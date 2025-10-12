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Importa também ouvir o Alexandre Borges, que está aqui connosco nesta emissão especial que estamos a fazer na Rádio Observador. Alexandre, eu vou já a ti. Deixa-me só assinalar que são 9h02min, portanto passou uma hora desde as projeções. Luís Soares, o que é que temos nesta altura em cima da mesa?

Nesta altura, tendo em conta dados oficiais e já fechados, o PS está com nove câmaras conquistadas, o PSD com oito câmaras conquistadas. São dados oficiais nesta altura. O PS consegue, para já, duas câmaras no distrito de Beja, Alvito e Mértola, duas no distrito de Faro, Alcoutim e Monchique, também duas no distrito de Portalegre, Crato e Gavião, uma em Leiria, Castanheira de Pera, também duas em Viana do Castelo, Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira, uma em Viseu, Maminda da Beira, e uma na Madeira, Porto Moniz, câmaras que já foram conquistadas pelo Partido Socialista. Quanto ao PSD, já conquistou uma no distrito de Braga, Terras de Bouro, duas no distrito de Castelo Branco, Oleiros e Vila de Rei, duas no distrito de Coimbra, Góis e Pampilhosa da Serra, uma em Sardoal, Santarém, uma em Boticas, Vila Real, foi a primeira que conhecemos e uma em Viseu, em Sernancelhe. Portanto, nesta altura, contas feitas e já atualizo novamente, já são 11 câmaras para o PS e oito para o PSD, há já 19 presidentes de câmara conhecidos.

E quem está a ver esta emissão através do YouTube tem a facilidade de visualmente ter um quadro ao lado da nossa imagem do país, com os concelhos pintados com as cores dos partidos que estão à frente na contagem de votos, o que ajuda também a compreender melhor como ficará arrumado o país ao nível autárquico depois desta noite de eleições. Alexandre, vamos à tua reflexão, à reflexão possível neste momento, com os dados que temos em cima da mesa. Qual é a tua principal conclusão ou quais são as tuas dúvidas que ainda tens esta noite? Se calhar, é melhor que dúvidas é que ainda tens.

Tal e qual. A minha única conclusão é que André Ventura tinha dito há pouco que tinha ido à missa e que depois saía e que iria para a primeira câmara que o Chega ganhasse. Portanto, se de fato é São Vicente, como ele diz, ele se calhar tem que começar a tratar da passagem e ir para o aeroporto.

Alguém lhe perguntou: "Vai agora para Madeira?"

Pronto, é isso mesmo.

Mas acho que ele não respondeu.

Exatamente. Vamos ver.

Temos que ver se ainda há avião.

É isso mesmo. Agora, tudo o resto são dúvidas com efeito. O Luís Gonzeria dizia, e bem, e chateava-se que começássemos aqui as frases a confirmarem seus resultados. Mas às tantas há aqui alguns casos em que parece que precisávamos de pênaltis, como também conversávamos aqui durante esta semana, há alguns casos nestas autárquicas em que precisávamos desse modelo, grandes penalidades para decidir como é que ficam alguns concelhos. Agora, acho que efetivamente a questão do Chega, a noite vai ser realmente muito longa e, portanto, não duvido nada que o Chega ainda vai ganhar em muitos sítios, ou pelo menos nalguns. De qualquer modo, André Ventura já restabeleceu a fasquia no sentido de dizer passar a ter uma autarquia já será uma vitória. Agora há coisas engraçadas, que também têm a ver um bocadinho com o comportamento das pessoas. Até aqui nós habituámos a ver sempre uma diferença entre o que diziam as sondagens e o que eram os resultados do Chega, no sentido em que as sondagens ficavam sempre aquém do que depois os resultados nos davam com o Chega, o que aparentemente refletia um comportamento, que como aconteceu também nos Estados Unidos e noutros países, em que as pessoas pareciam ainda ter alguma vergonha de nas sondagens dizerem que iam votar numa direita radical. Talvez nestas autárquicas possamos ter o primeiro momento em que isso acontece ao contrário, isto é, tivemos sondagens que pareciam mais otimistas para o Chega do que alguns resultados. Quer dizer, há um caso em concreto que é Sintra, que andou a dar empate técnico a três e onde agora vemos Rita Matias bastante atrás.

Depois para o final, pelo menos uma, não quero aqui errar.

Sim, já dava mais distante.

Já dava mais distante.

Mas essa era uma pergunta interessante até para fazer à própria Rita Matias agora.

Se está aliviada.

Não, não é se está aliviada, mas é se o Marco Almeida ganhar, ela vai assumir o lugar de vereadora ou não?

Eu creio que ela dizia que ia assumir o lugar de vereadora, não era?

Então o Chega acabou de perder um deputado.

Pois, era o grande problema.

Não é obrigatório.

Não, pode manter-se.

Pode manter-se. Por exemplo, no tempo em que a Cristas era líder do CDS era vereadora em Lisboa.

Certo, a questão não é essa, mas pode manter-se, mas vai ter necessariamente funções executivas que vão roubar muito mais tempo, naturalmente.

Se tiver funções executivas, eventualmente contribuía para a maioria.

Eu diria que terá, mas vamos ver.

Jorge Fernandes.

Não creio que seja a vontade dela.

Pois, exato. Esta possibilidade de o Chega vencer Moita, aqui na margem sul, Sesimbra, o que isto nos diz sobre o movimento do eleitorado?

É difícil responder essa pergunta

Se se confirmar, há uma discussão muito grande, não só académica, mas também uma discussão até nos jornais em Portugal e noutros países, que é o movimento clássico de zonas ou zonas operárias ou zonas onde a esquerda já foi muito forte. E isso foi muito negado durante muitos anos por muitas pessoas. Por exemplo, estou a lembrar-me de vários artigos que o Daniel Oliveira escreveu, negava veementemente isso, mas o que vemos, de facto, é que o Chega, alguma da principal implementação que está a ter, do seu ponto de vista, em primeiro lugar, de padrões regionais, há claramente uma implementação muito mais forte abaixo do Tejo, praticamente mimetizando a linha de Rio Maior, para quem se lembra do PREC, a linha de Rio Maior partia o país em dois, sendo que a parte sul era a parte onde o PC tinha força e depois dessa divisão dentro da Área Metropolitana de Lisboa, no fundamental, isso corresponde à ex-cintura industrial, se quisermos. Embora, claro, algumas cidades dessa ex-cintura industrial que foram bastante, estou a pensar em Almada, por exemplo, que estão bastante gentrificadas e houve muita classe média que foi expulsa de Lisboa porque já não podia comprar casa em Lisboa. E portanto, aí provavelmente será mais difícil para o Chega conseguir entrar nesse território. Mas isto representará a partida, no fundo, o Chega a canibalizar os territórios que foram bastiões da esquerda durante muitos anos, décadas inclusive. E portanto, agora é preciso olhar não só para essas vitórias, mas para duas coisas, essencialmente: a margem de vitória que obtiveram eventualmente nessas Câmaras Municipais, e em segundo lugar, perceber a relação de forças, se eventualmente isso foi mais à custa dos candidatos da esquerda ou se foi mais à custa da direita.

Exatamente, é uma das dúvidas que temos nesta altura. Daniel Fernandes, entretanto, com os resultados que já temos, com as projeções, algo que te surpreenda?

Eu devo dizer que tinha muito poucas expectativas firmes para estas eleições, porque elas estavam muito em aberto. Estava com alguma dificuldade em acreditar que o Chega, precisamente por causa do problema da qualidade dos candidatos e da visibilidade e da expectativa que poderia haver em relação a eles, pudesse repetir localmente o efeito Ventura. Portanto, se tiveres que ficar só com uma câmara, coisa que veremos. Se ficar com meia dúzia já é completamente diferente. Temos que ver. Mas de resto, as câmaras mais importantes estão muito indefinidas nesta altura e isto, se calhar, no fim da noite, além da história da Associação de Municípios, temos também a questão de perceber se a conquista de algumas câmaras da parte de baixo da primeira divisão ou, se quisermos, da segunda divisão pelo Partido Socialista, como é o caso de Coimbra, Faro, Braga, pode eventualmente compensar uma derrota nas câmaras maiores do país e mais emblemáticas, sendo que, porventura, exceto Gaia, todos os outros estão muito em aberto. Porto, Lisboa e Sintra. Há sinais também, não há dados nem sondagens para uma série de câmaras que eu tinha curiosidade de ver o que acontece. Temos sondagens de Loures, mas não temos nem Odivelas em câmara de mudança de presidente, nem Amadora em câmara também de mudança de presidente. Aqui na zona da Grande Lisboa, faltam também perceber o que se passa nalgumas câmaras da cintura sul do Tejo, onde o Chega teve muito bons resultados. E no norte do país há também algumas questões na zona do Porto que vamos ter que esperar, porque além de só serem três boletins de votos para contar .

Exatamente.

E ser às vezes um pouquinho mais complicado, porque estamos com muitas candidaturas independentes, coligações com todas as formas e feitios. Portanto, a contabilidade disso vai ser muito complicada. Eu acho que vamos acabar por discutir sobretudo Lisboa, Porto, porventura Sintra e porventura estas capitais de distrito. Há mais uma onde eu peço minhas expectativas, que é Aveiro.

Évora.

E Évora também.

E Aveiro temos dois irmãos.

Mas em Évora é uma expectativa para tirarmos de lá o PCP. E depois no fim vamos ver com quantas câmaras fica o PCP, não é?

Exatamente.

Para todos os efeitos, em 2019. E às vezes são as câmaras que o PCP perde para o PS que lhe têm dado grande vantagem nos últimos tempos. Não sei se esse movimento vai continuar e se é para o Partido Socialista.

Exatamente, ou se é para o Chega, Luís Aguiar e Paulo Raria. Vou adaptar a pergunta que fiz ao Jorge Fernandes para tentar perceber contigo qual é a tua opinião sobre isto, se há uma transferência destes votos de protesto ou destes votos, às vezes, de uma população mais revoltada, se quiseres, se calhar a palavra é um pouco exagerada, mas que a CDU ia capitalizando historicamente, também na margem sul do Tejo, no Alentejo, e que agora podem ir para o Chega. Os resultados desta noite podem confirmar esta tendência ou achas que esta leitura não pode ser feita?

Não, eu acho que essa leitura neste momento é clara, independentemente dos resultados destas eleições, para mim isso é quase um facto, que os partidos de protesto à esquerda, à medida que se vão esvaziando, o partido de protesto à direita vai crescendo, e crescendo mais do que aquilo que os partidos de esquerda tinham.

Mas isso é por quê? Porque não souberam acompanhar as preocupações das populações? Desviaram o discurso?

Eu tenho dificuldades, de facto, ainda não consegui perceber porque os partidos de protesto têm tanta força. Quando analiso os dados, não vejo as desgraças que são anunciadas diariamente com o nada funciona. Não vejo nada disso. Eu vejo o desemprego baixo, vejo os salários a crescer. Eu tenho dificuldades em entender isso. O que é um facto é que eu diria que o amor à democracia de um eleitorado que vota com grande força no Partido Comunista não é muito forte. E de facto, também acho que o amor à democracia de um eleitorado que vota em partidos que têm as posições que o Chega tem, também não é muito forte. Nesse sentido, a correlação é óbvia. Agora, claro, o que eu acho é que o Chega vai crescer para além disso. Está numa dinâmica de crescimento que vai passar isso e vai começar a ganhar votos ao centro. Já agora, nesse sentido, eu acho que olhar para estas eleições como uma derrota do Chega é apenas porque as expectativas estavam demasiado altas. É a segunda vez que vou dizer isto, eu acho que André Ventura tem razão. Um partido em tão poucos anos começar a disputar e a ganhar autarquias é obra e é muito inesperado. Não sei quantas vai ganhar. Se ganhar quatro ou cinco, está dentro, mais ou menos, daquilo que eu esperava, mas se ganhar mais do que 10, por mais pequenas que sejam e por mais irrelevantes que sejam, surpreende-me pela positiva e acho que quaisquer leituras de derrota do Chega só acontecerão por causa das expectativas muito elevadas. Não sei quantas mais vezes vou falar, mas eu tenho que dar aqui os parabéns à sogra do Jorge.

A minha sogra é a minha mãe!

Ah, é a tua mãe? Ainda por cima. Pensei que era a mãe do Paulo.

A minha sogra mora nos Estados Unidos.

Pronto, então a mãe do Jorge ganhou a junta de freguesia. Agora pega tu na emissão e dá-lhe os teus parabéns à tua mãe.

Parabéns à mãe do Jorge.

Mas foi reeleita como independente, é verdade.

Qual é a junta, já agora?

Junta de Freguesia de Ariosa, Viana do Castelo.

Viana do Castelo, disseste tu. Muito bem.

É verdade.

Muito bem. Parabéns à tua mãe, Jorge, por esta vitória.

Muito obrigado.

Por ser uma autarca eleita e também temos que agradecer a quem sai da sua vida para dar aos outros.

O que mostra aqui a promiscuidade entre eleitos e comentadores.

Exatamente.

Completamente.

Há comentadores e há comentadores. Exatamente. Luís, vamos aqui num instante atualizar os dados que temos a esta hora, são 21h17, em cima das 21h15.

Nesta altura, já temos os primeiros presidentes de câmara eleitos pelo CDS, pelo CDU e também por grupos de cidadãos. Vamos começar por Avis, o conselho do distrito de Portalegre, onde a CDU venceu a primeira câmara municipal e com uma certa descida de votação, desceu de 54 para 44% dos votos em Avis com o Chega, por exemplo, a não chegar aos 5%, mas não tinha tido candidatos nas eleições de 2021. Já o CDS conseguiu o primeiro eleito em Santana, na região autónoma da Madeira, com 63% dos votos, neste caso, um reforço da votação. O PSD aparece em segundo lugar com 28%, o Chega em terceiro com 3%, Chega que não tinha concorrido nas últimas eleições. Quanto aos grupos de cidadãos, nesta altura em Manteigas, o grupo de cidadãos mantém-se com o Flávio Maçano como presidente da autarquia de Manteigas, isto no distrito da Guarda. Há um segundo também grupo de cidadãos que conquistou uma autarquia, mas que nesta altura não é possível perceber exatamente aqui pelos dados que são divulgados pelo ministério, é o da Golegã, o município da Golegã que acabamos de perceber.

Golegã e Manteigas.

Exatamente, Golegã e Manteigas, grupos de cidadãos. Olhando para o panorama geral, o PS tem nesta altura 17 câmaras, com 16 maiorias absolutas, o PSD 13 câmaras com 13 maiorias absolutas e também uma coligação PSD/CDS com uma câmara conquistada, duas para grupos de cidadãos, uma para a CDU e uma para o CDS. Olhando muito rapidamente para aqueles conselhos que André Ventura nomeou há pouco, mantém-se aquele resultado, só uma freguesia apurada em São Vicente de Madeira, com Chega à frente com 48%. Quanto à Moita, Entroncamento, não há ainda qualquer resultado disponível.

E Albufeira? Era um concelho que o André Ventura também tinha falado sobre isso.

Estava agora a ver e acho que ainda não há resultado. Não há ainda resultados de Albufeira.

Não há, não.

E Albufeira é um daqueles concelhos onde acredito que a população esteja revoltada com tudo e com todos, porque não é fácil uma população que vive do turismo, mas que não é fácil lidar também com o que se vai passando na Rua da Oura, por exemplo.

Mas não é de agora.

Não, não é de agora, mas não sei. Nuno, vamos a outras contas que estamos a fazer ao longo desta noite e há uma declaração interessante de Luís Montenegro à chegada. Parece que escolheu o Porto para estar esta noite a acompanhar a noite eleitoral. É mais perto de Espinho.

Acho que era mais prático.

É mais perto de Espinho, exatamente.

Ele vota em Espinho.

Exato, era mais perto. Mas disse: "Podem tirar o cavalinho da chuva que eu não me demito, qualquer que seja o resultado." Era expectável que isso acontecesse.

Acho que sim, é mais que expectável. Nós habituámo-nos um bocadinho mal com aquele fenómeno de 2001.

De António Guterres.

Das autárquicas que levou à demissão do primeiro-ministro Mas quer dizer, somaram-se uma série de coisas que depois levaram àquele mau resultado do Partido Socialista e que o Tejo se demitiu.

Certo, mas acho que a demissão também indiciava outras coisas que, de facto, se calhar nós só nos apercebemos depois que tinha a ver com o estado em que o país estava também na altura. Mas acho que resultados que tenham conduzido a uma demissão de uma liderança partidária num dos dois grandes partidos na altura, exceto 2001, que levou mesmo à demissão do primeiro-ministro, eu só estou me a lembrar talvez 2017, quando Pedro Passos Coelho se demitiu da liderança do PSD, foi na sequência de umas eleições autárquicas, e não me lembro de mais. Portanto, não é a regra líderes partidários demitirem-se na sequência de autárquicas, muito menos primeiros-ministros. Agora, eu não vou subscrever a tese que as autárquicas são uma espécie de plebiscito ao governo.

Mas achas que não pode ser feita uma leitura nacional?

Acho mesmo muito difícil. Acho que para o Chega é fácil fazer uma leitura nacional.

Desde que ganhe.

Se ganhar uma, já venceu.

É lucro.

Sim, depois é uma questão de nós avaliarmos a dimensão da vitória, mas se ganhar uma é lucro. Depois o resto, nós conseguimos sempre tirar ilações mais ou menos nacionais e de tendência, e até de grandes diferenças de análise do comportamento dos eleitorados mais a norte, mais a sul, e perceber que dificuldades é que as pessoas em determinadas zonas sentem e vivem, e por que votam assim ou porque votam assado. Há movimentos que podem ter uma repercussão em resultados nacionais, não acho que venha daí nenhum mal, seja para que líder for. Ou seja, o PS vai ganhar câmaras, é muito provável. Coimbra, pelo menos, estamos aqui com a hipótese de recuperar a câmara ao PSD, ainda por cima a um presidente de câmara incumbente, portanto não é um mau resultado. O José Luís Carneiro, salvo erro, não escolheu candidatos a câmaras, até. Portanto, tem pelo menos essa vantagem. Aqui o grande vitorioso da noite, no limite, podemos chegar ao final da noite e terem ganho todos. Toda a gente, de certa maneira, ganhou. O PCP porque ganha sempre. O AD porque pode ter aqui mais câmaras do que o PS. O PS porque afinal não tem o desaparecimento que toda a gente adivinhava depois das eleições legislativas. O Chega porque acima de zero é lucro e, no fundo, toda a gente ganha.

Jorge, toda a gente ganha nesta noite ou não? Jorge Fernandes?

Eu discordo profundamente desta ideia do toda a gente ganha, sinceramente. Acho que temos de tirar ilações em função, naturalmente, dos dados objetivos, mas também em função das expectativas que estavam criadas. Eu não discordo aquilo que o Luís disse sobre o Chega.

As expectativas eram de quem?

Vamos ver uma coisa. O único resultado que o Partido Socialista tem muito positivo é Coimbra. Braga foi um erro total do PSD.

Loures.

Certo, Loures, mas tudo o resto...

Évora.

Faro.

Faro.

Bem, Évora ainda não vi os resultados finais. Mas todas as cidades grandes do país, vamos ver uma coisa. Se eu quiser por isso de outra maneira é: onde está 80% ou 75% dos votos absolutos em Portugal estão em câmaras PSD neste momento. A questão é esta, a área metropolitana de Lisboa está praticamente toda controlada pelo PSD, à exceção de Loures, que é um caso especial. Eu, por acaso, ainda não sei os resultados de Amadora, não sei se alguém já terá.

Não há nada ainda.

Ainda não há nada. Mas eu acho que não podemos retirar a importância. Vamos ver. Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, estes quatro conselhos têm, não sei, 20, 25% da população do país. Portanto, eu acho que apesar de tudo, eu percebo que haja algumas vitórias simbólicas do Partido Socialista, e Coimbra claramente é a maior delas, mas especialmente considerando o sítio de onde vem o Partido Socialista, o Partido Socialista esta noite precisava de fazer uma prova de vida inequívoca. E não conseguiu fazer, o ponto é este. Uma coisa é se o Partido Socialista, por exemplo, estivesse a meio de um ciclo, estivesse no poder ou tivesse tido um resultado normal ou historicamente normal nas últimas eleições. Aí certamente poderia dizer: "Bom, é uma noite..."

Mas achas que havia essa expectativa ou já se partiu para isto com: "Pronto, o PS está embaixo e vai continuar embaixo."

Eu acho que havia a expectativa do PS de pelo menos ganhar ou Lisboa ou Porto, uma delas, pelo menos, para ser muito honesto. Eu acho que havia essa, por exemplo.

Mas essa era uma expectativa tua, Jorge. Eu não tinha, por exemplo.

O Jorge está a dizer que o PS teria.

O PS teria a expectativa de ganhar, não vou dizer todas.

Não, todas não. Falamos muito, por exemplo, do facto de João Ferreira tirar muitos candidatos, tirar muitos votos ao Partido Socialista, que é verdade. Agora, eu acho que depois da Glória, com um Chega em crescimento, eu pessoalmente acho que o PS, com um candidato melhor, poderia ter ganho. Se tivesse, por exemplo, colocado Duarte Cordeiro a liderar a candidatura, certamente ganharia.

Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Agora, o problema é que não colocou. Nisto dos candidatos há muitos erros.

O Duarte Cordeiro também não manifestou grande vontade.

Sim, o Duarte Cordeiro não terá.

Certo, mas eu estou de acordo contigo. O ponto aqui é que eu acho que é preciso tirarmos a ilação seguinte, que é qual é a leitura nacional que fazemos disto Vamos ver. Por exemplo, eu estava a falar em privado com uma pessoa que sabe bastante de tudo isto e estávamos a comentar que esta noite será que é assim tão diferente da noite de 2001 que levou o Guterres a sair da liderança do governo?

Mas é claramente que é. Não tem comparação.

Mas tu achas que esta noite é melhor para o PS do que essa noite?

Claro que é e vais ver isso no fim. Primeiro, porque eu creio que pelos dados até agora, não ficaria nada surpreendido que mantivessem a Associação de Municípios. Isso é uma coisa que nós perdemos estrondosamente. Depois, aquilo que foi surpreendente nessa noite de 2001, foi que o PS achava que ia ganhar Sintra e espantosamente perdeu. O PS em Lisboa quase não fez campanha porque estava no papo e perdeu. O Porto foi uma surpresa do tamanho do mundo.

Gaia e Coimbra.

Gaia.

Cascais.

Gaia em 2001 já tinha sido ganho antes pelo Menezes.

Ganhou em 97.

Em 97 o Menezes já estava lá.

A situação política também era diferente, não é?

Sim, repara, era uma situação política onde o Partido Socialista o que tinha tido de mais complicado tinha sido a Ponte entre os Rios. Há alguma percepção de que o governo estava a patinar, que o primeiro-ministro António Guterres estava com pouca vontade de ser primeiro-ministro.

De continuar.

De continuar, achar que era um injustiçado por não ter maioria absoluta e, portanto, deprimido e por aí adiante. Mas aquilo que foi detrimento em muitos desses sítios foi mesmo as candidaturas. Havia muita tranquilidade em relação a estes candidatos. Edites de Estrela ia perder Sintra. O regresso triunfal ao Porto de Fernando Gomes ia ser outra coisa que não um regresso triunfal. E desse ponto de vista, nós chegamos ao dia de hoje com muitas coisas taco a taco, no sentido de dizer: não há nenhum candidato do Partido Socialista indiscutível, daqueles câmara grandes, que esteja de repente em risco, porque o PS pode não ganhar Porto e Lisboa, mas já eram câmara que não eram dele. Das câmaras importantes, aquelas que pode perder, são câmaras que têm peso, Gaia, em termos de população, a segunda e a terceira câmara do país, Gaia e Sintra, mas não têm o mesmo impacto mediático que têm Lisboa e Porto e, porventura, algumas capitais de distrito.

Eu termino já. Deixa-me só terminar dizendo isto. Volto a reiterar isto. Isto tem tudo que ver com o local de onde o PS parte. No fundo, estas eleições, na minha opinião, são uma confirmação do muito mau resultado que o PS teve nas legislativas anteriores. E eu não penso que ganhar Braga e Coimbra, enfim, vamos dizer que ganhe Évora e Faro. Certo, ok, são quatro cidades intermédias, mas sob esse ponto de vista, não há aqui nenhuma grande capital que vá para as mãos do PS. E, por outro lado, vamos ver ainda a mancha territorial como é que fica.

Claro, também tens razão, mas não me parece ser o mesmo balde de água fria que foi em 2001.

Certo, mas isto não é um ciclo normal. O Partido Socialista, vamos ver, Zé Manuel, no espaço de um ano pode averbar as legislativas, perder Lisboa e Porto, ou não ganhar Lisboa e Porto, e perder as presidenciais. Isso para um partido com a história do Partido Socialista é uma coisa dramática. O Partido Socialista, no espaço de um ano, perder tão clamorosamente todos os locais onde poderia ter algum tipo de apoio político no sentido de ser o sustentáculo do partido.

Vamos assinalar as 21h30 da noite e vamos fazer novo ponto de situação nesta emissão especial que a Rádio Observador está a fazer ao longo desta noite, Autárquicas 2025. Estamos a acompanhar a contagem dos votos, saber quem ganhou, quem perdeu e que leituras nacionais e locais vão ser feitas ao longo desta noite. Luís Soares, entre projeções e resultados, vamos para já a resultados. O que é que temos a esta hora?

A esta altura temos, a nível de resultados, já muitos presidentes de câmara eleitos. Nesta altura há 24 presidentes de câmara eleitos pelo PS, 20 pelo PSD isoladamente, quatro pela coligação PSD/CDS, três por grupos cidadãos, um pela CDU e um pelo CDS. São para já os presidentes de câmara eleitos nesta altura, sendo que há a assinalar aqui duas questões. Em Monforte, a CDU perde a câmara para o PS. A CDU tinha tido 62% dos votos em 2021, perde a câmara para o PS, que está em 35. A CDU aparece aqui com 32%, isto na câmara de Monforte. Temos também aqui em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, o PS perder a câmara para um grupo de cidadãos. O PS tinha tido quase 60% dos votos em 2021, perde para o grupo de cidadãos, que consegue 40% dos votos. O PSD aparece em segundo com 34 e o PS cai desses quase 60 para 16%, isto na câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra. De assinalar também que no Conselho de São Vicente, na Madeira, aquele conselho de que falou André Ventura, já foram apuradas duas das três freguesias e o Chega aumenta a vantagem, tem quase 51% dos votos neste conselho. Falta ainda uma freguesia por apurar, mas ainda não há atribuição de qualquer mandato no que diz respeito A este concelho não há ainda qualquer mandato atribuído. No que diz respeito às projeções, continuam aquelas que temos estado a dar conta, sem grandes novidades, com o empate técnico em Lisboa e também no Porto, e com algumas notas, por exemplo, para Coimbra, com Ana Abrunhosa a aparecer destacada à frente na sondagem da RTP, frente a João Paulo Silva, que era o atual presidente. Quanto a Almada, a sondagem do NAU dá conta de que Inês Medeiros poderá ser reeleita para um terceiro mandato, ainda com uma votação inferior. Em Setúbal, temos Maria das Dores Meira a ser dada nas principais sondagens como a próxima presidente da Câmara, que atualmente é com uma câmara da CDU que pode passar para terceiro lugar nas sondagens das televisões. Temos também o caso de Loures, com a sondagem da RTP a dar Ricardo Leão com reforço de votação, com poder entre 44% e 48% dos votos, numa autarquia em que Bruno Nunes, do Chega, fica, segundo as projeções, no segundo lugar e o PSD/CDS no terceiro lugar. Isto no que diz respeito a Loures. Faro é uma câmara que poderá passar das mãos do PSD para o PS. António Amigo Alpina era presidente da Câmara do Olhão, era agora candidato por Faro e deverá, segundo as várias projeções, conseguir conquistar a Câmara de Faro ao PSD. Quanto a Gaia, Luís Filipe Menezes poderá regressar. As sondagens dão como muito provável o regresso de Luís Filipe Menezes, que consegue entre 39% a 43%, 46%, de acordo com as várias sondagens, a maioria, e assim conseguir conquistar a Câmara de Gaia, com João Paulo Correia, do PS, a ficar no segundo lugar, com a sondagem da RTP a dar João Paulo Correia muito mais perto de Luís Filipe Menezes do que as outras sondagens, que dão uma distância um pouco maior de João Paulo Correia para Luís Filipe Menezes. Isto no que diz respeito a Vila Nova de Gaia. Em Braga, há um novo presidente de Câmara. A Câmara era PSD, passa agora a ser PS, com António Braga a aparecer na sondagem da RTP, ainda que empatado com João Rodrigues, do PSD/CDS e PPM, mas com a RTP a dar António Braga na liderança da Câmara de Braga. Quanto a Sintra, temos esse empate também, dados ainda próximos entre Marco Almeida e Ana Mendes Godinho. Marco Almeida do PSD, Iniciativa Liberal e PAN, e Ana Mendes Godinho do PS e Livre, com Rita Matias do Chega em terceiro lugar, com a sondagem da SIC e CNN, por exemplo, a dar Rita Matias com entre 19% a 20% dos votos em Sintra. Também no Porto há muita dificuldade em perceber exatamente quem é que vai ganhar. Vai ser a contagem até ao último voto, uma vez que Manuel Pizarro e Pedro Duarte aparecem ali muito taco a taco, com uma ligeira vantagem para Pedro Duarte numa das sondagens, com Manuel Pizarro a aparecer com alguma vantagem noutra sondagem. E, portanto, não há aqui muita certeza ainda relativamente à Câmara do Porto, com Miguel Corte-Real, do Chega, a ficar no terceiro lugar na sondagem da RTP e também na sondagem da SIC. Já na sondagem da RTP aparece Diana Ferreira, da CDU, em quinto lugar, depois de Filipe Araújo. O mesmo também acontece na sondagem da SIC. Quanto a Lisboa, há um empate tanto nos primeiros como nos terceiro e quarto, com Carlos Moedas e Alexandre Leitão em empate tanto na sondagem da RTP como da SIC, e também João Ferreira e Bruno Mascarenhas em empate praticamente na sondagem da RTP e da SIC. Isto no caso do terceiro e quarto lugar, com as sondagens a darem, ainda assim, João Ferreira com ligeira vantagem.

Obrigado, Luís. Percorreste de forma exaustiva os resultados, só para ficarmos com uma ideia desta noite. Estamos a falar de milhares de eleições um pouco por todo o país. As eleições autárquicas, no fundo, têm milhares e milhares de eleições. São 3221 freguesias, é muita freguesia. Tivemos algumas, poucas, onde o número de eleitores é tão pequeno que o assunto ficou resolvido por volta da hora do almoço, com uma votação num papelinho. De resto, tivemos a primeira autarca eleita ao longo deste dia. Tivemos já aqui em direto nesta eleição. Vamos ao encontro do quartel-general de Carlos Moedas, em Lisboa, porque julgo que podemos ouvir o candidato a esta hora. Não. José Rafael Lopes? Não, não temos. Alexandre Borges, vamos continuar aqui na nossa ronda de análise a esta noite ainda muito incerta. Estamos aqui a navegar em dados mesmo muito incertos. E falávamos desta possibilidade de ter ou não ter leituras nacionais de uma noite destas que, no fundo, tem 3221 eleições. Só para citar um número baixo, é muito mais do que isto. Mas devemos ou não fazer leituras nacionais sobre os resultados desta noite?

Acho que é inevitável. Gostava só de comentar convosco sobre essas freguesias que estão decididas em concelho, quase, porque têm menos de 150 votantes. Não deixo de sentir um certo encantamento pela forma como estas coisas aqui são decididas, mas a nota é: são 37 nestas eleições. Em 2021 eram 22 apenas e em 2017 eram apenas seis.

E isso diz-nos muito.

Isso diz-nos muito do que está a acontecer no país. No dito país real e de como ele se vai desertificando e é preocupante. Sobre as leituras nacionais, é inevitável. Ou fazíamos aqui um índice e íamos um a um a todos os municípios lê-los, ou de cada vez que tentamos comentar estas eleições, estamos a fazer, obviamente, uma avaliação geral. Os próprios líderes dos partidos a isso convidam. Luís Montenegro, por exemplo, esteve. Aliás, há uma frase engraçada que ele diz, muito verdadeira, quando falou com os jornalistas há pouco, antes das 20h, que ele diz: "Não, eu não fiz campanha apenas estes 15 dias."

Eu estou na estrada há muito tempo. De facto, acho que todos temos um pouco essa sensação de que ele tem estado em campanha eleitoral por força de um conjunto até de eleições a decorrer, que ele tem estado num processo de campanha eleitoral permanente.

Esteve particularmente empenhado nesta campanha.

Esteve particularmente nesta. A anunciar partes do orçamento de Estado.

Porque no início até ficou a ideia de que iria obviamente participar na campanha, mas em momentos especiais e precisos, eventualmente mais durante o fim de semana, mas não, vimo-lo ativamente nas ruas.

É isso mesmo.

Eu acho que ele tentou, no fundo, validar o governo com estas eleições. Era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu não consigo dar esse salto.

Qual? Que há uma leitura nacional?

Não, leituras nacionais claro que há. O resultado destas eleições acho que não serve para validar a política do governo.

Mais ou menos. Eu também não diria exatamente como tu disseste que é para validar a política do governo. Acho que aqui funciona um pouco ao contrário. Acho que ele usou uma certa popularidade do governo e dele pessoal, não acredito que não esteja a fazer isto sem estudos, ou muito me engano, e que empresta essa popularidade aos seus candidatos. E houve uma estratégia evidente de ir anunciando medidas do orçamento de Estado durante a campanha.

Mas podemos presumir, por exemplo, que a quase possível vitória do Marco Almeida é uma vitória do Pedro Passos Coelho?

O Pedro Passos Coelho já é outro elemento desta equação.

Não sei.

Podes pensar isso.

Eu acho que pode.

Mas acho que aí não há.

Apareceu pelo menos duas vezes na campanha.

Então, mas se ele perder na Amadora, é um empate para o Pedro Passos Coelho? Que ele também esteve na Amadora. Aí já acho demasiado complexo.

Acho que Sintra esteve muito mais em discussão durante esta campanha toda do que Amadora.

Vou chamar um professor de Ciência Política. O André Azevedo Alves, que também está connosco. Bem-vindo, André, mais uma vez a uma noite eleitoral aqui na Rádio Observador. Muito obrigado pela participação nestas emissões que são sempre longas. André, que conclusões podemos tirar para já do que sabemos desta noite?

Primeiro, e como estavas a dizer, ainda há muito de importante, nomeadamente em algumas das principais cidades, que não sabemos. A priori, parece-me que se está a configurar como uma boa noite para a AD e como uma boa noite para o governo e para Luís Montenegro, sem prejuízo, obviamente, das leituras nacionais que é possível fazer serem limitadas, mas parece-me que olhando quer para os resultados a nível nacional, para o mapa que se vai formando, quer para as principais cidades, poderá haver algumas que vão cair para um lado ou para outro, mas parece-me que o quadro geral se está a configurar bastante favorável ou razoavelmente favorável para a AD. Se depois no final da noite poderá até ser muito favorável se algumas das principais autarquias que ainda estão em dúvida acabarem por cair também para o lado da AD. Parece-me que para o Chega provavelmente vai ser uma noite aquém do esperado, ainda que eu ouvi a primeira declaração de André Ventura, que fez um pouquinho lembrar o PCP dos tempos áureos. É sempre uma vitória, portanto, ainda que o Chega não atinja os objetivos que o próprio André Ventura foi apontando ao longo da campanha, e parece-me que isso será o caso. Mas obviamente haverá pontos positivos, efetivamente se o Chega conquistar algumas câmaras e vai ter necessariamente um aumento da votação face a 2021, haverá sempre esse argumento que é verdadeiro do avanço, mas acho que o Chega provavelmente, e será um pouquinho o reverso da medalha da boa noite da AD, não terá o mesmo grau de avanço que o resultado das legislativas podiam deixar antecipar. O PS provavelmente não terá um desastre eleitoral, tem algumas conquistas em cidades de média dimensão que poderão ser importantes confirmando-se, por exemplo, Braga, acho que é um resultado importante para o PS, se calhar mais por demérito do candidato do PSD, mas ainda assim é uma conquista importante para o PS. Temos Coimbra, temos Faro, Évora. Ainda assim, o PS se falhar Porto e Lisboa, se perder também Gaia, se perder Sintra, acho que é difícil apresentar esta noite eleitoral como um grande resultado. Queria só destacar, acho que aqui, e esse já podemos apontar como confirmado mesmo nesta altura da noite, há um grande vencedor no Partido Socialista, que é o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e que dá uma bofetada de luva branca, não tanto nos seus opositores externos.

Mas mais nos internos, é isso?

Nos inimigos internos. Mais do que nos opositores externos, nos inimigos internos.

André, peço desculpa. E pode esta eventual vitória de Ricardo Leão a ser expressiva, pode de alguma forma fazer mudar o discurso e a linha do PS atual?

Era mesmo aí que eu ia, Ricardo. Acho que esta vitória é importante, não só por, muito provavelmente pelos dados que temos até agora, mesmo que o PS consiga outras vitórias importantes nos principais centros urbanos, a vitória de Ricardo Leão será provavelmente a vitória mais expressiva e portanto isso também é significativo. É diferente o PS ter vitórias tangenciais em algumas autarquias, isso é importante, mas é diferente, e ter uma vitória aparentemente com uma margem.

Atenção, mais expressiva estás a falar em termos de câmaras grandes. No país há vitórias dentro da percentagem.

Obviamente. Estou a dizer dos principais centros urbanos. Porque obviamente também tem uma relevância maior do que autarquias de menor dimensão. E neste momento, com os dados que temos até agora, essa é uma forte possibilidade. E depois, recordo que a continuidade de Ricardo Leão no próprio Partido Socialista esteve em causa. António Costa assinou um artigo, diria agora um infame artigo, em defesa da honra do PS, onde escreveu expressamente que Ricardo Leão ofendia gravemente os valores do Partido Socialista. Depois desse ataque de António Costa, subscrito aliás por outras figuras do Partido Socialista, Ricardo Leão demitiu-se da presidência da Federação Urbana de Lisboa do Partido Socialista. E Ricardo Leão sairá muito provavelmente desta noite eleitoral como um dos grandes vencedores, nomeadamente por parte do Partido Socialista e indo encontrar a questão do Ricardo, acho que é também um sinal muito importante que o PS deve tomar para a sua própria reflexão interna e que o novo líder do Partido Socialista deve tomar para a sua reflexão interna, sobre qual poderá ser o caminho futuro para o Partido Socialista e nomeadamente o caminho para que o Partido Socialista se mantenha como um partido de governação e um partido digamos, viável como grande partido no xadrez político em Portugal. Portanto, eu acho que Ricardo Leão muito provavelmente vai emergir da noite eleitoral de hoje como um dos grandes vencedores e como uma referência para a discussão sobre o futuro do Partido Socialista.