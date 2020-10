José Manuel Fernandes: "Discurso de Marcelo Rebelo de Sousa inclui avisos à navegação em relação à pandemia e ao OE"

A análise de José Manuel Fernandes, publisher do Observador, aos discursos de Fernando Medina e Marcelo Rebelo de Sousa no 5 de outubro. Para o publisher, o discurso do autarca "não teve alma".