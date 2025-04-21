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Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE. São os nossos especialistas residentes, têm muita experiência na formação de executivos. E neste episódio vamos falar de humildade. Deverá e poderá o chefe ser humilde e em que quantidade? Também temos a figura da semana na rubrica "Sim, chefe. Não, chefe". E hoje o alvo da análise dos nossos especialistas é o CEO da Microsoft, Satya Nadella. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, meus senhores, Jorge Medeiros, Milton de Sousa. Bem-vindos ao vosso Querido Líder, ao nosso Querido Líder. O Milton de Sousa é consultor, professor na Nova SBE. O Jorge Medeiros também é professor e consultor nesta área. Vamos avançar para o primeiro segmento deste querido podcast, o Querido Líder. Os nossos especialistas na formação de executivos avaliam o desempenho de uma figura pública. E hoje olhamos para o exemplo do CEO da Microsoft, Satya Nadella. Milton, antecipo que vem aí um sim, chefe. Por que eu antecipo isto?

Eu diria que sim, obviamente que sim, até, é um sim, chefe. O Nadella está à frente da Microsoft desde 2014. E quanto mais não seja, se medíssemos apenas por aquilo que foi a capacidade de criar valor em bolsa, seria obviamente um sim, chefe. Hoje a Microsoft vale cerca de três trilhões, à volta disso. Na altura valia 314 bilhões, em fevereiro de 2014. O que eu acho muito interessante neste caso, e acho que até a escolha dá-se também por causa deste contraste, já que falamos em CEOs de grandes empresas tecnológicas e tivemos recentemente o Elon Musk a contrariar a ideia de que um líder pode e deve ser empático. E se há alguma coisa que o Nadella enfatizou muito desde o início naquilo que foi o seu percurso, foi a importância da empatia. E o Jorge, há uns tempos atrás, falou inclusive das diferentes formas de empatia: a cognitiva, a emocional ou afetiva, e uma terceira que acho que é muito importante, que é a empatia motivacional, que é aquilo que nós chamamos, se calhar, a compaixão. E mais do que apenas uma empatia passiva, eu acho que o que ele tentou promover foi uma transformação cultural de facto de entreajuda e de apoio naquilo que é o trabalho que eles queriam fazer. E ele enfatiza muito a importância também da empatia para a inovação. Portanto, eu diria que é claramente um sim, chefe, e é oportuno este nome hoje para contrastar com aquilo que é uma tendência para recuar aos tempos do homem forte, agressivo, assertivo enquanto líder.

Estavas a pensar em Elon Musk.

Elon Musk, exatamente.

Já falámos dele aqui nesta rubrica do Sim, chefe. Não, chefe. Jorge, qual é a tua opinião sobre o desempenho do CEO da Microsoft?

Duas notas. Aqui tenho uma perspectiva diferente, porque o avaliar de uma pessoa com base numa avaliação, numa evolução bolsista, tem aqui os seus perigos, mas concordo em absoluto com o Milton. Trouxe aqui dois exemplos da vida pessoal dele para vermos o quão coerente ele é entre o que apregoa e as escolhas que faz mesmo na vida privada. Portanto, ele é reconhecido por falar da mesma forma e por escutar ativamente as pessoas em qualquer nível da organização. Ele a certa altura estava disposto a abandonar a Microsoft, ele está na Microsoft há mais de 30 anos, acho eu.

Ele estava há 22 anos antes de aceitar a posição como CEO.

E depois está há 13, 14.

Agora acho que 11 anos.

Onze, ok. E portanto, a certa altura, ele pôs a hipótese de abandonar tudo e voltar para a Índia. Por quê? Porque a mulher não estava a conseguir o visto para os Estados Unidos. Portanto, o que ele fez? Já tinha o green card, abdicou do green card, porque com o green card aparentemente não poderia ter o cônjuge. E portanto, voltou atrás, abdicou e voltou à estaca zero de alguma forma. Podemos pensar: "Ok, mas a Microsoft tudo faria". É verdade, mas é uma escolha pessoal muito coerente. Mas talvez a mais importante, e é leviano, na verdade, estar aqui a comparar níveis de importância. Mas a outra é que ele tem duas filhas, teve um filho que nasceu com uma incapacidade muito forte e que acabou por falecer. E uma das coisas que ele faz como prática diária é o exercício da gratidão e é uma das poucas intervenções bem estudadas. Nós temos feito aqui no podcast a distinção entre uma correlação e aqui podemos tirar uma relação de causa e efeito. Não podemos para toda a gente, porque é estatístico, mas o exercício da gratidão tende a aumentar o bem-estar psicológico. E ele faz isto todos os dias. E o meu ponto, e aqui termino, já o fazia e mesmo depois de o filho falecer, continuou diariamente a fazer o exercício da gratidão. E acho que não é preciso mais explicação nenhuma para quem nos ouve.

Mas não deixa de ser curioso que se fale mais de Musk do que de Nadella. E pelo vosso relato, pela vossa opinião, este senhor, este CEO da Microsoft, é um bom líder, mas, no entanto, ouvimos falar mais dos mais histriônicos.

Sim, claro. Talvez uma das suas características também poderá passar por uma maior humildade e não querer ter que assumir permanentemente central stage, aparecer. E acho que é uma característica que me parece evidente, não podendo nós aferir com toda a certeza, mas que nos parece evidente esta humildade. Isto até se nota na forma como ele partilha as suas histórias e exemplos pessoais Para ilustrar a importância dessas características, ele fala na questão do filho, sobre a forma como teve que aprender o que era a empatia ao ver a mulher a cuidar dele com muito mais cuidado e compaixão do que ele fazia. Ele teve que aprender, segundo ele, a deixar de se vitimizar e pensar: "Não, não aconteceu nada a mim, aconteceu algo a ele. E como é que eu posso estar ao serviço do meu filho neste desafio?" Já agora, uma nota muito à parte, que eu acho muito interessante, ele nomeia um chief storyteller dentro da Microsoft, uma pessoa que tem a função de contar histórias, porque quando queremos criar cultura, motivar as pessoas e transmitir algo que é muito importante, é muito mais eficaz fazer com uma história do que apenas com os fatos.

Jorge, deixa-me só fazer uma provocação para uma resposta tua num minuto, mas vamos lá ver. A Microsoft, se calhar, tem tempo, e quando eu digo tempo, também digo dinheiro, para permitir muita tranquilidade, não é?

Sim, e já sabes que eu sou muito contra a categorização e a comparação de pessoas. Agora, é bom líder, este é mau, etc. Eu sei que não é isso que estamos a fazer, é só mais para quem nos ouve. Não, de todo. Acho que é profundamente injusto, até porque depende da perspectiva que temos. E eu não conheço o Satya Nadella. Tudo o que nós ouvimos, pelo menos aqui, é sempre por interposta pessoa. E o storytelling também vem com isto. E muitas destas pessoas, não sei se é o caso dele, gostam muito do storytelling. Portanto, nós temos uma amostra completamente enviesada dos percursos destas pessoas. Nem poderia ser de outra maneira, porque só temos acesso a alguns episódios. Finalmente, e para ir ao teu ponto, que é de facto uma empresa com recursos e é uma empresa que já teve três estilos de liderança muito diferentes. Um, Bill Gates, que muitos acusam de algumas políticas de monopolização e cartelização. Depois vem o Steve Ballmer, muito mais assertivo e muito mais contundente, e depois tem o Satya Nadella. Ou seja, o Satya Nadella assume esta posição nos ombros de outros gigantes, para usar aqui o exemplo do Newton, que vieram anteriormente. Portanto, quando falamos de liderança, o meu ponto é: temos de ser muito mais cuidadosos.

Está feita a análise desta semana. Para a semana há mais, haverá outro protagonista. Agora está na hora de irmos aos conselhos. E neste episódio vamos falar de humildade. Milton, o líder deve ser humilde? E a pergunta logo a seguir é: quão humilde?

Humilde, claro. São excelentes questões.

Não digas QB.

Tem que ser humilde QB.

Já estava a ver.

Vou dar a mesma resposta, portanto, não tens hipótese aqui, Ricardo.

Antes de mais, acho que é importante fazer uma breve referência àquilo que é a origem etimológica da palavra humildade, que cá por ser a junção entre duas palavras, tem a ver com ter os pés assentes na terra. Húmus quer dizer terra. E portanto, mantermos uma perspectiva sã e até crítica daquilo que são os nossos sucessos e também valorizar aquilo que são as potencialidades dos outros. Acho que passa por aqui muito isto de ser humilde. E é uma característica que é tão mais difícil quanto mais sucesso temos e quanto mais importantes somos e senior somos. E há um efeito muito conhecido que é o efeito de hubris. Nós a certa altura começamos a achar que não temos mais nada a aprender e este é um risco pelo qual os líderes passam. O que é que podemos fazer para eventualmente evitar esse efeito? Rodearmo-nos de pessoas que tenham a coragem de discordar conosco. E há um aspeto muito importante, entre outras coisas, que tem a ver com os instrumentos e os modelos de governance que as organizações têm. Os famosos checks and balances, para que o poder não esteja todo concentrado numa pessoa só e, por desenho, os líderes sejam obrigados a ser desafiados naquilo que são as suas decisões. E, portanto, um modelo de governance, seja ele numa organização, seja ele num país, é fundamental para evitar que os líderes fiquem embriagados com o seu poder e até prevenir que se nomeiem líderes menos capazes. E há uma outra coisa que eu queria dizer. Às vezes eu sugiro aos líderes uma coisa tão simples como de vez em quando ser um aprendiz de novo. Uma questão que eu coloco é: quando é que foi a última vez que fizeram uma coisa pela primeira vez? E à medida que vamos ficando mais velhos, isto começa a ser muito lá para trás. E sermos aprendizes de vez em quando é um exercício de humildade que nos obriga a ter os pés assentes na Terra.

Mas isso é mesmo um exercício de humildade, ou seja, tem de partir da própria.

Claro.

QB não vale, Jorge.

Ricardo, não há hipótese, até porque há uma coisa importante quando nós falamos de conhecimento, há uma coisa chamada os limites do conhecimento. Assim como jamais haverá, porque é impossível haver uma receita para a liderança. É impossível, porque é impossível estudar neste aspeto da liderança.

Nós aqui não passamos receitas.

Zero. Se alguém passar uma receita para a liderança, por favor, levantem-se e vão-se embora. Por quê? Porque não é do domínio da opinião, não é possível estudar. Agora, há muita coisa que pode ser estudada na liderança: formas de pensar, perspectivas, categorização de informação. Isso pode e deve ser estudado. Portanto, nós aqui o que fazemos é trazer, e a ideia é enriquecer quem nos ouve com uma série de experiências diversas para ampliar o leque de perspectivas e de conhecimento. Ou seja, não há, nem poderia haver uma equação para a receita ou da liderança ou da humildade ou QB. Não é possível.

Mas a humildade em excesso não pode soar a falso.

Então deixa-me dizer-te aqui outra coisa que está muito bem documentada na literatura. De uma forma geral, cuidado, aviso à generalização que vem aqui agora, portanto tomem isto com muito sal. Cuidado. Mas há uma propensão para a basófia, chamemos-lhe o gris que existe. Mas se formos ver a prevalência de traços de psicopatia, por exemplo, ou de outros desvios de personalidade, como o narcisismo, na população em geral e quem está no topo das organizações, vemos que tipicamente há uma prevalência muito maior que não corresponde à que deveria ser se fosse igual à da população. Não sabemos qual é a relação de causa e efeito. Não sabemos, mas provavelmente até as duas vias são. Os psicopatas gostam de ascender a estes cargos e há pessoas que eventualmente não são, mas porque vão subindo, vão sendo vítimas e vão se transformando. É muito complexo, mas nós de uma forma geral gostamos das pessoas que nos dão as respostas certas e que têm convicção. Aliás, quando é que foi a última vez que nós, de uma forma geral no discurso, valorizamos um político que diz: "Não sei, porque é demasiadamente complexo".

Exato.

E isso é um problema grave do ponto de vista de cultura geral.

Mas é uma questão cultural?

Também. Sim. Eu estou aqui a recordar-me agora, lembrei-me de repente de um antigo primeiro-ministro holandês que já faleceu há não muito tempo, e ele era um acadêmico, um professor também, e as pessoas gostavam imenso dele. E eu lembro-me de uma entrevista que ele deu, já no início dos anos 80, julgo, em que lhe perguntam: "Acha que é a pessoa mais indicada para ser primeiro-ministro, não tendo um perfil da área da economia?" E ele disse: "Indiscutivelmente. Eu, de facto, não sou a pessoa mais competente para lidar com o tema, mas estou aqui para criar uma equipa que me ajude. E eu, de facto, não sou a pessoa mais capaz para responder a certas questões". Eu acho que esta à vontade que existe, se calhar, nos Países Baixos poderá ajudar a esta aceitação mais natural da humildade. Em países com uma distância ao poder maior, isso pode ser mais difícil de aceitar.

Aliás, há uma perspectiva que se calhar ajuda, é: qual é a quantidade? Não sei a resposta, podemos olhar para isto mais uma vez de várias maneiras, mas se a obrigatoriedade fosse de ter num negócio um CEO que tivesse feito a sua vida toda nesse negócio, então haveria muitas empresas que não seriam bem-sucedidas.

Pois, claro.

Nem haveria a necessidade de trazer CEOs que vêm de outros negócios.

Mas para nós, aqui na nossa realidade portuguesa, a humildade é mais vista como defeito ou qualidade? Fica muito bem em qualquer currículo. Sou uma pessoa humilde, trabalhadora, esforçada. Mas na prática?

Claro, na prática, e já agora também posso falar aqui muito rapidamente de um estudo que até fizemos em Portugal, inclusive, em que nós tentamos perceber até que ponto é que a humildade tinha um efeito amplificador da capacidade do líder motivar as pessoas, em função do seu nível hierárquico. E de facto, nós constatamos que quanto mais seniors ou mais importantes eram os líderes nas organizações, mais a humildade era valorizada pelas pessoas. Obviamente que isso também quer dizer que quando eu já não tenho muito a provar, quando eu já cheguei lá, se calhar até é mais fácil ser humilde, mas esse efeito é interessante. As pessoas valorizam e respeitam um líder que é competente, sem competência para mostrar resultados, obviamente, não consegue ser visto como um líder. Se eu conseguir conciliar isso com a humildade, amplifica a minha vontade de me comprometer com o líder. Portanto, mesmo em Portugal, isso parece ter um efeito.

Aplicam-se aqui os cuidados a correlação-causalidade novamente, portanto, não podemos tirar uma relação de causa e efeito, mas de facto há alguns estudos em que é manipulada essa perceção em grupos experimentais separados, e aí as pessoas tendem a valorizar mais a humildade quando a pessoa já adquiriu uma determinada aura. Se a pessoa ainda não tem uma determinada aura, pode ser visto como uma fragilidade.

Exatamente as mesmas conclusões.

É isso.

Humildes conselhos que valem ouro. Obrigado aos nossos especialistas na formação de executivos, o Jorge Medeiros e o Milton de Sousa. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira regressamos com uma convidada, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, que lidera há 25 anos, um caso de sucesso na área da saúde. A Isabel Vaz é uma das gestoras mais conceituadas em Portugal. A Forbes colocou-a em 2019 no top 10 das mulheres mais poderosas e no ano passado venceu o prêmio de gestora do ano da revista Executiva. Fica aqui um aperitivo desta nossa conversa.

Porque era um grande grupo e eu devo a minha vida profissional ao doutor Ricardo Salgado. E eu sei que não é muito popular dizer isto, mas é o que é. E, portanto, foi uma tristeza imensa.