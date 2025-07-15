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Eu fumava, era muito nervosa, muito ansiosa, tinha antecedentes. Os meus pais, os meus avós, todos eles tinham problemas de coração.

Há uma coisa curiosa, a Ana ia ser operada em novembro, que foi o mês em que lhe deu o AVC. E ela tinha feito exames, estava tudo bem. Tinha feito exames ao coração, tinha feito análises clínicas, estava tudo normal. Mas realmente havia aqui um fator de risco, que é os antecedentes da família, o fumar. E ainda há outro, que é a Ana tinha, na altura, 44 anos e tomava a pílula.

O meu nome é Ana Rodrigues, tenho 50 anos e há seis anos atrás tive três paragens cardiorrespiratórias, um enfarte e um AVC.

O meu nome é Ricardo Rodrigues, tenho 52 anos, sou o marido da Ana e sou o cuidador.

Eu estava a trabalhar, trabalhava num infantário, e estava a mudar uma fralda, quando me senti mal, com muito calor, um suor excessivo e uma dor no braço e nas costas.

Mas só me ligaram ao final da tarde. Ela teve basicamente quatro horas em que lhe deu os primeiros sintomas e até me ligarem para eu ir buscá-la, porque ela não estava em condições de conduzir. Fomos ao hospital, o nosso hospital de referência aqui é o Francisco Xavier. Demos entrada nas urgências e, mais uma coisa importante para as pessoas, é não sugerirem o que têm, porque colocaram uma pulseira verde na minha mulher, porque ela sugeriu que se tinha aleijado no braço ao pegar uma criança e nem valorizou a questão da dor nas costas e meteram-lhe uma pulseira verde. E foi para a sala de espera. No momento em que ela se senta na sala de espera, teve a primeira paragem cardiorrespiratória, segundos depois. Basicamente, a Ana teve um enfarte, uma artéria que entupiu, uma veia que entupiu, e esse foi o primeiro, ou se calhar foi o despoletar de todos os acontecimentos a seguir. Como ela esteve muitas horas sem ser assistida, o coração parou e parou no momento em que nós chegámos ao hospital e fomos para a sala de espera. A sala de espera foi a primeira consequência depois do enfarte. Essa consequência, depois, ela ainda teve mais dois episódios até o final do dia. Ela teve três paragens cardiorrespiratórias. Por volta das 18h30 foi transferida para Santa Cruz, mas então consegui lá ir vê-la e perguntar ao médico de serviço, na altura, o que se tinha passado com ela. E eu aí, por volta das 23h, soube que ela tinha tido um AVC.

Não me lembro de nada.

Mas tu lembras-te de ouvir ao longe as-

Disso lembro-me, de ouvir ao longe as pessoas a falar.

Quando estava em coma.

Lembro-me do enfermeiro perguntar-me se me podia rapar o cabelo todo.

Ligaram ao quarto dia a dizer que estavam a informar que ela tinha que ser removida parte do crânio, porque ela teve um AVC isquêmico, e o cérebro tinha que inchar, tinha que ter espaço para inchar, para não ter uma hemorragia. Zero expectativas de ela sobreviver e de como poderia ficar depois. Essa era a segunda questão. A questão é: acorda ou não acorda? E depois como é que vai ficar depois de acordar? O AVC foi do lado direito e as sequelas foi do lado esquerdo. Inicialmente, ela não falava. Quando acordou, escrevia num papel. Eu tenho uma história gira. A primeira coisa que escreveu era que queria um Sumol. Depois descobri que era um Sumol de ananás. Ou uma Sumol. Ela depois teve terapia da fala no hospital.

E em Alcoitão também. Também tive terapia da fala.

Teve no Francisco Xavier e depois em Alcoitão também teve terapia da fala. Ela saiu do Hospital Francisco Xavier em cadeira de rodas, ainda. E só em Alcoitão é que ela ganhou a mobilidade. Quando veio para casa, dois meses depois, é que já conseguia andar sem a cadeira de rodas. A Ana continuou em Alcoitão. Ela esteve dois meses internada mesmo, depois saiu, esteve mais oito meses a fazer em Alcoitão e depois, quando saiu de Alcoitão, passou para uma fisioterapia aqui perto de nossa casa. Entretanto, veio a pandemia, tudo fechou, ela piorou imenso, porque no caso da Ana, ela tem que fazer fisioterapia para o resto da vida. E agora voltámos outra vez ao Alcoitão. E vamos estar lá seis meses, mais ou menos.

A nível da perna, eu acho que vai melhorar. A nível do braço, não acredito muito, porque ele está muito perro. Não acredito que haja assim muito mais a fazer. Eu era uma pessoa muito ativa, gostava de trabalhar, gostava do meu trabalho. Agora, passar de uma pessoa ativa para uma pessoa quase inativa é uma diferença muito grande. Olha, gostar, gostar, gostava de fazer o que fazia, mas não posso. Não posso porque não tenho capacidade física para fazer. Mas é assim, gostava de me entreter com qualquer coisa, sei lá, nem que fosse para um supermercado. Eu não me importava. Não é pra caixa, que é uma coisa que uma pessoa grande parte do dia está sentada e pode perfeitamente estar ali pra estar ocupada, pra ter uma vida mais ativa.

Eu e a Ana tínhamos uma vida completamente normal os dois, onde dividíamos tarefas, tínhamos os filhos a crescer e íamos nos dividindo os dois em tudo aquilo que é o relacionamento e o normal de um casal. A partir do momento em que a Ana fica com estas limitações, 99% daquilo que ela fazia, tive que eu fazer. E são mais coisas em cima de mim. E esse é o grande impacto de ter alguém que durante a maior parte do tempo está dependente de mim. Basicamente, eu não tenho ninguém a quem delegar isso. Os filhos estão a crescer, eu não posso estar a sobrecarregá-los. Claro que eles podem ajudar, como é óbvio, mas eu não meto esse ônus em cima deles. Isso é algo que tenho que ser eu a levar pra frente. E foi o caso. Assumi-o com naturalidade, é algo que se faz, pelo menos no meu caso, de maneira natural.

Ele já fazia também. Fazias alguma coisa, então não fazias?

Claro que sim.

O Arterial é uma parceria d'O Observador com a Novartis.