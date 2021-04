Bruxelas aprova empréstimo de 462 milhões à TAP. "Objetivo é compensar prejuízos sofridos entre 19 de março e 30 de junho de 2020"

Ana Suspiro, jornalista de economia do Observador, explica que em causa está a demora na aprovação do plano de reestruturação. Empréstimo adicional? "Não pode passar do 1º semestre."