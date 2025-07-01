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Temos conosco em estúdio Luís Rosa, relator principal do Observador, que acompanha de perto estes temas da justiça. Luís Rosa, José Sócrates justifica a apresentação desta queixa com este lapso de escrita, diz que foi a gota d'água, diz ter sido uma invenção da acusação para manter vivo o processo, agravar a moldura penal. Eu pergunto se é verdade, e para quem não acompanha o caso, o que está em causa neste lapso de escrita?

A questão do lapso de escrita, aliás, todos os argumentos que o José Sócrates apresentou até o momento em que eu estava ouvindo a conferência de imprensa, que nós estávamos ouvindo aqui em direto na Rádio Observador, nenhum dos argumentos é novo. José Sócrates já apresentou esses argumentos variadíssimas vezes. A questão do lapso de escrita, a questão do sorteio ter sido manipulado, a questão das juízas que deram razão ao Ministério Público e o pronunciaram para julgamento, não deveriam ter tomado essa decisão porque estavam colocadas nos tribunais, enfim, etc. A questão do José Sócrates é que neste momento, ele parece aqueles secretários gerais do Partido Comunista Português que têm sempre a mesma cassete, é uma espécie de disco riscado. Ele está constantemente a repetir os mesmos argumentos. Esses argumentos, todos eles que está a apresentar, já foram apresentados nos tribunais portugueses, já foram apreciados por dezenas de juízes portugueses. E nunca lhe foi dada razão nestas matérias. Aliás, uma coisa que o José Sócrates não diz, está a falar da tramitação da Operação Marquês, o atraso do processo. Estamos a falar de um processo que começou em 2013, que teve uma acusação em 2017, o inquérito demorou cerca de quatro anos, e depois dessa acusação, o processo sai das mãos do Ministério Público. Ora, entre 2017 e 2025, José Sócrates parece que lava as mãos e parece que não tem nada a ver com a tramitação do processo, mas tem, factualmente tem, porque começa, em primeiro lugar, por requerer a abertura de instrução. É José Sócrates que quer contestar a acusação para não ser julgado. Depois, o juiz Ivo Rosa demora dois anos e meio a fazer a instrução, mas demora dois anos e meio a fazer a instrução porque José Sócrates e os arguidos apresentam muitas testemunhas para serem ouvidas. E em vez de ser feita uma instrução, é feito um primeiro julgamento. E depois, José Sócrates recorre de uma parte da decisão do juiz Ivo Rosa, ou seja, não aceita ser pronunciado para julgamento. Mais uma vez, é José Sócrates que está a tentar evitar ser julgado. E depois o Ministério Público também interpõe só recurso sobre a decisão de não pronúncia. E aí a Relação de Lisboa dá razão ao Ministério Público e pronuncia, em janeiro de 2024, Sócrates para ser julgado. E uma vez mais, Sócrates apresenta expedientes, nomeadamente nulidades e outra série de expedientes dilatórios, para impedir de ser julgado. E só no final de 2024 é que finalmente a Justiça portuguesa dá um murro na mesa e diz que José Sócrates tem que ser julgado. Por quê? Porque o José Sócrates apresentou, isso aqui é um número mínimo, Vasco, eu não tenho o número certo. O Conselho Superior da Magistratura tem esse número, mas não divulga. José Sócrates, pelas minhas contas, já terá apresentado cerca de, ou mais de 50 recursos e incidentes processuais só para evitar ser julgado. E sabe qual foi o resultado desses mais de 50 recursos e incidentes processuais? José Sócrates ganhou dois. E dezenas e dezenas de juízes já apreciaram as queixas de José Sócrates, dezenas e dezenas de juízes portugueses, obviamente. Nós somos um Estado soberano e a administração da Justiça é feita por juízes portugueses. José Sócrates agora resolve contratar um escritório de advogados belga e contrata também um juiz espanhol para apresentar uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E é importante que os ouvintes percebam que essa queixa, obviamente, não tem nada a ver com o processo português, neste sentido.

Mas tem simbolismo ser apresentado esta semana, a dois dias do início do julgamento?

José Sócrates percebe melhor do que ninguém as virtualidades da comunicação política e da propaganda. Obviamente que Sócrates está com esta conferência de imprensa em Bruxelas a tentar marcar a agenda para tentar que se fale só do lapso de escrita e não daquilo que se lhe imputa. Eu ouvi ainda há pouco, nós pensávamos que o senhor Marchand iria falar em francês. Não falou, não domina francês. O Vasco também acha que não domina francês, falou em inglês. Graças a Deus ficamos a perceber melhor o que o senhor estava a querer dizer. O senhor Marchand não conhece o processo penal português. Eu, porventura, devo conhecer melhor do que o senhor Marchand. Não conhece, mas está a falar de algo que não conhece. E portanto, está a fazer invectivas e está a criar a ideia do lawfare, ou seja, a ideia de perseguição política, que é uma ideia que o José Sócrates tem desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia em que foi detido, que o José Sócrates fala de perseguição política. Mas o senhor Marchand se calhar não teve tempo suficiente para estudar o processo e não sabe, por exemplo, que todos os circuitos financeiros foram reconstituídos, que ligam Carlos Santos Silva a José Sócrates. Não sabe que o José Sócrates, por exemplo, assumiu finalmente, depois de muitas insistências, assumiu que pediu centenas de milhares de euros, que dizia ele, na ótica dele, emprestados a Carlos Santos Silva. O Ministério Público olha para isso como um elemento da corrupção, da prova da contrapartida. O senhor Marchand também não sabe, por exemplo, que foram detetados circuitos financeiros, que foram todos reconstituídos, que dão conta de que Carlos Santos Silva tinha cerca de mais de 23 milhões de euros nas suas contas na Suíça, e que houve ligações, que é esse o ponto forte da Operação Marquês, é as ligações que os circuitos financeiros demonstram entre Carlos Santos Silva e depois os três elementos que alegadamente terão corrompido José Sócrates, que são Ricardo Salgado, por um lado, Joaquim Barroca, por outro, e que são o chamado grupo de investidores de Vale do Lobo, que tem Rui Ortiz Costa como seu líder neste momento, de acordo com a acusação do Ministério Público. Portanto, todos os circuitos financeiros estão reconstituídos. E o que é irónico, só para terminar, é que José Sócrates está a dar uma entrevista no Press Club, ou seja, no clube de imprensa de Bruxelas. É irónico porque eu pensava, sinceramente, que iríamos ter jornalistas estrangeiros a assistir à conferência de imprensa. Parece que não, parece que está a CNN e a TVI. Mas é irónico porquê? Porque José Sócrates perseguiu os jornalistas. José Sócrates foi um primeiro-ministro que tentou condicionar a liberdade de imprensa.

E nesta conferência de imprensa criticou também o jornalismo, diz que nunca foi isento ao longo deste tempo.

Está constantemente a atacar o jornalismo. Aliás, o que é muito interessante é que nós temos Donald Trump, que criou as fake news. Nós em Portugal tivemos primeiro José Sócrates. José Sócrates criou a fake news e atacou os jornalistas em comícios partidários, chegou quase a fazer uma caça ao homem em termos de jornalistas e tentou controlar a comunicação social. Portanto, é irónico que José Sócrates esteja a dar uma conferência de imprensa no Press Club de Bruxelas. É uma ironia, de facto.

Luís, parece que esta queixa tem pernas para andar e pode influenciar de alguma maneira o julgamento da Operação Marquês?

Não sou especialista no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Eu tento estudar e tento dominar o processo penal português e, portanto, é sobre isso que eu me pronuncio. Eu não tenho conhecimentos para me pronunciar se a queixa tem fundamento ou não. A única coisa que eu sei é o seguinte: o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, isso é importante dar essa explicação, escrutina o respeito que os Estados membros, os Estados subscritores têm em relação à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Portugal é subscritor desta convenção e Portugal tem de respeitar a convenção. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos existe precisamente para escrutinar os Estados membros subscritores da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A consequência, vamos agora dar aqui um salto no tempo. A consequência de uma possível vitória de José Sócrates no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou seja, a condenação de Portugal, seja por que razão for, agora isso é relevante, a consequência dessa decisão no processo que está a correr em Portugal, que se chama a Operação Marquês, é nula. É nula por uma razão, que é simples de explicar. Nós somos um Estado soberano, somos um Estado que administra a sua justiça, administra a sua justiça em nome das leis que são aprovadas pelo Parlamento português, eleito pelos cidadãos portugueses, e quem executa a lei são os juízes portugueses. Portanto, a opinião que o senhor Marchant tem sobre a justiça portuguesa é pura e simplesmente irrelevante. O que interessa aqui é a decisão que os nossos tribunais têm sobre o processo Marquês. E nenhuma dessas decisões, seja do tribunal de primeira instância, seja dos tribunais superiores, seja qual for a decisão de qualquer tribunal português, não está sujeita à revisão de um tribunal internacional. Por quê? Porque nós somos um Estado soberano. E, portanto, a opinião pública se calhar vai ficar confusa com esta ideia desta conferência de imprensa de José Sócrates. Parece que o Tribunal Europeu vai pôr em causa a Operação Marquês. Não, não vai pôr em causa nada. Isto é apenas uma conferência de imprensa de pura propaganda, em que José Sócrates está a repetir argumentos que já disse em Portugal inúmeras vezes, nas variadíssimas entrevistas que já deu. Já apresentou esses argumentos no processo da Operação Marquês e há uma coisa que o José Sócrates não consegue impedir, é o seguinte: o José Sócrates vai começar a ser julgado na próxima quinta-feira. É inevitável, vai começar a ser julgado na próxima quinta-feira. E aqui vamos olhar para frente, que é: vai estar presente? Não sei se os jornalistas presentes lhe vão fazer esta pergunta. José Sócrates vai estar presente no primeiro dia do julgamento da Operação Marquês? É que se não estiver presente, a juíza tem de executar a lei. Executar a lei é o quê? É determinar que um órgão de polícia o vá buscar a casa para se apresentar em tribunal. Eu espero que o José Sócrates regresse de Bruxelas para se apresentar no primeiro dia do julgamento. Vamos ver se ele irá fazer isso. E já agora, para terminar, será muito interessante também perceber como é que um homem que tem como único rendimento disponível de 2300 € brutos, consegue apresentar inúmeros incidentes e recursos processuais, consegue pagar uma equipa de advogados portugueses e uma equipa de advogados estrangeiros, e consegue fazer uma conferência de imprensa em Bruxelas e consegue apresentar uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É o chamado milagre dos pães em versão do José Sócrates. Mas entretanto, acho que alguém tem que fazer esta pergunta: como é que o José Sócrates consegue pagar isso tudo, tendo em conta que recebe uma subvenção vitalícia enquanto político de 2300 € brutos?

A ver vamos o que acontece e também se, como dizias Luís Rosa, José Sócrates comparece em tribunal na próxima quinta-feira, nesse primeiro dia de julgamento da Operação Marquês. Dar nota apenas que, entretanto, a conferência de imprensa continua, mas que o José Sócrates já parou de falar. Obrigado, Luís Rosa, é redator principal do Observador. Estivemos a acompanhar aqui em direto a conferência de imprensa de José Sócrates, que vai apresentar queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.