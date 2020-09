Governo vai devolver parte do IVA do turismo e restauração em novas compras no setor. "Falta saber como e em que moldes pode ser feito"

A análise do editor de Economia, Nuno Vinha, ao anúncio do Governo: possibilidade de reaver parte do IVA gasto no turismo e na restauração em novas compras; e alteração no apoio à retoma progressiva.