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Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE. São os nossos especialistas residentes, têm muita experiência na formação de executivos. Os nossos episódios abrem sempre com um Sim, chefe, não chefe. E neste episódio olhamos para Andy Grove, o terceiro funcionário da Intel e o autor de um livro chamado "Só os Paranoicos Sobrevivem". Vamos tentar perceber se é sim ou não. E como sempre, também temos um tema central: conselhos. Neste episódio falamos de como lidar com a incerteza. Será este um dos momentos por excelência em que o líder se afirma perante a incerteza? Eu sou Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindo, Jorge Medeiros e Milton de Sousa. O Milton de Sousa é consultor e professor na Nova SBE. O Jorge Medeiros também é consultor e também dá aulas. O Jorge hoje não está conosco aqui no estúdio, mas está sempre conosco no coração.

Sempre presente.

Está num país europeu, enviado especial a um país europeu. Depois vamos conversar melhor com o Jorge. Vamos aqui ao primeiro segmento, Sim, chefe, não chefe. E hoje olhamos para a carreira de Andy Grove, o terceiro funcionário da Intel, que viria a ser CEO da empresa. Nasceu em Budapeste, na Hungria, teve de enfrentar nazistas e comunistas soviéticos e nos anos 50 mudou-se para os Estados Unidos, onde estudou e fez carreira. Morreu em 2016 e tem um livro com um título que pode servir de mote de vida, imagino eu: "Só os Paranoicos Sobrevivem". Milton, por que é importante falar de Andy Grove?

Por vários motivos. Desde logo, eu tenho uma afinidade especial com a carreira do Andy Grove, porque trabalhei muitos anos também na indústria de semicondutores e sempre que trazemos aqui um exemplo dessa indústria, fico sempre com muita curiosidade de perceber melhor a carreira que seguiram e o que podemos retirar da carreira deles também. Algumas notas importantes. Eu vou começar por duas. Uma tem a ver com a coragem que ele teve de, a certa altura, perceber o momento e fazer uma transição naquilo que era a estratégia, que nós chamamos um pivot, da Intel, que anteriormente, no início dos anos 80, trabalhava, sobretudo, na manufatura de memórias para semicondutores. E a certa altura resolveu e percebeu que tinha que captar um novo mercado e fez um pivot muito importante para passar a fabricar microprocessadores e tendo cavalgado essa onda.

E isso era arriscado na altura.

Na altura era arriscado, até porque havia outros competidores, grandes players como a Motorola, Texas Instruments, que já faziam também microprocessadores, a AMD, que também se tornou durante muitos anos um dos seus grandes competidores. E portanto, desde logo enfatizar esse aspecto, a coragem que ele teve de conseguir transformar a estratégia da organização no momento crítico e com isso depois conseguir ter muito sucesso nos anos seguintes. Curiosamente, nos dias de hoje, a Intel está a sofrer um pouco mais porque a AMD, que é um dos seus competidores, conseguiu apanhar a onda da inteligência artificial.

Conseguiu inverter.

Exatamente. E a Intel ficou para trás nessa nova fase da inovação. E uma última nota, para já, tem a ver com o seguinte: obviamente que as universidades têm papel importante na inovação, mas quando falamos da gestão, se calhar eu atrevia-me a dizer que a inovação vem, sobretudo, por parte das empresas. Porque os empresários e os líderes executivos nas organizações têm que lidar com aquilo que acontece de imediato. Surge a inteligência artificial, por exemplo, eu não posso estar à espera que a universidade me venha dizer o que eu vou fazer agora. Portanto, vou ter que experimentar muito rapidamente para conseguir ajustar-me a essa nova realidade. E o Andy Grove, curiosamente, desenvolveu uma metodologia muito interessante chamada OKRs, objectives and key results, que hoje em dia foi adotada por um conjunto vasto de empresas tecnológicas, sobretudo Google e outras, e que as universidades estão a usar para ensinar outros sobre essa metodologia, que é exatamente uma metodologia para lidar com a incerteza que existe no envolvente. Portanto, é muito interessante ver como a universidade vai buscar as experiências que os executivos fazem para depois sistematizar e estruturar para passar a outros também.

Jorge, só os paranoicos sobrevivem?

É uma forma catchy de expor a coisa, portanto acho que os editores do livro dele ficaram bastante contentes. Não sei se não terão sido eles a ter a ideia do título, mas absolutamente sim, este comportamento do Andy Grove e esta escolha que ele fez. Concordo com tudo o que o Milton disse. Vou fazer aqui alguns reforços e eventualmente uma perspectiva diferente. Reforçar o quê? De facto, o Andy Grove fez esta mudança de orientação estratégica, mas é importante também perceber que ele faz esta mudança de orientação estratégica porque a Intel está nos Estados Unidos e estão a ser inundados por chips de memória de fabrico muito mais barato, vindo essencialmente do Japão. E, portanto, ele faz esta mudança, mas faz esta mudança porque a pode fazer. E pode fazê-la porque já do início dos anos 70 a Intel já tinha microprocessadores. Portanto, não foi um investimento totalmente novo, uma mudança radical. Nunca fizemos nada disso, portanto, vamos sair daqui e entrar noutro sítio completamente, teleportar-nos para outro sítio diferente. Já tinham. E este desenvolvimento de competências nos microprocessadores também veio de uma solicitação de um cliente Portanto, não é uma mudança do nada, é uma mudança já com algum conhecimento, o que só reforça a importância de, perante um mundo complexo, e falaremos disso mais adiante, ter várias alternativas e ter investigação e desenvolvimento. E investigação e desenvolvimento não é só necessariamente do ponto de vista tecnológico, é do ponto de vista de práticas, é do ponto de vista de pessoas, é do ponto de vista de mentalidades.

Ou seja, ter a capacidade, Jorge, perante uma bifurcação, decidir escolher um caminho.

Eu acho que mais do que isso, é iniciar uma bifurcação, uma trifurcação, uma tetrafurcação e por aí adiante, porque de facto, não sabendo o que vai vingar no futuro, quanto mais alternativas sem sobreposição umas com as outras tivermos, mais eventualmente estaremos preparados para o que vier, que não conseguimos antecipar exatamente o quê.

Eu ia só acrescentar aqui-

Isto dá trabalho.

Dá muito trabalho e já agora também acrescentar e reforçar também o que o Jorge disse, a importância de estarmos preparados para diferentes cenários. Portanto, a cenarização, anteciparmos diferentes possíveis desenvolvimentos futuros e investirmos inicialmente em iniciativas e projetos que eventualmente não sabemos ainda se poderão ter resultados ou não, para estarmos preparados para quando chegar o momento, podermos então fazer os tais pivots quando é necessário.

E vamos falar disso já a seguir. Diz, Jorge.

Ok, só uma nota rápida. Era esta aqui a perspectiva diferente, os OKRs. Nós quando falamos de OKRs, temos que ter aqui algum cuidado porque normalmente temos acesso aos casos de sucesso. Vou lembrar-me, por exemplo, de Google, mas não temos acesso aos casos de insucesso e, portanto, isto fica uma amostra viciada e chegou a haver, não sei neste momento como está, mas aqui uma moda muito grande dos OKRs, mas os OKRs dão muitíssimo trabalho, especialmente em empresas que estão em mercados muito incertos e voláteis. Por quê? Porque não é uma coisa de cima para baixo, top down, que vem da liderança e vem em cascata cá para baixo, nem é uma coisa de baixo para cima, costumo dizer, bottom up. É biunívoco e é iterativo, ou seja, isto anda para cima e para baixo até as coisas ficarem calibradas. Portanto, dá um trabalho enorme. As pessoas têm de ter a mentalidade para haver todo este alinhamento e priorização, e isto consome muito tempo e muitos recursos. Portanto, cuidado, vemos os casos de sucesso, não vemos os casos das empresas que tentaram implementar, e há vários, e que não vingaram.

Jorge, já sabes que eu sou de Humanidades, o que é que são OKRs? Para mim é completamente chinês. Desculpa.

Muito bem. Milton, temos de tentar mais, eu julgava que já tínhamos convertido aqui o Ricardo para o management bullshit, mas não estamos a conseguir.

Não.

Então objectives and key results. De uma forma muito sucinta, são traçados objetivos, mas esses objetivos também não vêm só de cima. E depois a ideia é ter um alinhamento dos objetivos, do que é fazível, do que não é, e haver um alinhamento da estratégia verticalizado, ou seja, de toda a estrutura, em que obviamente os objetivos não são exatamente, nem poderiam ser os mesmos aos vários níveis hierárquicos. E depois os key results respondem à pergunta: como é que eu sei que estou a ter sucesso? Como é que eu sei que estou a atingir o meu objetivo, a aproximar-me do objetivo ou não? Portanto, são medidas de desempenho e isso levanta aqui todo um outro problema de que já falámos no episódio anterior, que é este excesso de parametrização, até de coisas que é muito difícil medir.

Só ainda não dissemos, sim, chefe ou não chefe, Milton?

Claramente sim, chefe.

Jorge?

Sim, chefe.

Obrigado, Jorge. Está feita a análise desta semana, para a semana será outro o protagonista. Agora está na hora dos conselhos. E neste episódio vamos falar de como enfrentar a incerteza e nos filmes, nos romances, também na história, o líder que é também muitas vezes o herói, assume-se nos momentos de incerteza. É perante a escuridão no futuro, Jorge, que o líder se agiganta?

Onde foste buscar uma imagem tão bela, Ricardo?

Eu sou de Letras, Jorge. Eu não sei o que são OKRs, mas vou lendo os romances de cavalaria.

Por acaso sabes, porque estás aí a gerir e muitíssimo bem o nosso tempo e cortas-nos o fio quando deves.

É neste momento?

Há aqui muitas variantes muito boas, muito bem formuladas. O Nietzsche também diz: "O que não te mata, far-te-á mais forte". E portanto, sim, é perante a adversidade que nós desenvolvemos novas competências. É o proverbial fora da zona de conforto que nós crescemos.

Milton.

Sim, eu acho que obviamente que um líder, talvez seja uma das suas principais funções, é conseguir de facto criar clareza perante a incerteza. E isto não é fácil de fazer, porque o próprio líder tem as suas próprias dúvidas, mas tem que conseguir transparecer que pelo menos tem as ideias bem articuladas sobre a sua envolvente, o que está a acontecer, para conseguir então fazer aquilo que o Carl Weick chamava de sense making da sua envolvente, para dar alguma capacidade de direção e de união dentro da equipa em função dessa incerteza.

Agora, também não se pode menosprezar a preparação para a incerteza, não é, Milton? É dever do líder refletir e antecipar vários cenários, ou seja, estar preparado para a incerteza.

Sim. E uma nota muito importante relativamente a isto, e acho que é uma transição importante naquilo que é o papel do líder Porque esse trabalho era tipicamente muito centralizado nas lideranças, quase um trabalho diria que solitário, de esperarmos que o líder nos ilumine com a sua sapiência, sua experiência, até porque tem acesso privilegiado à informação. Acontece que com a democratização dessa mesma informação, com a incerteza da envolvente, com aquilo que chamamos o ambiente VUCA ou BANI. Eu posso depois dar essas notas sobre o que são os VUCAs e os BANIs, Ricardo.

Este programa ainda acaba com um glossário.

Mas nós gostamos imenso destes acrônimos. Mas essencialmente são termos que tentam descrever a incerteza permanente da envolvente. Isso quer dizer o quê também? Que os líderes têm que se rodear de pessoas que lhes permitem triangular diferentes perspetivas, têm que estar muito mais próximo da operação para que o pensar e o fazer sejam muito mais próximos um do outro. Portanto, hoje em dia, executar e fazer estratégia é um processo muito mais granular e muito mais iterativo do que aquilo que se fazia no passado.

Ou seja, Jorge, a ideia do cavaleiro solitário herói já não cola.

Cola. Ainda há muitos livros a vender, claro. As biografias são o modelo inexgotável.

Se resulta já não sei, mas que vende, vende.

Ora bem. Mas não nos esqueçamos, o efeito placebo é muito importante.

E nesse sentido, Jorge, desculpa, é preciso ter nervos de aço e não mostrar à equipa que perante aquele momento de incerteza, também o líder está meio perdido. Pode ser durante uns minutos ou um dia, mas pode o líder mostrar a fragilidade perante a incerteza?

Ricardo, eu vou dar um "nim", mas já sabes que eu vou qualificar o "nim". E o "nim" é: depende da equipa que rodeia o líder. Portanto, idealmente, o líder a operar em um ambiente de incerteza, deve ter uma equipa, ou porque a escolheu e/ou porque a desenvolveu, que saiba perfeitamente falar essa linguagem, em cujo caso o líder tem a obrigação, em meu entender, de partilhar as incertezas, porque é a melhor forma de trazer todas as perspetivas que podem contribuir para os vários cenários. O problema põe-se quando o líder sente receio em partilhar as incertezas perante a equipa, de facto, temos um problema, porque há uma falha de entendimento e uma falha de enzimas na digestão do panorama competitivo e, portanto, isso tem de ser trabalhado e deve ser trabalhado. Em uma fase inicial de transição, agora para responder à tua pergunta, o líder deve tentar fazer o caminho de ir capacitando progressivamente estas pessoas para saberem lidar melhor com a incerteza, o que muitas vezes não é fácil, porque as pessoas, especialmente em estádios mais iniciais, estão habituadas a fazer e a levar um sentido de autoeficácia por fazerem bem aquilo que lhes é dito para fazer. Portanto, esta transição de mentalidade para começar a ficar confortável com o "eu não sei se é isto" e, portanto, tenho de ir progredindo no meu conforto com a incerteza, não é um caminho fácil, mas é um caminho muito importante.

Milton?

Tinha só uma nota final, desde logo, concordar com o que o Jorge partilhou neste momento. Eu acho que há muito de vivermos bem com a incerteza e aceitarmos a incerteza como sendo normal. Eu acho que isto é uma das dificuldades que muitas vezes temos nas organizações. E dar só uma última nota sobre o seguinte tema. Obviamente que havendo uma grande incerteza na envolvente, isto exige também agilidade por parte da organização. Mas essa agilidade ou essa capacidade de estarmos em permanente mudança, não é ausência de estabilidade e às vezes confunde-se um pouco isto. Pensa-se que para lidarmos com a incerteza, temos que estar sempre a mudar. Na verdade, um líder tem que simultaneamente promover uma grande estabilidade daquilo que é o nosso propósito, os nossos valores, a nossa missão, para que dentro desse enquadramento, nós consigamos agilizar o nosso trabalho o mais possível, para estarmos permanentemente a ajustar-nos àquilo que é envolvente. Aquilo que o Dan Cable designa um pouco de freedom within the frame, ou seja, a liberdade dentro do enquadramento. E o líder tem que fazer este trabalho dual: estabilidade de propósito, missão e valores, e ser um guardião disso e simultaneamente promover a mudança dentro desse enquadramento.

São conselhos que valem ouro, como sempre, dos nossos especialistas em formação de executivos, o Jorge Medeiros e o Milton Sousa. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder", mas na quinta-feira regressamos com uma convidada, Isabel Viegas, até há dias, semanas, Chief People Officer da SEMAPA, é membro da administração da Navigator Company e também coordena vários programas de formação de executivos na Católica Lisboa. Aqui fica um aperitivo da conversa.

Lembro-me quando um dia no meu banco, uma pessoa da minha equipa me liga num sábado e me diz: "Isabel, um colega nosso de um balcão, ali do centro do país, teve um acidente gravíssimo. Eu vou a caminho do hospital, mas ele vai ficar tetraplégico". E isto foi um momento muito duro. E a seguir ela diz-me: "Isabel, e tenho mais uma coisa para lhe dizer. É que eu tinha a carta para o passar a efetivo, para lhe dar na segunda-feira. Dou ou não dou?"