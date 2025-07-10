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Tive momentos em que acordava à meia-noite, abria a janela da varanda do meu quarto, ia para a varanda tentar não fazer barulho para não acordar a minha mulher, e observava o silêncio que havia à meia-noite. Não se ouvia um carro, não se ouvia nada. E eu dizia: "Isto é irreal. Quanto tempo é que isto vai durar? Como é que nós vamos sair disso?".

Este é o "Querido Líder" da Rádio Observadora, sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, Milton de Sousa e Jorge Mateus. O nosso convidado é José Miguel Leonardo. Foi até abril de 2023 CEO da Randstad, empresa de recursos humanos, e hoje é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. A formação de base é Engenharia Civil, depois completou a formação em gestão, empreendedorismo e liderança na França, Suíça, Reino Unido. José Miguel Leonardo liderou a divisão de segurança da Stanley Black & Decker em Portugal e Itália. Esteve também 14 anos na Dow Chemical Company, uma carreira internacional em que pôde passar por vários países. É um especialista em pessoas e em liderança e tem uma vasta experiência em várias empresas de vários setores. José Miguel, bem-vindo. Muitas vezes ouvimos aquele discurso de "o importante são as pessoas". São mesmo ou isto é conversa para o jantar de Natal?

Não é. E quem o faz comete um erro enorme, porque realmente são as pessoas. Aliás, tudo isto faz sentido, a nossa vida, em geral, dentro das organizações ou fora dela, só faz sentido porque nós ligamos com pessoas. Eu digo ligamos, porque nós conectamos, nós estamos em contato com pessoas. E isso chama-se humanidade. Quando nós, por ações, por atos ou até por estratégias, desumanizamos as organizações, eu diria, na minha opinião, que é o princípio do fim. Portanto, eu continuo otimista de que este advento da tecnologia, que agora está tão centrado na inteligência artificial generativa, este palavrão complexo, que é uma coisa que, como tantas outras que já ocorreram no passado, que são a entrada da tecnologia, vem criar disrupção, mas vem criar melhorias nos processos, na forma de fazer, no fazer melhor, no fazer mais e no propiciar uma melhor qualidade de vida como consequência disso. A diferença aqui está, de fato, no ritmo, na velocidade com que isso está a acontecer.

Claro.

E no nosso próprio desconhecimento daquilo que falamos, porque é muito fácil-

E no receio que temos.

O receio é um pouco cênico. Nós estamos perante um cenário em que ouvimos falar toda a gente sobre determinada matéria, que nenhum de nós, pelo menos das pessoas que me rodeio e com quem quase contacto, sabe exatamente o que está a acontecer.

Acho que ninguém sabe.

Provavelmente, segundo dizem os especialistas, os próprios fundadores destas empresas não sabem muito bem para onde é que o monstro vai evoluir, mas nós estamos a viver e a coabitar com isto. E não é vai acontecer, é já está a acontecer há muito tempo.

Mas aqui só uma questão rápida, José Miguel, porque acredito que acredita, obviamente, nesta ideia e neste chavão de que as empresas são as pessoas, e eu concordo, e não faltam líderes que o digam. Mas da sua experiência trabalhando com muitos líderes, até que ponto isto é colocado em prática? Porque é fácil falar sobre isto, é fácil dizer. Mas da sua experiência, até que ponto estes líderes de topo assumem isto de fato e apostam nas pessoas como deveriam, talvez, para que as suas empresas estivessem ao seu melhor?

Não é uma coincidência que nós tantas vezes falamos de leadership style. Significa que existem estilos de liderança e cada um adota para si aquele que melhor se adequa à sua forma de ser, à sua forma de estar e, principalmente, aos seus próprios valores. Valores de vida, valores de ética e por aí fora. Agora, eu sou apologista, e sempre o fui ao longo da minha carreira, e permitam-me dizer de mais de 40 anos, de que a pessoa é o centro da equação em tudo. Eu fui produto de ser bem tratado enquanto pessoa pelas organizações por onde passei. No early stage, no início da carreira, eu tive a felicidade de ter aquilo que nós chamávamos na altura, e eu próprio também chamava, de bom chefe. Alguém que puxou por mim, alguém que me deu responsabilidades. E isso é relação humana. Obviamente que eu não era o fulcro da coisa. O fulcro da coisa era produzir os bens e vendê-los. E produzi-los da melhor maneira, ao mais baixo custo, e vendê-los da melhor maneira, ao mais alto preço. Obviamente que as entidades têm como fim último a geração de valor. Falemos de lucro, sem nenhum pudor. E é isto que as entidades, as organizações procuram. Mas não nos esqueçamos de quem faz isto, porque a tecnologia, dizia eu, ela existe. Sempre existiu, pelo menos na minha geração, ela já existiu com maior ou menor sofisticação.

Claro.

Eu sou do tempo em que eu vi chegar o primeiro fax ao escritório. Até lá era o telex. Eu não vou aqui replicar o ruído que o telex fazia, porque é uma máquina. Procurem no Google, porque acho que é interessante. Um barulho horroroso e eu como estagiário quando entrei na empresa.

E precisava de uma sala.

Eu estava na sala ao lado do telex, portanto tenho-

Precisava de uma sala para o telex.

Uma relação traumática com o telex.

O meu escritório, a minha mesa era na salinha ao lado e paredes meias, e portanto tenho bem encrustado.

Notamos que o José Miguel teve, de fato, momentos difíceis com o telex ao lado quando estava trabalhando.

É verdade.

A partir do telex, qualquer inteligência artificial é um passo pequeno.

Se nós conseguimos pensar enquanto o telex está a funcionar, conseguimos qualquer desafio. Mas a tecnologia, só para terminar, Ricardo, a tecnologia é um enabler, é uma ferramenta, em bom português, e temos que a saber utilizar. E para a saber utilizar, temos que saber como é que ela funciona nos seus rudimentos.

Mas da sua experiência e conhece Portugal, conhece outros países. Da sua experiência, insistindo nisso que o Milton estava a perguntar e também no seguimento desta minha primeira pergunta, há essa preocupação por parte das empresas de olhar para as pessoas como pessoas ou sente que isso não é bem assim? Do conhecimento que tem, compartilhe conosco, por favor.

Obviamente que eu não tenho uma análise ao espectro total das empresas.

Claro, como é óbvio. Sim.

Mas eu atrevo-me a dizer que empresa de sucesso é empresa que considera os seus colaboradores como o elemento mais importante da sua organização.

As duas coisas estão associadas.

Estão associadas, no meu parecer. Obviamente, volto a repetir aquilo que já disse: há estilos de liderança muito diferenciados. Mas obviamente que há aquela mais dura, aquela que utiliza essa pessoa até ao seu chamado best self, e uma vez feita a sua entrega total, essa pessoa é, de alguma maneira, não digo dispensada de forma rude, mas é convidada a procurar a felicidade em outro sítio. Existe esta realidade, mas ao mesmo tempo, há aqui alguma honestidade intelectual nas empresas que adotam esta abordagem, porque fazem evoluir as pessoas profissionalmente e são honestas no momento de dizer: "Olha, não tenho mais projeto para ti". Mas essa pessoa, entretanto, ganhou endurance, ganhou experiência e está melhor preparada para adquirir uma nova função no outro lado e provavelmente terá um perfil e uma experiência interessante para outras organizações para poderem recrutá-la. E estou aqui num espectro que é um pouco extremo. Porque o contrário disto é a empresa que é boazinha para a pessoa e a pessoa acomoda-se. E não há coisa pior para o próprio e para a organização do que uma pessoa acomodada.

E até para distinguir a diferença entre ser simpático e ser empático.

Claro.

Há pessoas que são simpáticas e se calhar não são as mais empáticas. E o contrário também acontece.

É verdade.

Sermos bonzinhos não é necessariamente ajudarmos as pessoas.

Exatamente, eu acho que nós temos que ser extraordinariamente honestos e genuínos com as pessoas. E essa genuinidade é dada através das pessoas, ou seja, é do líder para a sua equipa que ela é transmitida e vice-versa, porque o líder tem que estar preparado para receber feedback. E não é só o feedback atrilhador, aquele que o chefe é o maior. Como diz um amigo meu: "Quem tem chefe é índio".

E quem é bom tem sempre mercado, quem é bom naquilo que faz?

Eu diria que em princípio sim, mas aqui fazemos uma espreitadela àquilo que é a dinâmica do mercado de trabalho hoje em dia, que é um pouco diferente daquele que era há pouco tempo. Ou seja, é muito de passagens laterais, é muito de evolução feita na colateralidade. Ou seja, eu vou fazer uma coisa que sei hoje fazer, vou fazê-la em outro sítio, num projeto onde eu posso fazer a diferença e não necessariamente como era nos meus tempos, nos primórdios da minha carreira profissional, em que nós olhávamos para a carreira profissional como uma escada.

O emprego para a vida.

Eu nunca tive essa perspectiva do emprego para a vida, mas era sempre uma escada. Ou seja, a progressão era uma escada, era na vertical. Era como subir o Kilimanjaro, era subir qualquer coisa e evoluir nesse sentido. Hoje em dia, tem que se optar por caminhos paralelos e faz-se com possível satisfação profissional, porque o desafio é diferente, mas é apoiado naquilo que são as nossas competências. Ou seja, nós podemos ser, ou podemos dizer, ou podemos pelo menos pensar: "Eu sou o melhor desta equipa". E acho que isso também preenche de alguma maneira a nossa autoestima, que é uma coisa importante.

Jorge.

Estava aqui a pensar, ao ouvir o José Miguel a mencionar os vários estilos de liderança. Do ponto de vista do líder, as pessoas têm todas as suas tendências, mas se o nosso objetivo for capacitar as pessoas e desenvolvê-las, as pessoas não ficarão mais bem capacitadas se forem expostas a estilos de liderança muito diferentes uns dos outros, comparativamente a andar sempre com chefes ou lideranças muito semelhantes umas às outras?

Eu diria que sim, porque isso vai nos dando experiência própria. Posso chamar aqui o meu próprio caso. Eu tive líderes fortes, ao longo destes muitos anos de carreira, líderes potentes dentro da organização, com influência dentro da organização e que tinham relacionamento humano, vou ser simpático, seco.

Distante.

Não é tão distante, mas era seco, era quase o sim, não. Não dava grandes orientações, mas para nós que somos os utentes da nossa própria vida profissional, em primeira pessoa, temos a oportunidade de observar. Curioso estarmos no Observador. Portanto, observar e aprender. E aprende-se, creiam-me, na minha perspectiva e na minha experiência própria, aprende-se com os bons exemplos e com os maus exemplos. Aprende-se: "Eu vou replicar isto à minha maneira. Eis aqui algo que eu nunca irei fazer na minha carreira profissional". Portanto, vai-se sempre aprendendo. Portanto, Jorge, sim, eu acho que é enriquecedor termos a oportunidade de passar por vários estilos de liderança.

Eu até fiz esta pergunta porque me estou a lembrar de uma identificação que foi feita já há algum tempo nas organizações, nomeadamente nas organizações maiores e multinacionais. Isto é, obviamente, uma generalização Esta observação dos valores, este alinhamento das pessoas com os valores, também tem um risco, que é ter pessoas que são muito semelhantes umas às outras. E, portanto, à medida que o funcionário colaborador vai crescendo, vai tendo lideranças diferentes, mas que se calhar não são assim tão diferentes umas das outras. Portanto, tem também um risco isto ou não? Por um lado, é bom que estejamos todos alinhados com a cultura, etc. Mas, por outro lado, se permitíssemos mais variância na observação da cultura, em vez de criticarmos os outros porque são tão diferentes, se calhar isto seria bom para nós internamente, apesar de ser mais doloroso.

Este é um tema que, na verdade, Jorge, me apaixona. Ainda bem que o traz ao debate, à conversa. Eu sou apologista de que tem que haver uma cultura na empresa, tem que haver valores na empresa. Ou seja, mas é aquelas coisas básicas, é quase como os 10 mandamentos, se me permitirem este pecado comparativo. Mas isto tem que existir, os "dos" e os "don'ts", se quisermos pôr de uma maneira simplista. Mas depois tem que haver mais do que isso. Tem que haver a possibilidade de dar liberdade de ação às pessoas dentro das organizações, obviamente limitadas por aquilo que se chama responsabilidade. E há limites. Por exemplo, eu não posso começar a gerar ideias de investimento em novos produtos ou novos serviços, como se a entidade para a qual eu trabalho tivesse fundos infinitos. Isto não acontece. Portanto, há boundaries. Desculpem o palavrão, existem limites. Mas existe um conceito de gestão que pode ser sumarizado nesta frase, eu vou dizê-la em inglês porque me soa melhor, que é...

Prepare-se para a reação do Ricardo.

É freedom in the frame. Ou seja, liberdade dentro de um enquadramento. Mas verdadeiramente dá liberdade. Ou seja, e este canvas, este quadro, esta tela, será tão maior quanto mais merecedoras forem as pessoas dessa confiança que lhe é depositada e dessa liberdade de ação. Mas digamos que o quadro, o frame da tela está lá sempre, porque isso é incumbência da empresa marcá-lo. Isso é marcado por dados, digamos, culturais, por meios, que são finitos, inevitavelmente, em qualquer organização que eu conheça, e há essas limitações. Mas digamos, o importante é que nós nos saibamos mover com responsabilidade. Aquilo que nós aprendemos desde pequeninos, e provavelmente algum dos nossos avôs nos disse quando éramos pequenos, ou os pais, depende das circunstâncias, terá dito: "Menino, máxima liberdade, máxima responsabilidade". E não é caricaturando, ou seja, é isto mesmo. Para nós darmos a liberdade máxima aos nossos colaboradores, eles têm que sentir a responsabilidade máxima que levam com eles. Eles levam a criança nos braços, têm que responder por ela.

Já houve alguma situação que tenha tido na sua carreira em que as pessoas saíram desse frame, em que saíram desse enquadramento e que: "Vou ter que o chamar aqui de novo, de volta para dentro da caixa", porque se calhar foi para além daquilo, ou por um erro que tenha feito, ou por algo que não tenha sido mais correto. Lembra-se de alguma situação em que isso tenha...?

Sim, certamente terá ocorrido, Milton. Terá ocorrido, digamos, o extravasar, o ir mais além daquilo que era suposto ir. Isso acontece, mas digamos, não é tão observável quanto o contrário, quanto o oposto disso, que é as pessoas que têm medo de se aproximar dos limites, ou seja, são conservadoras. Eu tenho mais experiência de casos destes em que, enquanto líder, tinha que estar a desafiar as pessoas: "Bora lá, vamos a isto". É o contrário, na minha experiência. Até porque os outros casos, sendo menores, são quase sempre casos que têm implicações, não é? Porque há uma incorreção grave, provavelmente, porque alguém fez o que não devia fazer, o que é diferente de cometer erro, já agora. Portanto, um destes limites é o limite da legalidade, vamos dar como exemplo. Quer dizer, o que não é legal, não se faz, pura e simplesmente, ainda que nos pudesse favorecer. Eu costumava dizer, quando estava mais no ativo, e dou ainda como exemplo. Se o meu trabalho fosse entregar objetos com um carro, eu transportar objetos, eu tinha que entregar um objeto ao Porto, eu seria mais eficaz se conseguisse entregar o mesmo objeto em menos tempo. Mas de pouco me serviria eu ultrapassar os limites de velocidade por receber as multas ou ter um acidente ou provocar um acidente. Ou seja, o ir além daquilo que é permitido por lei, estou a dar como mero exemplo, há tantos outros. Cometer, fazer coisas ilegais, não é desculpa para ninguém, porque ninguém nos vai agradecer isso, ninguém vos vai agradecer o sucesso que obtiveram porque cometeram um ilícito. Portanto, e neste caso, o saltar para lá da barreira tem consequências. E as pessoas sabem, o que não quer dizer que não o cometam, não o façam. Mas são poucos os casos na minha experiência. São muito pontuais. Já o outro é bastante mais frequente.

Isto é interessante, porque, na verdade, eu acho que há aquele efeito de reciprocidade. Quando nós passamos confiança, quando nós passamos, de facto, crença no bom senso das pessoas, no seu compromisso. A minha experiência pessoal também, e até os estudos aparentemente vão mostrando de alguma forma isso, é que as pessoas respondem na mesma moeda, respondem com responsabilidade, respondem com compromisso. Depois, obviamente, há os casos

Patológicos, pessoas que por muito que nós queiramos que elas se responsabilizem, não querem, não fazem e devemos ser muito duros e exigentes com essas situações para evitar que isso depois contamine o resto da equipa também.

Claro que sim, Milton. Como já falámos, disseste bem por ser bonzinho. Nós temos que ser leais com as pessoas e lealdade inclui dizer a verdade e chamar as coisas pelos nomes. Obviamente, sempre com respeito pela pessoa que está à nossa frente.

Claro.

Mas dizer a verdade, em qualquer circunstância.

Sim, porque às vezes dizer a verdade e ser direto não é a mesma coisa que ser bruto. Há pessoas que confundem ser direto com ser bruto e eu acho que nós podemos ser diretos e ser respeitosos simultaneamente às pessoas.

Claro, se bem que em muitas circunstâncias, inerência de cargo, nós somos portadores de más notícias para as pessoas. Mas também o temos que fazer com a mesma honestidade intelectual e com a mesma lealdade na relação que sempre exigimos, que eu sempre exigi das minhas equipas e que sempre me obriguei a dar.

José Miguel, e é muito complicado hoje, há pouco estava a explicar essa nova dinâmica do mercado de trabalho. Eu vou usar o termo educar as pessoas para os valores e para as fronteiras da empresa, quando as pessoas estão um ano, dois anos na empresa e depois vão embora para o outro lado.

Não creio.

Isso é mais difícil ou não há dificuldade aí?

Eu penso que não. É difícil e até, de alguma maneira, pode ser frustrante. Porque nós estamos a transmitir confiança, a passar conhecimento, a propiciar experiência e as pessoas, pelo motivo que seja, ou de forma autónoma, ou por necessidade da própria organização de dispensar as pessoas, digamos, essa relação profissional termina ali. Mas é por isso que nós temos que encarar a relação humana mais além daquilo que é a mera relação transacional da organização ou de trabalho. O que não significa que nós temos que ser amigos todos uns dos outros, mas temos que ser honestos, temos que ser leais uns para com os outros. Eu costumo dizer, e digo agora, eu já tenho filhos crescidos e sempre lhes disse: "A coisa não está a correr muito bem, não sei se estou a ser muito reconhecido, não vejo sinais de reconhecimento". Eu digo sempre: A fórmula mágica é: trabalha, dá o melhor de ti, porque tudo aquilo que tu estás a fazer, é para ti. Eu dizia isto na própria Randstad e noutras empresas, quando fazíamos o onboarding de novos colaboradores, eu fazia questão de estar presente durante um período de tempo e ter uma conversa com as pessoas daquela turma de iniciados na organização, de estar com eles. E eu dizia isto: tudo o que vocês fizerem aqui, eu vou vos pedir um favor. Não o façam por mim, não o façam pela empresa, façam-no por vocês próprios. Porque não vos estou a convidar a ser egoístas, a não ter respeito pela organização ou por mim. Estou vos a convidar a desenvolverem-se enquanto profissionais.

Uma lógica de crescimento.

Uma lógica de crescimento, porque se vocês forem pessoas felizes e realizadas, eu agradeço e a empresa agradece, porque certamente a vossa produtividade, o resultado será sempre melhor.

O José Miguel tem experiência internacional e muitas vezes apontamos a Portugal um problema de produtividade. Trabalhamos todos muitas horas, mas a produtividade não é aquela que todos almejamos. Por quê, José Miguel?

Aqui vou apelar à minha qualidade de engenheiro civil e aos mais matemático, mais métrico, porque a produtividade não é uma questão de horas trabalhadas, mas sim da qualidade do trabalho executado e do valor que se acrescenta com esse trabalho. Há variadíssimas formas para calcular a produtividade e é pena que não haja consenso em traduzir numa forma simples que seja entendível por toda a gente. Porque se eu fizer o meu trabalho bem feito, seja a que horas for, seja em que local for, mas se o fizer bem feito e dentro do timing que me foi solicitado, eu estou a criar valor com esse meu trabalho. E depois não é a mesma coisa, obviamente, eu trabalhar oito horas a pôr aqueles selos que vêm na fruta. Maçãs de Alcobaça ou outra coisa qualquer, que o meu trabalho é: passam uma peça de fruta, eu ponho o selo, do que estar a produzir chips. Chips eletrónicos, estar a produzir produtos de alto valor acrescentado, porque a medição tem que ser feita dessa maneira. Portanto, um país ou uma organização é tanto e mais produtiva, quanto maior valor conseguir produzir num determinado espaço de tempo.

Mas isso tem a ver com a nossa cultura de trabalho? Porque depois há o relato inverso, que é os portugueses que estão lá fora, são ótimos trabalhadores e muito produtivos.

A mim custa-me dizer isto, porque eu sou português duas vezes. Sou português porque nasci em Portugal, sou português porque tenho nacionalidade portuguesa, mas sou novamente português porque estive emigrado quase 15 anos.

Exatamente.

E, portanto, ao voltar, sempre com este síndrome do imigrante. Ou seja, um olhar crítico para as coisas que fazemos, etc. E isso ainda não me passou, apesar de já ter acontecido há muitos anos. Ou seja, nós fazemos coisas fantásticas, mas nós temos muita limitação. Nós temos muita limitação no nosso tecido económico. Olhemos para as nossas empresas, obviamente, e é verdade, já não são exceções, já são muitas as empresas que são capazes de produzir bens ou serviços de elevadíssimo valor acrescentado. São cada vez mais, mas são ainda muito poucas. Muito poucas. Eu podia fazer este desafio.

Somos pequeninos.

Não somos pequeninos. A Suíça é mais pequena do que nós. A Bélgica é mais ou menos do mesmo tamanho. A Grécia tem mais ou menos o mesmo número de habitantes.

Mas isso é falta de ambição, José Miguel? Porque de fato eu acho que o país não é desculpa. Porque há excelentes exemplos: os Países Baixos, a Suíça, a Áustria, Israel, países pequenos com uma presença global e com empresas de dimensão global. Falta-nos ambição para chegarmos mais longe? O que é que nos falta para termos essas grandes referências globais?

De uma forma ligeira, não muito científica, eu diria que nós vivemos demasiado bem. Temos um clima fantástico, uma comida ótima.

Eu admito que nos Países Baixos não é fácil.

Somos em geral boas pessoas, damo-nos com os outros.

O sol e as sardinhas têm culpa aqui.

Até porque nós nos acomodamos. E é aí que eu vou.

A culpa é das sardinhas. Agora acho que este devia ser o tema do podcast.

Não, mas isto é um problema não é sazonal, atenção.

Não é, não é do Santo Antônio.

Pode ser as francinhas.

Pode ser qualquer coisa, mas a verdade é que nós criamos este espírito de que nós atingimos determinado patamar, que é o patamar de, isto se calhar numa pirâmide de Maslow, é mais fácil de explicar, mas nós chegamos ali a um patamar e dizemos: "OK".

Sentimo-nos confortáveis.

Estamos confortáveis. E isto transmite-se tanto à pessoa em geral, e obviamente estou a estereotipar, mas à pessoa em geral, mas principalmente aos próprios empresários e gestores que atingem o seu pico de performance e acomodam-se e não têm ambição de mais. E por isso é que nós não temos grandes empresas, grandes nomes, grandes brands. Só assim, um tipo de exercício que nós podemos fazer: diz-me cinco empresas multinacionais suecas. As suecas são mais ou menos. E nós somos capazes de dizer seis ou sete. E eu pergunto: agora diz-me três, com o mesmo reconhecimento internacional, três empresas ou brands portugueses conhecidos no mundo. E nós cá vamos ficar um ou dois com alguma dificuldade.

Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, já foi o Eusébio, mas Cristiano Ronaldo, sim.

É muito curioso, que eu não sei até que ponto isto pode também ser um efeito cultural, não sei, mas é uma observação para a qual eu não tenho qualquer evidência científica, é mais empírica da minha própria experiência. Eu também tenho a síndrome do imigrante, 14 anos nos Países Baixos. E eu lembro-me perfeitamente das conversas da rádio que havia quando havia novos rankings onde os Países Baixos estavam. As discussões eram sempre: "Nós não somos o top três. Éramos o número dois e agora passamos a ser o quinto. Isto é inaceitável". E nós em Portugal ficamos contentes quando entramos no top 20. E pronto, já está, estamos bem. E notava-se um nível de exigência para com eles próprios. Vejam-se, por exemplo, os Jogos Olímpicos, o número de medalhas olímpicas que os Países Baixos ganham. É incrível para a dimensão do país, esta ambição muito pessoal de querer ganhar, esse achievement drive está muito presente. E da minha experiência na forma como o próprio ensino é feito, com também críticas que acho que devem ser feitas, mas isto é desde muito novo, que é promovida e estimulada esta ideia de ambição, de exigência para nós próprios, de querermos chegar longe, de querermos vencer. E depois isto acaba por se repercutir um pouco naquilo que é a fábrica social.

É verdade. E começa de cima para baixo. É esse precisamente o meu ponto. Falar da ambição ou do acomodar-se, isto é quase como a história do buraco e da broca. Ou seja, o que nós devemos vender? Eu acho que nós devemos alertar, abanar as pessoas para serem mais audazes, para se acomodarem menos, para serem mais propícias à aceitação do risco.

Estamos a falar no estudo síndrome nacional do impostor, uma espécie de patologia portuguesa.

É um pouco isso, nós acomodamos. E por isso é que o português lá fora, e eu senti isso, brilha, mas brilha de forma visível.

Jorge.

Sim, o José Miguel disse uma das coisas que disse, para mim, muito importantes, e faço uma pergunta retórica, porque não tenho forma de a responder, a não ser dos casos que eu conheço. Já tivemos aqui vários CEOs, diretores de recursos humanos, etc. Quantas destas pessoas é que já não estarão acomodadas, para pegar no termo que utilizou. E portanto, se olharmos para estas pessoas e perguntássemos: em que competências individuais está a trabalhar neste momento para se desenvolver, eu não sei se as pessoas teriam uma resposta para dar. Se eu fizer essa pergunta aqui, eu sei que vou ter uma resposta. Eu tenho a resposta para mim. Eu sei, concretamente, em que competências estou a trabalhar agora. Não sei, não só não sei, como já tivemos aqui uma ou outra pessoa a dizer: "Não, agora a minha ideia é passar o legado", etc. Passar o legado, ok, mas apetece perguntar: what's next? O que é que se segue para si? Em que é que está a trabalhar ainda que não tem? Tem a ver com a ambição, com o tema da ambição e do desenvolvimento pessoal, independentemente de uma progressão automática ou de um reconhecimento.

É bem verdade, Jorge. Mas digamos, aqui eu acho que o aspecto cultural e o dinamismo das organizações têm uma palavra a dizer. É mais, têm a obrigação de dizer essa palavra. Ou seja, é necessário ter planos de sucessão. E isto tem que ser encarado de alta a baixo, ou seja, qualquer função, principalmente comecemos pelas funções-chave na organização. Tem que haver um plano de sucessão, porque tudo pode acontecer. Nós podemos sair da empresa porque tivemos uma melhor oferta para ir trabalhar para outro lado. Nós podemos sair da empresa porque tivemos um burnout e chateámo-nos com a coisa e dizer: "Não quero mais fazer isso, vou-me dedicar à pesca". Ou pode acontecer que A vida é um bem finito. A pessoa deixa de existir e, portanto, tem que haver, forçosamente, um plano de sucessão. E o CEO tem que ter um plano de sucessão. Nas organizações, a maioria delas, para não dizer todas, por onde passei, existia a obrigatoriedade de fazer um plano de sucessão. E eu, que fui CEO, diretor-geral, managing director, enfim, o epíteto pouco vem ao caso, eu tinha que indicar quem, dentro da organização, era um potencial sucessor pra minha função. Porque isto dá-nos logo à partida uma coisa: aquela sensação de finitude. Não é alcançarmos o pináculo e agora sou Deus na Terra ou no céu e ninguém me toca. Não. Pelo contrário, isto é como na vida, o chegar a algum sítio não é mais do que o começo de uma outra jornada. E quem chega a uma posição de topo dentro de uma empresa, tem que sentir exatamente o mesmo, porque senão se sente acomodado.

Isto é quase uma espécie de retorno à filosofia estoica. De estarmos permanentemente em confronto com a nossa própria morte. E nos relembrarmos disso permanentemente para nós percebermos e nos apercebermos de que nós não somos de facto infinitos.

Isso é uma boa deixa para mais uma pergunta que tenho aqui. Isto de ser líder, a liderança nasce conosco ou é algo que se aprende e se desenvolve, ou é as duas coisas?

Quase me apetece dizer que é tipo Cristiano Ronaldo, ou seja, tem que haver algum jeitinho. Mas depois há muito trabalho, há muita evolução, há muitas horas de ginásio ou de campo, dependendo das circunstâncias. Há muita prática e há muita experiência adquirida. Não sei dizer se é inato ou não, até pela questão que eu já afirmei.

Não se preocupe, Zé Miguel, ninguém sabe, nem nunca soube.

O que quer dizer que é bom, porque há sempre espaço para mais um livro.

Exato.

E acho que há espaço pra outro estilo, pra um estilo novo, que nós vamos tentando desenvolver, adaptando à nossa própria circunstância. Mas vamos tomar a mim próprio como exemplo mais uma vez e desculpem.

Não, nós queremos muito ouvir o seu exemplo.

Repare, se me perguntarem: "Tu sempre quiseste ser CEO?" Não tenho ideia de alguma vez ter pensado isso quando era teenager, mas tenho certeza de uma coisa: eu queria ser alguém na vida. Eu acho que devo ter pensado isto muitas vezes: eu quero ser alguém na vida. O que era isto no meu dicionário, traduzindo no meu dicionário, o que era isto de ser alguém na vida? Era alguém que deixava marca, alguém que tinha responsabilidades, alguém que podia criar coisas, podia construir, deixar obra. Isso sempre foi uma ambição que eu tive desde que me lembro. Curiosamente, a minha primeira experiência de líder deve ter sido por volta dos 14, 15 anos, quando fui eleito chefe de turma. Eu não sei se isso hoje ainda é atual, se ainda existe nas escolas. O chefe de turma era aquele que tinha a obrigatoriedade de ir buscar o livro de ponto. O livro de ponto era aquele que o professor tinha que assinar, pôr as matérias dadas. Era um livro, não havia computadores disponíveis na altura. Já sou um pouco antigo. E era quem ia buscar à secretaria o livro de ponto e quem no fim da aula o ia devolver depois do professor ou professora o terem preenchido e assinado o syllabus do dia. E as matérias dadas e as observações que por exemplo ocorressem.

Tinha em si o poder de rasurar as faltas de castigo.

Não podia tocar nisso.

Mas a tentação estava lá.

Mas era um poder. Agora, o curioso disto é que era quase um by product da função, porque a função era uma função chata. E então nós éramos eleitos pelos próprios alunos. E os alunos escolhiam: "É, aquele cara está mais disponível para isso".

É um líder à força.

Era um presente envenenado.

Era, mas ao mesmo tempo ajudava a praticar esta liderança. Eu posso contar um episódio que muito me marcou. A determinada altura, eu entro na escola secundária imediatamente a seguir ao 25 de abril de 1974. Apanhou-me ali naquela transição, eu não sei fazer as equivalências para os níveis de ensino de hoje em dia, mas pronto, apanhou-me ali com uns 12 anos a entrar na escola secundária. E havia imensa volatilidade, pra ser simpático, quando havia professores, vinham ou não vinham, eram ou não eram, eram verdadeiramente professores ou era alguém com alguma experiência de vida que ocupava uma vaga temporariamente até que viesse um professor. E havia um professor de Matemática que teria os seus problemas próprios, de personalidade, de assertividade, e a verdade é que era gozado pelos miúdos da turma e das turmas. E eu, como chefe de turma, uma vantagem, eu sentava-me à frente. Eu nunca gostei de me sentar atrás, não sei por quê, mas não era para dar nas vistas, mas gostava de me sentar à frente. Ainda hoje, quando vou a qualquer lado, gosto de me sentar à frente, perto da saída. Acho que é por uma questão também de sobrevivência e de bom senso. Mas já naquela altura sentava-me à frente. E eu próprio fazia brincadeiras do gênero: batia com os nós dos dedos debaixo da mesa e o professor ia, abria a porta pra ver quem é que estava a bater à porta. E eu comecei com essa brincadeira. E se eu fizesse isso quatro vezes em 10 minutos, o professor, essas quatro vezes, ia abrir a porta pra ver quem é que lá estava. Eu às tantas comecei a sentir pena da pessoa. E isso fez com que, passadas poucas aulas, eu utilizasse a minha autoridade de chefe de turma para pedir respeito ao resto da turma para com essa pessoa, porque apercebi-me que era uma pessoa frágil, que era uma pessoa, é daquelas pessoas que Que não se deve gozar com elas. Não se deve abusar, porque a pessoa não estava bem. Não sei se momentaneamente, não posso medir isso.

Mas levanta aqui uma questão muito interessante, que é: nós assumimos o papel. Eu acho que nós tendo, de repente, o papel de líder, quando começamos a interiorizar e identificar-nos como tal, começamos também a atuar como tal. Role taking, nós chamamos essa expressão, de assumir o papel. Eu ao assumir esse papel, começo a comportar-me também de forma equivalente. E aqui é uma conjugação de dois fatores, a empatia perante o professor e ao mesmo tempo: "Não, mas eu sou o chefe de turma e, portanto, tenho que atuar em concordância com o meu papel".

E pedir o respeito, alertar. "Não façam isso, vejam lá, coitada da pessoa".

E com isto o Zé Miguel já respondeu a uma das quatro perguntas fixas que temos, que é: quando é que percebeu que sou o líder? Eu vou presumir que foi nessa ocasião. Nós temos sempre quatro perguntas fixas que fazemos a todos os convidados. Está na hora de perguntar qual foi o pior momento da carreira.

Há variadíssimos maus momentos na carreira, mas vou escolher um como o pior deles, que foi quando esta enorme onda nos invadiu, chamada Covid-19, e que nos apanhou de alguma maneira de surpresa. Não vou dizer impreparados, mas surpreendidos. Não estávamos à espera do que ali vinha. Foi um tsunami autêntico. Isto entre as organizações foi duríssimo.

Ainda estava na Randstad aí.

Estava na Randstad na altura, em plena função. E repare, não há script, não há guião para isto. Recordemos todos que a determinada altura, creio que foi no dia 14 de março de 2021.

Foi por aí.

Houve uma ordem de irmos para casa. Todos para casa, com exceção daquelas funções vitais que tinham que estar no seu posto de trabalho. Ora, não havia na Randstad, verdadeiramente, pelo menos no Zé de Cortes, nos escritórios centrais, nenhuma função vital que obrigasse as pessoas a estarem ali, e mandámos toda a gente para casa. Mais, a Randstad, enquanto prestadora de serviços de recursos humanos, tinha milhares de pessoas, de colaboradores da Randstad, colocados a trabalhar em empresas clientes, com projetos que tiveram a mesma realidade, ou seja, tiveram que fechar portas, tiveram que mandar pessoas para casa, os famosos layoffs. Enfim, foi um período duríssimo, foi um período de trabalhar realmente 24 horas around the clock. Não havia fins de semana, não havia dias feriados. Isto durante um período sensivelmente de um mês. Eu digo isto porque verdadeiramente dei por mim que não sabia exatamente que dia da semana era.

Não percebiam.

Não ter essa consciência, porque havia um comitê de crise que reunia todos os dias às 08h30 da manhã. Sem agenda, porque aquilo que íamos fazer era avaliar o que tinha ocorrido no dia anterior, tomar medidas.

Era um gabinete de crise.

Era o gabinete de crise, exatamente. E foi tudo muito acelerado, e estávamos todos muito impreparados. Impreparados no sentido que nunca tínhamos vivido aquelas circunstâncias. E foi talvez o pior momento, porque nós estamos a navegar por mares nunca antes navegados.

E teve muitos momentos de: "E agora como é que se sai disto?"

Tive momentos até em que acordava à meia-noite, e abria a janela, que dá uma varanda, no meu quarto tem uma varanda, ia para a varanda tentar não fazer barulho para não acordar a minha mulher, e observava o silêncio que havia a meio da noite. Não se ouvia um carro, não se ouvia nada. E dizia: "Isto é irreal. Quanto tempo é que isto vai durar? Como é que nós vamos sair disto? Que outras decisões vamos ter que tomar?" Mas atenção, não houve pânico em momento nenhum, mas houve mais um observar de circunstâncias que eram totalmente novas. E quando digo o pior momento, digo por isto. Quer dizer, eu gosto de trabalhar com cenários. Há o cenário A, o cenário B, o cenário C. Podemos chamar plano A, plano B, plano C, se quisermos, porque as coisas nem sempre correm como nós desejamos e é bom ter escapatórias, pelo menos pensar. Ter cenários não perfeitamente elaborados, porque nada é perfeito na vida, mas saber vias de escape e que alternativas tomar, caso, digamos, o plano A não funcione, e muitas vezes não funciona. Ou seja, eu sempre gostei de ter controle quanto baste sobre as coisas. E naquele momento não havia controle absolutamente nenhum.

Era impossível.

Era impossível calcular os gastos da empresa, os custos para a empresa. Já falar de rentabilidades ou dos KPIs famosos, nem pensar nisso. Aliás, uma das coisas muito importantes que foi tomada a decisão, eu estava numa multinacional e essa decisão foi tomada pelo presidente da companhia, que numa comunicação que nos fez pessoal, nos disse, e a mim disse-me: "Zé Miguel, não te preocupes com a rentabilidade da empresa. Este é o momento de olharmos para as pessoas. Olhemos para as pessoas, salvemos as pessoas, tomemos todas as decisões que sejam necessárias para proteger as pessoas. Não é momento de olhar para os KPIs, nem para os objetivos do negócio. Voltaremos a isso o dia, quando for e quando acontecer". Isso foi uma mensagem fundamental.

Poderosa, não é?

Muito poderosa.

Vamos ao melhor momento. Qual foi o melhor momento?

Eu estou tentado a dizer que o melhor momento foi quando acabou a pandemia. Felizmente eu tive bons momentos na minha carreira profissional. Aqui tenho mais dificuldades em escolher um e se calhar, se me permitirem, não vou centrar num apenas. Eu tive a felicidade de poder ser manager, ter equipas à minha responsabilidade, antes dos 30 anos de idade. Isso foi um privilégio. Terem depositado em mim essa confiança e terem me dado essa oportunidade de eu mostrar o que podia valer. Com a incógnita minha, em primeira instância, será que eu sou capaz? Vamos ver. Mas ao fim da segunda, terceira experiência, começamos a pensar que realmente, se calhar, somos capazes de o fazer. Pode ser melhor, pode ser menos bem, mas vamos conseguir de alguma maneira ir progredindo. Portanto, eu tive uma carreira e isto são momentos muito bons, em que me foram dadas provas de confiança e responsabilidades grandes. E é nessa atitude que eu me baseei muitas vezes e que eu desenvolvi o meu estilo de liderança também, nessas observações e nessa forma de atuar. E agora sim, vou referir, porque não, a saída da pandemia. O momento em que fomos libertados novamente para, de alguma maneira, normalizar a nossa vida, em que uma das minhas preocupações e da minha equipa de trabalho foi sustain the gains. Ou seja, nós ganhámos tanta coisa ao longo daquele período de sofrimento, aprendemos tanta forma de trabalhar melhor do que antes. Eu sei que pode ser polémico a questão do trabalho remoto. Devo dizer num pequeno parêntesis, odeio a descrição teletrabalho. Odeio, não sei porquê, mas faz-me comichões.

É trabalhar via televisão.

É tela, é teletrabalho. Não sei, acho que não define em nada aquilo que é o trabalhar à distância, o trabalho remoto, ou numa melhor referência, aquilo que os italianos curiosamente chamam em inglês smart work. Porque o smart work é trabalhar, é fazer o que se tem que fazer no sítio onde estiver. Obviamente que isto é um desafio para as organizações, e aqui eu estou a indicá-lo como momento bom da minha experiência profissional, foi que nós conseguimos implantar um processo de trabalho remoto que incluía também a necessidade de estarmos juntos aqui e ali. Eram os chamados meaningful moments. Ou seja, podia ser a liderança chamar as suas equipas para sexta-feira às 17h:00, reunião. Onde? No bar tal. Vamos tomar umas cervejas ou vamos beber uns refrescos, comer uns tremoços, vamos estar juntos. Ou podia ser uma reunião que poderia ser feita remotamente, mas provocar que ela viesse a ser feita presencialmente, porque é muito importante. Nós somos animais sociais.

E a presença física é fundamental.

A presença física é importante, nós precisamos de nos sentir, precisamos de estar conectados, eu já o disse hoje, precisamos de estar ligados. Agora, não precisamos de estar ligados todos os dias, cinco dias por semana, das 9h00 às 18h, a olhar para o relógio, com filas intermináveis de trânsito que são improdutivas, que irritam, criam estresse. Se pudermos obviar, na justa medida, essas situações que não são acréscimo de valor para ninguém, pelo contrário, são distribuidoras de bem-estar, quanto mais não seja, é ótimo. Mas para isso, mais uma vez, vou fazer apelo àquele meu desenho do freedom in the frame, com perdão do anglicismo, mas isto é dar responsabilidade às pessoas. Eu não preciso estar a espreitar por cima do pescoço da pessoa para ver se ela está a fazer o trabalho dela.

O importante é que o faça.

O importante é que o faça. E mal da minha organização, se eu precisar de pessoas que estejam a espreitar por cima de outro. Ou seja, não é a organização que eu quero para mim.

O seu entusiasmo é revelador, o entusiasmo que põe na forma como fala, é revelador do seu empenho profissional. E a nossa última pergunta é exatamente no sentido contrário. É se alguma vez ligou a dar uma desculpa esfarrapada, porque não lhe apetecia mesmo ir trabalhar e apetecia-lhe fazer outra coisa qualquer e arranjou uma desculpa. Isto é um local seguro, José Miguel.

José Miguel, isto é como no xadrez, há um tempo para responder.

É, mas eu estou a tentar fazer aquele apelo ao registo da minha memória. Se alguma vez o terei feito. E vou ser muito honesto, não quero ser desmancha-prazeres, mas eu acho que nunca o fiz, pelo menos não tenho consciência de o ter feito. Atenção, não sou puro, não sou de não cometer algumas irregularidades aqui e ali. Mas verdadeiramente não encontro na minha memória o momento em que eu tinha dado uma desculpa esfarrapada ou bem vestida para não ir trabalhar, não tenho memória disso. Talvez porque nunca necessitei, não sei.

Mas apetece-lhe todos os dias ou não? A pergunta é outra, isto é outra coisa.

Há dias em que temos que fazer das tripas coração. Agora, eu não quero desenhar aqui um padrão, porque senão as pessoas com quem eu lido podem ficar de alguma maneira alerta. Eu utilizo desculpas esfarrapadas, não para não ir trabalhar, mas para outros fins. Convidam-me para um evento que eu sei que é importante para a pessoa e que a pessoa apreciaria muito a minha presença. Mas a mim não me apetece. E então dou aquela desculpa piedosa de que gostaria tanto de estar, mas a minha agenda, compromissos de agenda.

Estamos todos juntos.

Portanto, isso sim, mas não quero desenhar um padrão, porque atenção, muitas vezes que eu utilizo esta frase, pode ser verdadeira.

Claro, exato.

Faço já esse disclaimer, pode acontecer que realmente seja assim. Portanto, digamos que nunca. Tive dias em que me apetecia menos ir trabalhar, mas não sei, foi uma coisa que nunca pensei. Eu tinha coisas para fazer. Volto a dizer, isto é muito guiado pelo ambiente em que estamos. Porque se o ambiente é de liberdade e de poderes fazer as coisas, até podes chegar mais tarde, porque dormiste mal, porque tiveste alguma questão. Ou seja, houve sempre muita liberdade destes 40 e muitos anos em que eu trabalhei, na maior parte deles, mais de 90%, senti esta liberdade de gerir o meu tempo, sempre enquanto não colocasse em prejuízo aquilo que era as minhas responsabilidades. Portanto, para esse fim, não, para outros, talvez.

José Miguel Leonardo, muito obrigado por ter estado aqui conosco no "Querido Líder". Milton, Jorge, muito obrigado.

Obrigado.

Fica por aqui o programa desta semana e voltamos para a semana.