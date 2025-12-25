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Isto tem a ver com a questão da liderança e até com a liderança de Jesus, porque um percurso vocacional é o deixar-se liderar. É simultaneamente este agridoce, se quisermos, este doce salgado da pergunta inicial.

Esse paradoxo.

Este paradoxo, que é, por um lado, ter alguma coragem de tomar uma determinada decisão, que de fato tem um impacto de longuíssimo prazo na vida de alguém, no meu caso, é só o resto todo da vida. Mas obviamente é uma oportunidade para fazer um caminho. Também não é um fado, não é um destino. É um caminho que me trouxe até aqui e podia me ter levado a outro lado qualquer.

Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, Milton Sousa e Jorge Medeiros, que por sinal não gostam nada desta designação de especialistas, mas é o que temos. O nosso convidado é Dom Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa. Começou em engenharia, mas virou-se depois para teologia. É o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude e ainda diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica Portuguesa. Dá aulas em diversas universidades no Brasil. É também vice-diretor da Faculdade de Teologia da Católica e é também prefeito no Seminário Maior do Cristo Rei dos Olivais. Isto para além de várias colaborações regulares em jornais, também nalgumas rádios de prestígio como a nossa. Já contámos com a ajuda de Dom Alexandre Palma várias vezes e também nas televisões. Muito bem-vindo, Dom Alexandre Palma, muito obrigado. Engenharia e teologia são coisas que não ligam bem?

Aparentemente, não. Depois reconheço que, não digo especificamente a engenharia, mas digo alguma formação em algumas áreas científicas. Dá, de facto, uma estrutura de pensamento e às vezes até algum método, que modera, às vezes, um excesso simbólico, algum excesso interpretativo, que possa ter uma disciplina como a teologia. Eu acho que sim.

E qual era a sua engenharia?

Civil.

Engenharia civil. Portanto, construtor de pontes.

Sim, no caso de pontes, na arte da engenharia chamam-se exatamente obras de arte.

Obras de arte.

Portanto, acho que é uma construção de uma imensa carga simbólica, unir duas margens, embora a gente às vezes precise unir três margens, que é uma coisa mais desafiante.

Num ponto de vista mais pessoal, como é que foi a reação de amigos e familiares quando decidiu mudar de engenharia para teologia?

Não é tanto só uma questão de mudar de área de estudo. Obviamente, no meu caso, é mais vasto do que isso, porque de alguma maneira é uma opção de vida.

É uma opção de vida.

Exato. Aliás, acho que isso até pode ser interessante para alguma reflexão que nós aqui façamos sobre liderança. Tem mais que ver com essa questão do que simplesmente estava no curso X e passei para o curso Y.

Exato.

Então é uma coisa mais vasta. Respondendo à pergunta do Ricardo. Eu tinha algum compromisso eclesial já como jovem, na altura eu tinha 21 anos, relativamente intenso e, portanto, nesse contexto não foi assim uma surpresa tremenda, embora, obviamente, quando tomamos decisões, tem sempre o ônus da decisão e, portanto, também tem o comprar essa surpresa e assim foi.

Deixe-me pôr a pergunta assim: é logo uma atitude de líder, porque é líder da sua vida, da sua consciência, do seu caminho?

Bom...

Dizer: "Se calhar, o caminho mais simples ou mais expectável seria este e eu decidi ir por aqui".

Não, vamos ver. Um passo vocacional como este, e deixe-me dizer assim, com esta amizade, a minha vida não tem nada de interessante. Mas literalmente não tem nada de interessante.

Nem acredita.

Eu acredito eu.

Isto é fascinante. Está a dizer que não tem nada de interessante e a ironia é a contradição intrínseca na afirmação.

O que eu ia dizer é: isto tem a ver com a questão da liderança e até com a liderança de Jesus, porque um percurso vocacional é o deixar-se liderar. É simultaneamente este agridoce, se quisermos, este doce salgado da pergunta inicial.

Esse paradoxo.

Este paradoxo, que é, por um lado, ter alguma coragem de tomar uma determinada decisão, que de fato tem um impacto de longuíssimo prazo na vida de alguém, no meu caso, é só o resto todo da vida. Mas obviamente é uma oportunidade para fazer um caminho. Também não é um fado, não é um destino. É um caminho que me trouxe até aqui e podia me ter levado a outro lado qualquer. Mas este jogo, esta riqueza, esta complexidade, como se discutia, entre ser líder e ao mesmo tempo deixar-se liderar. E é aqui um balanço, um equilíbrio, porque um percurso vocacional tem a ideia do chamamento, do chamar-se, do responder, tem este jogo e ao mesmo tempo ser senhor da sua própria vontade.

E quando fez esta escolha, já sabia que era para a vida ou pensou: "Vou ver, eventualmente ainda não tenho a certeza ou a possibilidade de eventualmente arrepiar caminho"?

Jorge, tudo em aberto quando se dá esse passo. É evidente que eu chego a essa opção com alguma, penso eu, sedimentação desse processo de discernimento. Mas sim, ou seja, é uma oportunidade para fazer caminho sem predeterminar exatamente Onde é que é a meta desse caminho? Tem um horizonte, eu gosto mais de falar de um horizonte do que propriamente uma meta. Há um horizonte para o qual se caminha e esse horizonte é motivado por tentar encontrar a vontade de Deus aplicada à vida de cada um, neste caso, à minha, mas à vida de outro, e o que isso significa, e comprometer-se com isso. Se é padre, é ser padre, se é ser pai, é ser pai, se é ser outra coisa qualquer, é ser outra coisa qualquer.

Deixe-me só aqui fazer este parêntesis num tempo em que estamos muito dependentes do imediatismo e vivemos muito no imediato, ou é agora ou então já não interessa. Nos miúdos, na nova geração, ainda encontra essa ponderação para dar esse passo ou há aqui decisões um bocadinho precipitadas? Sempre houve, de certeza.

Só uma nota de rodapé. O que eu posso dizer a esse respeito é uma enorme generalização.

Como é óbvio.

Diria, uma enorme generosidade da parte dos mais jovens. Eu acho que isto é quase visceral da natureza humana. As gerações mudam, a maneira como isto se ativa transforma-se, mas isto está lá. E encontro uma enorme generosidade. É sempre perigoso fazer comparações, mas eu até diria, às vezes, até uma maior generosidade do que a minha própria geração. Para quem nos ouve, eu tenho 47 anos. Depois, de facto, o que vou dizer é relativamente comum, ou seja, às vezes, mais suscetibilidade a estados oscilantes de maior entusiasmo ou do seu contrário, talvez maior volume.

Agora.

Sim. Ou seja, uma enorme generosidade. Depois, há maior flutuação, anímica, motivacional. Necessidade de, de facto, processos que exijam alguma, palavra de moda, resiliência, de alguma maneira. E por isso também, eu trabalhei alguns anos, já não trabalho mais na área da formação, já não sou formador no Seminário dos Olivais, mas trabalhei esses anos. E de facto, alguns dos trabalhos de discernimento e de acompanhamento vocacional é: como é que nós robustecemos isto, respeitando o que é próprio de cada geração e também o que eles trazem de novo e de bom, que gerações anteriores não traziam. De facto, projetos de muito longo prazo, como é a possibilidade de ser padre, como é o meu caso, assustam algumas novas gerações. Se calhar, deviam ter assustado mais a mim, na minha idade deles, se calhar o déficit é meu e a saberia é deles. Mas de facto, para o resto da vida é muito tempo. Mas ao mesmo tempo, eu devo dizer, no meu caso, também é isso que é fascinante.

Claro.

No fundo, é a pergunta: para que eu vou usar a minha vida? Só tenho uma, vamos dizer assim. Se vou usar, vou usar pra uma coisa fora da-

Eu tinha aqui uma questão de há pouco que tem a ver com essa escolha, a propósito também dessa transição da engenharia para a teologia, e um dos temas centrais sempre nestas discussões é até que ponto é possível conciliar este pensamento científico crítico com a fé. Alguma vez sentiu essa disputa, essa luta interna entre o pensamento crítico e a fé?

Não, mas porque eu reconheço que não há apenas uma maneira de se ter pensamento crítico. Esse é que é o problema. Normalmente, há uma redução da interpretação do que é pensamento crítico ou, se quisermos, do que é racionalidade. E de facto, existe uma enorme parametrização ou matematização do que é essa própria racionalidade, que obviamente não excluo, mas acho que é redutor se a nossa lente de rigor para olharmos pra realidade for apenas essa. Ou seja, eu acho que há muito rigor na interpretação de um poema. Mas não é necessariamente segundo uma racionalidade matemática ou puramente matemática.

Eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me do padre católico belga, o Georges Lemaître, que ao mesmo tempo era físico e curiosamente teve uma conversa com Einstein. A certa altura, houve uma conferência e fora da conferência, os dois estão a conversar. E foi o Georges Lemaître que basicamente cunhou a ideia de ter havido um momento inicial, porque ele olha para as equações de Einstein e diz: "Meu caro, eu faço a matemática e é esta coisa, com a gravidade vai tudo colapsar numa singularidade". E o Einstein tinha enxertado lá a constante cosmológica para impedir que isto acontecesse. E então o Lemaître estava a explicar-lhe isto tudo e o Einstein diz-lhe assim: "Meu caro, as suas contas são perfeitas, mas a sua física é um desastre". E portanto, temos de um lado, o Einstein, que não acredita que Deus joga os dados, e do outro lado, que não é padre, e depois temos um padre que separa muito bem as coisas e que por várias vezes disse: "Não misturem a minha fé com a minha ciência, por favor".

O que eu digo também é que há uma racionalidade simbólica, por exemplo, que vem desde a gênese da cultura humana. Há uma racionalidade mítica. Ou seja, quando nós lemos um mito dos gregos, nós não achamos que aquilo é ignorância. Mas somos capazes de não fazer apenas uma leitura literal do mito. Há uma verdade que se conta sob forma mítica, mas continua a ser verdade. Há múltiplos acessos à realidade. Na complexidade da realidade, a meu ver, e esta é uma posição completamente disputável, mas o nosso acesso à verdade da realidade ganha, a meu ver, com múltiplas formas de acesso, da qual a racionalidade científica é obviamente uma decisiva, aliás, muito prática, muito operacional, mas não é a única. E eu acho que a racionalidade crente é também uma forma de acesso à verdade da realidade, do que somos, do que vivemos.

Mas não é contraditório, a partir do momento em que falamos de fé, não podemos falar de ciência?

Eu não diria necessariamente contraditória.

Ou uma ou outra, não é?

Não necessariamente Se entrarmos no detalhe, eu provavelmente não saberei fundamentar completamente isto agora, mas eu diria que há uma tensão, mas é sadia. Porque a tensão entre diferentes racionalidades impede também a acomodação das próprias racionalidades. A racionalidade científica, no sentido empírico que estamos aqui a dar, desafia outras racionalidades. É uma espécie de colocar em causa as seguranças estabelecidas. Mas também o contrário. Por exemplo, a possibilidade do caos que a física hoje reconhece, de alguma maneira, permite desafiar essa pura matematização da ordem natural. E provavelmente há qualquer coisa de caos, do reconhecimento do caos da vida e da natureza, que já vem da racionalidade recorrente, que chama-se caos ou chama-se outro tipo de ordem, eventualmente.

Aliás, a nível quântico, tanto quanto sabemos até agora, é puramente aleatório, não é?

Certo.

Nós temos recebido aqui no "Querido Líder" vários CEOs, CFOs. É a primeira vez que temos um sacerdote, um bispo auxiliar e a organização a que Dom Alexandre Palma pertence tem mais ou menos 2000 anos de existência, terá cerca de 1500 milhões de acionistas. Como é que se gere uma organização destas?

É uma ótima organização, porque o acionista não tem que pagar pra entrar e tira imensos dividendos da estrutura societária.

Tem que pagar intangíveis.

Certo.

Tem que se comprometer.

É um ótimo negócio. Tem um período de carência.

É uma perpetuidade de dividendos.

Como é que se gere? No fundo, eu creio que a fórmula de sucesso das igrejas cristãs, da Igreja Católica, é exatamente uma estrutura com a complexidade própria, que no fundo tem níveis diferentes de se ativar, de se orientar, de se governar. Tem até uma espécie de equilíbrio, de checks and balances, de alguma maneira, desde lideranças mais verticais, até formas de liderança mais horizontais, até formas mais jurídicas, até formas mais de partilha, quase de vida. E é um complexo entre a gestão de múltiplas variáveis e formas, que tem a vantagem de uma enorme adaptabilidade, não é apenas ao tempo, é à geografia. O Ricardo salientava a dimensão diacrônica, tendo 2000 anos, eu podia salientar a dimensão sincrônica, porque está aqui, está na Nova Zelândia, quer dizer, está de polo a polo, com o que isso significa de uma capacidade de se modelar de maneira diferente. Isso é a vantagem. E depois, muitas vezes a Igreja é alvo de crítica em termos de organização, porque paga a fatura exatamente disto, que é ao mesmo tempo, se é uma estrutura complexa, há depois determinadas formas de eficiência, de eficácia, que não têm uma tradução imediata. Ou seja, é um equilíbrio. Mas eu creio que é esta maneira de integrar a complexidade, sendo que a Igreja, antes de ser uma organização, entende-se como uma comunidade. Temos que partir daqui. Uma comunidade organizada, porque como qualquer comunidade humana, tem que ter a sua organização, mas fundamentalmente é um povo de Deus.

Mas temos muito a ideia que é extremamente hierarquizada, complicada, pesada, nalguns pontos medieva. Continua a ser muito assim?

Eu acho que convivem as várias cronologias dentro da Igreja. Provavelmente, teremos algumas expressões de organização que podem ser herdadas do período medieval. Mas já agora, um parêntesis: o período medieval não é assim um período muito terrível, pelo contrário, ao contrário do que é a mística narrativa. E se calhar, temos formas de governo pós-modernas atuantes na Igreja. Esta ideia de que o que define a Igreja é ser uma comunhão, é bastante pós-moderno. Está muito para lá do que é alguma filosofia política. E tudo isto, de alguma maneira convive. Onde o tempo e a eternidade, de alguma maneira, se encontram.

E olhando pra Igreja, agora aqui no nosso tema de liderança e de organizações, enquanto uma organização que concorre, o termo é apenas pra discussão, concorre com outras organizações como o judaísmo, o islão, o budismo. Há uma concorrência ou não, ou há uma aceitação de qualquer que seja a fé que as pessoas tenham?

É evidente que o cristianismo tem uma pretensão de que o Evangelho, de alguma maneira, é o que diziam os primeiros bispos, é o logos da realidade. Cristo é o logos. O logos no sentido mais nobre, isto é, a razão, é a verdade, é a lógica da vida. O cristianismo acredita nisso, humildemente acredita nisso e fala sobre isso. Falar do Evangelho é evangelizar. Agora, concorre, não necessariamente o verbo concorrer tem aqui uma lógica comercial. Às vezes concorre no mesmo sentido, passe a redundância. Concorre na lógica da cooperação. Muito do que acredita o judaísmo, também acredita o cristianismo.

Aliás, a base é judaico-cristã.

O judeu-cristianismo, aliás, um dos vetores de renovação do cristianismo contemporâneo, é exatamente a redescoberta das suas raízes judaicas. A meu ver. Normalmente, tem-se uma lógica quase de mercado religioso, concorre porque um fiel ganho para mim é um fiel perdido para ti ou vice-versa. Eu acho que essa é uma visão muito restrita de perceber o que é o verbo concorrer aplicado neste contexto.

Há religiões que promovem isso. Por exemplo, o Islão, tanto quanto sei, corrija-me se não for o caso, mas também promove a filiação, a progênie, precisamente para propagar mais rapidamente a religião. É uma forma logística também de disseminar o Islão pelo mundo.

Jorge, eu creio que um fiel islâmico, nesse sentido, não será muito diferente de mim como fiel cristão. Depois a questão é como é que isso se ativa. Mas se eu estou persuadido de que o Evangelho, de alguma maneira, me dá um acesso à realidade único, é natural que eu ache que isso seja bom de comunicar a outros. A questão é como é que isso se comunica. Eu creio que o ponto está aqui, não tanto no ânimo de fazer alargar essa notícia, boa nova, dizemos nós, no Evangelho, mas é a forma como é que isso se faz. Eu creio que isso é que está, de alguma maneira, o ponto quente em alguns contextos das nossas sociedades contemporâneas.

Há pouco falávamos um pouco sobre os jovens e algo que tem vindo a ser observado é um crescimento da população jovem cristã e da fé junto dos mais jovens. O que pode levar a explicar isso, sabendo nós que estamos em um mundo cada vez mais tecnológico, as redes sociais. Por que há esse crescimento aparente numa população mais jovem?

Milton, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que nós estamos muito em cima de um fenômeno que vou tentar aqui descrever para termos uma análise fechada. Provavelmente nunca estará fechada, que é o que em algum ambiente anglo-saxônico se vem falando, não há muito tempo, de um spiritual revival. Isto é, há uma espécie de recuperação de interesse pelos assuntos espirituais, religiosos, com maior ou menor proximidade a comunidades religiosas ou às igrejas cristãs, como é o caso. E eu creio que isso está a acontecer. Há dados empíricos que podem ser sentinelas disso, mas a pergunta do Milton é a pergunta que interessa, é por quê? Não necessariamente como, mas por quê? E eu acho que isso tem a ver com liderança. Isso tem a ver com liderança na medida em que tem a ver com uma crise de sentido. E a questão da liderança e a questão do líder é aquele que consegue, ou em parte, não estou dizendo que seja a única variável, é aquele que consegue, de alguma maneira, dar sentido ao que fazemos e ao que somos. Eu creio que é isto que, de alguma maneira, houve uma tremenda erosão do sentido e eu acho que as novas gerações estão a ser severas no juízo com as gerações anteriores, de alguma maneira recuperando isso. Deixe-me só dizer uma última nota, que é isto, a respeito da questão do sentido, que é: eu acho que nós, humanos, somos animais sedentos, carentes de sentido. E se eu tenho um sentido para aquilo que sou e para aquilo que estou a fazer, eu aguento as maiores atrocidades. E somos muito resilientes. Mas se eu não tenho sentido, eu não aguento a menor adversidade.

É um excelente ponto.

E, portanto, o sentido para mim é a questão fundamental aqui.

Eu não poderia concordar mais, ainda por cima tendo trabalhado muito sobre estes temas do sentido e da importância que isto tem, de fato, para a liderança. E de fato, muito do papel do líder passa essencialmente por dar às pessoas a possibilidade de poderem dar sentido. Eu falo mais numa lógica do trabalho, mas eu julgo também que o trabalho tem tido cada vez mais um papel importante na forma como as pessoas concebem a sua vida e aquilo que dá sentido à sua vida. Quando falamos então dos mais jovens e por que as pessoas estão à procura deste sentido, até que ponto a figura do Papa Francisco teve um papel importante enquanto líder em dar essa mensagem e transmitir esse sentido aos mais novos?

Claramente, o Papa Francisco foi nesta última década, pouco mais do que isso, evidentemente, um líder. Muito carismático. Eu creio que é interessante até fazer a análise do que permitiu que ele fosse um líder com uma escala global, porque nós podemos aprender. Evidentemente, eu não tenho o carisma do Papa Francisco, não tenho a pretensão de reproduzir, mas se eu fizer uma análise, posso tentar aprender. O Papa Francisco, por exemplo, obviamente, é um líder. Usava muito o carisma pessoal, a presença dele de alguma maneira tem um fator X ou tem um Q magnético. Mas não é só uma questão. A questão do gesto. Repare, os primeiros tempos do Papa Francisco, é muito importante a força simbólica dos gestos. Não abria a boca, mas a maneira como decidia falar com aquela pessoa ou ir além. Isso, sobretudo numa época da imagem, ele sabe que é um ator midiático.

Primeira viagem foi Lampedusa, não é?

Lampedusa. Isto é lá muito atrás, parece já o Antigo Testamento, mas lembro-me de uma imagem, de um frame em que ele, na Praça de São Pedro, saúda uma pessoa que tinha uma doença de pele, que lhe dava múltiplas bolhas. E como ele abraça e beija aquela pessoa. Não é preciso fazer discursos. Aquela imagem. E eu acho que isto é uma forma de líder. É curioso que até o discurso do Papa Francisco é um discurso muito imagético. E se quisermos, aqui temos um outro vetor do bom líder, que é a capacidade de imaginar. A capacidade de dar imaginação, abrir imaginação. Eu gosto do verbo imaginar, não apenas como um verbo diletante, mas como verbo de ação, isto é Gerar imagens, produzir imagens, imaginar no sentido ativo. E o Papa Francisco, se formos ver o discurso, ele usa imensas metáforas, quase da vida cotidiana. Cria ali uma proximidade que a pessoa entra naquele registro e depois, de repente, aquela imagem é usada como metáfora para falar de outra coisa.

Sim, e aqui uma nota importante, já agora, quando eu falo do conceito de liderar pelo sentido, é exatamente um dos pontos principais, é essa capacidade de storytelling, ou seja, criar narrativas metafóricas que depois as pessoas apropriam-se essas metáforas como sendo suas.

Quer que eu lhe fale um outro amigo meu, que era um ótimo contador de histórias, no storytelling, era Jesus.

Sim.

Uma boa parte da liderança de Jesus tem a ver com o storytelling. Falou-se no princípio da conversa, na relação entre história e fé. Nesse sentido, não há nenhuma distinção nítida entre história e fé, porque historicamente é bastante crível, plausível, que Jesus efetivamente contou histórias, parábolas, dizemos nós. E repare, é isso que Jesus está a ativar. Está a ir buscar realidades do cotidiano da vida aquelas pessoas, agricultura, relações, impostos, relações comerciais, relações familiares, um pai tinha um filho, relações de trabalho, um senhor tinha uma vinha. Está a usar o que é comum para dar maneira de saltar para um outro nível. E a questão do sentido, o que Jesus está a fazer, e por isso ele é um líder também, é que Jesus está, de facto, literalmente, não apenas a abrir sentido, até a um judaísmo que tinha entrado numa espécie de impasse. Período intertestamentário, ou período do segundo templo, uma espécie de zona de impasse. Até se diz: "Tinham acabado os profetas". E Jesus, numa altura de impasse, é uma abertura, é um sentido. Aliás, Jesus é tanto um sentido que ele vai dizer: "Eu sou o caminho". E de facto, os evangelhos, em certo sentido, é literatura de viagem. É a história de um homem, Jesus, com um conjunto de amigos, os discípulos e quem mais andava na caravana, que viajam até à Jerusalém. E depois parece-lhes que ali é o fim da viagem, e depois Jesus morre, ressuscita e a viagem continua. Portanto, é sempre um sentido.

Eu ia fazer uma pergunta, evidentemente, isto não há possibilidade nenhuma de ter aqui uma resposta científica, mas do conhecimento que têm, o facto de o Papa Francisco, em concreto, ter dedicado a sua vida, em particular aos pobres, não lhe terá dado também essa legitimidade por uma proximidade, não se deixar deslumbrar pelos símbolos, andar vestido de uma forma absolutamente despojada, o caixão ter sido o caixão mais simples. Tudo isto há aqui uma coerência enorme. A pergunta concreta é: outros papas que não tenham tido mesma ligação contínua aos mais desafortunados, correrão o risco de perder esta perspectiva do serviço?

Essa questão final, não sou capaz de responder, nem me parece que a lógica comparativa seja necessariamente a melhor lógica de análise. O Jorge falava, se não me engano, de coerência. Há uma palavra que até aparece nalguma reflexão teológica sobre o que é acreditar religiosamente nos tempos de hoje, em que a variável da autenticidade é um trigger muito importante para a credibilidade, se quisermos, que é também um termo da linguagem financeira, do crédito. Eu acho que isso é que é decisivo. É evidente que a afinidade com os pobres, no caso do Papa Francisco, transpira muito da autenticidade do Evangelho, porque nós vemos Jesus numa enorme proximidade com os pobres. Há aqui uma conaturalidade, uma espécie de atualização do Evangelho na sua pureza original, que no fundo, a pureza original é a figura de Jesus. Eu posso ter um discurso sobre os pobres, mas se eu não for autêntico nisso, o discurso não basta. No caso do Papa Francisco, não é só o discurso ou a preocupação política.

É essa coerência, porque palavras levam-se ao vento.

Pronto. E Jorge, mas também admito que outros bispos, outros padres, outros batizados, outros papas, o que for, sejam autênticos de outras formas.

Atenção, jamais me passou pela cabeça dizer que é o único que é autêntico. A minha ideia era se pelo facto de ter conseguido ter esta ascensão também na época em que teve, e pelo facto de ter conseguido ser tão mobilizador, esta autenticidade legítima, quase genética, embebida.

Jorge, a resposta aí é claramente sim, e o que nós verificamos é que concorde-se mais ou menos com a postura, com as opiniões do Papa Francisco, ninguém lhe questiona de que é um homem autêntico.

Autoridade moral.

E é isto que passa. Isto é interessante em termos de liderança, porque no fundo, é situar a liderança para lá da estrita dialética "estou de acordo, não estou de acordo". E perceber que a boa liderança supera essa estrita: "Concordo com o meu líder, estou com ele. Não concordo com o meu líder, não estou com ele". E uma relação de liderança densa, obviamente não ignora este aspeto, é evidente, faz parte da equação, mas obviamente não fica cativo a ela.

Aqui também, já agora, um desafio enorme para este novo papa, que é sabendo do carisma e da importância que o Papa Francisco teve, como é que o Papa Leão vai ou está a conseguir lidar com essa sucessão nesse papel?

O presente, se calhar.

Mas a pergunta também em si já encerra algum problema que está do nosso lado.

Pode ser.

Porque nós próprios já fazemos uma comparação quando legitimamente não a deveríamos fazer.

Jorge, evidente, nós temos seis meses, não sei, de Papa Leão. É um caráter diferente. Claramente será diferente, como o Papa Francisco foi diferente do Papa Bento, como o Papa Bento foi diferente do Papa Francisco. O que eu acho interessante do Papa Leão No mínimo, é também uma tentação das lideranças, que é copiar o líder anterior. E eu creio que podemos estar seguros que ele não incorrerá nessa tentação. Isto não é nenhuma desconsideração da liderança anterior, mas é perceber que é uma pessoa diferente, em um contexto diferente, se calhar com um caderno em cargos de tarefa imediatos distinta, não necessariamente oposto, mas distinta, e, portanto, resista à tentação, se é que ele alguma vez a teve, de querer copiar.

Até porque poderia falhar no capítulo da autenticidade.

Na parte da autenticidade, obviamente. E é aquilo que se diz, a cópia é sempre muito menos interessante do que o original.

Nas organizações, mesmo quando os líderes assumem posições particularmente relevantes de poder, uma das escolhas que fazem muitos deles é conscientemente vincar uma diferença, precisamente para não correr o risco do segundo álbum.

Sim, Milton.

É só dizer aqui uma coisa que me está a vir à cabeça, que eu reconheço também aqui, até na vocação que nós temos pela nossa profissão, às vezes assumir um papel de gestão na estrutura, na organização, pode nos desviar daquilo que é a vocação primária, que é estar com as pessoas, atuar como padre. Até que ponto é que uma pessoa consegue ser um gestor e ser feliz, sabendo que isso o afasta um pouco daquilo que é a sua missão?

Milton, ótima questão, é uma questão que eu acho mesmo, pessoalmente, biograficamente, para mim é uma ótima questão, porque eu, até nos últimos tempos, tenho tido a graça de poder trabalhar, aprender. Eu não sou bom em praticamente nada, mas há uma coisa que me dá muito prazer, que é aprender. Depois, o que eu faço com o que aprendo, os outros dirão. Não sei, é uma coisa hormonal, dá um prazer imenso aprender e aprender sobretudo. Tenho tido a graça, sobretudo nos últimos tempos, de poder trabalhar ao lado com bons gestores, com ótimos gestores. E aprendo muito. E isso é uma espécie de workshop, de liderança também para mim. E eu acho que nós na Igreja, como lideranças eclesiais, neste caso bispo, mas também laicais, padres, diáconos, catequistas, o que for, não interessa. Acho que podemos aprender com a ciência da liderança, que se desenvolve muito no âmbito empresarial, no âmbito das organizações e isso tudo. Agora, eu não posso fazer uma transposição, como parece que às vezes se espera que nós façamos uma transposição de KPIs, de programas plurianuais, de planos estratégicos.

Deus nos livre.

Eu aqui também tenho que pôr pesos do outro lado da balança. Acho que também não pode ser só boa intenção, só carisma. Temos que ter alguma organização.

Como é que se casa tudo isso?

Como é que se casa isso?

Há uma tensão.

Eu estou a tentar aprender a receita enquanto estou a tentar misturar os ingredientes.

E do outro lado, o que sente? Os gestores com quem trabalha, o que aprendem consigo?

Olhe, boa pergunta. É evidente. Agora aqui, eu acho que esperam muito da minha parte, não sei se aprendem, mas esperam muito da minha parte, uma palavra de confirmação. As pessoas têm dúvidas se estão a fazer bem, se são pessoas de fé. As pessoas vivem com questões. E da parte dos ministros da Igreja, às vezes é não necessariamente dizer que estás a fazer bem feito, que é uma visão também redutória.

É paternalista, quase.

Exatamente. É exatamente isso, Jorge. Tu és capaz de encontrar a melhor solução. E se não encontrares logo a melhor solução, não há problema. É continuares a ir atrás. O nosso trabalho, o meu trabalho como padre, não é substituir-me às pessoas, mas é estar ao lado delas, obviamente, dando-lhes aquilo que falávamos anteriormente, que é dar-lhes o sentido.

É um coach espiritual, não é? O coach aqui, a palavra, só pra pegar em um termo da moda. Eu acho que aqui nenhum de nós gosta do termo, mas é, de fato, uma pessoa, um mentor que ajuda a pessoa a interpretar do ponto de vista espiritual também, é isso?

Eu acho que sim, há uma espécie de desbloqueador, de acompanhador. Mas eu aqui também tenho que afirmar a dimensão propriamente espiritual e até sacramental do nosso próprio ministério. Ou seja, às tantas, isto não é apenas dois amigos que falam sobre o assunto. Para mim, é também uma relação onde Deus vai comunicando a sua graça a mim e também à outra pessoa e aos dois. Ou seja, não é apenas uma ajuda puramente, deixando dizer assim, horizontal no sentido entre os pares, mas é também um lugar onde a graça de Deus vai trabalhar.

E como é que organiza o seu tempo no meio disto tudo?

Mal. Pessimamente.

Como é que faz para conseguir chegar a todas as dimensões?

Antes de responder, há uma coisa que quando eu fui nomeado bispo, há uma coisa que eu tenho para mim, a que me tenho agarrado, é: quero continuar a ser uma pessoa alegre. Não importa o quê.

Mas às vezes é difícil.

Para mim, graças a Deus, não é difícil. Isto, aliás, lembro-me do Papa Francisco que muitas vezes dizia: "Não deixem que vos roubem", depois reticências. A esperança. E para mim foi: "Não deixem que vos roubem a alegria". Com o peso da vida, as canseiras, as frustrações. Não é que eu tenha muitos problemas. Como é que eu organizo a minha vida? Neste momento, o que é que eu faço? Tenho ainda uma atividade acadêmica, docente, já não com esses cargos de administração todos, mas sobretudo como professor. Normalmente, peço à faculdade que me encoste as aulas logo às primeiras horas da manhã Depois, tenho alguma obrigação, também função pastoral de acompanhamento das paróquias, dos movimentos e da dinâmica católica, sobretudo aqui na diocese de Lisboa, mas a minha área específica mais na área da cidade de Lisboa. Acompanhar padres, visitar paróquias, grupos de catequistas, ou o que for, e algumas áreas também da ação pastoral. Ao fim de semana, tenho sempre várias celebrações de festas, de crismas. Preencho muito a minha vida com isso. Procuro dedicar pelo menos um dia por semana à Fundação Jordão, que o Ricardo fez menção no princípio, que é um projeto muito estimulante, muito fascinante, também muito desafiante. E depois faço questão de reservar tempo aos meus amigos, porque eles talvez não tenham noção disso, mas eu preciso muito deles, fazem-me muito bem.

Fazem-nos falta.

É um ótimo testemunho.

Sim, rapidamente, Jorge. Temos que avançar.

A pergunta rápida é: onde é que vai buscar quando precisa, os seus mentores espirituais, da mesma forma que as pessoas vão buscá-lo a si quando precisam deste acompanhamento? Porque se for só Deus diretamente, todas as pessoas têm esse acesso, não é? Portanto, de uma forma mais estrutural.

Sim, também é preciso dizer isto, é bastante católico o que eu vou dizer, embora não seja exclusivamente católico. Deus revela-se por mediações. Os sacramentos são mediações, a palavra de Deus é mediação, a igreja é mediação, os amigos são mediação, a família é mediação. A fé católica, neste sentido, é bastante materialista, tangível. Respondendo à pergunta do Jorge, vou buscar, obviamente, a amigos que tenho, padres, leigos, amigas. Aprendo muito com os mais novos, até com as crianças. São uns mestres extraordinários as crianças, porque desconstroem o mundo dos adultos em parte, e eu gosto disso. E da leitura. Gosto de ler.

É muito eclético.

Sim, isto até tem a ver um bocadinho com o seguinte. Isto agora não é bem resposta à pergunta do Jorge, mas cá vai. Eu nunca tive aquele modelo de líder, eu quero ser aquilo. Nunca tive. Até como padre, eu quero ser um padre como o padre X, Y, Z. Eu nunca tive isso assim. O que eu tive foi: daquele padre, eu gostava nisto ser assim, e daquele outro, naquilo gostava de ser aquilo. É muito mais um puzzle.

Para se construir a si próprio.

Exatamente. Respondendo agora à pergunta do Jorge, o que me vai alimentando é também um puzzle. As peças têm dimensão diferente, mas é um puzzle.

Vamos às perguntas fixas que temos em todos-

Mais difíceis

... todos os episódios e vamos começar pelo pior dia ou falhanço. Tem uma história que queira partilhar conosco?

Eu tenho uma enorme dificuldade pra responder a essas perguntas, que eu tenho uma memória péssima.

Somos dois.

Como é que isso se ganha?

Eu ensino-te, Jorge.

Qual é a pergunta?

Boa.

Eu não tenho problema. Eu tenho uma vida ótima. Sou padre há 19 anos, sou bispo há um ano e qualquer coisa, um ano e três meses, um ano e quatro meses. Tenho uma vida ótima, uma vida felicíssima. Sou muito abençoado, não tenho mérito nenhum. As coisas boas que me acontecem, aconteceram, não fiz nada para isso. Há uma história, isto não é o dia, o maior fracasso que eu tive, mas não deixa de ser significativo pra uma pessoa que não tem memória como eu. Continua a ficar na minha memória. Isto foi pouco tempo de eu ser padre. Eu estava numa paróquia da primeira periferia de Lisboa e eu era vigário paroquial, eu não era o parco, era o padre número dois, dito assim, também éramos só dois. E uma das coisas que nós fazemos é receber muitas pessoas que vêm pedir batismos, que vêm pedir casamentos. Pode haver sempre, neste momento, alguma tensão, porque há um cristianismo cultural, as pessoas têm os seus padrinhos já selecionados. E nós na igreja procuramos valorizar esse lugar do padrinho como um lugar de um testemunho de fé, da iniciação à fé. Como é que isso se dá de maneira objetiva? Nós temos alguns critérios e, de facto, a pessoa veio pedir o batismo à paróquia e trazia já pré-determinados os padrinhos, e eu tive que dizer que aquelas pessoas não podiam ser padrinho e madrinha por essas questões. E eu acho que tenho alguma capacidade persuasiva de argumentar, contra-argumentar. Não sei se as pessoas ficam sempre convencidas. Esta história, nem me recordo exatamente. A senhora não ficou convencida com a minha capacidade argumentativa. Eu acho que tenho alguma razão, mas pra mim foi um encontro com o limite da minha capacidade argumentativa. E a pessoa saiu de lá, não sei se foi apenas instantaneamente, se foi mais do que isso, zangada comigo. E pior do que isso, zangada com a igreja, por aquilo ou por aquilo outro. Eu não acho que ela tivesse a razão toda, também admito que eu possa não ter a razão toda, mas isso pra mim, como padre, é um bocado uma violência. Não acho que tenha feito mal, mas custou.

Posso fazer uma pergunta difícil? Outra pessoa, outro padre ou outros padres, exatamente na mesma circunstância, teriam tido exatamente a mesma opinião?

Veja, assim, teoricamente, eu lhe diria que não. Na prática, sei que sim. Eu também não sou aparentemente um aplicador frio de leis. Penso que procurei na vida não ser. Também fui amadurecendo. Mas também tenho que ser humilde, até como líder. Aquela pessoa não veio pedir o batismo a mim. Aquela pessoa veio pedir o batismo à igreja, do qual eu ali sou um representante também. Está aqui um jogo difícil entre a minha gestão pessoal e aqui ao leme somos muitos, aqui há alguém que é maior do que eu.

Eu percebo, mas não entrando em pormenores, obviamente, porque há de haver aqui uma série de critérios que me escapam, mas até que ponto é que não há também aqui aquela dificuldade em abdicar da opinião, porque eu, apesar de estar nesta posição, posso reconhecer a pessoa. A pessoa pode ter razão e eu recuo com a minha argumentação e não me martirizo por ter insistido.

Deixe-me sugerir uma terceira saída, que é: no fundo, estamos na dialética. Ou eu tenho razão ou a outra pessoa tinha razão.

Ou está dividido algures.

Provavelmente, o que é verdadeiramente pastoral é: vamos fazer um caminho. Está disposta a fazer aqui? Traga cá. Vamos fazer um caminho, vou conversar com eles. Eu estou na disposição, de fazer um caminho de catequese de adultos. E provavelmente foi um bocadinho esse ato ou a circunstância que me faltou. Voltamos à questão que estava a dizer. Sentir o caminho.

Respondeu claramente, até porque as pessoas que à partida poderiam não ser ideais, fazendo o caminho, está respondido.

E essa é a lição que tirou desse caso?

É a lição que tirei. Não sei se depois fui sempre consequente com ela.

Então qual foi o melhor momento ou os melhores momentos?

Eu não sou capaz de identificar, Ricardo, um melhor momento. Posso dizer que o que me dá alguma felicidade no meu ministério como ministro ordenado à Igreja, como padre, é ver pessoas a crescer. E não estou sequer a predeterminar. Até tenho alguns valores evangélicos que acho que é isso, mas é ver pessoas a desbloquear, a crescer e a dar saltos.

A ganhar autonomia espiritual também?

Sim, isso para mim é muito importante, Ricardo. Ainda bem que diz isso. Para mim, até como acompanhador de pessoas, de ouvir, eu não tenho nenhuma tentação de os querer... Pelo contrário, quero sempre o inverso.

Ou seja, o ideal para si, passando a brincadeira, seria a cada semana ter uma plateia completamente diferente.

Não, não digo isso porque acho que há uma bondade de continuarmos a crescer em comunidade. Mas, por exemplo, falo na conversa pessoal, porque no registo religioso, há pouco conversava sobre isto, não é impossível criar dependências. E eu creio que o meu objetivo como padre, como pastor, não é criar dependências, muito menos pessoalmente de mim. É dar-lhe as ferramentas.

É o líder como coach.

E dar-lhe competências e depois ajudá-la a fazer acreditar que ela é capaz de fazer essa coisa. Dito isto, porque há aqui gente que me ouve e que me conhece, provavelmente, não é que eu tenha feito isto e tenha feito sempre bem isto, porque tenho a consciência que não. Mas é isto que me dá algum dizer: "Olha, certo".

Mas aqui talvez um termo que pode ajudar a desbloquear um pouco isto também é distinguir dependência da interdependência. E até que interdependência implica reciprocidade. Mesmo um padre que é comunidade também recebe. E portanto, essa interdependência é muito importante.

Mas Milton, por exemplo, vamos voltar ao inspirador desta conversa neste dia: Jesus. Jesus muitas vezes faz lá o diálogo que tem a fazer, faz o milagre que tem a fazer e diz: "Vai. Vai à tua vida". Eu gosto de pensar nisto, à maneira de Jesus.

E quem é o líder que o inspira? Imagino que Jesus seja um.

Sim, esse é o Cristo. A certa de vista, já respondi antecipadamente a esta pergunta, eu acho que é muito mais o tal puzzle de liderança. Agora, na minha biografia, o Dom José Aplicado foi uma pessoa que me marcou, também pela fase de vida em que interagi com ele, foi o bispo que me ordenou.

Só para os mais novos, foi cardeal patriarca de Lisboa, foi reitor da Universidade Católica.

Exato. Foi uma pessoa que me marcou, mas antes disso, o irmão Roger de Taizé, talvez não diga muito, é uma comunidade monástica ecumênica no centro-sul de França. Irmão Roger era alguém vindo do protestantismo, mas fez esta comunidade ecumênica, é uma figura absolutamente extraordinária do século XX, cristão na Europa, aliás, decisivo. E eu tive a graça de o conhecer, para interagir com ele com 18, 19 anos, e isso foi muito impactante na minha vida. Não sei se como um líder, no sentido mais técnico, mas claramente um líder inspiracional tremendo, uma experiência que marcou muito a minha vida.

E que teve um fim trágico.

E que teve um fim.

Foi assassinado. E qual é o sonho ainda não concretizado?

Não sei dizer. O meu sonho é ser um bom padre, ajudar pessoas e conservar a alegria de viver e de ser cristão. Depois, também devo dizer uma coisa que digo muitas vezes para mim: também não me levo demasiado a sério e está aqui também uma válvula de escape. Não acho que as coisas boas que faça, que tenha feito, sejam assim tremendas. Também me permite dizer que as coisas más que fiz também não foram assim tão terríveis. Levo a sério, sem me levar demasiado a sério.

Obrigado, Alexandre Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no "Querido Líder". Milton Sousa e Jorge Medeiros, feliz Natal.

Feliz Natal.

E até para a semana.

Santo Natal.

Já em Ano Novo. Os nossos queridos líderes cá estarão para analisar a prestação de líderes e para deixar os conselhos. Teremos também outro convidado. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o "Querido Líder", o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.