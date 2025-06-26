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Sem medo de nem sempre tomar as decisões perfeitas, mas ter a capacidade de perceber se foram as menos acertadas, tentar corrigir, se é que isso é possível. Na China, o nosso negócio na China tinha 100 mil pessoas.

100 mil pessoas.

A China é muito grande. Dá um certo peso de responsabilidade.

Exato.

Eu lidero 100 mil pessoas. Decisões que eu tomo impactam potencialmente 100 mil pessoas. Isso traz um acréscimo de responsabilidade, mas ao mesmo tempo, eu acho que a experiência vai nos relevando essa dificuldade, enfim, a dar-nos a tranquilidade das decisões.

Este é o "Querido Líder" da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, Milton de Sousa e Jorge Medeiros. O nosso convidado desta semana é Bernardo Perloiro, ex-COO, Chief Operating Officer da Majid Al Futtaim. Foi vice-presidente executivo e Senior and Chief Operating Officer do Walmart China. Exerceu funções como Chief Operating Officer e Chief Merchandising Officer também na Walmart Brasil. Em Portugal, foi diretor executivo da Cogeco, Cabovisão. Esteve também nos CTT, foi diretor de logística na Chronopost, esteve também no Grupo Jerónimo Martins, Pingo Doce, Recheio. O Bernardo Perloiro estudou Ciências Animais na Universidade de Évora e Global Retailing Strategies and Management na Cornell University. Frequentou ainda o curso de Retail Disruption na Singularity University, e isto não fica por aqui, e ainda o curso de Building Business in Emerging Markets na Harvard Business School. O Bernardo é também membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, está no Dubai neste momento, tem filhos a estudar nos Estados Unidos, enteados em Cingapura, é casado e é um representante de Portugal no mundo, na diáspora. Bernardo, muito bem-vindo. Que vida cheia esta, um pouco por todo o mundo e por vários continentes. Como é que tudo isto começou, Bernardo?

Obrigado, Ricardo, Jorge e Milton. É um prazer. O mundo é muito mais pequeno do que nós por vezes pensamos. E estar na Europa ou estar em Portugal, começar numa grande escola como o Jerónimo Martins, sendo português e tendo uma boa escola, prepara-nos para qualquer experiência. Mas começou com o gosto de exatamente ir além-fronteiras e descobrir outros mercados, mercados de uma escala maior, como são, obviamente, o Brasil, os Estados Unidos, a China, e de uma forma agregada, o Médio Oriente. Começou com esse desejo de explorar, mas também de proporcionar à família e aos filhos uma visão mais abrangente do mundo.

Mas isto não é fácil de chegar lá fora.

Não é só comprar o bilhete, quer isto dizer.

Exatamente.

Não é, essa é uma ótima questão, porque os negócios, o business pode ser global, pode ser internacional, mas as famílias não são. E como referiu, obviamente, tendo família e os amigos e os pais em Portugal, filhos a trabalhar e a estudar pelos Estados Unidos ou em Cingapura, torna a coisa um pouco mais desafiadora. Mas eu acho que se encara com entusiasmo, que é uma atitude que eu acho interessante.

Mas hoje é mais fácil para um português ter uma carreira internacional ou isso é uma ideia, ainda um preconceito que nós temos de que não é assim tão fácil para um português se engarrar lá fora?

Não, não há preconceito nenhum, não deve haver preconceito nenhum. Há inúmeros exemplos de muitos portugueses, cada vez mais, com uma reputação profissional muito grande em todos os domínios, em todas as áreas de atividade e um pouco por todo o mundo. As nossas características inatas, se quiser, e a nossa formação complementada em Portugal e noutros locais, prepara-nos para ser tão bons como os melhores. Requer, como se costuma dizer, a sorte de dar muito trabalho, mas temos excelentes e inúmeros exemplos, hoje em dia, em todos os domínios, em todas as áreas.

E como é lidar com todas essas sensibilidades tão diferentes, como, por exemplo, chinesa, brasileira, portuguesa, aí no Médio Oriente onde está, onde convergem muitos cidadãos do mundo inteiro. Como é que é lidar com tudo isso?

Ricardo, eu costumo dizer que o que tenho aprendido é que nós somos muito mais parecidos do que somos diferentes. Quando comparamos um português, qualquer outro cidadão da Europa com um brasileiro, com um americano, com um chinês ou com um emirati, temos muito mais coisas em comum do que podemos pensar, a priori. E verificamos isso se formos com um espírito aberto, com este entusiasmo, com o coração aberto para ver essas semelhanças. Há diferenças, claro que sim. Há diferenças culturais, há diferenças religiosas, há diferenças de tradições, mas que trazem uma riqueza enorme. Essa diversidade é de uma riqueza muito grande, mas as semelhanças são extraordinariamente maiores e mais relevantes do que possamos pensar. Esse é, como se diz no Brasil, o grande aprendizado, passando por estes diferentes países no mundo, é que há muito mais semelhanças do que diferenças.

Bernardo, eu estava aqui a ouvir esta sua intervenção e veio-me uma ideia especulativa que vou lançar para o seu lado e que tem a ver com a liderança. Até que ponto é que o seu percurso está a chegar a essa conclusão? E essa conclusão chega porque à medida que foi passando pelos vários países e pelos vários exercícios de liderança, a sua abordagem pode já ter sido aquela de começar por se focar mais nas semelhanças do que nas diferenças, em cujo caso, pode haver aqui uma reflexão para quem nos ouve de como é que eu parto para o exercício da liderança, se estou mais focado nas diferenças ou se estou mais focado nas semelhanças. Isto é uma generalização profundamente grosseira, mas é só para lançar aqui o mote.

Não, mas concordo, Jorge. É um facto. Primeiro, que acredito que a liderança é muito mais o potenciar, é inspirar os outros e potenciar aquilo que eles têm de melhor, as suas melhores qualidades, e não fazer o highlight daquilo que são as áreas, as competências que não estão tão desenvolvidas. E, portanto, isso talvez nos predisponha mais para as semelhanças. Mas é também uma questão de experiência, de maturidade pessoal, individual, mas profissional também, de exatamente reconhecer as semelhanças e relevar as diferenças, porque elas, quando não são exacerbadas e quando não entram em conflito com as liberdades individuais de cada um, não têm impacto, não se vislumbram. Mas concordo, que resulta de um amadurecimento, de uma interiorização de que é mais importante construir nas semelhanças, nas competências e nos aspetos positivos.

Eu queria deixar aqui uma nota, se me permitem. Enquanto estava a ouvir, até porque o Bernardo estava a fazer uma referência a vários erros. Há um modelo de gestão intercultural de um autor holandês chamado Fons Trompenaars, que fala precisamente em quatro erros fundamentais para conseguirmos gerir em contexto de diversidade cultural. Desde logo, saber reconhecer as diferenças, de onde é que elas vêm. Depois, respeitar as diferenças. E um terceiro passo fundamental, que é a capacidade de reconciliar estes aparentes opostos, deixar de ver as diferenças culturais como questões de dicotomias entre opostos, mas como aspetos dos dois lados da mesma moeda, reconciliar estes dilemas de forma paradoxal e, por fim, a capacidade de realizar, concretizar soluções que reconciliem essas diferenças. Dito isto, uma questão muito rápida, Bernardo. Alguma vez teve alguma diferença que tivesse dificuldade em respeitar, em que tivesse mesmo uma dificuldade pessoal? "Eu reconheço, mas tenho dificuldade em respeitar essa diferença", que o tenha impedido na sua função.

Não, não me recordo. Decerto houve detalhes que me obrigaram a refletir, a ponderar, a entender que havia ali uma diferença. Estou seguro que sim, mas não me recordo de nada que tenha sido um obstáculo ou que me tenha obrigado a rever e a encontrar abordagens totalmente diferentes. É preciso incorporar as diferenças, é preciso incorporar as formas de até trabalhar. É preciso ajustarmos os nossos estilos de liderança a cada cultura de cada país. Mas isso não altera a conclusão de que somos muito mais semelhantes do que diferentes. Eu tenho que fazer um follow-up das equipes de uma forma muito mais próxima no Brasil, e digo isto com todo o carinho Quando um brasileiro diz: "Deixa comigo", é preciso ir atrás, é preciso fazer um follow-up próximo. Quando um chinês diz que não entendi ou que entendi, é uma diferença muito grande. Se o chinês entende aquilo que é comunicado, se é claro pra ele, se sabe exatamente aquilo que estamos a pedir, dedica-se de uma forma absolutamente irrepreensível. Portanto, há que fazer uma adaptação dos estilos de liderança. Isso é, sem dúvida, necessário.

Bernardo, vou fazer aqui algumas perguntas difíceis, porque ouvindo o Bernardo dá a ideia de que basta o líder adaptar-se ao sítio onde vai parar. E portanto, eu vou agora fazer uma pergunta difícil. A pergunta difícil é esta: na sua equipa, para entregar os resultados ou nas suas equipas, precisa ter um conjunto de competências. Portanto, ou tem a bênção de aterrar num sítio onde toda a gente tem as competências exatas na medida certa, ou então imagino que terá de falar com as pessoas e de desenvolver essas competências. Até pode desenvolver as competências de uma forma mais suave, mais indireta, mas quando as pessoas sabem que competências é que têm e que estão muito bem, e que competências é que precisam de desenvolver, que ainda não têm, o Bernardo, como é que comunica isto às pessoas?

Olha, veja, Jorge, eu vejo a liderança como uma forma de inspirar os outros. E inspirar os outros, um líder não é, voltando à vossa conversa anterior, um coach que procura que todos melhorem. Um líder também faz isso e deve fazer isso, mas tem que, primeiro que tudo, inspirar os outros à volta daquilo que é o desígnio, que são claramente os drivers da estratégia daquele negócio.

Isso pelo exemplo.

Também pelo exemplo, mas começar inspirando todos os demais, aqueles que lidera, com a clareza da comunicação do que se espera. Uma comunicação clara é determinante para conseguir mobilizar uma organização, mobilizar uma pessoa e despertar nela as melhores competências, mas também fazer eles verem aquilo que não são ainda as competências adquiridas e que são necessárias para atingir aquele objetivo.

E o Bernardo percebeu isso em andamento ou teve formação específica para isso?

Ambas as dimensões. Claramente é uma coisa que se desenvolve, é uma coisa que se amadurece. A liderança não começa um dia, somos investidos líderes. Pelo menos nos negócios, não é assim. É preciso desenvolver competências.

Não é em lado nenhum, Bernardo, mas há muita história boa a ser vendida, não é? Isto vende.

Não sei, não queria fazer acusações gratuitas.

Faço eu. Pode deixar. Eu faço.

Faz parte da nossa função. O Ricardo utiliza dessa função.

Mas seguramente, no mundo dos negócios e das empresas, e dizia-se antigamente que era preciso ganhar carimba, que era preciso gastar solas de sapatos, é preciso muito estudo, é preciso muita dedicação, muito compromisso e é uma coisa que se vai aprendendo. E a liderança vai se ganhando, vai se conquistando à medida que os outros também vão reconhecendo que nós vamos desenvolvendo essas competências. Só acrescentar, Jorge, há obviamente cursos, mentores, conselheiros, coaches, que nos ajudam a aprender mais sobre liderança, a desenvolver a liderança e a ajustar a nossa liderança para aquela organização e para aquilo que precisamos de fazer. E vou deixar o Jorge, mas queria acrescentar depois aqui até uma sugestão de leitura de um livro muito interessante que estou a ler e que toca exatamente neste ponto.

Ok, Bernardo, eu ia, na verdade, fazer esta pergunta, porque quando fazemos esta descrição e quando o Ricardo Conceição fez aqui um apanhado das formações que já fez, uma coisa fica patente e acho que vale a pena explicitar, é que regularmente investe o seu tempo e o seu dinheiro na sua formação. Portanto, é uma pessoa intelectualmente irrequieta. E acho que também vale a pena enfatizar isto para quem nos ouve, porque a alternativa de nós não nos empurrarmos para o desconhecido e nos desafiarmos a nós próprios, não é só nós estagnarmos, é que estamos a ser um gargalo para toda a nossa equipa e para a organização. E, portanto, queria só deixar aqui esta nota para quem nos ouve.

Claro que sim, tem que haver uma inquietude de querermos aprender mais e querermos aperfeiçoar-nos e querermos exatamente desenvolver as áreas onde não somos ainda tão competentes, tão experientes. Mas tive a sorte, ao longo da minha carreira profissional, mais uma vez começando no grupo Jorge Martins, mas também no Walmart, mas também até recentemente no Majid Al Futtaim, de também ser convidado a fazer esses desenvolvimentos de liderança e de desenvolvimento de competências. Mas queria voltar, e tenho feito também autonomamente, acabei de fazer uma formação de non-executive directors com o Financial Times, que obriga a um desenvolvimento de competências mais seniors e de nível de board, de conselho, de empresas, e que é certificado. Tem uma equivalência de mestrado para voltar à vossa discussão anterior. Deixem-me só fazer aqui uma sugestão de um livro que acabou de ser publicado. Permitam-me essa ousadia.

Com certeza.

Por favor, antes de o Bernardo dar o título, os livros são mentores e coaches absolutamente maravilhosos, porque eu não tenho que salvar cara, nem ter preocupação de gestão de imagem quando estou com a cara pendurada nas letras.

Claro, mas este livro tem uma história muito interessante. Bom, o título é "Reinventing the Leader: How to Change Yourself to Change Your Company". São dois autores, Guilherme Loureiro, que é o regional CEO do Walmart México, Canada and Chile, e o seu coach, o Carlos Marinho, que é um executive leadership coach. E o que é que o livro aborda? Que acho que é muito interessante para esta conversa que estamos a ter. O Guilherme, é um brasileiro, há muitos anos no Walmart, mas um ex-leader, conhece muito bem Portugal. Trabalhámos juntos no Walmart do Brasil e o Guilherme está há vários anos no Walmart México, que é só a segunda maior operação do Walmart fora dos Estados Unidos. Walmart é o maior retalhista do mundo. Fechou o último ano fiscal com mais de 750 mil milhões de vendas, de turnover.

Isso é muita venda, Bernardo.

É muita venda. Bom, mas a história é: o Guilherme chegou no primeiro ano ao México, teve ótimos resultados, e no segundo ano teve igualmente muito bons resultados, mas teve uma avaliação que o surpreendeu, porque o seu líder direto disse: "Guilherme, você tem ótimos resultados de performance, mas tem aqui um blind spot, tem aqui uma área de desenvolvimento que pode ser um problema muito grande, porque como líder não é percebido pelas pessoas e não é reconhecido como talvez você pense que é reconhecido". Bom, fazendo uma história longa curta, o Guilherme, que já tinha trabalhado com o Carlos Marinho como coach anteriormente, chamou o Carlos Marinho e disse: "Carlos, eu tenho este desafio, eu quero fazer uma transformação do negócio do Walmart México, uma transformação numa direção de digitalizar o negócio, tornar o negócio agile, mas tenho aqui um problema, que eu não sou percebido como o líder que eu acho que sou". Estamos a falar de um líder sênior de um dos maiores negócios de retail do mundo.

E como é que isso resolveu, Bernardo? Antes disso.

E o livro é escrito a quatro mãos, entre os dois. O Guilherme conta um capítulo desta história e o Carlos depois comenta também esse capítulo. É muito interessante, neste domínio que estamos a falar, desta atitude da liderança e de uma certa transformação individual ao longo da nossa jornada de liderança, não só para sermos melhores, mas para sermos melhor percebidos pelas nossas equipas e para conseguirmos atingir sucesso. É muito interessante o livro, recomendo.

Bernardo, aqui uma nota muito rápida, eu acho que estava aqui a ouvir com atenção e não deixa de ser curioso que o exemplo que deu, que explicou agora, tem tudo a ver com dois temas que falamos há pouco tempo, um deles a mentoria e o outro a ver com o coaching, em conjunto com uma ferramenta adicional que é o feedback, que é darmos às pessoas não aquilo que elas gostariam de ouvir, mas aquilo que elas necessitam de ouvir para poder aprender. Obviamente que isso depois também implica uma atitude de abertura, de querer, de fato, evoluir. Mas é um caso muito interessante de alguém que dá feedback sobre um bom desempenho, mas na função daquilo que é a evolução enquanto líder, há muito a fazer. E, portanto, acho que isto é um exemplo muito bem conseguido daquilo que é a função do líder enquanto coach. Eu queria fazer uma questão, Bernardo, que é se teve alguma vez alguém que tivesse desempenhado esse papel para si e de que forma que interiorizou os conselhos ou aquilo que foi o seu papel enquanto coach na sua carreira?

Sim, repare, no grupo Jorge Martins, numa fase mais inicial da minha carreira, mas como digo, uma escola tremenda, na qual estou muito e para sempre agradecido e reconhecido, havia esta lógica não de coaches, mas, se quiser, de líderes mais experientes, de mentores que acompanhavam outros líderes mais juniors Mais tarde, no Walmart, este processo é formalmente instituído. Pode ser alocado um mentor à pessoa, ou pode escolher também um outro mentor, desde que essa pessoa aceite. Existe um processo formal, mas obviamente confidencial, de mentoring ao longo da carreira da pessoa na empresa. Tive essa sorte. Aprendi muito, porque a percepção que nós temos nunca é a percepção de quem assiste ao que nós fazemos.

Estamos demasiadamente próximos de nós mesmos, por definição, não é?

É, por definição. Como no livro que acabei de mencionar, essa evidência do feedback, de como somos percepcionados, ajuda-nos imenso a crescer. Às vezes temos resistências, e eu acho que é super normal ter resistências, quase que não acreditar. "Eu não aceito, eu não sou essa pessoa, eu não faço assim". É preciso ter uma humildade muito grande para reconhecer: "Eu acho que não sou assim, mas sou percebido assim".

No final, a percepção é o que vai contar para quem nos segue. A intenção pode ser a melhor, mas a percepção é que conta no final.

A percepção é-

Não há realidade, só a percepção.

Aqui nos Emirados, tive um coach formal.

Por decisão sua, Bernardo?

Um programa da empresa, e foi-me alocado um coach, uma pessoa muito sênior, com quem gostei de trabalhar, mas talvez não tivesse a afinidade pessoal, se quiserem, e por isso acho que não resultou tão bem.

Peço desculpa, Bernardo, por interromper. Acaba por ser um trabalho muito pessoal. Nós não estamos aqui a falar de um serviço. Tem que haver aqui uma componente de empatia para que tudo isto resulte ou não.

Ricardo, nós que estamos aqui num podcast em que estamos sempre a ter cuidados com a ciência, acho que vale a pena agora falar de química.

Exato, química.

Reparem, é preciso haver um compromisso de que eu tenho um coach, seja porque via ele vier, porque vou à procura, porque me é disponibilizado, mas ter um compromisso de trabalhar a sério, de investir tempo, de investir capacidade para fazer aquele trabalho. O trabalho nem sempre é simpático. A questão de nos ser dado um feedback de uma coisa que nós não vemos em nós, é um desafio tremendo.

Claro.

É doloroso.

É preciso aceitar, é preciso confiar, é preciso ter essa química para confiar que aquilo que aquela pessoa me está a dizer é confiável e é assim mesmo, e trabalhar nisso dá trabalho, requer tempo e investimento.

Bernardo, eu ia fazer uma pergunta, mas faço uma pergunta retórica e vou já ao meu ponto. A pergunta retórica é: teve possibilidade de mudar de coach? Portanto, é retórica, por favor, vamos deixá-la pendurada no ar. Mas a outra pergunta é esta: quando nós estamos a falar de coaching e quando são programas mais instituídos pela empresa, não só o mentoring, que muitas vezes é feito com recursos internos, mas quando há programas de coaching, fica mal dizer que não. E há algumas pessoas que eu não consigo quantificar, obviamente, mas se propõem um coach para toda a gente e eu digo: "Eu não preciso, porque já sou o melhor", corro riscos e vou a contragosto só para ficar bem na fotografia. Este é um dos lados. O outro dos lados é: eu até tenho um coach e até gostaria de ter, mas não há esta empatia ou esta relação importante que permite uma vulnerabilização, mas eu acho que vai ficar mal dizer que não houve empatia, porque todos os outros aceitaram, logo eu irei ser a ovelha ranhosa e eu não quero ficar nessa posição, logo estou a comprometer o processo de coaching. Enfim, eram só reflexões, eu, na verdade, não fiz pergunta nenhuma.

Não, mas eu respondo, mesmo sem pergunta. Eu acho que tem que haver uma maturidade muito grande de não seguir uma instrução se ela é colocada como voluntária. Igualmente, deve ser importante dar feedback. E em concreto, eu não recusei, não terminei esta relação de coaching, mas acabamos por estabelecer uma relação de amizade fora daquele processo de coaching, porque eu acabei dando feedback de que aquele coaching, no meu caso, não estava a funcionar como eu esperaria.

Fez coaching ao coach.

Dando feedback ao coach.

Contra coaching.

E ele agradeceu. E não vejo mal nenhum nisso.

De todo.

Acho que foi positivo para os dois. Não disse que não. Beneficiei de muita coisa, mas não maximizei O investimento que ambos fizemos, como eu acho que poderia ter sido, mas aprende-se também com isso.

Já agora, uma nota rápida também. Acho que um bom processo de coaching implica sempre um processo de feedback, por quem está a ser coach está o próprio coach. Porque é fundamental para que ele possa evoluir também. E eu diria até que mesmo nesse aparente falhanço, o fato de ter que refletir sobre o porquê da relação não estar a funcionar, é em si só já um processo de aprendizagem. E, portanto, há mais valor, que pode não ser óbvio, pode não ser direto e imediato, mas nesse exercício de reflexão e de assumir essas escolhas também. Eu tenho aqui uma questão. Eu fico sempre fascinado com as opções de carreira que as pessoas assumem. Eu não consigo deixar de fazer esta questão: como é que se vai da Ciência Animal para as operações? Ainda estou um bocadinho à procura da ligação.

Eu tenho essa pergunta aqui há muitos minutos para fazer. Obrigado, Milton.

Então vamos por aí.

Aliás, Bernardo, se me permite, no arranque desta nossa conversa, perguntei um bocadinho como é que começa essa história, que é um bocadinho perceber como é que se vai da Ciência Animal de Évora para agora estar no Dubai.

Deixa-me adivinhar, Ricardo, também tens engatilhada a pergunta do eFoil e dos equilíbrios e da transposição para os equilíbrios da liderança.

Mais à frente.

Vamos lá. Das pessoas para os animais e de volta para as pessoas. Na verdade, a certo ponto, a minha intenção era ser médico, um pouco como o meu avô, e achava que tinha vocação. E a verdade é que isso não aconteceu. Acabei por fazer Engenharia Zootécnica porque na família temos uma ligação ao Alentejo e uma exploração agrícola no Alentejo, e essa era uma opção também que achava interessante. E assim aconteceu. Engenharia Zootécnica tem a ver com produção animal, tem a ver com ciência animal. E o que sucedeu foi que comecei com um dos meus irmãos a fazer uma startup, como se diz hoje, agrícola, de frutos secos, passas de uva. E tornámo-nos fornecedores do Grupo João Martins, do Pingo Doce. E aí começou essa relação que acabou por despertar em mim e haver a oportunidade de entrar no Grupo João Martins como Management Trainee e de fazer essa escola de retail, começando pelo backstage, pelo atrás do palco, que é a área de logística, de supply chain, que obriga a entender muito bem toda a lógica de funcionamento do retalho alimentar, que é em grande parte uma operação logística, levar um produto de um ponto A a um ponto B, que é tipicamente uma produção até uma loja ou online hoje. E essa é a passagem das ciências animais para o retalho. A partir daí, Jorge, tem tudo a ver com pessoas.

Ok.

E tudo tem a ver com pessoas, e tudo tem a ver com relações humanas, e tudo tem a ver com liderança, quando somos chamados a tomar essa responsabilidade. E a partir daí, embora possamos dizer que "once a retailer, always a retailer", é um bocadinho uma máxima deste movimento, deste corporativismo dos retailers, se quiserem, mas é quase indiferente o negócio. Correios é logística, mas são sobretudo pessoas, e depois novamente retail em diferentes partes do mundo, e hoje no Médio Oriente. É sempre sobre pessoas.

Bernardo, eu tinha aqui então outra provocação que é esta: uma das suas formações foi na disrupção, correto?

Uhum.

Então como é que se casa uma disrupção, e ainda para mais numa área de negócio que também está a sofrer transformações vertiginosas, com uma liderança que requer paciência, que requer dedicação e que pela sua própria experiência exemplifica uma vontade de adaptação àquilo que já existe e que é comum?

A formação de retail disruption na Singularity, acho que é isso que o Jorge está a aludir.

Correto.

Teve muito a ver numa fase em que se falava muito de crescimento dos negócios não linear, mas exponencial. Muito alavancados por internet e por uma expansão, uma visibilidade, um crescimento exponencial, até por essa via do online. As disrupções são necessárias para crescer, para fazer diferente, para diferenciar. Mas mais uma vez, é importante manter as pessoas sempre na nossa mira, e nas pessoas, não só aquilo que são as pessoas que estão conosco, as nossas equipas, mas fundamentalmente o cliente, no centro de todas as decisões e perceber se as disrupções que estamos a fazer são aquelas que o cliente procura, pede, demanda, e se fazem sentido para ele.

Disrupção sem desmembramento. Ou seja, temos de manter a equipe e a equipe tem de ter esta cola precisamente para estar mais apta para as transformações.

Vamos lá. Acho que é importante distinguir aqui, as equipes não são um grupo de amigos que existe, que se agrega para estar sempre unidos e fazer sempre tudo em conjunto, independentemente de entregar ou não entregar. Não é exatamente assim. O que eu digo é: é preciso tratar as pessoas como pessoas e captá-las bem. Isso tem a ver com os nossos valores individuais, intrínsecos. Mas às vezes é preciso fazer disrupção nas equipes. É preciso ser franco com as pessoas. Se elas não tiverem as competências ou não estiverem a desenvolvê-las e, portanto, a entregar aquilo que foi contratado entre as equipes, entre o líder e as equipes, é preciso ser muito claro também para isso. Isso é ser líder também. Mas a estabilidade das equipes é um valor que eu entendo que é importante para desenvolver os negócios.

Vamos às quatro perguntas fixas que fazemos a todos os convidados neste "Querido Líder", e elas nem sempre surgem pela mesma ordem. Mas, Bernardo, ia começar pelo pior. Consegue eleger ou escolher um pior momento da carreira e contar-nos que momento foi esse?

Eu acho que os piores e os melhores momentos, eu não os conecto com eventos, mas é evidente que os piores dias são sempre quando temos frustrações individuais, quando temos frustrações nas equipes. Eu já perdi pessoas nas equipes que não gostava ter perdido. Já cometi erros, seguramente, que me arrependi, que me frustrei. Já fechei lojas. Um retailer não gosta de fechar lojas, mas muitas vezes é preciso fechar lojas para que o negócio avance, para que haja uma disrupção positiva. Já perdi ativos. Deixe-me dar-lhe um exemplo, um bocadinho emblemático. Eu entrei no Walmart Brasil, liderando um formato que é o Sam's Club, e na minha primeira semana, ao fim de três ou quatro dias como diretor-geral daquele negócio, desmoronou, desabou uma loja em Brasília, no Brasil. E ao mesmo tempo foi, não vou dizer um dos melhores dias, mas foi um dos maiores milagres, porque esse desabamento não matou uma família de quatro, dois pais e dois filhos menores, por cinco ou seis segundos, porque tinham estacionado no estacionamento por baixo. E o carro deles ficou reduzido a 30 ou 40 centímetros. Foi um dia mau, foi um dia difícil.

E sente-se responsável, de alguma forma, por esse acidente? Estando a ocupar esse lugar, alguém tem que dar a cara.

Assumi a responsabilidade.

Claro!

Já cá estou, esta é a minha posição, esta é a minha responsabilidade, é inerente. A responsabilidade é inerente à posição. Nós não somos líder, estamos como líderes em algum momento, em algum lugar. Portanto, isso foi num dia difícil ou quando arderam lojas. Mas enfim, acho que é sempre preciso relativizar as coisas e estar preparado para seguir em frente.

Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Nesses momentos, só para percebermos como é que reage. Obviamente, há o momento de frustração, a pessoa fica triste, zangada, enfim, é normal, é humano. Isso dura lhe pouco tempo porque é preciso reagir?

Deixe-me responder com outro exemplo.

Sim.

Quando começou o Covid, eu estava na China. Antes de ser declarada oficialmente a pandemia na China, foi um pouco como o fuso horário, começou na China, mas acabou por atingir todo o mundo. Imediatamente antes, eu tinha viajado com a família de Shenzhen, no sul da China, onde vivíamos, para Portugal, para as férias do novo ano chinês. Algures em janeiro. Tínhamos feito as malas para duas semanas, a família nunca mais voltou à China e eu tive que voltar dois dias depois de ter pousado em Lisboa, tive que voltar, tinha que estar na China como COO. Foi um dia difícil, foi uma grande frustração, mas foi o assumir dessa responsabilidade. Eu tenho que estar lá com as equipes, eu tenho que estar lá para servir as pessoas que nós servimos, as comunidades que nós servimos, e sem saber, que hoje é fácil de sabermos o que aconteceu, mas sem saber, com uma preocupação grande, com uma aflição grande, de isto é uma pandemia e de repente um país como a China está fechado.

Exato.

Portanto, eu acho que é esta a abordagem que tem que se fazer, relativizando um pouco, mas assumindo a responsabilidade De sermos líderes, de estarmos com as nossas equipas, com as pessoas e de mantermos o negócio up and running, como costumamos dizer, para servir aqueles que servimos.

E o melhor momento? Já percebemos que, felizmente, aquele acidente no Brasil não teve consequências graves para pessoas, mas qual foi o melhor momento ou quais são os melhores momentos?

Os melhores momentos são sempre quando crescemos, quando percebemos que as nossas atitudes são reconhecidas pelos outros. Não de uma maneira de nos vangloriarmos, de sermos vaidosos com isso, mas genuinamente percebermos que as pessoas estão felizes por alguma coisa que nós fizemos, como líderes ou não, pode ser como colega, pode ser até com os nossos chefes. Sempre que percebemos que conseguimos materializar aquilo que para mim é importante, que é inspirar as pessoas em torno de alguma coisa. E esses são sempre os melhores dias.

Vamos.

Eu tinha uma questão.

Sim, Milton.

Muito rápida, porque eu vejo vários líderes a ter essas carreiras internacionais com uma elevada mobilidade, às vezes com uma grande imprevisibilidade de onde é que vão parar a seguir. E o percurso que fez, percorrendo todo o mundo, em realidades muito distintas, é um esforço pessoal, mas também para a família, muito difícil. Como é que conseguiu equilibrar e sustentar, por um lado, a sua realização profissional e, por outro lado, aquilo que é a sua dimensão familiar? Porque essas decisões nunca são só nossas, também são da nossa família.

Claro, não é fácil, nem sempre se consegue. Não se consegue ter tudo. Não se consegue estar na China e estar próximo dos pais ou dos irmãos ou dos amigos que estão em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Há um trade off que temos que fazer. Acho que temos que ter os valores bem centrados naquilo que é essencial. E se o essencial é a família, como é para mim, tem que ser um movimento entendido em família. Foi assim a ida para o Brasil, foi assim a ida para a China, foi assim a vinda aqui para os Emirados. Tem que haver essa confiança, essa intimidade na decisão, tem que ser em torno da família mais próxima. Tem que ser perceber não só aquilo que é a nossa realização profissional como profissionais, como retailers ou o que seja, como gestores, mas o que vai ser para a nossa família, para a nossa mulher ou para o nosso marido, para os nossos filhos.

Ótimo.

O que eles vão ganhar ou o que eles vão deixar de ganhar.

E nessa equação do ganhar e do eventualmente perder, também está a sua vontade de, enquanto líder, abraçar novos desafios, peço desculpa pelo clichê, mas a vontade de crescer e ter desafios maiores, de maior complexidade, que não só o fazem crescer a si, mas, por inerência, também vão ter reflexos positivos no crescimento da família do ponto de vista de relação, de ambição, de uma série de outras competências.

Sim, claro que sim. Mas mais uma vez, eu posso dar exemplos de decisões ou de convites que não aceitei, porque não reuniam todas as condições para que para a família fizesse sentido. Não fazia sentido para mim ser CEO na Índia. E fui convidado. Não fazia sentido para mim ser CEO no Japão, na altura. É preciso ponderar e há sempre ganhos e perdas. É preciso estar muito tranquilo com as decisões. Elas devem ser amadurecidas, mas também não devem ser pensadas demais.

E são colegiais também, não é, Bernardo?

São de alguma forma colegiais, sim.

Acho que aqui é a deixa perfeita para o eFoil, Ricardo.

Exato. Eu vou ao eFoil, mas é muito interessante isso que o Bernardo acaba de dizer, que é preciso alguma tranquilidade interior também para tomar estas decisões.

Inner balance.

Exatamente. Inner balance, vou usar. Pronto, vocês estão focados na prancha.

Acho que tens razão, somos mais nós que estamos focados na prancha do que tu.

De eFoil. Sim, Bernardo.

Só dizer-vos antes e de uma forma mais pessoal, mais intimista. Como católico, é preciso também rezar as decisões. Quem acredita, também ajuda. Ou seja, é preciso amadurecer, rezar algumas decisões e ter alguma inspiração. Não somos só nós que inspiramos os outros, é preciso deixar-nos inspirar também. E essa coisa que eu dizia do entusiasmo, do estar inspirado, neste caso, e é a própria origem da palavra, por Deus, se quiserem. Enfim, não estou a falar em desígnios divinos, mas estou a falar em ter essa paz interior das decisões que o Ricardo estava a dizer, eu acho isso importante.

E eu já vou à prancha, eu prometo que vou à prancha.

Vamos lá.

Queria antes fazer a terceira das quatro perguntas que fazemos, que é se em algum momento percebeu ou quando é que percebeu: "Eu é que sou o líder". Quando olhou à volta e disse: "Espera lá, quem manda sou eu, não há aqui alternativa".

Tem vários momentos, mais uma vez. Sim, quando tomamos decisões que impactam a vida dos outros, tomamos consciência que somos líderes, estamos a decidir sobre o que fazer a uma pessoa, a uma equipa.

A pergunta escondida é se lida bem com isso. Isso é uma coisa que naturalmente, quase.

Bernardo, eu peço-

Sem medo de nem sempre tomar as decisões perfeitas, mas ter a capacidade de perceber se foram as menos acertadas, tentar corrigir, se é que isso é possível. Na China, o nosso negócio na China tinha 100 mil pessoas.

100 mil pessoas.

Dá um certo peso de responsabilidade.

Exato.

Eu lidero 100 mil pessoas. Decisões que eu tomo impactam potencialmente 100 mil pessoas. Isso traz um acréscimo de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a experiência vai nos relevando essa dificuldade, enfim, dá-nos a tranquilidade das decisões.

Bernardo, eu não sou de intrigas, mas eu acho que houve aqui alguma batota na sua resposta, porque a resposta que deu já pressupõe cargo de liderança. E a pergunta do Ricardo é: antes de ter tido posições de liderança. Agora sou eu a pôr palavras na boca do Ricardo.

Não, vamos lá. Cedo na carreira, quando tive a oportunidade de ter posições de liderança, ainda que mais reduzidas, de equipas menores. Quando somos mais jovens, decidirmos sobre pessoas que são mais velhas, que têm 30 anos, 40 anos de carreira, dá uma certa dificuldade. Mas aprende-se muito com isso.

Vamos então à prancha, ao efoil, a tal prancha.

É agora, Ricardo.

É agora, aquela espécie de tapete voador.

O teu momento para brilhar.

Do que o Bernardo gosta e pratica. E a pergunta aqui é muito franca, Bernardo. Se alguma vez ligou com uma desculpa muito esfarrapada, por exemplo, está aí no Dubai a dizer: "O ar-condicionado avariou, eu tenho que ficar à espera do técnico", e foi dar uma volta na sua prancha voadora efoil.

Não, um líder não faz isso, uma pessoa responsável não faz isso, uma pessoa séria não faz isso.

Mas quando precisa de um momento para si, o que é que faz?

Trabalho no meu organismo, trabalho na minha agenda, coordeno com todos os demais para que isso possa acontecer e consigo ter essa liberdade, felizmente. Mas às vezes quero e não consigo, e tenho que me resignar que não foi possível. Se calhar apetecia-me, às vezes até num sábado de manhã, dar uma volta de foil.

O entusiasmo para liderar é maior.

Uma loja e muitas vezes a família aponta esse excesso de voluntarismo e de liderança. Exatamente. Eu não consigo fazer uma viagem em nenhuma parte do mundo, mesmo que seja: agora vou a Cingapura, não é em trabalho, eu já sei que vou ver lojas, que vou ver supermercados. É como um hobby qualquer.

Está no seu DNA.

Eu também vou a exposições, mas vou ver uns supermercados.

Bernardo, é agora que eu confesso que também ouço rádios. Quando passei pelo mundo, também ouço rádios. Bernardo Prolo, muito obrigado por esta conversa e por ter estado conosco aqui no "Querido Líder". Tivemos aqui uma emissão, um episódio especial com o Bernardo a partir do Dubai. O Milton também não está aqui no estúdio, no estúdio estou eu e o Jorge. Muito obrigado e até para a semana a todos. Os nossos queridos líderes cá estarão para mais um episódio. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o "Querido Líder", o podcast sobre liderança da Rádio Observador.