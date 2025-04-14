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Este é o "Querido Líder", o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os especialistas em formação de executivos, Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE. Neste episódio vamos falar de algo essencial, mas que às vezes é tão difícil de conseguir: uma comunicação eficaz. A figura da semana na rubrica "Sim, chefe. Não, chefe" é Bruno Lage, o treinador de futebol. Eu sou Ricardo Conceição e este é o "Querido Líder". Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton de Sousa. Milton de Sousa é consultor e professor na Nova SBE. O Jorge Medeiros também dá aulas e é também consultor. E este segmento chamamos: "Sim, chefe. Não, chefe". Na primeira parte deste nosso "Querido Líder", os nossos especialistas em formação de executivos avaliam o desempenho de uma figura pública. Olhamos sempre mais para o desempenho do que para o conteúdo. Bruno Lage é a figura desta semana. Já andou por Inglaterra, Brasil, agora está de novo no Benfica, é treinador de futebol. Milton de Sousa, Bruno Lage, apesar de treinar uma equipa rival da tua, merece-te um "sim, chefe" ou um "não, chefe"?

Eu diria que para já está a ser chefe. Eu acho que nessas coisas do futebol ninguém consegue garantir.

Estás a chutar para canto.

É verdade, mas porque é muito volátil este contexto. Basta uma ou duas derrotas ou um empate sequer e as coisas mudam logo de figura. Mas de facto tem conseguido fazer aqui um retorno às vitórias e ao sucesso. Quando foi aquele episódio daquela gravação em que falou de forma um pouco mais violenta e agressiva, fiquei com dúvidas se ele conseguiria recuperar a imagem que tinha de uma pessoa mais conciliadora, mais capaz, mais diplomática, se calhar naquilo que é a realidade do mundo de futebol. E tem conseguido, talvez também um pouco pelos resultados. E acho que neste momento está como chefe. Vamos ver depois o que o futuro dirá. Estas coisas do desporto têm estes imprevistos.

Jorge.

Eu quero trazer aqui um exemplo. Eu não sou assim um apreciador particularmente fanático do futebol, mas quero focar aqui um aspecto que eu acho que casa bem com um tema da liderança, que não é um tema fácil. E vou voltar atrás no tempo, quando o Bruno Lage pegou na equipa e deu a volta e acabou por ganhar o campeonato, mas trazendo os jovens da escola de formação. Portanto, não vou entrar aqui no tema de quais são os interesses, etc. Mas a verdade é que fez a aposta numa série de novos e jovens jogadores. E a transição que eu quero fazer aqui para o tema da liderança é esta: quantas vezes é que nós não estamos num exercício da liderança, está tudo a funcionar muito bem, mas esquecemo-nos de que isso tem um custo de oportunidade associado, que é isto: é mais fácil para mim, como líder, distribuir o jogo, para continuarmos aqui na metáfora do futebol, e tu és melhor a fazer isto e eu aloco-te esta tarefa e a outra, etc. Mas estamos num paradigma essencialmente de eficiência. Não estamos a fazer as pessoas crescer, nem assistamos a rodar, nem assistamos a puxar para fora da zona de conforto. E, portanto, nesse aspecto, neste caso em concreto, acho que é um bom exercício arriscar para trazer novas pessoas. Os treinadores, de uma forma geral, fazem isso em jogos de menor risco e era esta a minha partilha.

E por isso merece de um "sim, chefe"?

Neste caso concreto, acho que é um "sim, chefe".

Eu tenho aqui algo a acrescentar, que eu acho que é interessante. Eu não gosto muito de fazer paralelos entre aquilo que é liderança no contexto do desporto e o contexto das organizações.

Porque é mais volátil.

São coisas muito distintas. Tem uma vantagem enorme ser um líder, um treinador. É que eu sei qual é o meu objetivo semana a semana.

É ganhar o jogo.

Ganhar ou empatar, dependendo de qual é que é a equipa. Mas empresas é um pouco mais complexo.

Geralmente perdem.

Mas se eu não tiver os recursos para isso, empatar, esse poderá ser um objetivo. E nas empresas isso não se dá. Uma responsabilidade, obviamente, de um líder é também ajudar a pensar que objetivos queremos atingir e a complexidade é muito maior. Dito isto, uma das lições que eu acho que é muito importante e que eu retiro daquilo que é o papel de um treinador de futebol, e acho que aí o Bruno Lage também tem conseguido fazer bem, é: ele é o principal gestor de talento da organização. E eu vejo que esta lógica, este papel, não é muito assumido em muitas organizações com as quais eu trabalho. A gestão de talento é os recursos humanos. Mas o principal responsável por gerir talento, a única pessoa que consegue perceber potencial de crescimento, a única pessoa que consegue, de facto, puxar pelas pessoas, será sempre o line manager, a pessoa responsável pela equipa. E isto no futebol é muito evidente. Curiosamente, nas empresas, nem sempre.

Então, Jorge, só para fecharmos este tema. No caso do futebol, o futebol é muito particular, mas no caso das empresas, por vezes, o líder está tão absorvido noutro tipo de tarefas e de funções que se calhar não consegue perceber que há ali talento em A, B ou C, não é?

A função, à medida que sobe na organização, o grau de complexidade dispara, não sei se é exponencialmente, mas aposto que é exponencialmente. A complexidade é muito maior. Não é possível, as pessoas, ninguém humanamente consegue ter o radar, olhar e ter uma largura de banda de atenção para monitorizar tudo o que está a acontecer no radar, tentar antecipar o que ainda não apareceu no radar e pode acontecer. Já falámos aqui, é importante, as metáforas, todas as metáforas podem ajudar a ilustrar um ponto, mas nós muitas vezes fazemos este paralelo de metáforas futebolísticas, que é um sistema fechado, com feedback muito regular, nomeadamente quando estamos a falar de jogo, e isso não é transponível para o dia a dia das empresas. É um jogo muito mais a longo prazo, com um grau de complexidade explosivo. Respondendo concretamente à tua pergunta: não é possível e o líder tem de ter a humildade de perceber que isso não é possível e tem de ter um mecanismo de governança que lhe permita pensar não só no talento que tem. Talento, eu não gosto da palavra. Nas competências que existem, nas competências que são necessárias para agora e que ainda não existem, e mais uma vez, à medida que subimos na escala a longo prazo, o horizonte temporal de análise também aumenta. Uma pessoa que está na linha da frente, online manager, não tem e não pode ter o mesmo horizonte de análise de um líder e de um CEO.

Está feita a análise desta semana, para a semana será outro o protagonista. Agora vamos conversar com o conceito sobre liderança e sobre algo que à primeira vista parece tão simples, mas acreditem, é tão difícil: uma comunicação eficaz. Jorge Medeiros, vou tentar ser eficaz nesta pergunta.

É por ti, Ricardo.

É isso. A comunicação é eficaz quando o nosso interlocutor entende o que queremos dizer. Mas como é que sabemos que a outra pessoa entendeu mesmo aquilo que nós queremos dizer?

Ricardo, essa se calhar é uma daquelas que permite uma resposta particularmente simples de que nós nos esquecemos.

Então vamos a ela.

Fechem o loop.

Fechem o loop.

Fechem o loop. Se eu tiver a possibilidade de pôr a outra pessoa a parafrasear ou a reproduzir, mesmo pelas suas palavras ou, mais uma vez, parafraseando, eu nesse momento vou ficar com a ideia concreta sobre a eficácia da minha mensagem, do que eu transmiti, o que é que passou e a pessoa entendeu, ou o que é que não foi eficaz e permite-me reiterar ou adaptar a mensagem, fechando o loop. Naturalmente, isto não é sempre possível.

Nilton.

Muito bem. Há aqui vários temas. Eu, de facto, quando faço formação de executivos, invariavelmente uma das questões que sempre levantam, quais é que são os vossos desafios, é sempre: precisamos de mais comunicação, melhor comunicação. Na verdade, nem sequer qualificam se é mais, se é melhor, dizem apenas que a comunicação não é a melhor. E, de facto, por vezes, mais comunicação até prejudica mais do que ajuda. Obviamente, esta nota que o Jorge referiu, eu acho que é extremamente importante. De facto, fazê-lo a pensar em quem está a ouvir e não apenas naquilo que eu quero dizer, porque tudo é percepção e tudo é interpretação. Portanto, por muito que eu diga aquilo que eu quero dizer, neste preciso momento, todas as pessoas que nos estão a ouvir estão a ouvir uma coisa diferente daquilo que eu quero dizer.

E cada um ouve uma coisa diferente.

E cada um ouve uma coisa diferente. Portanto, será sempre impossível garantir que as pessoas interpretam o que nós queremos dizer a 100%. Mas há um aspeto que eu acho que é muito relevante. Eu vejo este problema com alguma frequência, que é perceber a diferença entre comunicar numa sessão, por exemplo, plenária ou numa reunião com muitas pessoas em que eu quero até inspirar, eventualmente, a passar uma mensagem clara, uma visão, e aquilo depois que é comunicação um a um, no terreno, com a operação. E eu vejo muitas vezes líderes entrarem no mesmo registo, de pôr a cassete, carregar no play e repetir as mensagens. E quando vou à operação, quando vou à fábrica, eu não posso repetir as coisas que tenho andado a dizer só, eu tenho que, sobretudo, ouvir e traduzir naquilo que é a realidade de cada um, para que as pessoas possam interpretar aquilo que eu quero dizer no seu contexto. E este é um exercício de pontuação, saber escutar, de empatia também. E muitas vezes o que eu vejo, sobretudo na gestão da mudança, é que não há este cuidado. Então os líderes dizem: "Eu já disse isto montes de vezes. Não percebo por que vocês não percebem."

É porque as pessoas que ouvem são burras. É a conclusão lógica. Não entendem.

Mas porque a linguagem não é ajustada à realidade de cada um. As pessoas não internalizam aquilo como fazendo parte de si.

Essa era uma pergunta que eu tinha para os dois: quando os outros não nos compreendem, claramente a culpa é deles, não é?

Sempre, óbvio.

Estamos a ser irônicos. Alerta irônica para quem nos está a ouvir também entender.

E já agora, também há uma nota interessante, fazendo a ponte com aquilo que é o contexto norte-americano, que hoje em dia não se consegue abrir jornais sem se falar de Trump e outras coisas relacionadas. Há estudos interessantes que mostram qual é que é o nível usado na comunicação, em termos de escolaridade, pelos candidatos presidenciais. E há sempre que fazer um ajuste, se eu quero chegar, no caso, no contexto político, quero chegar às massas, eu tenho que ter uma linguagem que consiga cobrir todo o espectro. Curiosamente, tipicamente, os candidatos presidenciais têm o nível de escolaridade ali à volta do nono ano, décimo ano, equivalente àquele que é o sistema de ensino português. No caso de Donald Trump, a linguagem baixa mais ou menos para a quarta classe, ou seja, um miúdo de 10 anos se calhar consegue entender relativamente bem o que ele quer dizer. O que não sei se é um exagero de simplismo, se calhar, na comunicação, mas nós temos sempre que ajustar a forma como articulamos as ideias àquilo que é a audiência.

Mas devemos ensaiar ou pensar muito bem o que vamos dizer em cada momento, Jorge?

Há um risco de não o fazermos e aí vamos ter de qualificar. Depende da importância da comunicação e da possibilidade que eu vou ter de reiterar ou revisitar o tema com as mesmas pessoas. Portanto, uma comunicação de maior impacto, em que é unívoca, sou só eu a falar, vou ter que ter um cuidado muito maior. Se for uma coisa mais informal, agora indo para outro extremo, em que conseguimos estar com as pessoas ou estamos com as pessoas, trabalhamos com elas diariamente, aí, obviamente, deve haver um cuidado, mas o risco de não ter passado a comunicação pode ser facilmente mitigado com uma nova iteração. Mas eu queria trazer aqui, Ricardo, uma citação. Lembrei-me entretanto agora, escrevi aqui, não tinha isto preparado. Já falámos aqui do Bertrand Russell, e o Bertrand Russell diz uma coisa de uma forma particularmente assertiva, e é isto, e já vou ao ponto: não devemos confiar no relato que um idiota faz daquilo que diz uma pessoa inteligente, porque o idiota instintivamente traduz o que ouve em algo que consiga compreender. E portanto, há vezes em que, por mais claros que sejamos, isto obviamente é uma formulação assertiva, mas o tema é este: quantas vezes é que não estamos aqui Com um fenómeno chamado The Curse of Knowledge, está bem identificado. É tão óbvio para mim, eu já vivo isto, já lido com este tipo de decisões há tanto tempo que nem me passa pela cabeça que as outras pessoas não tenham essa experiência e, portanto, do ponto de vista de liderança, eu devo trazer isto à consciência para tentar traduzir ou eventualmente ajudar as pessoas a desenvolverem as enzimas para digerirem o que nós estamos a dizer.

Milton, e faz bem ou é aconselhável, tu que dás conselhos preciosos nesta área, por exemplo, as pessoas gravarem-se em vídeo para perceber como comunicam?

É interessante, por acaso, dizeres isso. Eu lembro-me perfeitamente, há uns tempos atrás, tive que tomar uma decisão difícil de carreira também, já há alguns anos, e uma das coisas que eu fiz foi gravar eu a falar comigo próprio, curiosamente, porque é um exercício interessante e ouvir também a forma como articulo as minhas ideias pode-me ajudar a refletir sobre o que eu estou a pensar. Inclusive até aquilo que eu já estava a dizer. Este poder de parafrasear, de alguma forma, acaba por ser um pouco isso, e ter alguém que dá de volta aquilo que está a ouvir nas suas próprias palavras, é uma forma de eu articular e sistematizar melhor o meu pensamento sobre o que eu quero dizer. E eu ouvir-me pode-me ajudar a fazer. Mas isto também depende muito do registo de cada um. Há políticos que têm que ler o seu discurso e ensaiam esse discurso o mais possível. Há outros que levam meia dúzia de notas e conseguem ligar no momento as pontas todas e aquilo até sai com uma lógica e consistência e às vezes até é mais inspirador do que um discurso preparado. Mas cada um tem que encontrar aquilo que é a sua forma e o seu registo. Acho que a preparação é sempre importante, quanto mais não seja, perceber bem com quem eu vou falar, para que eu consiga ajustar o registo, as ideias, as metáforas que vou usar àquilo que faz sentido para a audiência.

Para isso é preciso ouvir também essa pessoa.

Ouvir, conhecer bem, antecipar aquilo que vai ser a possível reação que elas vão ter. E esta impreparação muitas vezes nota-se na forma como depois os líderes acabam por comunicar.

Mas às vezes, Jorge, no dia a dia, é impossível preparar todas as conversas. Às vezes é preciso ter uma conversa de um momento para o outro. E é preciso também ter consciência de que tudo, nós usamos sempre, vou repetindo isso, aqui a palavra líder como exemplo, estamos a falar do chefe, do diretor, enfim, de alguém que lidera uma equipa. O líder tem consciência de que uma frase mal dita ou não dita de forma mais correta pode ter consequências? Ou seja, tem essa noção ou na maioria dos casos não tem?

É uma pergunta importante e estás a fazê-la de uma forma genérica, englobando todos os líderes. Portanto, a resposta óbvia é: há líderes que têm com certeza essa consciência, outros não terão. Para quem nos ouve, como isto é um podcast sobre liderança, se não têm, por favor, passem a ter. Porque, e já falámos disto no episódio anterior, se há coisa que está muitíssimo bem demonstrada, replicada com desenho experimental nos estudos da psicologia, é a forma, é absolutamente importante. Há aí um dado que é muito utilizado, é do que nós dizemos, qual é a percentagem que fica retida, etc., é do Albert Mehrabian. Como muitos estudos, foi profundamente mal interpretado. Às vezes não interessa nada a minha linguagem corporal e o que estamos a dizer é mais importante. Ninguém está a ouvir a nossa linguagem corporal, quando muito o tom de voz, mas deve haver essa consciência para responder concretamente à pergunta: quando em dúvida, joguem pelo seguro.

Milton.

Tinha só uma nota a acrescentar, não querendo discordar do Jorge. Obviamente que a forma é importante, mas eu julgo que a forma não pode ultrapassar a convicção. Eu já vi líderes comunicarem, às vezes de forma menos estruturada e menos bem conseguida naquilo que diz respeito à forma, mas a convicção é tanta que inspiram as pessoas e a mensagem passa.

Mas isso é uma forma de forma.

Ok.

Mas concordo.

São conselhos que valem ouro, do Jorge Medeiros e do Milton Sousa. É com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira regressamos, e aí com um convidado, para mais momentos de partilha de experiências. O nosso convidado é Pedro Santa Clara, professor catedrático, o homem que liderou a tarefa de construção do campus da Nova SBE em Carcavelos e que está à frente de uma escola muito especial, uma escola de programação, a Escola de Programação 42. Esta conversa, acreditem, vai ser um exemplo de comunicação eficaz. E aqui fica um exemplo.

Talvez a maior sorte da minha vida tenha sido a oportunidade de fazer coisas muito diferentes, ter sido académico e depois ter sido pedinte e promotor imobiliário e empreendedor social, ou seja o que for.