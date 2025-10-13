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Alexandre Borges, Luís Montenegro veio dizer: "Ganhámos tranquilamente e ganhámos bem e muito".

Sim, e bem a dizer que já toda a gente tinha explicado porque é que tinha vencido estas eleições e, portanto, que ele se sentia também no direito de o fazer, uma vez que verdadeiramente repetiu.

Ele é que ganhou.

Exatamente. Já agora, e de facto, acho que no início do dia ninguém esperaria isto. Quem poderia dizer que o PSD ou que o PSD em coligação, que é a AD, que os partidos que suportam o governo venceriam nos cinco maiores conselhos do país? Sobretudo isso. Ganhar Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Cascais, onde se concentram não só as pessoas, mas muitos dos problemas que o país sofre.

E entrámos com a grande incerteza para esta emissão.

Exatamente, entrámos tal e qual. Quantas pessoas o poderiam dizer? Sai com esse resultado notável. E depois, como ele também diz, e bem, se olharmos só para o PSD, é mais notável ainda. De facto, se voltarmos atrás no tempo, durante os governos Passos Coelho, por exemplo, quase sempre havia uma espécie de-

Ele deixa essa indireta a dizer: "Procurem lá o outro ministro".

Exatamente. Mesmo durante os governos Passos, havia uma espécie de compensação ou de escape do eleitorado em que aquele governo era castigado pelas medidas que tomava depois um pouco nas restantes eleições. E mesmo este PSD do Luís Montenegro, até aqui tinha perdido, por exemplo, nas europeias. De facto, tinha uma grande décalage para o PS nas autarquias. Portanto, vê-lo de repente nesta situação tão saudável era qualquer coisa, há dois anos, por exemplo, absolutamente inimaginável. Mas depois, se me permites passar assim olhando para aqueles que são os derrotados.

Claro.

Já sabemos que todos ganharam. Mas se formos pensar quem é que-

Uns ganharam menos do que outros.

É isso, quem são os grandes derrotados? É inevitável pensar em Alexandra Leitão. E acho que vale a pena distinguir um pouco as coisas. De facto, o que é o PS, o que é José Luís Carneiro, o que é que depois foram os candidatos em cada caso. E aí, lá está, não nacionalizando, porque aqui é importante, até porque José Luís Carneiro não escolheu os seus candidatos. E Alexandra Leitão era, até há pouco tempo, apontada como quase uma líder-sombra, dividia a liderança do PS com Pedro Nuno Santos.

Uma bala de prata.

Exatamente. E de repente, acho que só por culpa própria.

Desculpa, mas dividia a liderança com Pedro Nuno Santos de um partido que foi humilhado nas legislativas. Só para

É verdade. E agora ficamos com a certeza. Era por isso que eu queria distinguir o PS e José Luís Carneiro do resto. Há pouco dizias que o PS não era todo um vencedor disto, que era uma vitória ou não tinha sido tão mau quanto se podia dizer. Mas acho que para José Luís Carneiro, olhando desse ângulo, ele tendo de controlar uma trajetória terrível de que o PS vinha, não se sai nada mal. De facto, ganha 130 câmaras, aparentemente, um milhão e meio de votantes, que é o triplo do Chega. Portanto, quando estamos a olhar para o líder da oposição, o partido que de facto se dizia o segundo maior partido no país, aqui temos um contraste muito grande e realmente vitórias.

Ventura assumiu que não teve um grande resultado.

Ele depois de festejar, disse que não era como os outros e que não festejava. Acho que foi mais ou menos isto.

Estará a caminho esta hora do entroncamento para-

Onde poderá apanhar um OVNI para S. Já não há aviões para a Madeira nesta-

Ou um legume muito grande, uma abóbora no entroncamento.

E boia. Isto só no sentido de cumprir a sua promessa de ir à América.

Deixa-me aqui dizer que nós resistimos à piada fácil durante a noite e foi André Ventura a falar no fenómeno do entroncamento.

Outro grande derrotado da noite é José Manuel Silva em Coimbra, que é uma coisa notável. Há dois dias, ele dizia que acreditava numa nova maioria absoluta e que até estava a sentir uma energia ainda melhor do que há quatro anos.

Caso para dizer que perdeu a aposta.

Ele perdeu a aposta, ou caso para dizer que sendo médico é um erro de diagnóstico grande. Mas lá está, nós estamos necessitados de médicos, portanto, se ele não ficar em Coimbra, poderá ser com certeza muito útil ao Serviço Nacional de Saúde. Outro grande derrotado é claro que é Fernando Ruas e é de repente um pouco estranho ver, de facto, o PSD perder Viseu, mas depois ganha a Beja. Não vos parece a Ucrânia a ganhar Kursk para ter qualquer coisa para a troca, para depois trocar territórios quando precisar.

E Montenegro desvalorizou completamente isto.

Completamente. Exato. Pronto, houve ali umas más notícias, mas houve muito mais boas surpresas. E depois há João Oliveira na CDU. Ou seja, agora pensando na CDU. Deve ser dos casos mais complicados de analisar. Apesar de tudo, deu luta aqui nuns sítios, ganhou umas câmaras ao PS, tem um ótimo resultado em Lisboa, que fundamentalmente acho que deve ser imputado a João Ferreira. Tem umas lutas épicas do género ganhar Sesimbra por 147 votos ao Chega. Mas depois vais a ver no fim do dia e das 19 câmaras passou para 12. E portanto, continua a sua lenta agonia neste sentido. Complicado. E depois temos o Bloco e o Livre. E temos Manuel Pizarro. Apesar de tudo, há um discurso interessante de Pedro Duarte a elogiar os vencidos e fazer um grande elogio a Manuel Pizarro, em que parece

Estender a passadeira para que possa haver algum entendimento, mas vamos ver se é por aí ou não.

Os apoiantes dele não perceberam. Não sei se era do Entardecer da Hora. Foi o elogio ao Manuel Pizarro e depois todos a preparem. Aquela gente não percebeu que hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira e que vai ser preciso alguém para ajudar Pedro Duarte a governar. Depois eles pararam e eu acho que alguém deve ter ido lá fazer sinais a dizer: "Ó pessoal".

Alguém piscou três vezes.

Isso mesmo. Aliás, eu acho que o Pedro Duarte continuou a dizer coisas sobre Manuel Pizarro.

Exemplo da escada.

Exatamente. Mas pareceu isso, deu esse sinal. Agora, se há um limite de mandatos para os autarcas vencedores, eu não sei se também não devia haver para os vencidos. Quantas mais vezes o Manuel Pizarro se vai candidatar ao Porto?

Acho que já não. Falar em falta de médicos, cá está mais um recurso para o SNS.

Cá está outro. Estamos aqui a resolver o problema.

Não, a grande vencedora é Ana Paula Martins.

Finalmente.

Uma série de médicos que ela conseguiu ganhar para o SNS.

São dois logo ali.

A seguir, a Carlos Moedas ainda vai falar. Ministro da Saúde desta noite.

Deixa ver também a Judite sobre os dados desta noite. Finalmente, deslindamos como termina a noite e é uma grande vitória para o PSD e uma não grande derrota para o PS.

Sim, acho que é uma boa forma de pôr as coisas. Sim, é claramente uma grande vitória para o PSD naqueles locais em que o resultado era taco a taco, virou PSD, não foi PS.

Até em Braga, que chegou a estar o PS à frente durante muito tempo e de repente virou.

Virou outra vez. Mas mesmo aqueles em que eram renhidos à partida, Braga não era daqueles que estava na lista para ser renhido.

Com a saída de Ricardo Rio era sempre uma incógnita.

Sim, mas não era uma incógnita como Lisboa e Porto.

Sim.

Daí até ter sido surpreendente o Partido Socialista ter estado à frente e depois ter perdido outra vez essa vantagem. Mas eu acho que há uma grande derrotada na noite que é Rita Matias, que passou pelos pingos da chuva, mas que ainda hoje pôs um post a dizer que estava à espera de estremecer. Acho que era estremecer a palavra. Voltar a estremecer como o Chega e a estremecer como estremeceu nas últimas eleições legislativas. E de facto, Rita Matias conseguiu apenas um terceiro lugar.

Mas também era difícil com o candidato do outro lado, do lado do PSD, tão forte como Pedro Passos Coelho. Eu acho que era difícil.

Quanto tempo estiveste a pensar nessa piada?

Ela foi agora mesmo que me ocorreu agora.

Miguel Pinheiro.

Mas sim, acho que é uma grande derrota de Rita Matias e do Chega em Sintra. E isto para dizer que, entretanto perdi-me numa frase seguinte.

Desculpa, para dizer que o Chega não conseguiu.

Fiquei a pensar nisso.

Não conseguiu o que queria, basicamente.

Não conseguiu o que queria e mais uma vez, com excesso, porque é sempre tão exultante antes das eleições, que depois é o próprio Chega que insufla a expectativa gorada. É uma espécie de uma profecia autorrealizada.

Aqui é especialmente... Eu também não quero dizer que é especialmente mau. Com certeza que o Chega consegue, acho que neste momento está em três câmaras.

Sim.

Vamos ver. O Bloco, no seu tempo, conseguiu uma. Portanto, claro, tem três, o Bloco conseguiu uma, está atrás do CDS, mas olhando mesmo para a votação global, está discutível.

Vamos ao vídeo novo do Luís Montenegro com a Clara Figueiredo.

E relação com o Pedro Duarte. Também foi uma decisão difícil para mim construir com ele a saída do governo para ele abraçar esta que é claramente a função para a qual ele sempre quis e ambicionou caminhar. A cidade do Porto é uma cidade que também me diz muito a mim, é uma cidade que diz muito ao país. Nós hoje temos a vantagem, que é uma vantagem, mas que temos que saber utilizar, de governar grandes municípios, os cinco maiores municípios do país, onde está o Lisboa e o Porto.

E agora não se arrepende dessa decisão?

Não, não me arrependo. Acho que foi a decisão correta. Correspondeu também à ambição do Porto, dos portuenses. E vou vos dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que Pedro Duarte vai ser um excelente presidente de Câmara Municipal. Ele vai mesmo ser um autarca de referência, não tenho dúvidas.

E a Carlos Moedas, o que disse a Carlos Moedas?

E a Carlos Moedas, estive também com ele durante a noite, o mesmo percurso de acompanhamento dos resultados que eram oficiais, daqueles que a candidatura tinha. Eu já falei várias vezes com ele hoje à noite e também lhe desejo a ele, mas ele já está para um segundo mandato. Nós já sabemos que ele é capaz de ser um líder, de cuidar do interesse dos lisboetas, mas também do interesse do país. Creio que demos hoje uma demonstração de grande relação, de grande afinidade entre aquilo que é a nossa filosofia de intervenção política e aquilo que é a expectativa e o anseio dos portugueses, e isso é o mais importante das eleições. Não, não falei com ele, particularmente hoje. O Partido Socialista também teve um resultado enfim Afirma o PS como uma força muito relevante do poder autárquico nacional, mas claramente os vencedores hoje fomos nós. Não necessariamente hoje. Nós temos, como responsáveis dos dois maiores partidos portugueses, nesse aspecto, uma natural relação de contacto, mas não necessariamente hoje.

Foi uma vitória à moda do Porto?

Eu sei que isso pode ser entendido como uma provocação à outra candidatura. Foi uma vitória do Porto que somos nós, mas também foi uma vitória à moda do Porto, porque foi uma vitória sofrida, foi uma vitória trabalhosa, foi uma vitória de convicção, foi uma vitória de paixão. Mas eu repito, o mais importante não é a vitória. A vitória é um instrumento que nós temos de saber utilizar agora para transformar em mais bem-estar.

Luís Montenegro a dizer que foi uma vitória à moda do Porto, uma vitória sofrida e com algumas dificuldades. Ou seja, estava bastante renhido com Manuel Pizarro, as declarações de Luís Montenegro a chegar aqui à sede de campanha de Pedro Duarte, que está mesmo à entrada, à espera de Luís Montenegro, que acaba só de prestar declarações aqui aos jornalistas e, entretanto, mal entra, tem Pedro Duarte à espera. Certamente, Luís Montenegro quer felicitar o candidato, agora novo presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte. Luís Montenegro a dizer aos jornalistas que também já falou com Carlos Moedas.

Obrigado, Laura Figueiredo, do Porto. Vamos até Lisboa, vamos olhar para um elevador. É isso, José Rafael Lopes, o elevador já mexe ou não aí no Sana?

O elevador não mexe, Ricardo. Efetivamente, já estamos aqui há largos minutos a olhar precisamente para um elevador que tem aqui um ponto que é meio traiçoeiro, porque por norma os elevadores têm aquele indicativo que diz em que andar.

Estamos à espera de Carlos Moedas, como eu explicava.

Sim. Estamos à espera de Carlos Moedas, do elevador que vai trazer o candidato à Câmara de Lisboa, para depois também ouvirmos o que tem a dizer e ouvir a festa que será certamente feita aqui no Sana Marquês, à espera do elevador, que, como eu dizia, é ligeiramente traiçoeiro, porque não tem aquele indicador habitual por cima que nos diz em que andar é que está o elevador. Como tal, é difícil perceber quando é que está ou não a chegar Carlos Moedas. E dizer também, Ricardo, que não é apenas o elevador, são cinco, sendo que não sabemos ao certo de onde vai sair Carlos Moedas. A verdade é que estou eu e estão mais jornalistas à espera que chegue esse momento em que Carlos Moedas vai então deslocar-se até ao palco para depois fazer esse discurso de vitória. Mas a verdade é que quem espera não desespera, até porque a sala está muito mais composta e vão ouvindo alguma música enquanto esperam por Carlos Moedas. Há vários adereços ligados a esta campanha, muitas camisolas com a cara de Carlos Moedas e com a sigla desta coligação que junta PSD, CDS e também a Iniciativa Liberal. E a verdade é que, entretanto, também há um novo adereço para trazer para esta festa, que são várias bandeiras com a mensagem de força, digamos assim, que Carlos Moedas traz para esta campanha autárquica. São muitos os jornalistas, todos perfilados, à espera de perceber quando é que Carlos Moedas vai sair, sendo que depois é uma curta distância até à zona onde certamente será recebido com muita festa e, por enquanto, Ricardo, continuamos à espera, então a olhar para um destes elevadores.

José Rafael, vou manter a tua via aberta aqui na rádio. Se ouvires um plim, avisa, porque deve ser o elevador a chegar. É também um clássico destas noites eleitorais, estar a olhar para um elevador para ver chegar ou o derrotado ou o vencedor da noite. Neste caso é Carlos Moedas, o grande vencedor desta noite. Miguel Pinheiro, Carlos Moedas consegue uma grande vitória, ou pelo menos não consegue uma grande vitória, porque não consegue a maioria, mas consegue uma vitória confortável em Lisboa, quando as sondagens apontavam para o empate técnico, quando as dúvidas se mantiveram durante vários dias e várias horas durante esta noite eleitoral. Isto também dá a Carlos Moedas esperança para outros cargos no futuro? Uma derrota em Lisboa seria complicado de gerir politicamente para ele?

Sim, claro. Em primeiro lugar, dá-lhe um cargo no presente, o que já não é mau, tendo em conta os receios que chegou a haver a dada altura. Percebe-se agora que Luís Montenegro tinha alguns motivos para, no final da campanha, fazer o apelo à maioria absoluta em Lisboa. De facto, havia indicações de que o PSD tinha estudos de opinião que já davam como certa a vitória, mas atenção, estiveram a tremer no início da noite. Não foi propriamente como se o PSD estivesse convencido desde as 20h que ia vencer. O PSD, Carlos Moedas, conseguiu mobilizar, por um lado, o eleitorado à direita. O Chega não consegue ter um bom resultado. O Chega, neste momento, não sei exatamente, mas vou saber, porque isto é jornalismo. Neste momento está em terceiro lugar, mas já esteve em quarto. Falta aqui, estão apuradas 75% das freguesias.

Está com mais mil votos que a CDU, mais ou menos.

Certo. Temos que perceber se o Chega consegue ficar em terceiro ou não. Agora, eu acho que para perceber a vitória de Carlos Moedas, também é importante ter ouvido o discurso de Alexandra Leitão. Porque Alexandra Leitão, mantendo-se fiel àquilo que é desde sempre a sua persona política, acha que tem sempre razão. E isso é fatal em política. Alexandra Leitão acha que a aliança à esquerda foi a melhor estratégia. Portanto, perdeu. Vamos lá ver. Alexandra Leitão perdeu, mas acha que fez tudo bem. A aliança à esquerda, ela acha que foi muito bem feita. Já não bastava a imagem de radicalismo que ela própria trazia, ainda se foi unir ao bloco de esquerda de Mariana Mortágua, foi para a flotilha e voltou já sem o lenço palestiniano, achou muito bem, e continua convencida também de que só perdeu por causa de João Ferreira. Se ela insiste nisso, eu também posso insistir na minha. Com certeza, se nós não tivermos adversários, ganhamos. Claro.

É muito fácil.

Se mais ninguém à esquerda se candidatar, o PS ganha