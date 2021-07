Luís Rosa sobre as reações à entrevista ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça. "Se juntarmos 10 juristas não temos consenso"

Advogados e ​Sindicato dos Magistrados do Ministério Público rejeitam que os arguidos em Portugal beneficiam de um excesso de garantias. Luís Rosa comenta as reações à entrevista ao presidente do STJ.