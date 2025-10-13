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Esta noite falta um protagonista. Falta ouvir um ou dois protagonistas, se Luís Montenegro ainda decidir falar, é provável que fale. Carlos Moedas. Exatamente, antecipaste que eu ia dizer Carlos Moedas e Luís Montenegro. Temos que ser rápidos, Ricardo. Falta ouvir esses dois protagonistas. Tu queres energia um quarto para uma da manhã? Isto já não é o que era, Miguel. Miguel, ainda bem que apareceste. Sinto-me como aqueles alunos que na aula falam e o professor fica focado e agora vai-me pedir para resolver a equação que está no quadro. É isso mesmo, Miguel Pinheiro. O PSD é o grande vencedor da noite: Lisboa, Porto, Associação Nacional de Municípios, Évora, Beja. Sintra. Gaia. Évora não, Évora foi para o PS. Évora para o PS. Exato. Mas em Évora ficou em segundo lugar, à frente do PCP. E portanto, tinhas razão. Concede-se que têm seis votos de diferença. Sim. Eu sei que os ouvintes já estão solidários, já são muitas horas. É sem dúvida uma grande vitória. Aveiro também, Braga. Sintra. Tudo indica Sintra. Seguro Cascais também. Certo, mas aí já era de esperar. Acho que o grande problema, aquela coisa que vai fazer com que Luís Montenegro se vá deitar com um ligeiro sentimento de que as coisas não correram tão bem como poderiam é Viseu. Viseu o grande símbolo do PSD. Do cavaquistão. A grande capital do cavaquistão. Luís Montenegro ter que justificar a Cavaco Silva que perdeu Viseu, mas conseguiu recuperar Espinho, fechou a capital. Olha que deve ser esse telefonema amanhã. Desagradável. Mas realmente as coisas correram muito bem ao PSD, de facto. E por isso Luís Montenegro vai conseguir sair desta noite eleitoral dizendo-se reforçado. E atenção, porque foi divulgada uma sondagem presidencial hoje que dá Gouveia e Melo, Marques Mendes, André Ventura empatados por esta ordem. Se Marques Mendes conseguir ir à segunda volta contra André Ventura, ganha. E o PSD fica com o Presidente da República. Por isso este período de poucos meses pode ser um período muito bom para o PSD. E o PS apesar de tudo, e já ouvimos José Luís Carneiro esta noite, um pouco em sério esse discurso, reconhece que não correu tudo bem. No entanto, a derrota acaba por não ser tão pesada como se chegou a vaticinar. Sim, é verdade. Não há dúvida, mas não é o tipo de discurso a que o PS tem de ambicionar. Este é o discurso das vitórias morais que nós ouvimos da seleção nacional de futebol durante anos, e anos. Saímos com a cabeça erguida. O PS não pode crer isto. Com certeza que foram umas eleições muito bipolarizadas, com certeza que o PS esteve muito perto de poder ganhar Porto, Lisboa, Sintra, Braga.