputada, ela só tem Lisboa.

Tens razão.

Na realidade, que remédio tem ela se quer continuar uma vida política que não seja estar em Lisboa. Mas isso é mais um incentivo para ela não facilitar a vida de Carlos Moedas, porque é em Lisboa que a vida política dela se vai decidir, o futuro político dela. Se é para ser uma bengala, um candelabro do Moedas, seria a morte política dela. Por isso, de facto, Zé, sim, Carlos Moedas vai ter que procurar no Chega e no PCP. O Chega, não sei o que André Ventura vai decidir, porque André Ventura, de facto, não quis ter o Chega a apoiar executivos.

Não, mas eu não creio que vá haver. Aquilo que eu diria que faz mais sentido, não quer dizer que vá acontecer, não conheço os personagens em si, é não haver uma coligação formal.

Não, claro.

Haver em função dos temas da agenda, que aliás, acontece muito nas Câmaras Municipais.

Caso a caso, vai-se negociar.

O próprio André Ventura fez quase que uma coligação informal com o Berlindo Machado, portanto, com o presidente da Câmara de Loures do PCP, na altura, porque o PS é que fazia a oposição.

Isso já foi noutro mundo.

É, mas as câmaras têm muitos temas. Repara

Por exemplo, há temas que claramente Carlos Moedas pode ter o apoio, tudo o que tenha a ver com segurança, o apoio do CHEGA. O CHEGA tem dificuldade em votar contra. E há outros temas que têm a ver, por exemplo, na agenda dos transportes de Lisboa, ele está mais perto, pelo menos pelos debates do João Ferreira, do que até do próprio Partido Socialista. Portanto, eu acho que há ali espaço para poder governar sem grandes sobressaltos.

E Carlos Moedas ganha uma outra coisa aqui pro futuro, que é ganha esta narrativa, o Bill Clinton ficou conhecido como o comeback kid. E ele ganha esta coisa de: "Dizem sempre que eu vou perder. Da primeira vez disseram que eu ia perder e eu ganhei. Desta segunda vez disseram que eu ia perder e eu ganhei com mais votos". Isto ajuda. Acho que vai ajudá-lo no futuro, quer ele queira ir a um terceiro mandato, quer queira, eventualmente, concorrer a outra coisa qualquer. Ele, de facto, sai pessoalmente reforçado daqui. Quando ganhou há quatro anos, teve ali um pico enorme de popularidade, mesmo dentro do PSD, aqueles primeiros dois congressos, de cada vez que ele aparecia no congresso, o congresso começava a aplaudir, ele ainda não tinha dito bom dia e já estava a aplaudi-lo. Depois começou em queda um bocadinho esta fase final, quer dizer, quer ele queira, quer não, a verdade é que foi uma desilusão pra uma parte substancial da direita e agora recupera. E por isso é uma vitória pessoal, sem dúvida.

Alexandre, vamos ao teu balanço também desta noite. Alexandre Borges.

Acho que, como dizias, se calhar já fomos fazendo esse balanço mais geral de vencidos e vencedores, mas aqui sobre Lisboa, é isso, eu acho que há uma vitória pessoal de Carlos Moedas que não era muito evidente. E realmente olhas pra noite eleitoral e não está lá nenhum dos líderes dos partidos que o apoiavam. Não estava o Montenegro, porque a sede do PSD nacional está em obras, estava no Porto. Não está o CDS, porque decide ir pros Açores. Não está a Mariana Leitão, porque a sede também é no Porto. Mas de repente, parece uma imensa coincidência que ninguém lá estivesse. E portanto, bem ou mal, ou temiam alguma coisa, ou preferiram refugiar-se disso. Há que reconhecer isso a Moedas. Quer dizer, aqui foi ele o nome escrito a maiúsculas no boletim de votos na coligação, portanto, também resultado com certeza de algum estudo que dava o nome e a identificação pessoal com ele como um trunfo e não como uma vulnerabilidade em relação à Aliança Democrática, AD, PSD, etc.

Sim, essa teve um problema extra, porque no boletim estava a Democrática Aliança, que foi a gracinha que o PPM arranjou. Portanto, de facto, para que não houvesse confusões nenhumas, ou estava lá Moedas em caixa alta ou em maiúscula.

Havia o risco, como aconteceu nas legislativas.

Aliás, suspeita-se que algumas daquelas sondagens que davam empate, penso eu, que apareciam com votação nesse...

Numa delas, pelo menos, havia Democrática Aliança.

Aparecia com expressão que não era real.

Exato, não tinha correspondência. É mesmo isso. Agora, há quatro anos, alguém lembrava isto há dias, Carlos Moedas ganhou as eleições a dizer que ia acabar com a ciclovia da Almirante Reis. Há quatro anos parecia que este era o maior problema de Lisboa e hoje é evidente que há muito mais problemas por resolver e curiosamente a ciclovia continua lá. Vamos ver, o Carlos Moedas foi o próprio a dizer: "Agora sim, agora vamos conseguir fazer tudo aquilo que não conseguimos". Vamos ver o que é que resulta daí, porque de facto não se pode dizer que tenham sido quatro anos extraordinários. E como o Miguel dizia, se ele representava uma espécie de futuro do PSD há quatro anos, neste momento não chegou com essa aura. Uma nota de pormenor, ele entrou, não sei quem é que controla estas coisas, mas ele entrou ao som do People Have the Power, que era a música que a iniciativa liberal do Cotrim de Figueiredo usava sempre. E uma nota só geral, que tem a ver com a forma como acho que começámos hoje a emissão, que foi falar das perspectivas pra abstenção, se calhar ainda não falámos desse vencedor que é o eleitor, porque aparentemente a abstenção vai ser de 40%, cerca de 40%, o que é magnífico. Acho que é o melhor resultado em pelo menos 10 anos, 12 anos.

Fazes bem, Alexandre, lembrar, porque realmente preocupamo-nos muito com a abstenção entre as 18h e as 20h e depois já não voltamos a falar do assunto. Vamos num instante ao Entroncamento, porque entretanto chegou André Ventura ao Entroncamento. Nadine.

Era importante esta importante vitória no distrito de Santarém, esta câmara do Entroncamento. Por um lado, porque muitos dos problemas que nós temos falado expressam-se aqui, não só na imigração, como na questão da subsidiodependência, como na questão das minorias. E eu acho que hoje aqui a população no Entroncamento, nas câmaras, nas juntas, deu um sinal que quer mudar. E estou aqui ao lado do novo presidente da Câmara do Entroncamento do CHEGA, e isso é um momento histórico pra partido, é um momento histórico que o partido se tem que orgulhar.

Vai controlar aqui esta câmara também pra saber como é que ela será gerida.

O CHEGA hoje torna-se um partido de relevo autárquico na gestão autárquica nacional, com presidentes de câmara, como aquele que tenho aqui ao meu lado, e agora tem que mostrar ao país que consegue fazer diferente, que vai fazer diferente.

Esperava uma vitória em mais de uma dezena de autarquias. Como é que é chegar ao final da noite com três, quando esperava perto de 15 no início da noite?

Eu não sou de fazer meias vitórias, nem meias derrotas. O CHEGA queria vencer mais câmaras, isso não aconteceu. Porém, há um dado inequívoco. Quadruplica os resultados das últimas autárquicas. O Chega, quando não ganha, fica sempre desiludido. Nas últimas legislativas não ganhámos também. Ficámos perto, não ganhámos. O Chega está a fazer esse caminho. Em seis anos tornou-se o segundo maior partido do país e hoje conseguiu dar um novo passo muito importante. Diziam que o Chega nunca ia ganhar câmaras, agora ganhou câmaras, vai gerir mais.

Hoje não foram feitos os resultados esperados, André, mas ganhar aqui uma câmara de Santarém era importante.

Era muito importante, porque mostra que o Chega se torna um partido não só de nível nacional, de projeção nacional, que já toda a gente reconhece como líder da oposição, mas agora vai ser um partido com responsabilidades na vida local. Esperava a vitória nesta câmara? Com certeza. Estive aqui há uns dias e senti a energia das pessoas no apoio às causas que nos movem. Estive aqui ao lado do Nelson. Esperava melhores resultados na margem sul. Estive aqui ao lado do Nelson e sentimos essa energia, que as pessoas estão fartas. Certamente sentiu essa energia. Deixa-me só dizer isso. Senti essa energia, que as pessoas estão fartas e sentem aqui muitos dos problemas que nós a nível nacional nos referimos. Eu falei há pouco, não só da questão da imigração e das minorias, da corrupção. O Nelson falou aqui também da questão da segurança, sim. E da segurança. E nós agora vamos ter a responsabilidade, não só a oportunidade, mas a responsabilidade, com o presidente de câmara do Chega, com uma gestão do Chega, de resolver muitos destes problemas.

O essencial das declarações de André Ventura, aqui recebido em festa por dezenas de pessoas em frente à Câmara Municipal do Entroncamento, aqui a desvalorizar este resultado das eleições autárquicas, a focar-se nas autarquias que conseguiu conquistar, uma delas do Entroncamento, como dizia, recebido em festa e em peso por bandeiras e várias pessoas que o quiseram abraçar e cumprimentar André Ventura nesta noite de eleições autárquicas, que se dirigiu aqui de propósito para celebrar a vitória desta autarquia da Câmara Municipal do Entroncamento.

Reportagem direto de Nadine Soares, no Entroncamento, com André Ventura a felicitar o seu autarca eleito. Meus senhores, vamos aqui tentar fazer uma ronda final nesta emissão especial da Rádio Observador. Miguel Pinheiro, a questão das linhas vermelhas também hoje nestas eleições recebe uma machadada definitiva ou não, entre o PSD e o Chega?

Não, eu acho que a questão não é só do PSD e do Chega, acho que a Luz Montenegro tem toda a razão. Todos os presidentes de câmara que foram eleitos agora e que não têm maioria, vão precisar de arranjar forma de ir tendo os votos dos partidos da oposição pra conseguirem passar coisas. E o PSD, da mesma forma que, como dizia o José Manel, Carlos Moedas, irá tentar ter umas vezes o voto do Chega, outras vezes o voto do PCP, da mesma forma, presidentes de câmara do PS. Aliás, nós, durante a campanha, publicámos um artigo precisamente sobre isso, porque dada altura José Luís Carneiro disse que jamais os eleitos do PS poderiam ir procurar os votos do Chega e vários daqueles candidatos que estavam próximos de ganhar do Partido Socialista disseram que isto era pra ser visto caso a caso. E, portanto, nós vamos ter presidentes de câmara do PS, seguramente, a aprovarem decisões com votos do Chega e por isso acontecerá com o PS, acontecerá com o PSD.

José Manel, a questão das linhas vermelhas e do Chega e a forma como a realidade às vezes se impõe na questão autárquica, sobretudo.

Vou ser franco. Acho que isso já é só uma conversa entre nós.

Portanto, já acabou.

Acabou em todo lado. Acabou no Parlamento, nas autarquias, quem é que lá vai estar a olhar pra isso?

O Moedas também disse isso esta noite. Que isso é responsabilidade dos autarcas, autonomia.

Não, mas é que durante a campanha, já vários autarcas de vários partidos disseram que falaram com quem foi preciso falar. E o que inclui falar com o Chega. Disse Marco Almeida, em Sintra, Pedro Duarte, no Porto, e mais se fosse preciso. Aqueles que tinham a perspectiva de não ter possibilidade de não ter maiorias pra governar. E depois, nós temos que ter em atenção duas coisas. Primeira é que há, de fato, muitos temas que são muito pouco ideológicos no dia a dia das câmaras. E o Chega já provou que tanto vota na assembleia com o PS, como com o PSD. Depende, e em temas bastante mais ideológicos. Nas autarquias, se é uma rotunda ou é um cruzamento, é diferente. E há outro aspecto que nós não podemos, de forma alguma, desvalorizar, é que nós não vamos ver. Há pouca imprensa local. E a imprensa nacional não vai estar nas assembleias municipais e nas reuniões de câmara, como apesar de tudo, de alguma forma, ainda se faz no Porto, em Lisboa, de vez em quando, quando há um caso que irrompe lá, no dia a dia. Não temos, infelizmente, digo eu, porque acho que devia haver muitíssimo mais escrutínio do que aquele que existe. A gente só dá por ele quando de repente rebenta qualquer problema mais grave. Mas nós estamos a ver, nós estamos todos os dias a saber se o vereador XYZ fala com o presidente ABC.

E desta noite também sai uma lição Ricardo Leão, ou não?

Sai, claramente. Ricardo Leão é um dos vencedores da noite. Ricardo Leão, vamos lá ver. Primeiro que tudo, quando nós olhamos Câmara a câmara e vemos o número de maiorias absolutas. No caso do PSD e na AVOCAT, os números não são os finais, quando estavam em 125 câmaras, eram 105 com maioria absoluta. Portanto, a proporção é igual em quase todos eles. Em algumas câmaras isso justifica-se porque são executivos relativamente pequenos e que portanto com margens não muito grandes é fácil ter maioria absoluta. Não são executivos de 17, como é o caso de Lisboa, em que é preciso uma margem grande pra ter maioria absoluta. Mas olhando para os resultados, nós temos olhar e a quantidade de presidentes de câmara que são eleitos com 50, 60, 70% dos votos é enorme e não corresponde de forma alguma àquilo que é a diferença entre a implantação local dos partidos. Porque se nós compararmos esses dados com os dados que os mesmos partidos, mesmo quando não estão alinhados em termos de ordem partidária, o que não acontece em muitas câmaras. Às vezes há uma diferença pequena entre os partidos em eleições legislativas, que eu estou a votar outras coisas. Quando chegam ali à eleição local, é um arraso. A Figueira da Foz, no que na última eleição legislativa, nem sei se foi a AD que ganhou. E o Sertão Lopes teve 58%. 58%.

Tem mel, como diria João Soares.

Mas na última eleição não foi assim tão fácil como isso. O seu regresso à Figueira não foi tão glorioso como isso. Mas há muitos outros exemplos, o Isaltino é sempre aquele caso paradigmático que damos. Há, no entanto, algo novo. Vai haver muito mais triangulações, muitíssimo mais. E nalguns casos, jogos quadrangulares.

Quadriculações. Acho que a esta hora já podemos inventar palavras.

Já podemos inventar palavras essa hora, acho que sim. Porque o PCP também conta, não é? Já estivemos a falar de Lisboa, mas há mais câmaras com situações que podem ser semelhantes, com alguns eleitos do PCP que podem empatar ou desempatar. Eu suponho que, por exemplo, é óbvio em Évora, não sei se há algum autarca do Chega eleito, mas vamos ter uma situação curiosa. Évora é uma das câmaras surpreendentes desta noite, não pela vitória do Carlos Zorrinho, mas pelo quase empate do candidato do PSD que ficou a ser de poucos votos do Zorrinho e pelo esmagamento do João Oliveira, que toda gente dizia que podia aguentar a câmara para o PCP.

Miguel, também achas que é uma lição Ricardo Leão e que isso pode ter consequências no PS ou não?

Se nós formos olhar, acho que em Loures é importante olhar pra quem ficou em primeiro lugar, mas também pra quem ficou em segundo. Quem ficou em segundo lugar foi o Chega, com Bruno Nunes, que é a única sombra que resta a André Ventura dentro do partido. Todos dizem que não, mas a verdade é que o Bruno Nunes é visto dentro do partido, e acho que o próprio André Ventura o vê como um possível adversário interno. Ele fica cheio de medo cada vez que se diz isso, porque já sabe o que o André Ventura faz a essas pessoas, corta-lhes a cabeça. Mas Bruno Nunes consegue ficar em segundo lugar com 20,7%, longe de Ricardo Leão, mas com 20,7%, o que só vem mostrar que há um problema em Loures. Só vem dar razão a Ricardo Leão. Há um problema em Loures. E se calhar, se o PS tivesse seguido, se o presidente da Câmara de Loures, que é do PS, tivesse seguido os conselhos das almas bem-pensantes de Lário Torrado, neste momento, se calhar, estava o Chega em primeiro lugar, em vez de estar em segundo. E pronto, estava resolvido o problema, o PS era puro, era um partido puro, e o Chega governava Loures. Há um problema em Loures. Não reconhecer que há problemas em Loures é ir contra a realidade. E aquilo que Ricardo Leão fez foi encarar esses problemas. Isaltino Morais, de que o José Manuel estava a falar. Ele consegue uma votação absolutamente extraordinária. Ele consegue ter, deixa-me lá ver aqui, que é pra não estar a dizer nenhuma mentira, quase 62%, quando teve 51% há quatro anos.

E nove vereadores.

Certo. E o Chega apostou muito em Oeiras, porque lançou o Pedro Frazão, que é um dos deputados do Chega com maior presença na comunicação social. Foi pra Oeiras.

Nas redes sociais também.

Certo, foi pra Oeiras pensar que iria fazer uma campanha contra a corrupção, e aquilo que os eleitores de Oeiras disseram foi que não estão interessados nisso. E por isso, Isaltino Morais consegue ter aqui uma extraordinária vitória, o último mandato, e de fato sai em ombros. Atenção, teve 62%, o PS teve 11,3%. Depois o Chega 8,5, depois há aquela coligação que juntou o LIVRE, o Bloco com Carla Castelo, 6,3. Portanto, de Isaltino, dos 62% de Isaltino, o mais próximo são os 11,3% do PS aliado com o PAN. Por isso, isto é, de fato, é a rendição total e completa. Se as pessoas já não estavam rendidas a Isaltino, renderam-se agora. Ele fez uma campanha muito virada pro humor, de fato transformou-se

Transformou-se assim numa espécie de tio Fofinho da política.

Mas o problema é que ele não é só o tio Fofinho da política. Quando foi a operação PRR pra habitação, as primeiras casas do PIB a serem entregues foram em que município? Oeiras.

Não contesto isso, está bem, Zé, mas a grande campanha dele foi feita à volta dos restaurantes, dos vídeos engraçados no TikTok, destes exautinhos também real. Ou seja, ele fez uma campanha, de facto, virada não tanto pra política, mas pra esta coisa do olhem que engraçado e que simpático que eu sou. E resultou, de facto.

Exaltinou.

Ele nem precisa te contar o resto.

Isso é certo.

Vamos exaltinar, como se dizia numa das campanhas, Alexandre. O PS vai tirar alguma lição com o Ricardo Leão e a forma como Ricardo Leão abordou um problema que diz respeito à vida das pessoas e ignorou o pensamento mais que vinha do lado do rato?

Tenho certeza que sim. E lá está na soma de todas as coisas, quer dizer, o resultado do Alexandra Leitão e do PS anterior, do que era a doutrina dominante até há poucos meses e a vitória com o resultado que tem Ricardo Leão diz-nos isso, acho eu. De que tem que mudar o discurso e, aliás, José Luís Carneiro, nesse sentido, já acompanhou muito mais um pragmatismo acerca das questões da imigração e da habitação. Já acompanhou muito mais isso. Portanto, não tenho dúvidas de que o fará, não tenho dúvidas de que outros autarcas de outras cores políticas acompanharão, provavelmente, a estratégia também de Ricardo Leão. E resta dizer, da minha parte, que lá está, por um lado, parece que o país muda imenso e que lá está tinhas aqui 89 autarcas que chegavam ao fim de ciclo, que na verdade eram 105, porque já paí 16, portanto, tinham mudado no último ano e cedido o lugar ao vice-presidente pra ele ir fazendo caminho pra ficar. E depois tens Isaltino a ganhar largamente em Oeiras, Santana Lopes a ganhar largamente na Figueira da Foz e Luís Lipa Netos a ganhar largamente em Vila Nova de Gaia.

Menos largamente.

Menos largamente, mas mesmo assim. Com grande folga.

Mesmo assim com grande resultado em Gaia.

E, no entanto, Luís Lipa Netos consegue um grande resultado em Gaia e, no entanto, a grande preocupação dele é a sondagem da Católica.

É realmente as pessoas não têm-

Foi uma declaração que ele teve esta noite à entrada.

Foi a primeira declaração.

Tire três e quatro vezes, agora está-lhe atravessada a sondagem da Católica. Acabou de ganhar Gaia, regressa, tem uma vitória folgada, como dizia a Judite, e a grande preocupação dele é a sondagem da Católica. Isto eu não paro de me surpreender.

Foi uma declaração completamente ao lado.

Vamos fechar, Judite, algum balanço final?

Foi uma noite, como se esperava, longa. São 2h24 da manhã e isso vê-se. E eu acho que foi uma noite que, de facto, conseguiu de uma forma salomónica dividir entre PS e PSD muitas câmaras. Dito isto, o PS perdeu a noite em relação ao PSD, mas ainda houve uma divisão salomónica de algumas câmaras que o PS conseguiu ficar apesar de perder a maioria das câmaras e, portanto, só por aí ter sido uma derrota, pra além das duas principais, mais as outras duas das áreas metropolitanas. Portanto, Lisboa, Porto, Gaia, Sintra, quer dizer, é perder muito pro Partido Socialista