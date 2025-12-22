Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, têm muita experiência na formação de executivos, o Jorge Medeiros e o Milton de Sousa. Aproveito também para lembrar que temos uma novidade nesta segunda temporada: o endereço de e-mail queridolider@observador.pt. Não se acanhem, enviem-nos mensagens. E esta semana é o nosso episódio especial de Natal. Toda a gente tem um especial de Natal, nós também temos que ter o nosso especial de Natal. Como sempre, os nossos episódios abrem com um Sim, chefe, Não, chefe. Analisamos aqui a performance de um líder imbuídos deste espírito natalício. Deixamos uma pergunta: terá sido Jesus Cristo um bom líder? Ou será que ainda é um bom líder para muitos católicos? E quanto ao tema central desta semana e para não sairmos aqui do espírito, vamos falar de líderes messiânicos. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton de Sousa.

Viva, Ricardo.

São ambos consultores, professores. Vamos ao nosso primeiro segmento, hoje aqui especial, um Sim, chefe ou Não, chefe especial. Nesta semana de Natal, a escolha vai para Jesus Cristo. Milton, merece um Sim, chefe ou Não, chefe?

Antes de mais, só para dizer que eu vim muito nervoso para este programa hoje de manhã. Depois o que eu vou dizer relativamente a Jesus Cristo, foi uma espécie de um momento difícil.

Temos a pessoa ideal para expiar os nossos pecados.

Ainda por cima, estando a ser observado e avaliado enquanto falo, portanto, tenho que ter muito cuidado. Mas confesso que estava mesmo nervoso, sem saber muito bem como articular tudo isto. E desde logo, aquilo que me veio à cabeça quando comecei a pensar no tema foi saber distinguir entre aquilo que é a figura histórica, factual, e aquilo que são as interpretações religiosas que daí advêm. Cingindo-me, sobretudo, à figura histórica, é evidente que Jesus Cristo marcou a nossa história e portanto, só por aí teria que ser obviamente visto como um grande líder, alguém que influenciou todo o nosso pensamento e ainda hoje influencia muito o nosso pensamento. Aquilo que eu gostaria de enfatizar é nesta abordagem cristã, é aquilo que eu defendo também muito particularmente como sendo o aspecto central de uma boa liderança, a questão da humildade e a questão da compaixão. E portanto, eu acho que se queremos melhor exemplo para um líder que assenta o seu trabalho nestes dois princípios, acho que Jesus Cristo é sintomático disso e, portanto, a meu ver, é um Sim, chefe.

Jorge.

Claramente um Sim, chefe. Eu decidi trazer para aqui uma coisa que poucos saberão, eu pelo menos não sabia, que esta imagem que nós temos de Jesus Cristo como um homem branco, leia-se caucasiano, parece que não é absolutamente correta. Portanto, acho que é uma boa forma de olhar para as percepções erradas que muitas vezes temos e deixo aqui um subtema da igualdade e da inclusão, obviamente, mas no sentido absolutamente construtivo. Sim, chefe, claramente, pela inspiração, pela dedicação, pela abnegação. Não estou a dizer rigorosamente nada de novo. Queria trazer aqui outra coisa, nomeadamente, quando se fala da liderança servidora. Diz-se que não foi o Robert Greenleaf que fundou, entre aspas, a liderança servidora, foi Jesus Cristo que fundou a liderança servidora. E como este é um programa de liderança, interessa também trazer para aqui algumas reflexões no curto espaço sobre o que é transponível para a liderança nas organizações. E portanto, o serviço sim, mas vamos ter em linha de conta que Jesus tinha provavelmente a missão mais complexa da história, mas um ponto focal. Nas organizações há muita pressão e até que ponto é que um líder pode servir sem ter conta do contexto, das pressões, da competição, da concorrência e, portanto, ter de se adaptar. Ou seja, fazer aqui algumas transposições, sim, cuidado.

Vamos continuar a falar deste tema já mais à frente. Só para relembrar que temos o e-mail queridolider@observador.pt. Vamos avançar então para o tema desta semana. E eu quero muito ouvir-vos sobre este tema, porque apesar de tudo termos falado aqui dele em vários episódios, quero falar sobre líderes messiânicos.

Cuidado com o tom messiânico, Ricardo.

Exatamente. Há por aí muitos líderes daqueles que estalam os dedos e salvam tudo e mais alguma coisa?

Enquanto houver mercado. Líderes messiânicos. Curiosamente, Jesus não era um líder messiânico. E eu estou aqui na presença do Dom Alexandre, obviamente com um tom de brincadeira, mas não era no sentido literal porque o judaísmo não o reconhece. O judaísmo continua à espera de um filho, de um descendente de David, um homem normal, entre aspas, não uma divindade. Mas os cristãos reconhecem Jesus Cristo como o Messias. A questão aqui é esta aura de grandeza, e nós podemos olhar para N exemplos históricos. Eu decidi trazer aqui Um ou dois. Júlio César, por exemplo, líder messiânico, sim, reconhecido como tal, mas também porque violou a lei romana ao invadir a Itália. Mas foi reconhecido pelos seus comportamentos e pelas suas conquistas. Alexandre, o Grande, a mesma coisa, reconhecido pelos comportamentos e pelas conquistas. E, por acaso, como nota de rodapé, quem foi um dos mentores de Alexandre, o Grande? Aristóteles. Não é para todos. E, portanto, reconhecidamente, são líderes que podem ser interpretados como messiânicos pelas conquistas. O mesmo já não se pode dizer, e acho que é importante fazer uma diferença entre o que é uma liderança messiânica e uma ditadura de um Kim Jong-un. Aquilo é uma coisa dinástica, que já vai no neto, se continuar como está.

Aproveito para dizer que o nome deste podcast, "Querido Líder", é apenas uma graça.

É apenas uma graça.

Não é uma homenagem.

Não, não é uma homenagem à ditadura norte-coreana.

Essa nota explicita ao fim de quantos episódios?

Não, no início lembrámos isto várias vezes.

O Ricardo deixou o suspense.

Isso. Mas desculpa interrompir-te, Jorge.

E, portanto, não conquistou nada, herdou. Uma coisa é ser o líder messiânico, outra coisa é a percepção do líder como messiânico. E era pelos atos, pelos comportamentos, mas também temos os líderes que são interpretados como messiânicos metaforicamente, mas que não fizeram nada e têm o dom da oratória. Podemos ir aos Hitlers da vida. Portanto, queria só deixar esta nota, que mais cedo ou mais tarde, os comportamentos apanham-nos.

Milton.

Eu queria trazer aqui uma nota um bocadinho diferente, fazendo referência ao trabalho de um psicólogo chamado Heinz Kohut, que já nos anos 70 publicou algum trabalho sobre narcisismo, e ele fez algumas pontes com esta ideia da liderança messiânica. Como espero conseguir explicar muito rapidamente, não tem nada a ver com aquilo que é esta figura de Jesus Cristo enquanto Messias. Quando falamos sobre liderança messiânica, estamos a falar de uma liderança que se centra muito, faz esta ideologia do indivíduo, da pessoa, do líder, e com patologias em torno do narcisismo. E ele inclusive fala desta ideia da psicologia do self, a psicologia do próprio, que tem a ver com a importância que nós temos de construir uma identidade própria, de nos reforçarmos também psicologicamente. E ele diz que quando os líderes se tornam self objects absolutos, correm o risco de se tornarem messiânicos, no sentido em que se auto intitulam como os salvadores. E a grande diferença, e aqui tem muito a ver com liderança servidora também, até porque o Robert Greenleaf dizia que no final, o grande teste para depreender se é um líder servidor ou não, é até que ponto é que as pessoas são cada vez mais autónomas e se emancipam do líder. E isto é uma coisa que é muito característica do líder messiânico, o oposto, que é criar dependência e a vitimização das pessoas para eu conseguir me perfilar como salvador. E este é um padrão muito recorrente, e até nos fenómenos populistas mais recentes que se vê, e os mais antigos também, esta vitimização das pessoas, e o crer que elas se mantenham como vítimas, porque só assim é que se justifica o papel do líder, porque o líder messiânico, nesta forma, é um líder que se quer perpetuar no tempo. E portanto, a ideia da emancipação das pessoas não é assim muito central. Que é totalmente o oposto daquilo que é a figura de Jesus Cristo.

Mas não deixa de ter graça que todos estamos mais ou menos despertos para isso. Temos N exemplos na história. No entanto, estas pessoas continuam, e que tu há bocado falavas no mercado, se há mercado, continuam a conseguir cativar muita gente. Por quê, Jorge?

Não há nada como ter uma população ignorante. A paráfrase é minha, mas a ideia não é sempre toda minha.

Mas todos nós sentimos a necessidade de seguir alguém que nos guie. Estamos no mínimo no caso da psicologia.

Mas estamos. Fizeste-me lembrar agora o Freud, porque o Freud dizia que esta coisa de ser autónomo, a liberdade implica muita responsabilidade. Portanto, eu chamar a mim as consequências das minhas escolhas é muito difícil. É mais fácil ir numa conversa simples e o caminho não é fácil de fazer, porque o caminho da sabedoria é um caminho individual, é um caminho que custa muito, portanto, será muito utópico esperar que as pessoas queiram fazer esse caminho e que tenham disponibilidade, até às vezes, não somente ao tempo, para fazer esse caminho. E portanto, até ter uma massa crítica de pessoas que tenham esse grau de clarividência será muito difícil. Mesmo que a tenham, vai haver viés confirmatório, polarização, o in group versus out group, ou seja, o meu grupo é diferente do teu. É muito fácil do ponto de vista psicológico, isto está estudado experimentalmente, manipular estas diferenças e, portanto, vai haver sempre as guerras de poder.

Milton.

Sim, eu aqui queria acrescentar só um ou dois pontos. Eu acho que esta liderança messiânica também é fruto do tempo, das circunstâncias. E portanto, em situações em que há muita incerteza, em que as pessoas estão à procura de referências, porque é uma reação muito primária, nós queremos nos defender de alguma forma, um líder messiânico, ou de alguma forma populista, vai aproveitar-se dessa insegurança. E se virmos bem, o surgimento de líderes messiânicos no passado também é fruto um pouco dessa insatisfação ou desse medo ou de circunstâncias mais difíceis, e vai amplificar Enfatizar e aproveitar-se disso e até reforçar ou criar esse medo. E é muito recorrente, vemos ainda hoje, e até em Portugal vemos exemplos disso, amplificar o medo de forma desproporcional para que as pessoas, a partir desse medo, procurem uma figura que os venha salvar. Eu costumo dizer um bocadinho a brincar que há uma espécie de sebastianismo global neste momento em curso, por causa desta incerteza, deste medo permanente, que muitas vezes é fictício, procuram-se líderes que nos venham salvar.

Nós podemos estar a pensar em termos políticos, é fácil de pensar.

Não é preciso.

Mas nas organizações também há.

Também, e no jornalismo também. Repara, se o nosso cérebro já é particularmente esculpido pela evolução para ser sensível ao que é mau, é muito mais fácil ter as pessoas reféns com notícias negativas do que positivas. Portanto, não é obviamente surpresa que a maioria claríssima das notícias que são dadas, são notícias negativas. Ou seja, há aqui um ambiente de medo generalizado em que nós vamos crescendo e sendo amamentados e que, portanto, torna depois mais fácil-

Agora queria discutir contigo, mas não temos tempo.

Só uma última nota, porque um aspecto muito importante no meio disto tudo é que perante tanta confusão e incerteza, nós, seres humanos, vivemos muito mal com a dissonância cognitiva. E estamos sempre à procura, de alguma forma, de padrões que ajudem a dar um certo descanso e que entendemos a nossa realidade, o nosso contexto.

Rotina tranquiliza.

Não é só rotina, mas também lógica. Nós vivemos muito mal. Aliás, alguns estudos falam sobre isto como uma das principais razões pelas quais as pessoas acreditam em teorias da conspiração. Na ausência de informação, preenchemos o vazio com o que podemos. E estes líderes messiânicos populistas gostam muito de preencher esses vazios com os seus racionais e a sua lógica. Isso dá um certo conforto, através dos seus simplismos, acabam por ajudar as pessoas a sentirem-se um pouco mais confortáveis no meio desta confusão. Portanto, aproveitam-se um pouco deste caos aparente que nós vivemos.

Eu queria deixar só aqui uma nota. Nós, de facto, não gostamos de cinzentos. Gostamos de coisas simples e nós sentimos isso todos os dias, as respostas simples, as explicações depois do facto, mas ninguém fala do: "Não sei, não é possível saber, temos de nos habituar a lidar com a complexidade, não acreditem nisto." Queria trazer também aqui um estudo de 1973, que provavelmente hoje já não conseguiria ser replicado. E a propósito da liderança messiânica, do tema Jesus Cristo, foi um estudo feito em 1973 na Universidade de Princeton. E foi um estudo com uma parte de desenho experimental, em que há uns alunos que têm uma preleção e depois têm de ir para o outro edifício apresentar a preleção e não têm tempo. No meio do caminho, os investigadores puseram uma pessoa a fazer de mendigo. E portanto, a questão era ver com a questão da pressa, se as pessoas dão de facto mais importância ao mendigo e param ou vão. E o que repararam, estou a resumir muito rapidamente, a maioria não prestou atenção. Fica na dúvida se viram e não prestaram atenção ou se estavam tão focados, se não viram. Mas a parte interessante do estudo é que não houve diferença se a preleção foi uma preleção sobre o tema o bom samaritano, a ironia, ou se foi outro tema não relacionado. E o que isto quer dizer? De uma forma simples, a pressão que nós sentimos no dia a dia, a que nos sujeitamos e a que nos sujeitam, também torna muito mais fácil não termos disponibilidade cognitiva para pensar as coisas e ter o espírito crítico e, portanto, ficar abafado é mais fácil.

Só uma última nota final. Eu escrevi, por acaso, há uns tempos, um artigo que falava sobre a distinção entre liderança servidora e populismo, precisamente a falar sobre estes temas. E aproveitando uma deixa do Jorge, que acho que é extremamente importante, que é a diferença entre simplicidade e simplismo. Edward de Bono distingue muito bem os dois conceitos. A simplicidade é procurarmos soluções simples reconhecendo a complexidade, o simplismo é procurar soluções simples negando essa complexidade. Isso é muito evidente também na liderança populista e messiânica. Este simplismo recorrente acho que é uma boa forma de identificar se estamos perante um líder, de facto, consciente ou um líder messiânico.

Importante ainda para o de Bono, que está muito ligado à criatividade. Ricardo, não cortes, porque isto aqui entusiasma-me. O Einstein também dizia: "Nós devemos reduzir as coisas ao mais simples possível, mas não ao simplismo."

Eu estou aqui a fazer muitos sinais, porque temos mesmo de fechar esta parte da conversa. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira, dia de Natal, vamos publicar a conversa com o convidado desta semana, D. Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, que fica um aperitivo da conversa.

Um passo vocacional como este, e deixe-me dizer assim, com esta amizade, a minha vida não tem nada de interessante. Mas literalmente nada de interessante.

Ninguém acredita, mas pronto.

Eu acredito eu.