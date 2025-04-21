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O Papa Francisco, de facto, ainda durante todos estes dias da Semana Santa e na última semana, tem feito várias aparições públicas no Vaticano. Ainda ontem, como dizia, apareceu na varanda da Basílica de São Pedro para a bênção "Urbi et Orbi" tradicional do domingo de Páscoa. E portanto, efetivamente acaba por surgir como uma surpresa esta notícia da morte do Papa. Agora, se de facto nos lembrarmos que em março, quando o Papa Francisco saiu do hospital, os médicos lhe disseram que ele devia observar um período de dois meses de repouso absoluto, de evitar todos os contactos com pessoas, etc. Aquilo que muitos analistas do Vaticano estavam a dizer nos últimos tempos, é que o Papa estava decididamente a desafiar as ordens dos médicos, digamos assim, porque o Papa não seria um homem de ficar fechado na Casa de Santa Marta, não seria um homem de não estar junto com os fiéis nesta Semana Santa e no domingo de Páscoa, que é o momento fundamental e mais importante para o ano dos católicos. E, portanto, o próprio Papa Francisco, vendo que neste momento de maior fragilidade, aquilo que lhe pediam era que ficasse fechado, ele próprio acabou por desafiar essa ordem e até o último momento do seu pontificado e da sua vida, até o último dia, esteve juntamente com as pessoas. E parece-me que essa é uma boa síntese daquilo que foi o pontificado do Papa Francisco, um Papa muito próximo dos fiéis, muito próximo do mundo, muito capaz de dialogar com o mundo e, portanto, a própria circunstância da sua morte na segunda-feira a seguir à Páscoa, acaba também por, de alguma maneira, sintetizar essa realidade do pontificado.

João Francisco, falávamos há pouco com o padre Manuel Cardoso, que dizia que ele foi um reformador na continuidade. É uma boa síntese do que foi o pontificado dele.

Um reformador da continuidade parece-me uma boa síntese. Efetivamente, há uma tentação de olhar para o Papa Francisco como um revolucionário que mudou radicalmente o rosto da Igreja Católica, que construiu uma igreja nova, etc. A verdade é que possivelmente o Papa Francisco foi aquele Papa que conseguiu interpretar os sinais dos tempos da forma que era necessário interpretar os sinais dos tempos para o século XXI. Ou seja, conseguiu pôr a Igreja Católica a dialogar com o século XXI, como se calhar poucos outros teriam capacidade para o fazer. Alguns elementos ajudam a perceber por quê. Por exemplo, temos sempre que sublinhar, isso é uma coisa que agora vamos sublinhar muitas vezes ao longo deste dia e dos próximos, que foi o primeiro Papa da América Latina.

Certo.

Que foi o primeiro Papa da Companhia de Jesus.

Do fim do mundo, não foi assim que ele disse? "Escolheram o Papa do fim do mundo".

Exatamente. Quando foi eleito, foi assim que ele descreveu a escolha dos seus colegas cardeais. Mas a verdade é que ao ser um primeiro Papa oriundo da América Latina, ele também trouxe para o centro da Igreja, e eu acho esse um ponto muito importante, aquilo que é a realidade da Igreja Católica contemporânea, que é uma igreja cada vez menos europeia, cada vez menos fechada nas catedrais europeias, cada vez menos naquela perspectiva que durante séculos nós conhecemos a Igreja Católica. É uma igreja atualmente muito mais fora deste centro europeu, muito viva e muito vibrante em lugares como a América Latina, a África, etc. E na América Latina, então concretamente, que ao longo das décadas, foi desenvolvendo uma perspectiva eclesial, uma perspectiva teológica muito própria e muito capaz de dar resposta aos desafios contemporâneos. E podemos lembrar-nos, por exemplo, do surgimento da Teologia da Libertação ou depois do documento da Aparecida, em que Bergoglio teve um papel fundamental como relator e que depois acaba por se projetar para o seu pontificado. E, portanto, de certa maneira, o Papa Francisco, podemos dizer que reformou a Igreja também a partir desta realidade, em que trouxe uma nova perspectiva para o centro da Igreja. Trouxe outras mundivisões, outros pontos de vista, outras realidades para o centro da Igreja, mas ao mesmo tempo, foi um homem que continuou o trabalho dos seus antecessores e que continuou um programa de reforma da Igreja Católica que, na verdade, já vem desde os anos 60, já vem desde o Concílio Vaticano II. Aliás, este foi o primeiro Papa cuja educação, cuja formação, foi totalmente moldada pelo Concílio Vaticano II. Se nós nos lembrarmos, tanto João Paulo II como Bento XVI tinham tido um papel importante no Concílio. João Paulo II tinha sido padre conciliar, Bento XVI foi perito teológico no Concílio, e Bergoglio era um jovem seminarista nessa altura, um jovem entretanto já ordenado, etc. E, portanto, toda a sua vida como padre foi já passada depois do Concílio Vaticano II, e isso nota-se muito depois no que foi o seu pontificado. Foi um pontificado em que, na prática Pôs em prática, operacionalizou muito daquilo que ficou decidido no Concílio Vaticano II.

E daí a continuidade e também as reformas que Francisco foi permitindo e impulsionando. João Franciscoomos, há agora uma questão prática, perceber o que vai acontecer a partir de agora, naturalmente, ao nível da substituição de Francisco.

Exatamente. O que acontece agora é um processo bastante longo e complexo, mas ao mesmo tempo bastante coreografado.

Quem viu o filme "O Conclave", talvez fique com uma ideia, não sei se muito próxima daquilo que acontece mesmo, se muito fiel ou não.

Exatamente. É uma boa referência para quem não pode entrar dentro do conclave.

Que somos todos.

À exceção dos cento e trinta e poucos cardeais que lá vão entrar. Basicamente, o que acontece é que o primeiro passo, e esse será o passo que terá a ser dado neste momento ou que já terá sido dado até antes deste comunicado do cardeal Kevin Farrell, é a confirmação da morte. A confirmação da morte não por meios científicos, isso obviamente cabe aos médicos, mas uma confirmação ritual da morte, em que os cardeais agora, sobretudo o cardeal camerlengo, que é o cardeal Kevin Farrell, que agora vai administrar a propriedade da Santa Sé, vai administrar este período que agora começou, que é o período da sede vacante. E esse é o primeiro cardeal a entrar em ação, a confirmar a morte do Papa, a selar o quarto do Papa, vai ser destruído o anel do pescador do Papa Francisco. Portanto, todos esses elementos rituais, aquilo que fazem é mostrar, simbolizar que a autoridade do Papa Francisco, a jurisdição do Papa Francisco, chegou ao fim. E, portanto, esse conjunto de rituais é aquele que nestas primeiras horas acontecem no Vaticano. Depois, segue-se uma coisa de uma tradição romana dos novendiales, ou seja, começa um período de luto de nove dias. E, portanto, só este período de luto vai daqui até daqui a nove dias.

A contar de hoje.

Exatamente. A contar hoje, do dia da morte do Papa. Esse período dos nove dias de luto é o período durante o qual acontecerá o funeral do Papa Francisco. Portanto, é de esperar que o funeral do Papa decorra, de acordo com a legislação da Igreja, entre o quarto e o sexto dia depois da morte. E o período do luto continua até o final destes nove dias. A partir daí, começamos a olhar para o futuro. E quando começamos a olhar para o futuro, os cardeais de todo o mundo são chamados a Roma para começarem o processo de escolha do novo Papa, que também tem fases. Os cardeais vão ter de se reunir primeiro, ainda fora do conclave, ainda naquilo a que chamamos as congregações gerais. Esse é um período de alguns dias em que todos os cardeais têm a possibilidade de falar em público para os outros, para os seus colegas, em que não é uma campanha eleitoral, não é um comício de campanha eleitoral, mas em que cada cardeal tem a oportunidade de olhar para a Igreja Católica contemporânea e dizer o que é que na sua opinião são os desafios que a Igreja atravessa e o perfil do Papa que é necessário para os próximos tempos. Por exemplo, queria aproveitar para lembrar que esse foi o momento fundamental na eleição do Papa Francisco, em 2013. Ou seja, o discurso que ele fez aos cardeais nessa congregação geral, até depois circulou a folha de onde ele tirou as notas, que depois usou para fazer esse discurso, acabou por ser um momento em que a maioria dos cardeais olhou para aquele cardeal argentino e percebeu: está aqui alguém que está a conseguir ler o mundo e está a conseguir ter uma proposta concreta de diálogo com o mundo. Nós lemos aquele documento, são quatro tópicos numa folha de papel, e conseguimos identificar ali aquilo que depois foi o pontificado do Papa Francisco, claramente. Depois dessas reuniões preparatórias do conclave, vai ter início o conclave. A legislação da Igreja diz que o conclave tem que começar no mínimo 15 e no máximo 20 dias depois da morte do Papa. Sabemos também que o Papa Bento XVI alterou aqui uma norma que diz que se os cardeais estiverem todos em Roma antes do dia 15, portanto antes do 15º dia da morte, o conclave pode começar mais cedo. E portanto, agora também no mundo globalizado, em que os cardeais já podem ir de avião.

E muito provavelmente, muitos assistirão também às cerimônias fúnebres.

E estarão lá. Muitos já estão neste momento a caminho do aeroporto e portanto será normal que o conclave possa começar dentro de possivelmente duas semanas. E o conclave, depois, esse é o momento possivelmente mais misterioso e que alimenta mais literatura, ficção, cinema, etc, relativamente à Igreja Católica, mas sabemos como é que funciona. Os cardeais votam em segredo naquele que consideram ser o cardeal ou o homem mais adequado para cumprir as funções de Papa, para assumir aquele cargo que, apesar da renúncia de Bento XVI, é um cargo para a vida, por definição, tirando as situações excepcionais. E portanto, é preciso chegar a uma maioria de dois terços para que um cardeal seja escolhido e aceite as funções e depois disso, terá início o ministério do novo Papa, que depois já caberá ao novo Papa desenhar o seu próprio pontificado.

Escolhendo também o nome pelo qual passará a ser designado.

Exatamente.