Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Junta-se a nós neste jornal o jornalista de economia do Observador, Edgar Caetano. Boa tarde, Edgar.

Olá.

Isto é claramente Trump a esticar a corda nas negociações.

É a tentar fazer um acordo, que é o que ele gosta de dizer que faz, é um homem que faz acordos e que lança tarifas. Ainda falta algum tempo pra entrada em vigor. Tu disseste a data de dia 1 de agosto. Portanto, aqui parece que pode-se entender que isto é, de facto, um momento importante, porque ele está a colocar a barra num nível muito alto de tarifas. Tu próprio indicaste que ainda é mais elevado do que aquele que foi indicado no tal Dia da Libertação, no dia 2 de abril. Trinta por cento é um valor muito elevado, mas, no fundo, também pode ser visto como uma técnica de negociação, porque ainda faltam algumas semanas até entrar em vigor. Se calhar, Donald Trump estaria com alguma percepção de que as negociações não estariam a correr de feição. Esse valor de 10% que referiste, que havia especulação de que podia haver um valor de 10% das tarifas europeias, se calhar, não é algo que ele conseguisse vender na sua base de apoio interno e, portanto, aqui está Donald Trump, aparentemente, pelo menos, a levantar a barra no sentido de forçar a União Europeia a fazer mais concessões e mais cedências nas negociações que estão em curso e que vão continuar.

Sim, seria um valor de 10% que estava sendo negociado, valor base. Depois havia alguns produtos que teriam umas tarifas um pouco maiores e outras até mais baixas. Agora, fica aqui na dúvida: estamos num sábado, os mercados estão, na sua maioria, encerrados. Quando foi o anúncio do Dia da Libertação, houve um grande impacto nos mercados. O que podemos esperar da próxima segunda-feira?

Como o valor é acima do previsto e como parecia que estávamos a caminhar pra uma solução um bocadinho mais pacífica, podemos chamar assim, é provável que isto vá ter algum impacto negativo sobre os mercados. Se é um impacto suficientemente negativo para o levar a recuar, como recuou em abril, ninguém pode adivinhar isso nesta fase. Mas é importante sublinhar que esse valor é elevado e tens que ter em nota que estes 30% acrescem a todas as outras importações setoriais, ou seja, são 30% aplicados a todos os bens vindos da Europa. É curioso que ele não fala dos serviços, porque aí os Estados Unidos são excedentários. Só fala dos bens, naturalmente, que é o que lhe convém. E isto acresce às tarifas setoriais, portanto, todas aquelas tarifas sobre o aço, sobre o alumínio, que são aplicadas a várias geografias, incluindo à União Europeia, tudo isto se soma. E, portanto, de facto, há uma fase em que, tendo em conta que a recuperação econômica na Europa melhorou um bocadinho nos últimos meses também graças ao efeito de antecipação e ao efeito de reação às tarifas de Trump, porque se anteciparam encomendas, porque se anteciparam atividades, negócios, mas, a prazo, isso não deixa de ser uma ameaça muito grave à atividade econômica da Europa, que está com uma retoma ainda um bocadinho periclitante. E, portanto, de facto, é de esperar que haja uma reação negativa nos mercados na próxima semana, sem dúvida.

Edgar Caetano, muito obrigado por esta análise