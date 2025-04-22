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A caminho das próximas legislativas, queremos perceber que país é este que vai a eleições. E para isso já está comigo a diretora da Pordata, Luísa Loura. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia.

Hoje, Luísa, vamos olhar para o ambiente e não só vamos percorrer o país para perceber como nos estamos a portar, como vamos também eleger um bom, um mau e um promissor. Usando este último termo, promete. Vamos lá a mais uma viagem. Começamos pelo bom.

Eu deixo já os três números. O bom é 5,8 toneladas. O mau é 11,6%. E o promissor é 35,2%.

Então comecemos pelas toneladas, que é o bom.

Exatamente. 5,8 toneladas é o bom. Foi o nosso per capita de emissões de gases com efeitos de estufa. É um número baixo e por isso é que é bom. Na nossa escala Sagres-Caminha, estamos tranquilamente ao nível de Aljezur.

Que bom! Isso é bom, mantermos ali pelo Algarve.

Exatamente, neste tipo de números.

Exatamente, a este nível.

Quanto aos outros países, a Suécia é o país que está em Sagres. Ganha-nos por mais de uma tonelada. Nós emitimos mais uma tonelada per capita.

5.8 e eles estão ali na casa dos quatro.

Exatamente. O Luxemburgo é o país que está lá no norte, em Caminha. O per capita de emissão de gases com efeito de estufa do Luxemburgo é quase o triplo do nosso.

Impressionante.

E a nossa vizinha Espanha está bem, está perto de Sines.

Está ela por ela. Está ela só nós. Então, Luísa, quem tem o papel de mau?

Quem tem o papel de mau é a utilização do transporte público.

Nós bem tentamos.

É porque estamos bem nas emissões de gases, mas é mais porque temos pouca indústria e não tanto porque tenhamos aqueles hábitos.

Amigos do ambiente, como se costuma dizer.

E o número é 11,6%.

Os tais que falou há pouco.

Pois podia não ser tão pouco. Já sabemos que temos que nos confrontar com os outros países para perceber que não é pouco.

Há muitos carros, muito comodismo.

Traduzindo por miúdos, se considerarmos as deslocações das pessoas em algum meio de transporte, aqui não entra a bicicleta, e os quilómetros envolvidos, então pouco mais de 10% é em transporte público.

Sim, é muito pouco.

É bastante mau.

Bastante mau mesmo.

No confronto com os restantes países da União Europeia, somos dos que menos usamos transportes públicos. Estamos em Troia, enquanto a nossa vizinha Espanha, com 16%, já está a meio, na Nazaré, a ver as ondas gigantes.

E nós em Troia, estamos nas ondas mais baixinhas.

Nas ondas mais baixinhas.

Só nos falta ver aquele que não é mau de todo, mas que também ainda não atingiu o pódio, ou seja, quem é que promete.

O número que promete é aquele que nos indica a parte do nosso consumo de energia que já vem das renováveis. E são 35,2% e tem vindo a melhorar. E é por isso que ele promete.

Sim, tem-se falado imenso na aposta, não é?

Exato, na aposta. E quando rodamos o ponteiro dos minutos, ainda paramos nos 20 minutos. Portanto, 35,2% parece-nos pouco.

É mais de um quarto.

Sim, mas o ponteiro tem vindo a avançar bem nos últimos anos. E no comparativo com os restantes países da União Europeia, estamos a chegar a Torres Vedras. Esta é uma viagem que promete, daqui uns tempos já estamos para aí fora.

Portanto, a este nível estamos no bom caminho. Luísa, obrigada por mais uma viagem e por nos ajudar a conhecer melhor que país é este que vai a eleições. Até amanhã.

Até amanhã.