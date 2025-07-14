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Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton Sousa, também consultor e professor na Nova SBE. São eles os nossos queridos líderes e especialistas residentes. Têm muita experiência na formação de executivos. Os nossos episódios abrem com um Sim Chefe, Não Chefe. Analisamos a performance de um líder e hoje vamos aproveitar o facto de o Milton estar nos Países Baixos para olhar para um senhor que vem precisamente dos Países Baixos, Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos. E como sempre, também temos um tema central e conceitos para dar. Neste episódio falamos de carisma. Eu sou Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa.

Viva, Ricardo.

Hoje o Milton está pelos Países Baixos. Bem-vindo, Milton, estás à distância, mas como sempre, já te dissemos isso, estás sempre aqui no nosso coração. Vamos ao nosso primeiro segmento, Sim Chefe, Não Chefe. Aproveitando o facto de estares aí, Milton, nos Países Baixos, vamos olhar para Mark Rutte, o antigo primeiro-ministro e agora secretário-geral da NATO, o homem que chamou Daddy a Donald Trump. Merece um Sim Chefe ou Não Chefe, Milton?

Mark Rutte é um caso muito interessante de liderança. Só para dar uma perspectiva histórica, eu acho que é muito interessante dar nota que foi o primeiro-ministro que teve mais tempo em funções, teve 14 anos como primeiro-ministro nos Países Baixos, o que já por si é um feito assinalável, até porque ele teve que o fazer em diferentes coligações e lidar com o crescimento acelerado do populismo com o partido Geert Wilders durante o período em que esteve em funções. Aliás, e uma grande parte da sua missão passou por tentar travar um pouco o crescimento do Geert Wilders na Holanda, ou nos Países Baixos, melhor dito. E é uma pessoa um bocado sui generis, até porque ele não tem um relacionamento que se conheça, não tem nenhuma relação, um parceiro, uma parceira, não tem filhos, é professor na escola secundária também, e mesmo enquanto foi o primeiro-ministro fazia-o, dava aulas na escola secundária de vez em quando, ia de bicicleta para o trabalho. Portanto, tem aquele pragmatismo holandês um pouco misturado com uma forma de estar muito vertical, com bastante presença, e tem um ar muito de senador, e portanto, acaba por ser um misto entre um pragmático e um senador. E de certa forma, acho que em muitos aspectos podemos dizer que é um sim chefe. Conseguiu ter sucesso, conseguiu chegar onde chegou, conseguiu encontrar pontes, mas não sem os seus casos polêmicos. Desde logo, o mais evidente foi o Toeslagaffaire, que envolveu inclusive um algoritmo que se tornou selvagem, se quiseres, que acabou por colocar muitas pessoas numa situação muito difícil nos Países Baixos, e foi por isso que o seu último governo acabou por cair. E na sua posição enquanto secretário-geral da NATO, acaba por passar um pouco uma imagem de alguém que está um pouco a tentar, às vezes um pouco, peço desculpa pela expressão, lambe botas. Ele teve há pouco tempo um caso com Donald Trump, em que ele foi de tal forma elogioso que aquilo pareceu um bocado falso. E, portanto, é um sim chefe, mas com algumas ressalvas de momentos de não chefe da minha parte.

Vamos ver se o Jorge concorda contigo.

Eu, como sempre, não vou fazer nenhum tipo de apreciação à pessoa, mas a comportamentos concretos. Portanto, o Milton já deu aqui um bom enquadramento. Não sei quanto disto, e focando aqui do ponto de vista da lidera, quando é que se transita da flexibilidade para a falta de princípios. E este é um tema para o qual eu não tenho resposta, mas quando há quatro coligações que varrem da esquerda à extrema-direita, por mais habitual que seja nos Países Baixos haver governos que tenham de ser por base coligações, isto confesso que me levanta aqui alguns sinais de alarme. E portanto, o ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido, também para mim não serve de bitola, porque mais do que o que aconteceu é como é que a pessoa lá chega. E portanto, não sei, não conheço, não sei quais são as verdadeiras motivações. Podem ser absolutamente genuínas, desconheço. Mas há aqui alguns pontos. Recentemente falou-se deste episódio de subserviência ou aparente subserviência ao Trump. Acredito que seja plenamente ou tenha sido plenamente consciente, até porque já, salvo erro, em 2018, tinha havido um episódio mais ou menos equivalente com o Erdoğan. Ou seja, houve críticas internas ao Erdoğan e, portanto, o Mark Rutte não alinhou, defendeu e não se desculpabilizou, mas depois foi fazer uma operação de charme. Ou seja, não sei quanto disto não é também estratégico, e aqui vou fazer uma ressalva dentro da ressalva. Portanto, não podemos também criticar de fora, seria leviano, porque se de fato a motivação é servir um propósito maior, muitas vezes temos de fazer concessões. E o facto de ter tido esta postura ou esta mensagem mais aparentemente subserviente ao Donald Trump, a verdade é que funcionou, porque o Donald Trump pôs aquilo no Twitter. Ou seja, ele sabe muito bem com quem está a lidar.

E aguentou a Cimeira da NATO até ao fim.

E aguentou a Cimeira até ao fim. Outra nota rápida: em 2018 já tinha defendido O Trump no sentido de aumentar o armamento, a despesa de armamento, e portanto, fica aqui uma nuvem de quem é que ele serve verdadeiramente. Ele já tinha sido convidado pelo Biden para fazer parte da NATO, tinha dito não e, portanto, fica sempre uma nuvem de quem é que ele está a servir verdadeiramente. Portanto, não chefe, nestes comportamentos de excessiva flexibilidade.

Milton, tu tens um conhecimento privilegiado dos Países Baixos e de todas estas personagens. Há aqui um pouco de teatro por parte de Mark Rutte para tentar atingir objetivos, é isso que se sente ou não?

Mark Rutte é teatral, tem uma certa dose de teatralidade, mas é uma pessoa que me parece genuína na sua vontade de querer servir. Apesar de tudo, como ele é muito pragmático e orientado a resultados, ele tenta sempre encontrar a forma de passar uma mensagem de alguma forma mais clara e com uma certa teatralidade. É muito conhecido até pelo seu sorriso muito expansivo, mas ainda assim, aquilo que me parece é que é uma pessoa que é genuína na sua vontade de querer servir.

Está feita a análise desta semana, para a semana será outro o protagonista. Agora está na hora dos conselhos. E neste episódio vamos falar de carisma. Jorge, líder que é líder é carismático?

Vamos acabar com a conversa do carisma, é o meu conselho.

Obrigado, ouvintes. Ficamos por aqui.

Já não se aguenta a conversa do carisma. Vamos dar aqui alguma perspectiva histórica. Isto vem na literatura de uma forma mais formal com Max Weber, um dos fundadores da sociologia e, portanto, a definição que ele dá está carregada. Até fui pegar aqui na definição, isto vem do grego.

Até há um peso religioso também na palavra carisma, não é?

Divinal, há um peso divinal, divine.

Já que recuou este tanto, vamos embora.

Vamos embora. Obrigado pela deixa, Ricardo. Vou já pegar nisso, porque é um dom de inspiração divina e, portanto, é essa a definição que o Max Weber abraça. Depois, isto também é mais barato à dúzia, porque tem havido várias definições de carisma, mas eu vou saltar de 1947 para 1994 e vou fazer brevemente uma tradução livre. Os líderes carismáticos diferem dos outros pela sua capacidade para formular e articular uma visão inspiracional, visão não se sabe se com psicadélicos ou não, e por comportamentos e ações que fomentam uma impressão de que eles e a sua missão são o quê? Extraordinários. Como tal, as pessoas, ou seja, os liderados, escolhem seguir estes líderes, e aqui estamos a focar-nos nos ambientes, nas organizações, gestão, empresas, não só pela sua autoridade formal, mas porque os percebem como, outra vez, extraordinários. Agora, qual é o tema? Este é um daqueles temas nos quais não se consegue sair do tema da correlação, mas não é só o ser a correlação, a operacionalização destas coisas é um verdadeiro pesadelo. Hoje em dia, já não se fala tanto em liderança carismática, porque com esta panóplia de definições, fala-se mais agora de liderança transformacional e, portanto, tudo o que seja inspiração, carismático, transformacional, há aqui uma categoria de adjetivos que de alguma forma procuram captar isto. Mas mesmo a liderança transformacional tem os seus temas. Vou só, para não monopolizar em demasia aqui o tempo, levantar um tema, que é: por que razão eu digo que não interessa? Porque não vamos agora todos ter uma formação sobre como ser mais carismático, o que seria irônico, no mínimo, e trágico e internamente incongruente. Portanto, o meu conselho é: esqueçam, há adjetivos mais interessantes para utilizar.

Milton, estamos a confundir carismático com características de personalidade mais cativantes, se se pode chamar assim?

Sim, há aqui este tema, obviamente, pano para mangas. Aqui é muito que se podia falar. O Jorge já fez uma referência importante, uma das áreas de estudo da liderança carismática, que também tem uma relação muito própria com este conceito de liderança transformacional. Há até um eufemismo que é usado para simbolizar um pouco esta ideia, que é de influência idealizada, ou seja, o próprio líder acabar por ser um exemplo, uma referência inspiracional para quem o segue. Mas eu acho que também há aqui um aspeto, há aspetos da personalidade que podem, obviamente, contribuir para que um líder possa parecer mais carismático ou ter este magnetismo, esta capacidade de atrair outros de alguma forma. Mas há aqui dois aspetos importantes, que são se calhar um pouco circunstanciais e que podem contribuir para esse carisma. E haverá mais, mas um, desde logo, é o sucesso. Porque se um líder tem sucesso, e muitas vezes tem sem saber muito bem como, mas o sucesso contribui também para reforçar uma imagem de vitória, de uma pessoa ganhadora, que pode ajudar a reforçar a imagem de uma pessoa mais carismática. Eu lembro-me há não muitos anos, de quando Mário Centeno foi nomeado Ministro das Finanças, as pessoas achavam que ele não tinha muito carisma. Eu lembro perfeitamente esse tipo de conversas e depois com o sucesso que foi tendo, pelo menos do ponto de vista daquilo que era a perceção genérica por parte da população, foi ganhando uma imagem um bocadinho mais carismática, mais inspiracional, se quiserem, se é que se pode dizer isso, mas o carisma foi-se conquistando um pouco pelo sucesso que foi tendo e passando para fora. E depois há um outro aspeto importante que pode reforçar imenso Qualquer pessoa a tornar-se mais carismática é a convicção com que fala e usar essas convicções para transmitir a sua mensagem. Eu acho que um aspecto fundamental do carisma é falarmos de um lugar de convicção, de crença naquilo que estamos a dizer. Essa força depois transparece. À parte da eloquência que uma pessoa possa ter, da forma como ela se possa parecer, da forma como se veste, do seu charme, acho que a convicção e o sucesso são fatores que ajudam a reforçar imenso uma perceção mais carismática da pessoa, para além das suas características pessoais. Depois há aqui só uma nota adicional que eu queria passar. Há um fenómeno também na liderança conhecido como a tríade do lado escuro, se quiseres, o lado negro da liderança.

Eu adoro este programa.

Passa muitas vezes por narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. E há uma relação muito próxima e, às vezes, fácil de confundir entre um líder narcisista e um líder carismático. Aliás, a combinação entre os dois, não são a mesma coisa, mas a combinação entre narcisismo e o carisma pode ser extremamente perigoso. Fica aqui uma nota de que este carisma pode alimentar um certo narcisismo, que depois acaba por criar condições para o famoso efeito do húbris, em que nós acabamos por, enquanto líderes, não termos noção das nossas próprias fragilidades, falhas e das circunstâncias em que estamos.

Isto, de facto, dá pano para mangas, porque mesmo quando se fala da liderança carismática, há vários cuidados a ter. Por exemplo, qual é a necessidade de poder e há uma busca ativa do poder ou o poder vem por via secundária, mas a pessoa não o procura, por exemplo, ou qual é o tipo de orientação. É uma orientação mais focada para o individualismo e para o egoísmo ou algo mais socializado no sentido do serviço. Estas distinções são feitas. Aqui eu tenho que fazer esta ressalva, o que o Milton partilhou é uma opinião, porque do ponto de vista científico, não há forma nenhuma que nós temos de estabelecer uma relação de causa e efeito entre se eu falar melhor, as pessoas me vão perceber como carismático. E há aqui outro tema também, e este concordo em absoluto, quer dizer, o Milton deu o exemplo do Mário Centeno, um dos exemplos, há dois, há muitos. Por exemplo, o Nelson Mandela, o Gandhi, que são tidos na literatura também como dois exemplos desta liderança carismática ao serviço dos outros. Eu, quando penso nestes exemplos, pergunto-me se o Gandhi, antes de ter atingido o que atingia, quando andava vestido da forma simples e asceta com que andava, e basicamente a dar a outra face, quantas pessoas é que passavam na rua e diziam: "Olha, aqui está uma pessoa verdadeiramente carismática".

Só para fecharmos, acho que vamos ter que voltar a este tema noutro episódio, mas só para fecharmos, Milton, e pode um não carismático ser um bom líder?

Sim, sem dúvida. E daqui voltamos também a cada um encontrar o seu registo, aquilo que é a sua forma de liderar. Para alguns líderes, carisma natural que possa ter em termos da sua presença, na sua eloquência, no seu charme, na sua presença. Esse pode ser um instrumento que pode usar para influenciar os outros, no final, acaba por ser, no limite, aquilo que se entende por liderança, mas não é a única forma de o fazer e até em algumas situações, em algumas circunstâncias, pode até nem ser o mais indicado. Inclusive, há até alguns estudos muito interessantes nos países do norte da Europa, em que o excesso de aspetos físicos positivos, altura, demasiado bem vestido, demasiado charme, pode até ser contraproducente e gerar uma certa desconfiança. A liderança é sempre situacional, circunstancial, mas o carisma pode ser um instrumento de liderança, mas não é seguramente o único e não é estritamente necessário.

Duas notas. Uma nota aqui. Aqui, sim, podemos falar de estudos experimentais e aqui conseguimos estabelecer uma relação de causa e efeito entre a estatura, o sexo, a orientação, a religião. Aí conseguimos ter, de facto, algumas relações causais. Voltando aqui ao tema da liderança transformacional, o Milton falou aqui de uma das influências, é um dos quatro I's da influência idealizada. Há mais três, não vale a pena enumerá-los aqui, mas é outra das limitações da literatura, porque foram produzidas, neste caso, pelo teórico que os fez e que os catalogou, mas depois quando submetemos isto a um teste estatístico, vemos que eles estão muito autocorrelacionados. E a pergunta é: até que ponto é que não estaremos a falar de formas diferentes, mas de uma mesma coisa?

E ficam fechados os conselhos e a opinião dos nossos especialistas em formação de executivos para esta semana, o Jorge Medeiros e o Milton de Sousa. Hoje falámos de carisma. E é a falar de carisma que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira regressamos com um convidado, Francisco Cavaleiro de Ferreira, que tem muitas dimensões, como vamos poder ver. É managing director ibérico da Multi e é também presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Núcleo Regional do Sul. Aqui fica um aperitivo da conversa que tivemos.

Mas depois, o que existe na cadeia militar, ou pelo menos naquilo que eu aprendi no Colégio Militar, é que alguém tem que ter a responsabilidade das decisões. E isto é diferente. Ter a responsabilidade de decidir não implica que não possamos ouvir os outros. E isso eu transfiro também para aquilo que foi depois a minha vida, que é qualquer decisão que seja tomada, mesmo eventualmente, que não fosse aquela decisão que eu entendesse que era a melhor, mas que percebo pelo conjunto das pessoas que me rodeiam, que é a que faz mais sentido naquele momento, porque às vezes nós não estamos totalmente convencidos e é preciso ter algum grau de humildade para aceitar que aquilo que é a nossa visão, se calhar, não é a melhor visão, mas a partir do momento em que se toma a decisão, aí então a responsabilidade cai sobre o líder.