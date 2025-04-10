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O que as empresas têm a ter em atenção? Primeiro, salientar que acho que toda a gente ficou um bocadinho surpreendida com o valor. Não se esperava uma coisa desta dimensão.

Espanha, por exemplo, anunciou 14 mil milhões.

Espanha anunciou 14 mil milhões. O ministro ressalvou isso mesmo, que se Espanha tivesse anunciado um pacote equivalente ao nosso, teria anunciado 60 mil milhões, para termos uma noção das dimensões e da grandeza destes números. Mas também é preciso ter aqui atenção uma coisa, que não é o Estado que vai começar, não são os cofres do Estado que vão meter 10 mil milhões nas ouras das empresas. Isto funciona através de fundos europeus, Banco de Fomento, e o objetivo é realmente que as empresas possam compensar os impactos da possível imposição de tarifas, que agora estamos aqui numa pausa, e o ministro ressalvou isso. E bem, diria eu, que era uma pergunta óbvia: isto vai avançar mesmo que no fim desta pausa se decida que as tarifas não vão pra frente? E aí Pedro Reis disse que sim, isto é mesmo pra avançar. E realmente, isto marca aqui uma viragem naquilo que costuma ser a política dos vários governos, que é reagir em vez de agir. Aqui já é um bocadinho uma reação, mas ainda assim, não deixa de ser uma ação e uma garantia de algum conforto às empresas, que sabem que podem aqui contar com uma série de mecanismos importantes, sendo que a mensagem principal que passa é realmente diversificar mercados, é aquilo que as empresas devem ter em atenção. Também respondendo um bocadinho à tua pergunta, que é: há algumas empresas que dependem, relativamente, uma parte das suas exportações dos Estados Unidos, e aqui o foco vai ter de ser procurar outros países, outros mercados. E estas medidas, em grande parte, vão servir para isso. Também o primeiro-ministro, quando deu início à conferência, começou a falar do acordo com o Mercosul, que está praticamente concluído, pode ser uma boa aposta para as empresas. Há muitos mercados na América do Sul, não só na América do Sul, na Ásia, mesmo Canadá, com quem Portugal não tem relações comerciais tão estreitas como tem com os Estados Unidos. Mas Pedro Reis também disse isso, que as empresas portuguesas reagem relativamente rápido a estas situações de crises. Aconteceu isso com o Covid, e adaptam-se. E tendo estas almofadas, estas ferramentas disponíveis, pode ser que não sofram tanto o impacto destas tarifas que durante 90 dias estão paradas, mas amanhã se calhar já podem não estar, porque Donald Trump pode acordar com os pés fora e dizer: "Afinal, desisti da pausa de 90 dias, vou começar a aplicar tarifas". E, portanto, é importante ter esta previsibilidade para as empresas.

Ana, Luís Montenegro diz que este é o momento de sermos os adultos na sala, mais ou menos. O que isso quer dizer?

Eu interpretei isto como mesmo uma boca para Donald Trump, não que ele vá ouvi-la, mas o presidente dos Estados Unidos não tem sido o adulto na sala, era o que dizíamos. É que ele está a governar um país, mas está a ter muitas implicações no mundo inteiro. E os adultos na sala normalmente precisam, lá está, de alguma previsibilidade, e não é acordar todos os dias a pensar: "Então, afinal, o que isto vai dar hoje?" E acho que o Luís Montenegro, quando disse que tem, no recato, falado quase todos os dias com o presidente da Comissão Europeia, tem um bocadinho a ver com isso, tem a ver com dar confiança às pessoas, porque não são só as empresas que estão preocupadas, os consumidores estão preocupados também com o efeito que estas tarifas podem ter no seu bolso, porque toda a gente consome produtos importados, de repente eles começam a ficar mais caros. Portugal importa dos Estados Unidos produtos muito importantes pra alimentação, por exemplo. E acho que o Luís Montenegro quis transmitir essa confiança. Estamos em período eleitoral, também não podemos ignorar isso.