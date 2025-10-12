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Também se junta a esta emissão o José Manuel Fernandes, o publisher do Observador. Bem-vindo, Zé. A quais concelhos vai estar mais atento esta noite?

Aos óbvios, digamos assim. Lisboa, naturalmente, Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia. Com estes temos os quatro maiores concelhos do país. Eu também vou dar atenção às capitais de distrito: Braga, Aveiro, Coimbra e Faro. Pelo menos esses. Setúbal porventura também pode haver mais mudanças. Há muitas capitais de distrito que podem mudar de dono. E acho que também vou estar atento a algumas câmaras que o Chega porventura possa ganhar, porque seria uma entrada no mapa autárquico. Já é muita coisa, vamos ter muita variedade esta noite. Estou convencido disso.

Há 89 presidentes que podem sair por limite.

Exatamente. Quando isto acontece, há sempre muitas mudanças. Desta vez, quem está sob pressão é o Partido Socialista, por duas razões. Primeiro, porque tem mais presidentes a sair do que todos os outros. Depois, porque é o partido com mais presidentes de câmara que têm a associação a municípios e chega a essas eleições numa maré baixa eleitoral, como foi a das últimas legislativas. Portanto, há uma pressão grande sobre o Partido Socialista. Agora, é uma eleição que tem sempre uma leitura complicada, porque basta às vezes uma ou duas vitórias saborosas para o balanço da noite ser mais mitigado. E eu quase que apostaria que vamos ter alguns resultados divididos. Quer dizer, daquilo que nós sabemos e das campanhas eleitorais, é muito difícil que alguém traga o jackpot. Isto é, que um dos dois grandes partidos arranque tudo aquilo que estava em jogo. Não estou a ver que isso vá acontecer e, portanto, vai haver possibilidade de toda a gente festejar alguma coisa, na minha ideia.

Miguel Pinheiro, qual é a tua dúvida de eleição para esta noite, ou as tuas duas grandes dúvidas para esta noite?

Primeiro, Lisboa e Porto. Para onde é que caem? E depois, claro, o resultado do Chega. Temos que perceber o que o Chega consegue fazer, em comparação com a CDU. Acho que tudo isso também vai ser importante. Agora, os resultados em Lisboa e no Porto vão ser decisivos para se perceber como é que o Partido Socialista sai visto. Vai ser muito importante, porque para o Partido Socialista estes resultados vão ser absolutamente fundamentais para poder dizer que renasceu depois do que aconteceu nas últimas legislativas ou não. O PSD ou vai passar por isto fininho, o governo.

Se o PSD perder essas duas câmaras, a vida complica.

Certo. O que eu digo é: se isso acontecer, vai tentar sair disto fininho. Se ganhar uma das duas ou ambas-

O Montenegro, há instantes, disse: "Fiquem descansados que não vão ter notícia esta noite".

Claro.

Sim, ele não vai repetir o número de Guterres.

Claro, não se vai demitir. Estaria tudo maluco se agora, de repente, o primeiro-ministro se demitisse para ir outra vez para eleições legislativas. Acho que era de internar toda a gente. De norte a sul, todos. Começava-se no A e acabava-se no Z, ia tudo.

Já agora, acho que também não devemos, relativamente ao Partido Socialista, o que está em causa aqui, sobretudo com candidatos quase todos escolhidos por Nuno Santos, também não é José Luís Carneiro.

Está bem, mas é o partido.

Sim, é o partido, mas não o líder em si.

Acho que devemos dizer que é o partido e, por isso, se houvesse uma hecatombe, duas hecatombes seguidas, já seria um drama. Mas José Luís Carneiro está muito confiante de que isso não vai acontecer, porque repare, no limite, o PS até pode não ganhar Lisboa e Porto, mas ficar muito perto, por exemplo. Será um resultado para o Partido Socialista de algum alívio.

E vai ser seguramente o segundo partido. Em termos de votos, o segundo partido.

Certo. Depois há também esse ponto que tem a ver com o Chega e que liga-se com o Chega e que é no Chega e como em todos os outros. No Chega, especialmente, vai ser importante ver os votos globais, quantos votos na totalidade é que o Chega tem, se consolida o eleitorado que conseguiu

Nas últimas legislativas e depois até onde isso o leva na conquista ou não de câmaras municipais.

Deixa-me assinalar que estamos 10 segundos das 8:00 p.m. em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos finalmente avançar para as projeções que vão sair. Neste instante vamos conhecer algumas das projeções que as televisões vão avançar. Já estamos a ouvir gritos de vitória. Temos aqui as projeções com Alexandra Leitão e Carlos Moedas, Luís Soares, empatados em Lisboa.

Empate técnico entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão, entre 37% a 42% dos votos, isto na projeção da RTP.

A CNN dá vitória a Moedas.

Mas também com valores muito próximos: 33/38 Alexandra Leitão, 36/42 Carlos Moedas. São números muito próximos. Já a RTP em relação ao Porto dá empate técnico entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, com 36/40 para Pedro Duarte e também um valor muito semelhante para Manuel Pizarro. De resto, a SIC e a CNN também estão a avançar com algumas projeções, nomeadamente relativamente a um empate também entre Marco Almeida e Ana Mendes Godinho em Sintra. É essa a indicação também da sondagem da SIC. E em relação a Setúbal, a SIC adianta também uma projeção para a independente Maria das Dores Meira e Fernando José do PS, nesta altura ainda com poucos resultados adiantados pela SIC.

E há um dado curioso, Luís, por exemplo, em Lisboa, na sondagem da RTP feita à boca das urnas, João Ferreira está claramente no terceiro lugar, à frente do candidato do CHEGA, Bruno Mascarenhas.

Deixa-me dar aqui outra indicação. Em Gaia, a SIC dá a vitória a Luís Filipe Menezes e em Faro a António Pina. São as projeções para já sem números, mas que é possível perceber através daquilo que vai sendo projetado, nomeadamente em relação a Faro e em relação também a Sintra. Voltando a Lisboa, há também esses dados muito próximos entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão, com João Ferreira em terceiro lugar e Bruno Mascarenhas no quarto lugar. É projeção da SIC e também da CNN. São dados que estão a ser detalhados agora nesta altura. No que diz respeito ao Porto, há então a RTP a dar também esse empate praticamente entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, mas neste caso, com Miguel Corte-Real do CHEGA em terceiro lugar e o independente Filipe Araújo no quarto lugar. São dados que agora vão sendo um pouco mais detalhados nestas sondagens, que são muitas, são muitos números e são muitos concelhos. A RTP tem nove sondagens para esta eleição e agora há esse detalhe todo também relativamente a esses vários concelhos. Também a SIC dá Pedro Duarte e Manuel Pizarro com valores muito semelhantes. Miguel Corte-Real do CHEGA em terceiro lugar e Filipe Araújo, independente, em quarto lugar nesta sondagem da SIC. São para já estes os dados. Aliás, dá para perceber que são muito semelhantes os dados tanto da SIC como da RTP. São dados muito semelhantes ao nível daquilo que são as projeções das sondagens relativamente a estes dois concelhos principais, tanto a Lisboa como em relação ao Porto. Nesta altura, há outros resultados que vamos tentar também detalhar um pouco mais, nomeadamente aqui através dos sites dos vários canais que estão nesta altura a avançar com essas projeções. Sim, Ricardo.

E Luís, gritou-se vitória na sede, por exemplo, de Carlos Moedas, onde está instalada a noite eleitoral no quartel-general de Carlos Moedas, mas dado fundamental a esta hora, com base nas projeções que temos das televisões, com projeções feitas no trabalho de recolha de informação à boca das urnas, temos Alexandra Leitão e Moedas empatados em Lisboa. É o que dá este resultado. Pedro Duarte também com uma ligeira vantagem no Porto, mas a esta hora são 8:04 p.m. em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A esta hora, acho que só temos uma certeza, Joel Fernandes: isto vai ser uma longa noite. Vai ser contar votos até ao fim.

Diria que sim. Aparentemente, há vantagem dos candidatos. Quer dizer, as sondagens não são exatamente iguais e todas elas apontam para empate técnico, num caso até com os mesmos números, que é o caso da sondagem da RTP para Lisboa. Nos outros casos, é empate técnico, mas em todas estas principais câmaras, exceto Faro, onde está a dar a vitória do Partido Socialista e isso é empate técnico. E Gaia, onde dá a vitória de Menezes, sem empate técnico. Em todas as outras, há indicação de que pode haver vantagem dos candidatos do PSD, portanto, Moedas, Pedro Duarte e Marco Almeida em Sintra. Mas enfim, vamos ver, porque já conheci muitas noites eleitorais que partimos deste ponto e chegamos ao fim com surpresas. Portanto, vamos ter que estar atentos e perceber os primeiros resultados que vêm saindo, sendo que nestas câmaras, que são câmaras muito grandes, por regra, são as últimas a sair os resultados.

Exato. Vamos ter que contar até o fim.

Só espero que não seja como em 2001, que foi lá pra meia-noite que se soube, por Lisboa.

Sim, em 2001.

Em 2001 foi quando Santana Lopes deu a vitória ao João Soares. Foi mesmo no fim e foi dramático. A seguir deu uma descida lá de cima do Altice.

E em 2021 também foi com a vitória de Carlos Moedas.

Quando chegaram as primeiras sondagens, já havia indicação.

Havia uma ideia.

Havia uma ideia que podia acontecer. Mas havia cuidado, porque as empresas também têm cuidado nestas coisas.

Sim. Miguel Pinheiro.

E eu desta vez até colaborei.

Colaboraste.

Eu hoje preenchi quatro boletins.

Foi?

Três para votar e um-

Na sondagem à boca das urnas?

Não sei.

Eu por acaso também ia, mas quando saí de votar o rapaz já lá não estava.

Não, os rapazes escolhem quem é que querem. Não gostaram da tua cara.

Ou isso.

Eles têm uma regra: não é apanhar tudo.

Exatamente.

Não sei quantos eram 500.

Miguel Pinheiro, estás preparado para uma noite longa no FM?

Eu fiz testa e tudo. Claro que sim, isto vai ser muito renhido. Temos valores não muito diferentes nas várias sondagens, mas o que tiramos de todas elas é que nesta fase tudo é possível. Não há nenhuma em que as margens não se sobreponham em Lisboa e no Porto. E temos, claro, também de olhar para outras cidades importantes, mas vai ser até às tantas, sim.