Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Em relação ao segundo debate da noite entre Rui Rocha e Paulo Raimundo, a solução de Rui Rocha pra saúde em Portugal poderia vir a criar situações de desigualdade?

É difícil dizer, porque é difícil perceber, para já, quais são os moldes exatos. Rui Rocha falou numa espécie de modelo como acontece na ADSE. Portanto, de disponibilizar uma série de subsistemas de saúde aos utentes, eles poderem escolher se preferem o público, o privado, o setor social. Obviamente, é preciso saber como é que isso pagaria, porque envolveria gastos com privados, com outros setores que não o público. E acho que ficaram por perceber os detalhes da proposta para se poder avaliar, porque é uma proposta tão distante ainda do modelo que temos em Portugal. Como acontecia, aliás, com várias propostas da Iniciativa Liberal, que o partido até foi, de certa forma, modelando. Aliás, lembramos que a IL chegou a ter a sua proposta de taxa única de IRS, que entretanto deixou cair. Neste debate também já não falou do salário médio fixado em 1500 euros, já abdicou ter o número específico e foi se adaptando um pouquinho mais à realidade portuguesa e tendendo a ser um partido mais moderado. E é difícil imaginar como é que a proposta funcionaria se tivesse completamente posta em prática. Obviamente, se a IL tiver a oportunidade de influenciar a governação, se a AD voltar a ganhar as eleições, será sempre num modelo mais moderado, com algumas medidas vertidas e nunca com um modelo novo de raiz. Poderia influenciar a AD no sentido de envolver mais os privados, por exemplo, o setor social, mas nunca de impor o seu programa. Agora, seria sempre um programa com que o PCP evidentemente nunca estaria de acordo e acreditaria sempre que traria muitas injustiças, porque até no modelo de PPP, Paulo Raimundo dizia que é como as crianças, não paga, mas não anda. Ou seja, as PPP até podem ser mais baratas, mas no fim do dia, o público acaba por receber os doentes mais graves, os casos mais complicados e é sempre um assunto que separaria de forma fundamental o PCP e a Iniciativa Liberal.