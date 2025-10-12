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Nós há pouco tivemos aqui na rádio a participação de três elementos dos partidos, Partido Socialista, do Chega e do PSD, e quando estávamos aqui a conversar sobre a questão das linhas vermelhas, das cercas sanitárias, claramente a realidade parece ter tomado conta das opções e tudo isso parece agora muito mais difuso. E foi manifestada a abertura, tanto do Chega, obviamente, mas também do PSD, para deixar as linhas vermelhas desvanecerem-se e avançar com uma governação em que o Chega terá uma palavra a dizer. Ou seja, estas eleições, Luís, podem afastar de vez essa questão do não é não e das linhas vermelhas? Pode começar aqui.

Honestamente, penso que foram as últimas eleições legislativas que afastaram isso, mas acho que o sistema de governação das autarquias ainda força mais essa situação. Porque cada partido elege os seus vereadores. Aquilo que tipicamente acontece é que os partidos de oposição ficam com vereadores sem pelouro e a governação da cidade fica entregue aos vereadores do partido que ganha, do presidente da Câmara. Mas havendo uma dispersão de votos tão grande, e o caso de Braga é paradigmático, em que quem ganhar vai ter 25 ou 26% dos votos, o que quer dizer que quem ganhar em Braga vai ter quatro vereadores, é impossível a governação da cidade ser entregue a quatro vereadores. E esta situação é apenas um exemplo. Acontece o mesmo em várias outras autarquias. E portanto, para as cidades ou para as autarquias serem minimamente governáveis e não se pôr um trabalho descomunal ao ombro dos vereadores que têm pelouro, é que depois ficam com vários pelouros. Porque a questão é essa, se os pelouros todos executivos são apenas distribuídos pelos vereadores da equipe vencedora, digamos assim, ficam com imensos pelouros e torna-se ingovernável. E portanto, sim, eu penso que as linhas vermelhas caem, não há como não ser assim e se calhar vai mesmo haver quase coligações formais no pós-eleitoral.

André Azevedo Alves, cai definitivamente esta questão do não é não nestas autárquicas?

Eu concordo com o Luís, eu acho que para efeitos práticos, o resultado das últimas legislativas, em larga medida, já tinha derrotado essa posição e aquilo a que temos assistido em várias questões a nível nacional, nomeadamente na questão da imigração, na questão do orçamento, já simboliza isso. Eu acho que foi uma tentativa de posicionamento que de alguma forma foi atropelada pela realidade.

A realidade impôs.

A realidade impôs. E se há aspecto em que o PSD, que sempre foi um partido mais pragmático do que propriamente ideológico, característica que as lideranças do PSD têm, mais até do que a consistência ideológica ou programática, é esse pragmatismo. E portanto, desse ponto de vista, acho que é algo que se calhar muitas pessoas ou algumas pessoas dentro do PSD gostariam que fosse possível, mas que notoriamente, já depois das últimas legislativas, se revelou que não seria possível e que qualquer tentativa de o aplicar de forma sistemática seria provavelmente suicida para o próprio PSD. E acho que as autárquicas só vão reforçar isso, porque, como o Luís estava a dizer, a governação de muitas das autarquias, Braga será provavelmente um exemplo, ainda que Braga eu continuo a achar que provavelmente mais provável cair para o Partido Socialista. Mas independentemente de quem seja o vencedor, claramente que a autarquia não pode ser governada com um terço dos vereadores.

Desculpa, André, interromper-te, mas vou chamar também à conversa, temos aqui conosco o Nuno Gonçalo Poças, o Alexandre Borges e a Judite França, vou chamá-los também à conversa. Judite, o facto de o Chega estar cada vez mais institucionalizado e fazer cada vez mais parte do governo, neste caso será o governo da cidade ou o governo da freguesia, isto não retira força ao Chega? Pode retirar força ao Chega? Porque o partido passa a ser parte integrante do sistema.

Do sistema e não se pode dizer contra o sistema. Esta é a pergunta mais difícil, eu não sei responder.

Por isso é que te escolhi.

Sinceramente, não sei responder. Não sei se é isso que tira força ao Chega ou se nós estamos a olhar para estes resultados achando que o Chega está abaixo daquilo que era esperado por nós nos comentários que fazíamos antes. Porque a expectativa deveria ser a expectativa normal.

Para já tem uma câmara.

Sim, para já tem uma câmara, já tem duas câmaras e vai ter vereadores e vai ter Albufeira também quase garantidamente, portanto, serão três. E vai ter vereadores em muitas câmaras e portanto vai estar representado no poder local e com executivos muito fragmentados, vai fazer a diferença nesses executivos, exatamente porque tem vereadores. E eu acho que o facto de nós olharmos para esta noção de que estávamos à espera de mais do Chega, era uma expectativa nossa, não é uma expectativa aparentemente com adesão à realidade. Porque o Chega tem aquilo que é normal no crescimento de um partido que ainda não tinha tido verdadeiro crescimento local e agora está a crescer devagar no poder local.

Deixa-me só dizer ao Luís Aguiar Conraria e ao André Azevedo Alves que têm via aberta, podem entrar sempre que quiserem. Alexandre, faço-te esta mesma pergunta Chamar o Chega para a piscina dos grandes não pode retirar força ao partido que era contra a piscina dos grandes.

Eu tenho sempre muitas dúvidas sobre essa ideia de que o Chega é esse partido antissistema, desde logo, porque está cheio de gente vinda dos outros partidos. Segundas e terceiras linhas do PSD, do CDS. Portanto, é complicado.

A beleza é retórica.

É retórica.

A propaganda vai por aí.

É propaganda. Não os vejo de todo assim. É um dado curioso para irmos aos factos, dentro do pouco que sabemos ainda agora. Nas duas câmaras que já venceu, a Câmara de São Vicente, na Madeira, a primeira é vencida. Eu fui ver quem é o candidato. Será que há alguém relevante na terra? Quem é que é? O candidato, e agora novel autarca, chama-se José Carlos Gonçalves, é muito conhecido no Conselho de São Vicente pela sua atividade empresarial, na área dos seguros e pela sua ação política. Peço desculpa, já não sei quais os nomes, é um jornal da Madeira onde encontrei a notícia. Esteve anos no PS e foi candidato nas últimas autárquicas, em 2021, pela Iniciativa Liberal. É difícil olhar para isto enquanto uma regeneração do sistema ou um antissistema. No entanto, justiça seja feita, o candidato do entroncamento que venceu, o novo presidente da Câmara, chama-se Nelson Cunha e aparentemente é o oposto disto. É um jovem de 35 anos, sem ligação partidária prévia, viveu anos em Frankfurt e no Reino Unido, é um empresário. De facto, é alguém que vem de fora.

Não é possível encontrar padrões, é isso?

Eu acho que vais ter muito isso. O Chega tem sido, e isto é óbvio, vendo tudo o que rodeia o partido, um partido de portas abertas. Há expressões que eles gostam de usar acerca da realidade, que são: as portas escancaradas à imigração. O Chega tem sido um partido de portas escancaradas a quem quiser entrar no partido. Isto é estratégico. Quiseram crescer muito e depressa. Por isso também têm tido os problemas que têm tido. Se olharmos, por exemplo, para as últimas autárquicas, eles já tinham 19 vereadores. Cerca de metade deles saíram, abandonaram o próprio partido em cisões.

Abandonaram o próprio partido, mas ficaram nas câmaras, não é?

Exatamente.

E abandonaram o próprio partido e ficaram nas câmaras porque o Chega não permitiu que eles fizessem coligações. Como não permitiu, na esmagadora maioria, saíram do partido e fizeram essa coligação.

Mas agora, com Nuno Gonçalves, tudo isto pode virar. O Chega pode fazer coligações, pode fazer entendimentos.

Não sei se o Chega quer. O Chega não quis.

Não quer?

Nas últimas autárquicas não quis, claramente. Por isso é que os vereadores saíram, tornaram-se independentes.

Acho que não quis na altura, mas acho muito difícil não querer.

Qual é a justificação para não querer?

Exato. Acho muito difícil não viabilizar executivos municipais. Sintra, se calhar, é o exemplo mais fácil. Por que o Chega não há de viabilizar aquilo quando o próprio PSD disse desde o início que não tinha linhas vermelhas para governar a câmara? Por que o Chega se vai pôr de fora? Vai dizer àquela gente toda em Massamá, em Queluz, no Cacém, na Terrugem, não sei o quê, que não contou conosco para nada? O PSD agora vai ter que se ver com o PS.

O mesmo poder-se-á dizer, não sabemos ainda, para o Porto.

Sim, no Porto também. O Porto ainda tem uma coisa mais fantástica que se torna mais incompreensível como é que não haverá acordos no Porto. Três dos quatro primeiros classificados à Câmara do Porto são ex-JSDs, praticamente contemporâneos.

Até acamparam juntos.

Por quê?

Conhecem-se todos, garantidamente.

Exato.

André Luiz, pode entrar na discussão, por favor.

Sobre o Porto, eu relembro que o próprio Pedro Duarte deixou mais do que uma vez sinais na campanha de que não fechava a porta a esse entendimento. E mesmo uma das últimas críticas que lançou a Miguel Corte-Real durante a campanha foi de que o próprio candidato do Chega ainda partilhava os ideais do PSD, o que é uma crítica que, sendo uma crítica para alguém que se apresenta pelo Chega, não deixa de ser uma crítica que eu diria que reforça essa porta aberta. Eu concordo também, parece-me que o Chega, desta vez, com a própria massa de eleita de vereadores que vai ter, com a mudança do panorama a nível nacional, eu acho que o Chega não se pode dar ao luxo de, ainda que seletivamente, isso não quer dizer que em todas as autarquias isso vá acontecer, mas acho que esses dois exemplos, Sintra e o Porto, são dois bons exemplos, muito provavelmente vá ser parte de alguma forma da solução governativa.

Isso poderá tirar força ao Chega ou não? A médio e longo prazo.

Eu acho que não há uma resposta única, vai depender de como as coisas correrem. A história não está escrita, acho que vai depender depois, por exemplo, nessas grandes autarquias, naturalmente estamos a falar de alguns dos principais centros urbanos do país, de como as coisas correrem. Algo que também estamos a ver nestes resultados das autárquicas, e também creio que uma das razões pelas quais, ainda que a noite me pareça vá ser globalmente favorável à AD, o PS poderá invocar alguns pontos positivos, o Chega poderá invocar alguns pontos positivos, até o PCP poderá invocar alguns pontos positivos É que também há uma grande variação em função das circunstâncias locais. Nós temos, por exemplo, câmaras que eram PSD que o PSD perdeu, temos câmaras que eram PS que o PSD perdeu, e vemos que, por exemplo, o próprio desempenho dos candidatos do Chega tem uma variação bastante grande. Eu acho que o que se vai passar daqui para frente é que eu ficaria muito surpreendido se houvesse um bloqueio central por parte de André Ventura a qualquer possibilidade de entendimento. Acho que isso seria muitíssimo problemático para o Chega. Portanto, provavelmente, quer pelas alterações a nível nacional, quer pelas alterações em termos de postura da AD e de Chega, haverá situações em que haverá alguma forma de entendimento e entramos numa nova fase em que o que se vai passar a seguir vai depender também, depois de como a governação dessas autarquias correrem e como os atores políticos dos vários partidos se comportarem. Mas acho que vamos entrar numa nova fase e que o Chega, para o bem e para o mal, veremos a seguir, mas que fará parte desse novo sistema de governação autárquica que vamos ter depois destes resultados.

Judite, que PS é que sai destas eleições?

Essa é das perguntas mais importantes de hoje.

Já é a segunda que eu te faço.

E difícil também. É verdade. Estás a fazer as perguntas certas, Ricardo, e as perguntas difíceis.

Vou te salvar, porque não é o José Mourinho, mas é Santana Lopes que está a falar. Vamos ouvi-lo.

Estou a pensar, nestas alturas, não apetece dizer nada para além de agradecer, mas temos que dizer. Interrompemos a contagem, porque esta grupo aqui está tudo a contar lá. Tem a série de dados. Hã? Tem a série dos dados, claro.

Santana Lopes, candidato à Figueira da Foz.

Acho que a vitória por maioria absoluta está garantida na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, com uma vantagem muito considerável, e isso é muitíssimo importante. E também nas Juntas de Freguesia, que até aqui há quatro anos, portanto, ganhámos em duas freguesias e desta vez julgo que houve uma independente, o Alcaidão, uma ganha pelo Chega, Maiorca, cinco pelo Partido Socialista e 10 ganhas pela FAB. O que é uma enorme diferença. Onde é que está o mandatário? Eu gostava que ele estivesse aqui também.

Estamos a ouvir Pedro Santana Lopes. Está muito descontraído, encostado ao púlpito.

A regozijar-se com a vitória.

Vamos interromper. Estávamos aqui à boleia do som da SIC. Entretanto, temos novidades que nos chegam de Beja. Luís Soares, temos resultados em Beja?

Teremos resultados em Beja, mas deixa-me só já agora dar os resultados da Figueira da Foz, que estávamos a ouvir Pedro Santana Lopes a falar da questão da maioria absoluta e de facto os resultados até agora, ainda faltam duas freguesias para apurar, dão a coligação PSD/CDS com 58% dos votos na Figueira da Foz, o PS aparece em segundo lugar com 20 e o Chega com 10% em terceiro lugar. Ora, em relação a Beja, já há resultados também, ainda falta uma freguesia por apurar, mas na coligação PSD/CDS/Iniciativa Liberal está em primeiro lugar à frente do PS, ou seja, está prestes a roubar esta Câmara de Beja ao Partido Socialista, numa altura em que falta ainda uma freguesia por apurar. Deixa-me só também já agora fazer referência a uma situação em relação a Sintra, em que os resultados têm estado a oscilar muito. Nesta altura, a coligação PSD, Iniciativa Liberal e PAN e a coligação PS/Livre estão ali muito taco a taco, o PS/Livre com 33, PSD e AL/PAN com 35 e o Chega aqui a aparecer em terceiro lugar, Rita Matias com 21% em Sintra, numa altura em que faltam ainda 11 freguesias por apurar. Em relação a Santarém, ainda não fechou Santarém, faltam três freguesias para apurar, PSD na frente, e Coimbra também praticamente certa a vitória da Ana Abrunhosa, PS/Livre/PAN com 44%. E em relação a Aveiro também, ainda com cinco freguesias por apurar, o PSD/CDS/PPM também vai à frente em Aveiro. Já agora deixa-me só dar aqui nota de Rio Maior também, que já fechou 53% a vitória para a coligação PSD/CDS.

Luís, já agora vamos ver como está Viseu, a Câmara Municipal de Viseu, ainda estamos com 76% das freguesias dos votos apurados.

Sim, seis freguesias por apurar. O PSD está à frente com 43, mas a seguir muito perto o PS com 40% dos votos. Estão aqui muito taco a taco, PS e PSD para Viseu, numa altura em que faltam ainda seis freguesias por apurar.

Exatamente.

Posso dar aqui mais uma nota?

Podes, claro. Mas será que vamos ter aqui uma surpresa em Viseu?

Pois é possível. E já agora, o Montijo tem uma freguesia por apurar, estão 80% dos resultados apurados e o Chega lidera no Montijo.

Uma dos tais municípios.

Já não era uma câmara PCP

Um dos tais municípios da chamada cintura vermelha de Lisboa. Doutora Judite França, estava a refletir sobre como sai-

Estavas a fazer uma pergunta difícil. Não sei se queres ouvir, agora não estou a brincar, o Rui Cristina.

Agora vais ser salva pelo Rui Cristina. Já percebi a tua tática. Rui Cristina, candidato do Chega por Albufeira. Era deputado do PSD.

E já foi candidato a Loulé pelo PSD.

A todos vocês que tiveram a coragem de fazer parte destas listas, aos jovens de Albufeira que acreditaram em nós e todos aqueles que, sem se terem manifestado publicamente, nos apoiaram, votaram em nós, porque houve quem fizesse reinar o medo, mas a vitória foi nossa. A vitória é nossa!

Rui Cristina, aqui no discurso de vitória, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que fica para o Chega.

Com praticamente 38% dos votos. Ainda falta uma freguesia para apurar, mas será mais ou menos essa a bola.

Agradecer também o senhor presidente do partido, André Ventura, pela escolha, por me ter escolhido para ser candidato à Câmara Municipal de Albufeira, por ter acreditado na minha pessoa. E claro, agradecer ao partido Chega e dizer que esta vitória não é minha, não é do Chega, é de todos vocês, albufeirenses.

É um dos deputados do Chega que é eleito presidente da Câmara Municipal, neste caso de Albufeira, Rui Cristina. Judite França, agora não te vou interromper.

Não tenho nenhuma justificação. Eu acho que para o Partido Socialista é uma daquelas situações em que a noite pode correr, neste momento ainda, a esta hora que estamos a falar, quase 11 da noite, ainda podemos dizer que vai correr muito bem ou vai correr muito mal e depende especificamente de três conselhos: de Porto, Lisboa e de Sintra. E se o PS ganhar esses três conselhos, pode cantar vitória durante muitas semanas. E agora podemos começar a fazer contas. Se ganhar só o Porto e se perder Lisboa, é uma vitória ainda assim. Se perder o Porto e Sintra, aí já será uma derrota. Eu acho que estas três câmaras fazem mais ou menos as contas assim: ganhar ou Porto ou Lisboa, portanto, as duas grandes câmaras, e depois Sintra será o fiel da balança, para onde é que vai a vitória. Isto se não quisermos falar na Associação Nacional de Municípios, que é o tal fiel da balança, que diz com quantas câmaras se ganha, com quantas câmaras se perde. Isso já se sabe que contabiliza sempre o maior número de câmaras para o vencedor e é esse que tem a Associação Nacional de Municípios. Mas eu acho que essa não é a melhor contabilidade