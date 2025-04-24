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Dia 3 de agosto de 2014, quando vi na televisão a rocada do Banco Espírito Santo.

Esse foi o pior dia?

Profissional, sim.

Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros, e a nossa convidada desta semana é Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, que lidera há 25 anos. É licenciada em Engenharia Química pelo Técnico, tem o Master of Business Administration, um MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Em 92, foi para a McKinsey, trabalhou em projetos essencialmente na área da banca e seguros, e desde 99 é presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde. Bem-vinda, Isabel Vaz.

Olá.

São quantas unidades de saúde, quantos trabalhadores nesta altura, qual é a dimensão?

Nesta altura somos cerca de 30 unidades, 14 hospitais e 15 centros de saúde de quarta geração, como eu gosto de chamar, de proximidade, e uma residência sénior que está inserida no complexo de saúde de Lisboa. E somos mais, hoje, de 14 mil pessoas.

14 mil pessoas.

Em todo o país.

Quando a dimensão chega a esse ponto de 14 mil pessoas, imagino que a Isabel não consegue conhecê-las todas, como é óbvio.

Já não, infelizmente.

Como é que se gere tanta gente?

A primeira coisa que é preciso perceber é que os hospitais funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, isso significa que uma pessoa normalmente significa cinco, seis.

Por causa dos turnos.

Claro, por causa dos turnos. E os hospitais são, de facto, operações muito complexas. O paraíso para um engenheiro, devo dizer, porque além de ser, de facto, operações muito complexas, são operações muito complexas numa área absolutamente espetacular do ponto de vista de impacto direto nas pessoas. Como é que se gerem 14 mil pessoas? Desde logo, nós temos a capacidade de ter uma grande equipa que nós, enfim, na Luz Saúde, temos conseguido atrair para um projeto que tem sido fantástico nos últimos 25 anos. Nós este ano fazemos 25 anos. E eu conto com uma equipa espetacular, que estamos todos a olhar na mesma direção, todos temos a mesma North Star, se quiser, e que faz com que a Luz Saúde tenha a mesma visão e tenha o mesmo modo de implementação em todo o país. Isso tem a ver com alinhamento, tem a ver com liderança a todos os níveis da organização.

E sendo a saúde um setor tão específico, e obviamente todos os dias falamos do setor da saúde, do público, do privado, é mais difícil de gerir com toda a carga que o setor da saúde traz do que um outro qualquer negócio?

O setor da saúde é diferente de qualquer outro setor da economia, porque a saúde pode ser um custo catastrófico no momento da necessidade. E isso introduz, neste setor, um terceiro agente entre o jogo da oferta e da procura, que é o agente segurador. Seja ele público, ou seja, nós através dos nossos impostos, na realidade, contribuímos para um seguro público, que no momento da necessidade, faz com que nós possamos ir aos hospitais públicos e privados. No caso dos privados, no seguro público, aqueles que têm convenção com o Estado, no momento da necessidade e não pagarmos, e portanto, haver uma solidariedade seguradora. Também no setor privado, em que hoje as seguradoras têm um papel extraordinariamente importante. Hoje, cerca de 50% das pessoas em Portugal têm uma dupla cobertura, além daquela que têm no seguro público. E esta introdução deste terceiro elemento no jogo da oferta e da procura, faz com que este bem seja completamente diferente dos outros bens em que, no fundo, não há este intermediário. Por outro lado, também há fortes juízos éticos, porque não é aceitável o erro. A ética em saúde é uma coisa que diz muito à população, como é óbvio, porque é um bem absolutamente extraordinário. E por outro lado, as pessoas que fornecem o serviço têm uma assimetria de informação gigante face a quem recebe o serviço. Estas três características fazem com que seja um setor completamente diferente dos outros setores da economia.

E como é que casa a ética com o lucro? Que é sempre uma pergunta que se coloca nestes casos.

Como em qualquer setor da economia, todos os setores têm que se pautar por princípios éticos, desde logo a banca. E já tivemos muitos exemplos no passado de quando isso não acontece, a devastação que é para a economia e até, enfim, não querendo entrar no que se está a passar atualmente, também diria que é importante. Sobre este tema da perspectiva do lucro no setor da saúde, eu diria que o setor privado tem um papel muito importante, que é exatamente esse. Nós damos um benchmark Ao setor público, se quiserem. Porque não é aceitável que o setor público, perante os contribuintes, não esteja a atuar aos mais altos níveis de eficiência e de eficácia que o escrutínio público devia ter. Se quiseres, é a mesma coisa na Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público. Não é aceitável que fosse gerida com níveis de cost-to-income, agora já não é muito comum falarem cost-to-income, mas com os mesmos níveis de eficiência do setor privado com o qual está a concorrer. Porque isso é o que nos dá, a nós contribuintes, a certeza que o banco está a ser gerido e que dá os dividendos certos, no limite, se pode servir para baixar os nossos impostos ou para ser aplicado noutras coisas.

Mas o que acontece no setor da saúde, na sua opinião?

O setor da saúde é um setor muito politizado, em que efetivamente a transparência não é muito grande. O setor da saúde, tipicamente em média nos países, e os Estados Unidos são uma exceção para pior, no sentido em que gastam mais na percentagem do PIB, na saúde do que a União Europeia, mas andará sempre à volta de 10% do PIB. Nós estamos a discutir gastar 3% na defesa. Nós gastamos mais de 10% da nossa riqueza na saúde. É um dos maiores setores da economia. O prejuízo de alguém é o lucro de outro alguém no setor, porque nós só estamos habituados a falar nisto para a prestação direta de cuidados de saúde, mas o ecossistema de saúde é gigante. Tem toda a indústria farmacêutica, tem toda a indústria de equipamentos, tem toda a indústria de outros sistemas, de tecnologias de informação. Tudo isto é um ecossistema que tem lucro. E é este check and balance do sistema, e toda a gente tem direito a ter a correta remuneração do capital investido, e inclusive os contribuintes. Quando nós falamos de termos lucro, obviamente o nosso lucro tem a ver com a remuneração do capital investido. Mas eu, por exemplo, posso dizer que desde que nós fomos fundados no ano 2000, a nossa história com os nossos acionistas, eles nunca retiraram dividendos da empresa por sempre acreditarem no reinvestimento desse lucro para o crescimento. A nossa história é uma história de crescimento e não de cash cow. Nós nos últimos 10 anos, o nosso grupo investiu 650 milhões de euros, porque o nosso acionista acredita na história de crescimento da empresa. A mensagem que eu queria aqui deixar é que o check and balance do sistema, os exemplos que o setor privado dá, quer do ponto de vista de eficiência dinâmica, em linguagem de economistas, que é no fundo fazer melhor, mas diferente, que é a chamada eficiência dinâmica, que às vezes para o Estado é mais difícil, porque está a gerir um gigante. E o tema da equidade, digamos, ou do one size fits all, põe-se com mais premência no setor público. Por um lado isso, e por outro lado, dar os benchmarks de maior eficiência, são importantes para o escrutínio público da própria operação pública.

Isabel, eu ia trazer aqui, voltando um pouco atrás, uma das premissas. Se calhar começo por esta pergunta. A pergunta é: estamos a concorrer com o Estado. Os privados em saúde deveriam estar a concorrer. Uma coisa é o Estado não funciona bem, precisa de ser melhorado. Eu diria que se calhar isso não é assunto para ninguém. É um diagnóstico que já toda a gente fez. Mas depois a questão é até que ponto é que os privados e o Estado devem concorrer. Por quê? Porque quando a Isabel diz, e bem, que o negócio está a crescer a ponto de os acionistas não quererem dividendos, é um sinal ótimo, porque quando o negócio paga dividendos aos acionistas, está a dizer: "Toma lá o dinheiro, porque eu não consigo fazer melhor do que tu fazendo a escolha individualmente".

Exatamente.

Ou seja, tem oportunidades de crescimento para ampliar o negócio, quer dizer que está a correr muito bem. Voltando ao tema, há doenças e há capacidades instaladas que não são lucrativas para os privados. A minha pergunta é: devem estar em concorrência ou devem estar em complementaridade e sinergia, de tal forma que potencie, mesmo nos casos que não são lucrativos, o paciente, seja ele qual for, consegue ficar coberto?

O que é isso de não ser lucrativo? Não sei o que é que é isso.

Não ser lucrativo.

Eu estou a fazer uma pergunta provocadora.

Eu sei.

E vou responder-te. Vamos lá ver. Não há coisas menos lucrativas ou mais lucrativas, quanto muito há subsidiação cruzada entre coisas. Tudo depende do preço. As pessoas às vezes têm a ideia errada que as coisas menos lucrativas ou mais lucrativas na saúde prendem-se com complexidade. Neste momento, as coisas mais complexas, por acaso, até são as que eu tenho mais margem, porque precisamente há muito pouca gente a fazer. E a minha capacidade de negociação com as entidades financiadoras é diferente, ou seja, há menos concorrência. Há menos concorrência nas coisas mais complicadas no setor privado.

Porque consegue passar esse premium para quem paga, seja o privado.

Não há más prestações de saúde ou mais lucrativas ou menos lucrativas. Depende das dinâmicas, como sempre, do mercado e da curva da oferta e da procura. Outra questão que é importante é: nós deveríamos trabalhar dentro de um sistema bem articulado e nomeadamente não haver duplas coberturas? Acho que sim E os países, nomeadamente na Europa, há muitas maneiras de organizar um sistema que no momento da necessidade, a pessoa esteja segura, portanto não tenha um custo catastrófico no momento da necessidade, e que não haja diferenças. E no modelo social europeu, penso que não há nenhum partido político da esquerda à direita que discorde deste princípio, que é haver uma solidariedade entre os mais ricos serem solidários com os mais pobres ou, no caso da solidariedade pura, que é as pessoas quando estão bem, estão a pagar às pessoas que estão mal. O princípio segurador é que aqui há dois níveis de solidariedade: dos mais ricos para os mais pobres e dos saudáveis para os doentes. E não devia haver uma dupla cobertura. Uma dupla cobertura, por definição, é um desperdício, porque a pessoa já pagou uma vez o risco de saúde quando pagou os seus impostos para ter acesso.

Mas o que é facto é que está a haver.

E a dupla cobertura, provavelmente, é um sintoma de eu vou buscar uma cobertura para o privado porque sei que se calhar no Estado não consigo ter o cuidado que gostaria de ter.

Normalmente, eu acho que as pessoas, não tenho a certeza porque há inquéritos importantes já feitos sobre isto, eu acho que só os políticos é que diabolizam este tema e esta dicotomia público-privado.

Para ficar claro de toda a minha posição.

É, eu sei, mas estou só a explicar. Ou seja, as pessoas muitas vezes querem ter acesso aos dois setores e não estão a diabolizar um ao outro, ou eu vou só ao privado.

Querem ser tratadas.

Querem ser tratadas. E o público tem coisas extraordinárias e o privado também, e o privado tem coisas bases e o público também. E as pessoas, o público em geral não diaboliza isso. Basicamente, quer ter direito às duas coisas. E aqueles que podem, têm direito às duas coisas. Não vou negar que às vezes não possa acontecer problemas de acesso ou até de capacidade de escolher um determinado médico e que isso é mais fácil fazê-lo no privado do que fazer no público.

Mas o crescimento do setor privado está intimamente ligado a uma incapacidade de resposta do setor público, nomeadamente na entrada do sistema?

Sim. Se o setor público, da maneira como é construído em Portugal, estivesse a funcionar maravilhosamente, e aqui estamos a falar de acesso, portanto essencialmente isto é um tema de acesso. O fator que explica mais é o acesso, havendo outros fatores.

Temos muito essa ideia. O difícil às vezes é entrar.

É entrar. Depois, às vezes tem a ver com o que eu disse, capacidade de escolher um determinado médico. Porque o Estado tende a tratar tudo da mesma maneira, e às vezes é a velha questão da equidade e a igualdade.

Isso aplica não só à saúde.

Portanto, há muitos países da Europa, Alemanha, Holanda, Bélgica, ou seja, tratam o público e o privado, as pessoas têm a liberdade de ir a um ou outro e portanto tudo faz parte de um sistema coerente, e as pessoas não têm necessidade de fazer essas duplas coberturas. Do ponto de vista de eficiência econômica, é o ideal. Nós aqui estamos, de facto, a trabalhar com o pagamento por duas vezes, às vezes no mesmo risco. E desde logo aí não é bom. As parcerias público-privadas, lançadas pelo professor Correia de Campos, portanto, um governo PS, era exatamente uma tentativa de dizer assim: "Eu vou pôr os privados dentro do meu sistema, vou trazer essa eficiência dinâmica para dentro do sistema e essa tensão competitiva para dentro do sistema. E até se eles forem muito bons e se isto correr muito bem, não vai haver tanta necessidade de setor privado". Ou seja, foi uma manobra tremendamente inteligente. Dentro do mesmo sistema. Agora, deixe-me só dizer uma coisa. Por exemplo, a Holanda, quando olha para isto, diz: "Não, eu além de querer ter tensão competitiva na parte da prestação, também quero ter na parte de quem paga." E criou mecanismos de competitividade também naquilo que se chama managed care. Ou seja, a função fundamental para o modelo social europeu, na realidade, é a igualização do risco. Ou seja, ninguém pode ficar para trás porque tem um risco pior ou melhor. Isso é uma função soberana do Estado. Não há ninguém que possa fazer isso sem ser o Estado. O que é que os holandeses fazem? Essa função é soberana e essa não pode ser no Estado. Já quando eu faço a câmara de equalização, eu posso ter assim: olha, agora há uma seguradora, e aí não está a fazer papel de seguradora, na realidade está a fazer papel de gestora de prestação, e diz assim: "Tu tens essa carteira, tens aqui um determinado perfil de risco, dou-te uma capitação X." Olha, outra seguradora, vocês têm uma carteira que conseguiram atrair, que tem menos risco, tem uma capitalização inferior, mas a função de ninguém ficar para trás porque tem um risco diferente, essa é uma função do Estado. Portanto, há muita maneira de matar a pulga, digamos assim.

Isso, agora, eu conheço bem esse caso em particular e uma coisa que me surpreende bastante é esta permanente luta ideológica. Aquilo que nós observamos nesses países é que há um pragmatismo maior, a equidade é muito assegurada e o papel do Estado é o de garantir que as pessoas têm acesso, não ao nível da prestação em si. Mas parece que em Portugal andamos há anos e anos, e não é só na saúde, é em vários setores, em que estamos permanentemente num debate ideológico e muito pouco prático e pragmático. O que é que falta para ultrapassarmos essas ideologias às vezes ultrapassadas?

Viltón, eu já não sei, porque os privados aceitaram sempre todos os desafios, nomeadamente o do professor Correia de Campos, e tentaram mostrar que também dentro do ecossistema público podiam dar um contributo, e deram. Todos os privados que estiveram presentes nas parcerias público-privadas trouxeram eficiência dinâmica, além da eficiência econômica, porque objetivamente pouparam dinheiro ao Estado, mas mais do que isso, trouxeram essa eficiência dinâmica, porque durante essa altura havia comparação, havia dados. A CSS na altura montou uma monitorização entre hospitais que foi importante para todos, porque toda a gente queria aquela competição boa e regulada. Todos os grupos trouxeram modelos diferentes e maneiras de fazer as coisas diferentes, com que todos aprendemos. Eu própria fui a muitos hospitais públicos aprender modelos que eles tinham. Ainda hoje eu faço isso para o próprio setor privado e portanto essa tensão competitiva é importante. Acho que ninguém hoje em dia, no importante século XXI, podemos questionar. Enfim, agora com esta guerra das tarifas, podemos estar a questionar se faria sentido o modelo que tínhamos econômico global de trazer, no fundo, a globalização, trazer os melhores. E essa competição, hoje até está a ser questionado de forma bastante agressiva, mas acho que é evidente que essa tensão competitiva é importante. O setor privado também profissionalizou-se. O setor privado, nos últimos 25 anos, tem grandes grupos privados altamente profissionais a trabalhar no setor, com hospitais muito bons. Eu já não sei o que possa responder, porque há muita confusão, muita luta ideológica, muito desse tipo de pergunta do lucro e de que nós não queremos tratar as coisas complexas.

E agora este momento de campanha eleitoral seria uma boa altura pra voltar a discutir todas essas questões?

Eu não sei se as campanhas eleitorais têm servido.

Pra que servem? É o seu ponto.

Têm servido.

Às vezes até acabam por amplificar essas lutas ideológicas.

Por acaso, eu não tenho visto os debates, porque eu já não consigo. Mas ouvi um comentário do senhor Presidente da República a dizer que os debates têm corrido bastante urbanos e bastante bem, o que é ótimo, se calhar vou começar a ver. Mas não tem sido possível, de facto, fazer esse debate, porque há sempre um enviesamento. As pessoas confundem financiamento com a prestação, aquela conversa: "Ah, se não der lucro, vocês não querem vir e vão-se embora". O que aconteceria aos hospitais públicos se, por acaso, o Estado também não pagasse? Não é preciso pagar ordenados e pagar aos fornecedores.

É só aumentar os impostos.

Esta visão idílica. Tudo tem um custo, como é evidente. É como a conversa agora do investimento na defesa. E por que não falam assim: "Olha, nós vamos ter que, como país, se calhar agora investir mais na defesa." Não sei, não sou especialista nisso, mas se tiver que ser, se calhar o que temos que estar a discutir não é deixarmos de ter o Estado social, se calhar é sermos mais eficientes no Estado social. E é isso que eu estou a querer dizer. Ou seja, não passa pela cabeça o Dr. Paulo Macedo, na Caixa Geral de Depósitos, agora gerir a Caixa de forma displicente. Porque ele sabe que os dividendos que dá podem partir dos nossos impostos ou podem ser aplicados em prestações sociais, podem ser aplicados em qualquer coisa de forma transparente pra toda a população.

E no setor da saúde não há essa preocupação.

E no setor da saúde, eu acho que o setor da saúde tem alguma sorte, porque consegue ter aqui uma retórica que a saúde não tem preço, logo não tem que ser eficiente e logo posso fazer o que me apetece. E portanto, tem que aprender a ser como o Dr. Paulo Macedo, que aliás foi um dos melhores ministros da Saúde do nosso país por algum motivo.

Isabel, vamos falar um pouco também da sua carreira e de liderança. A Isabel chegou a fazer investigação, foi pouco tempo, decidiu que por ali não dava. O que aconteceu?

Quando eu acabei o curso de engenharia, em 1990, fui desafiada para fazer investigação no IBET, que estava a começar na altura, era um novo projeto de investigação. E comecei por aí, mas rapidamente percebi que, de facto, não era a minha praia. Eu tinha um projeto em tecnologia de células animais, imagine-se. Era, por acaso, uma coisa gira. Mas eu, de facto, não era ratinho de laboratório.

Precisava mais de números?

Nem era de números, eu gosto do meio de pessoas. E portanto, aquilo de passar ali os dias volta das células não era pra mim, de facto. Ainda que me diverti imenso e foi importante pra mim. Todas as experiências da minha vida serviram pra alguma coisa. E ter estado ali no meio de investigadores fora de série e aprender o método científico, o método de investigação, hoje é muito importante pra mim, para compreender, por exemplo, os médicos em investigação ou a investigação que fazemos no grupo. Todas as experiências são importantes. Só que na altura tive um desafio, de facto, pra ir pra McKinsey. Estamos nos anos 90, os anos 90 são uns anos absolutamente fantásticos em Portugal, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, todas as grandes famílias estavam a voltar, portanto, estava um processo de transformação gigante na economia e a McKinsey estava no centro disso tudo. Não havia ninguém que não contratasse a McKinsey para processos transformacionais da economia na altura. E foram sete anos magníficos que tive lá. E foi assim que começou depois a minha carreira. Tive sempre o bichinho dos hospitais, porque eu sou filha de médico, portanto, basicamente cresci sempre no meio de médicos e das problemáticas hospitalares e das discussões hospitalares e das discussões da saúde.

Qual era a especialidade do seu pai?

O meu pai era cardiologista. E portanto, tive sempre um bocadinho esse bichinho. E quando fui convidada, na época pelo Grupo Espírito Santo e pelo Ricardo Salgado, para começar o projeto, para no fundo ser uma startup dentro do Grupo Espírito Santo e uma startup com o pescoço quente do grande grupo que era o Grupo Espírito Santo na altura, foi de facto uma coisa absolutamente espetacular na minha vida.

E depois com o ruir do Grupo Espírito Santo, como é que lidou com essa parte?

Olha, há uma coisa muito importante. Na altura era a Espírito Santo Saúde, foi de facto uma startup, e nós fomos muito bem tratados sempre. E tínhamos uma empresa muito boa. Uma empresa espetacular e, portanto, é o chamado: nunca fomos apanhados a nadar sem calções. E nós fizemos um movimento naquela altura. Quando percebemos que no grupo a situação estava muito complicada, nós fizemos uma entrada na bolsa de valores e a estratégia da minha equipa foi termos um preço de mercado. Portanto, não estarmos depois sujeitos Às confusões que ainda hoje estamos a resolver. Nós tínhamos um preço de mercado, sujeitámo-nos ao escrutínio do mercado de capitais, o que foi uma coisa muito divertida na altura. Agora digo isto, mas na verdade foi uma experiência enriquecedora e que nos permitiu depois de termos estado debaixo de um processo que foi altamente competitivo, desde a maior seguradora americana nos querer comprar, ao nosso principal concorrente nos querer comprar, o que também muito nos honrou, e foram de facto momentos espetaculares. O que isto quer dizer? Nós temos que estar sempre preparados e hoje aqui já se falou sobre isso. A resiliência é uma coisa muito importante e a cabeça fria é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa apaixonada, super intensa daquilo que faço, mas sou muito fria, muito cerebral.

Como é que consegue conciliar as duas coisas?

Olha, pois não sei. Não sei, mas a verdade é que sou.

Por regra, ou uma pessoa é uma coisa ou é outra.

Não, mas é isso que eu quero dizer. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por aquilo que faço, ou seja, o meu coração arde por esta empresa. Adoro pessoas. Se quiserem, a minha principal função é descobrir o superpoder de cada pessoa que trabalha comigo e pô-la ao mais alto nível, porque eu já não estou preocupada com o meu desenvolvimento pessoal, eu estou preocupada com o desenvolvimento dos outros, mas ao mesmo tempo sou extraordinariamente pragmática e sou muito fria e muito cerebral. Eu demoro muito tempo a pensar nas coisas, eu estou sempre a pensar. E sou muito curiosa e sou uma pessoa que está sempre a explorar. E sou muito fria. Fria nesse sentido.

Mas é curioso que há uma coincidência entre ser quente, calorosa com as pessoas e ao mesmo tempo capacidade de ser fria e distante quando é necessário para tomar decisões.

Exatamente.

Empatia cognitiva, se calhar.

Pois, não sei, mas a verdade é que sou assim. E portanto, eu muito raramente sou apanhada de uma curva.

Isabel, tenho aqui uma questão muito rápida. Já agora, essa intensidade às vezes assusta as pessoas?

Assusta. Eu sou muito intensa. Canso imensas pessoas. Às vezes os meus colegas dizem: "Hoje mais não, Isabel, já não aguentamos".

E como é que reages quando as pessoas dizem isso? Eles têm à vontade para dizer isso?

Claro. A nossa equipa é espetacular e tem os checks and balances todos. Ou seja, tive o cuidado quando comecei. Para já tive o enorme privilégio que o doutor Ricardo Salgado na altura me deu, que foi formar a equipa. Ele percebeu o projeto, gostou do projeto, o conselho superior do grupo aprovou e eu pude escolher a minha equipa. E eu tive o cuidado de escolher a equipa diferente, todos diferentes de mim. Todos fantásticos, do melhor que há em cada uma das suas áreas, e todos com características diferentes. Um é super empreendedor, o outro é um super financeiro, super stiff, no sentido em que aquilo é tudo super seguro, super sólido, não falha nada. E tenho um de sistemas que é completamente sonhador como eu e muito bom em termos de sistemas e até um visionário do ponto de vista de sistemas de informação. O meu papel é garantir que a estrela polar está lá, nós sabemos para onde é que vamos e que toda a gente é capaz, e alinhamos toda a organização nessa direção. Mas tive, de facto, este cuidado de sermos todos diferentes para que os checks and balances estejam lá. Eu vou dizer-vos uma coisa: eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas que não me desafiam. Porque eu sou uma pessoa, como já disse, muito cerebral. E portanto, eu tenho que ter a certeza que os passos que estamos a dar são bem dados. Eu tenho a responsabilidade, obviamente, primeira, de estabelecer a estratégia da empresa, mas preciso de ser desafiada, porque se eu não for desafiada, sou eu que tenho que me desafiar a mim própria, e isso é uma trabalheira que não se aguenta. Ou seja, eu ter que fazer o contraditório a mim própria, não dá. Portanto, eu preciso de pessoas.

Até porque temos a capacidade de ver todas as perspetivas, temos o nosso enviesamento.

Eu detesto pessoas que me estejam a engraxar, porque não me servem para nada. Eu sou uma pessoa muito humilde, e já falámos no programa sobre isso, mas é esta a humildade de eu ter que ter a certeza que a estratégia que estamos a seguir está correta e que os passos que estamos a fazer estão corretos. E portanto, eu preciso continuamente do contraditório, porque só com o contraditório é que nós agarramos as pontas soltas todas.

Mas muda de rumo quando dizem: "Isabel, chegar por aí não dá".

Claro, sou completamente fact-based.

Aceita mudar de rumo?

Claro.

Mas tem que ser bem demonstrado.

Eu sou fact-based, tem que ser demonstrado. Achismos não dá para mim. Ou seja, eu lido com alguma ambiguidade, porque toda a gente tem que lidar com ambiguidade. Aliás, não há outra maneira, o próprio corpo humano lida com a ambiguidade, e o corpo humano que consegue lidar com a ambiguidade, normalmente é em melhor saúde. Enfim, isto é uma área de investigação interessante. Mas essas discussões são as discussões melhores da minha vida. A discussão estratégica, mas baseada em rigor e disciplina baseada em factos o mais possível, é fundamental.

Só para perceber isto, Jorge, desculpa. Jorge, queria fazer uma pergunta. Nunca há nada baseado no instinto?

O instinto é parte da ambiguidade, mas sabes que o instinto acho que é reconhecimento de padrões.

Deixe-me usar uma palavra que se calhar não é a mais correta, mas pode ilustrar aquilo que eu estou a pensar. Não há fezada aí? Nunca?

Eu vou dar-te uma frase. Quando eu estava na McKinsey, o doutor Manuel Violante, que foi de facto uma figura extraordinária Minha vida e foi extraordinária também para Portugal, enquanto líder da McKinsey em Portugal, dizia-me sempre uma coisa: um analista, que era no fundo um miúdo quando entra na McKinsey, precisa de cinco pontos para traçar uma reta. O associado precisa de três pontos para fazer uma reta. O chefe de projeto precisa dois pontos. E eu perguntei: "Então e a doutora Violante?" "Nenhuma. Não preciso de ponto nenhum". Isto quer dizer o quê? É experiência, é reconhecimento de padrões, que é diferente de não ser fact based. Ou seja, eu há 25 anos precisava de mais factos e de mais certezas para seguir um determinado caminho. Eu hoje reconheço, eu hoje estou a ver um problema e já porque chama-se isso experiência.

É um padrão.

Se quiserem, nos médicos chama-se isso olho clínico. Mas não é olho clínico, é anos e anos de verem as coisas de uma determinada maneira.

É um conhecimento tácito que às vezes nem conseguimos identificar.

Exatamente. Eu costumo chamar isso o sistema neuronal. Agora a inteligência artificial há de explicar algumas coisas disso, mas quer dizer, são as capacidades que as pessoas têm com a experiência ao longo da vida, de conseguirem reconhecer padrões e serem mais seguras a fazer uma determinada coisa.

Mas aqui para quem nos ouve, temos ter um enorme cuidado com esta história dos reconhecimentos de padrões e da intuição. A intuição pode ser desenvolvida, não quer dizer que exista, mas pode ser desenvolvida quando temos uma estrutura que nos dá um feedback tão regular e tão imediato, que eu com toneladas de iterações consigo desenvolver isto. Tipicamente os desportos, tipicamente a música, tipicamente os xadrez, etc.

Isso mesmo.

Agora, quando estamos a falar a um nível estratégico, em que não há decisões, há coisas em que com certeza conseguimos desenvolver isto, mas quando o nível estratégico da decisão é complexo e eu se calhar tenho uma decisão e depois tenho outra que as variáveis já mudaram, é um sistema diferente, há um risco muito grande. Obviamente, não estou a falar aqui do caso da Isabel, estou a falar para quem nos ouve e para quem pensa a liderança, cuidado com a história da experiência, porque se me perguntarem: eu tenho muita experiência a conduzir o meu carro. Tenho, eu conduzo o meu carro há 20 anos, todos os dias pratico, mas estou a conduzir pior. Portanto, não é pela experiência, tem que ser uma experiência qualificada. Na literatura científica chama-se isto deliberate practice, ou seja, uma prática direcionada que nos permita o feedback fiável e imediato. O feedback é fiável, mas não é imediato. Já perdeu uma enorme parte do valor.

100% de acordo.

O feedback é imediato, mas é uma opinião e é um achismo, não serve de nada também. Portanto, fica aqui esta nota.

Isso mesmo, estou 100% de acordo.

Estava a lembrar aqui, já agora, falamos aqui muito ao de leve sobre inteligência artificial ainda agora. E aquilo que estava a dizer, de facto, é muito conhecido, muito daquilo que foram os primeiros passos da inteligência artificial, era a IA simbólica, em que se tentava programar dentro da máquina o conhecimento humano, para depois essa máquina replicar esse conhecimento. E há um paradoxo, que eu acho que é paradoxo Poliani, que diz precisamente que nós nem sabemos aquilo que sabemos, e portanto, era impossível programar uma máquina com coisa que nós nem sabemos de onde é que vem. E portanto, este conhecimento tácito é algo muito humano, que nem sempre é fácil de programar.

Se me permitem, eu gostava de dizer uma coisa relativamente também a isto. É evidente, e já cometi erros, como é óbvio, toda a gente comete erros. Portanto, aqui a capacidade é cometer o erro e fazer desse erro uma oportunidade para continuar. A experiência estratégica tem que vir também com alguma audácia. Portanto, o que nós fizemos há 25 anos atrás, foi ser audazes. Nós éramos quatro miúdos, com 30 anos.

E não havia dados e histórico.

Não havia histórico. Nós estávamos a olhar para o setor da saúde de uma forma, nós vínhamos de fora do setor da saúde, o que foi uma vantagem enorme, portanto eu não fazia a mais pequena ideia dos lobbies, das questões, de quem é que se odiava, eu não fazia a mais pequena ideia.

Mas hoje já sabe.

Hoje já sei. O que já é uma variável que retrai.

Retrai, mas ao mesmo tempo informa.

Exatamente. Nós há 20 anos não fazíamos a mais pequena ideia. Eu lembro-me de estar uma vez no auditório da Ordem dos Médicos, disse uma coisa fatal para os médicos na altura, hoje já não é assim, que era dizer que um hospital era uma fábrica. Estive quase a apanhar com uma coisa na cabeça e eu disse aquilo com o maior-

À vontade.

Porque eu sou engenheira, ou seja, aquilo para mim, de facto, é. E tem que ser encarado como tal. Na altura, eu não tinha sequer a capacidade de perceber. Eu lembro na altura o professor José Requejo, que era o médico que nos acompanhava neste início do projeto, olhar para mim com um ar horrorizado, "o que ela foi dizer, meu Deus".

Isabel, nós falámos aqui no episódio anterior da importância das palavras e da forma, até o Ricardo fez esta pergunta. Aqui está um exemplo de uma pessoa que está a trazer uma imagem que vai ajudar a discussão e que quer contribuir para a discussão, mas ativa os interruptores errados.

Exatamente. Mas isto para dizer o quê? É preciso ser bold também. Ou seja, na altura, aos 30 anos, não se tem medo de nada. E eu aos 30 anos eu não tinha medo de nada. Hoje também ainda não tenho, mas na altura ainda menos. E essa juventude é importante. E portanto, mais uma vez, também o que eu estava aqui a dizer, nós falamos às vezes muito das diversidades de gênero, mas há uma diversidade muito importante que nós temos que considerar nas empresas, que é a diversidade de idade. Porque nós quando somos mais novos, temos, de facto, mecanismos de desafio e mecanismos de boldness.

De ousadia.

Que são importantes. E isso também faz parte dos checks and balances. E eu gosto desse desafio. Eu adoro a malta nova.

E ter a coragem para aceitar quem nos desafia assim.

Claro, mas isso lá está. Mas isso prende-se também com uma característica que eu acho que é importante que a liderança tem que ter, que é segurança. Eu não sou o maior especialista De nada. Tem algumas áreas de especialidade, mas todas as pessoas que me rodeiam são melhores do que eu na sua área de especialidade. O meu papel não é esse, o meu papel é alinhar todos numa determinada visão conjunta. E é preciso ser muito seguro.

É ser a maestrina da orquestra.

Exatamente. E para isso é preciso ter segurança. Eu não tenho nenhum problema em estar rodeada de gente extraordinariamente muito boa.

Aliás, deseja isso.

Desejo isso. Aliás, o que eu tenho medo é de não estar rodeada de gente muito boa. Isso é que me dá um medo brutal.

Mas daquilo que conhece das empresas e do mundo empresarial, acha que toda a gente pensa assim, Isabel?

Não, eu acho que os bons líderes gostam de estar rodeados por gente muito boa e os bons líderes são gente segura, são gente em que a sua liderança não é baseada em assimetrias de informação.

Mas ela tem uma visão, ainda bem, mas é uma visão circular, porque já está a dar a resposta com base numa definição de liderança que pressupõe que está bem rodeada. E acho que é importante para quem nos ouve e para os líderes que nos ouvem, esta necessidade deve partir do próprio. E nós já falamos disto, acho que o Milton referiu explicitamente isto também no episódio anterior, que é ser confrontado e fomentar isso e querer pessoas que façam isso. Isabel, ainda sobre isto, ia fazer aqui uma pergunta, que a Isabel construiu a equipa de raiz e há muitas lideranças que têm exercícios diferentes e não têm essa hipótese. Portanto, entram numa organização, herdam, entre aspas, uma determinada equipa, etc. Tem esta estabilidade, mas não há nada que não tenha também alguns riscos. E a minha pergunta é: já percebi pelo que partilhou, que tem isto com a sua equipa, com este núcleo duro de quatro pessoas, ao mesmo tempo que a desafiam, vocês também já sabem, imagino eu, mais ou menos, porque se conhecem muito bem, como é que cada um pensa. A minha pergunta é: mesmo no exercício de desafio, não pode haver aqui já um viés, porque eu já sei como é que a Isabel pensa e o outro pensa, portanto, faço a pergunta desta maneira, ou seja, e o exercício bom perder alguma riqueza por isto?

Teoricamente, sim. Mas o setor da saúde tem tantos desafios, o setor da saúde e neste momento todos os setores da economia têm desafios tão grandes, que nós não temos tempo para esse tipo de exercício, porque nós estamos sistematicamente a ser confrontados com inovação, sistematicamente a ser confrontados com maneiras novas de fazer as coisas, etc. Nós somos uma equipa muito pragmática, somos uma equipa que tem toda no seu ADN esta necessidade de confronto com o futuro. Se quiseres, foi a primeira coisa que, independentemente dos saberes diferentes e das características que cada um de nós tem, foi de facto ser uma equipa que queria fazer as coisas de forma diferente e desafiar-se permanentemente a si própria, é uma característica de personalidade que eu gosto que as pessoas tenham. Ainda agora que nós temos um desafio geracional, e eu ouço muitas vezes as pessoas: "Estou farto da malta mais nova, porque são mal-educados e porque não querem aprender, e porque não sei o quê, e porque não querem trabalhar." Eu tenho uma perspectiva completamente diferente, ou seja, eles irritam-me às vezes até à quinta geração, mas efetivamente gosto imenso, porque eles desafiam-nos até lá.

E têm lá a vontade diferente para desafiar do que antigamente tinham.

E eu sinto que a empresa, eu hoje quando tenho um Hospital da Luz aqui em Lisboa, que é um hospital universitário, que está cheio de alunos, e temos aqueles alunos todos a picarem os miolos a toda a gente. Eu acho aquilo um piadão.

E mesmo sem ser os alunos, vamos supor que não era um hospital universitário, não tinha alunos, mas tinha a sua estrutura. A pergunta é: como é que faz a cascata para baixo de as pessoas desafiarem as suas próprias chefias e isto até lá abaixo? Como é que consegue garantir que essa cultura, esse conjunto de comportamentos, é implementado e não há o receio?

A cultura organizacional é fundamental. E eu sou muito presente. As pessoas olham para mim e veem-me como uma pessoa, eu trato toda a gente por tu, ando lá para dentro do hospital, toda a gente tem a maior à vontade para me dizer tudo o que quer, não é tudo o que quer no sentido de falta de dedicação, mas eu quero no sentido construtivamente, há coisas que é preciso melhorar, e eu ouço as pessoas. E portanto, esta cultura vai-se desenvolvendo. Agora, também gostava de fazer aqui um ponto. Os hospitais são estruturas extraordinariamente complexas e a saúde, a medicina, é extraordinariamente difícil, não é para brincar. Não dá para brincar, não dá para facilitar.

Claro.

E portanto, há muitos níveis de liderança. Por exemplo, eu lembro quando foi da Covid-19, eu tive nessa altura uma liderança muito mais assertiva, porque não havia tempo e não tive capacidade de ser muito democrática.

Era um momento muito especial.

É um momento muito especial. A liderança muda também consoante as situações. Por exemplo, os enfermeiros são conhecidos por ter uma liderança muito mais, deixe-me dizer entre aspas, militar. E é fundamental que assim seja, porque se eu fosse só com a liderança dos médicos, que são os criativos por definição, que estão sempre a quebrar, não é regras, mas estão sempre a quebrar maneiras, porque são inovadores na sua essência. E têm uma pressão gigante, os hospitais eram um desastre. Ou seja, mais uma vez, são os checks and balances no próprio estilo de liderança.

E conciliar depois essas diferentes formas.

E conciliar.

O enfermeiro desafia o médico e diz não, ou seja, truth to power, falar verdade ao poder.

São vários estilos de liderança. O médico às vezes sabe que pode ser mais desafiador de uma regra, porque na realidade sabe que tem uma liderança militar lá por trás. Que é a mesma coisa que eu, eu às vezes posso sonhar mais, porque eu sei que tenho o meu CFO que vai-me puxar para a Terra. O meu CFO permite-me

Voar.

Voar. Mas eu também só voo assim porque sei que ele está lá, porque se ele não estivesse lá, eu já tinha que-

E voar não é para entrar em órbita.

Exatamente. Portanto, são estes equilíbrios que têm que estar sempre lá presentes.

Isabel Vaz, temos quatro perguntas, sempre para todos os convidados do Querido Líder. Vou fazer-lhe a primeira: qual foi o pior dia ou qual foi o pior momento da carreira?

Dia 3 de agosto de 2014, quando vi na televisão a rocada do Banco Espírito Santo.

Esse foi o pior dia?

Profissional, sim.

Por causa da incerteza? Foi pessoal, foi profissional, foi tudo junto?

Foi tudo junto, porque era um grande grupo e eu devo a minha vida profissional ao doutor Ricardo Salgado. Eu sei que não é muito popular dizer isto, mas é o que é. E portanto, foi uma tristeza imensa, que ainda hoje é uma ferida. Uma tristeza muito grande. Na minha vida profissional, foi seguramente o pior dia da minha vida.

E qual foi o melhor?

Na minha vida profissional, foi a abertura do Hospital da Luz Lisboa. Foi uma coisa espetacular.

Chegou a achar que não ia ser possível ou nunca pôs isso em causa?

Nunca pus isso em causa. É o projeto da minha vida.

Quando é que a Isabel percebeu que era: "Eu é que sou a líder". Houve algum momento na sua vida, na sua carreira, que disse: "Espera aí, afinal quem manda sou eu".

Não, nunca penso nisso, porque para mim a liderança é ter poder para mim, não é para mandar nas outras pessoas. Ter poder para mim é justamente para poder fazer coisas, para poder realizar, para poder ter capacidade de fazer coisas, de andar para frente. Isso para mim é que é liderança.

Já agora, Isabel, depois de 25 anos à frente dos destinos do Hospital Luz Saúde, que outros sonhos é que ainda tem? Como é que consegue alimentar essa ambição e essa vontade? O país é pequenino, ainda por cima.

O setor da saúde é um setor absolutamente fantástico para isso, porque está sempre a andar. Neste momento, em parceria com a Universidade Católica, o meu objetivo é consolidar o Hospital da Luz e o Grupo Luz Saúde como um prestador de ensino, para formar as próximas gerações de profissionais de saúde. E não estou a falar de médicos, estou a falar de todos os profissionais de saúde, num ambiente que é pujante, que é de alegria, de construção. Esse é, neste momento, o meu projeto. A mim o que me interessa não é o que eu fiz para trás, a mim o que me interessa é como é que eu deixo a empresa preparada para a frente. Isso é que é a grandeza das nossas vidas, é quando nós sairmos, tudo aquilo que construirmos vai ser ainda melhor e tivemos lá as bases para que quem lá fica possa continuar um projeto, que pode até ser diferente do nosso, mas que continua para frente. E neste momento, nós estamos perante uma alteração de paradigma, de uma evolução tecnológica sem precedentes na história da humanidade, que vai alterar completamente o mundo como o conhecemos hoje e, em particular, o setor da saúde. E portanto, eu estou sempre divertida.

Não faltam desafios.

Estou sempre divertida, não há nada que divirta. Mas neste momento a minha preocupação mesmo, porque enfim, já estou a ficar mais velha, é ter a certeza que a empresa está preparada para continuar a vingar no futuro.

Isabel, eu ia voltar aqui atrás e ia fazer uma pergunta, porque te conheço e imagino que sei a resposta, mas não tenho a certeza, que é: vocês estão a crescer e crescem muito por aquisição, também, ou não?

Não, não necessariamente. Nós temos crescido muito em greenfield.

Expansão.

Expansão. Expansão das nossas próprias unidades, ou brownfield em relação às nossas próprias unidades, ou novas unidades com modelos diferentes.

E agora para quem nos ouve, porque falou aqui num tema, que é o tema do alinhamento, e o tema do alinhamento muitas vezes é mal tratado, porque pode ser interpretado como quem manda também dá o alinhamento e os outros seguem a bitola. Já percebemos aqui que não é isso, porque tem este espaço com as suas pessoas, mas é mais no sentido de inovação. Quando faz esta expansão ou se decidirem comprar uma outra unidade ou uma clínica, ou seja o que for, como é que vocês conseguem garantir que ao mesmo tempo que mantêm uma cultura que já provou que é eficaz, têm também o espaço aberto para quem faz as coisas de forma diferente e como é que isso depois é interiorizado numa estrutura que já é uma estrutura com alguma inércia?

Certo. Excelente pergunta, que agradeço. Nós no nosso plano de aquisições, que também fizemos muitas, nós fizemos mais de 21 operações de aquisição desde 2000, quando começamos. A nossa preocupação é uma aquisição seletiva, ou seja, uma das perguntas que fazemos sempre no processo de seleção de alvos é sempre o fit, ou seja, se conseguimos que aquela empresa entre no nosso modelo estratégico e não venha ser alguém que nos está ali sempre depois a massacrar a cabeça para fazer uma bola de chumbo.

Isabel, vamos à última pergunta, que é uma pergunta interessante, eu pelo menos acho que é interessante. Já percebemos que Isabel gosta muito do que faz e gosta de trabalhar. Alguma vez deu uma desculpa esfarrapada para não ir trabalhar? Uma coisa do tipo: "Rebentou-me um cano e hoje não dá".

Não. Saio sempre da cama com uma energia para trabalhar todos os dias. Adoro o que faço.

Mas todos os dias?

Todos os dias, não me lembro. Olhe, nem no dia 14. No dia 3, perdão. Nem nesse dia. Enfim, além da tristeza imensa, foi rapidamente: "Lá está".

Trabalhar. Dar a volta.

O que é que temos que fazer para sair já deste filme rapidamente? E portanto, não, eu tenho tido a felicidade de gostar muito daquilo que faço e de ter uma energia inesgotável, que aliás cansa imenso os meus colegas, como já tive ocasião de referir. Não bebo café, portanto faço-lhes esse favor, mas não tenho mesmo nenhum dia em que tenha dado essa desculpa.

E quando para? Há algum momento em que para?

Paro, eu durmo oito horas sagradas todos os dias. Durmo muito bem.

E lê poesia?

Leio poesia, adoro poesia. Adoro ler. E gosto muito de poesia. O meu poeta preferido é de Setúbal, Sebastião da Gama, "Pelo Sonho é que Vamos". Aproveito já agora para os queridos líderes lerem. E é isso, eu durmo muito bem, gosto dos meus amigos, gosto de praia, gosto de ler e sou uma pessoa feliz, basicamente.

Obrigado, Isabel. Isabel Vaz, a CEO do Grupo Luz Saúde. Meus queridos líderes, Jorge e Milton, obrigado. Para a semana-

Obrigado, Ricardo

...cá estaremos de novo no Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observadora. Sou o Ricardo Conceição. Até para a semana.