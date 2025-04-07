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Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE, são os nossos especialistas. Neste episódio, vamos falar sobre eufemismos. Será que o líder deve ser cru e direto ou um ou dois eufemismos podem ajudar? A figura desta semana é Elon Musk. Será que merece um "sim, chefe" ou um "não, chefe" dos nossos especialistas? Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton de Sousa.

Ricardo.

Milton de Sousa é consultor e é professor na Nova SBE. O Jorge Medeiros também é professor e consultor. Na primeira parte deste nosso Querido Líder, os nossos especialistas em formação de executivos avaliam sempre o desempenho de uma figura pública. Este segmento chama-se Sim, Chefe ou Não, Chefe e hoje vamos falar sobre Elon Musk. Deixa-me aqui aproveitar para recomendar o podcast do Observador, O Homem Mais Poderoso do Mundo. Em cinco episódios, passamos em revista a vida e obra, por que não, de Elon Musk, um homem que está no topo da atualidade. Agora vamos então ao Sim, Chefe, Não, Chefe. Milton, este homem tem um sucesso inquestionável, é um empresário de grande sucesso. Será um bom líder, Elon Musk?

Antes de mais, até aproveitar essa deixa, eu costumo dizer, um pouco a brincar, um pouco a sério, que o Elon Musk tem sucesso não por causa da sua liderança, mas apesar dela. Dito isto, obviamente, há características dele que são de um líder também, portanto, a capacidade de ter visão, de disruptar, de inovar e isso é inquestionável, isso é parte do sucesso que ele tem. Mas de facto, em muitas dimensões da liderança, ele falha redondamente. Eu tenho a impressão que qualquer um de nós aqui nesta mesa hoje, se fizesse uma fração do que ele faz, não sobreviveria muito tempo na sua organização e seria demitido quase onde se pode.

Eu já tentei trazer um chapéu de queijo, mas não. Fica a olhar para mim, não sei porquê.

Sim, uma motosserra também podia ser uma boa ideia um dia.

É porque faz um bocadinho de barulho aqui na gravação.

E passar a não pedir fotografias na identificação à entrada.

Ainda não.

Obviamente que há comportamentos nele que são totalmente incompreensíveis e apesar disso, ele vai sobrevivendo, de certa forma. E depois há uma questão fundamental que é: eu acho que muitas das suas práticas não são nada recomendáveis naquilo que é sustentabilidade das organizações a longo prazo. Claramente, para mim, um não chefe. E vem em contracorrente àquilo que tem sido uma tendência muito saudável, a meu ver, que é esta humanização dos líderes e este enfoque na empatia. Ainda por cima, teve este infeliz comentário de dizer que a empatia é a grande fraqueza do Ocidente, num podcast recente com o Rogan. E portanto, para mim, claramente um não chefe.

E tinha fumado alguma coisa, ou não? Desta vez, não.

Já era sim.

Merece um sim, chefe ou um não, chefe?

É um "nim" também. Acho que há aqui características que são muito boas do ponto de vista de olhar para a gestão de uma forma diferente, olhar para a organização das equipes e dos talentos de uma forma diferente, mas isto é um tema estafado. Este tema diria que é mais ou menos transversal. Acho que há aqui algumas dimensões que são muito importantes. E quando falamos de liderança, qualquer que seja, de uma forma geral, o tema da liderança ou o chavão de liderança que utilizemos, falamos de liderança pelo exemplo. E portanto, aqui, será que o exemplo que ele quer dar é, como tem advogado, semanas, no mínimo, de 80 horas, mas semanas que podem ir com picos de trabalho até 100 horas de trabalho numa semana, ou seja, transformar isto numa banca de investimento ou numa consultoria estratégica, mas eventualmente sem esse tipo de remuneração, porque não estou a ver isto acontecer no governo americano, com esta população de pessoas. E portanto, preocupa-me. Não sei até que ponto é que o ele ter, aparentemente, e acredito, Asperger, não poderá também ser uma desculpa, não só para ele, consciente ou inconsciente, ou também uma desculpa que ajuda quem está do outro lado, ou seja, todos os outros que o veem, que o ouvem, a relativizar algumas coisas. Facto é, ele é muito diferente do ponto de vista de liderança, até pelas posições que assume. É difícil compreender fumar um charro ao vivo num programa de altas audiências. Eu sei que estou aqui a trazer vários temas, mas o tema que queria mesmo trazer aqui são dois. Um deles é o da coerência e da liderança pelo exemplo. Se o propósito é os veículos elétricos, porque são mais sustentáveis, então a pergunta é: por que foi para a China movido a centrais a carvão? Porque mesmo que forre as fábricas de painéis fotovoltaicos, os veículos que vai produzir e que vão servir o mercado chinês, que ele quer conquistar, obviamente, também, vão ser movidos a eletricidade produzida por centrais a carvão. Eu sei que o tema é muito mais complexo e que isto precisa de uma análise muito mais profunda, mas é o tema da coerência. Depois, outro tema da coerência é esta ideia da eficiência governamental, que é importante para ele, ok, não vamos entrar por aí, mas se é importante a eficiência, aliás, isso também é um eufemismo, obviamente. Não vamos esvaziar o tema, já vamos falar sobre isto, mas também é um eufemismo. A ideia da eficiência governamental, então, se é eficiência e se ele quer uma estrutura mais liberal no sentido político da coisa, então o que é que vai fazer aos subsídios que já teve a Tesla? O que é que vai fazer? Vai devolver? Starlink, muito rapidamente. Foi agora, pelo que percebi, aprovado recentemente um programa de fundos de 42 mil milhões e a expectativa é que, no mínimo, 10, um quarto desse valor, vá para a Starlink. Portanto, onde é que fica a ideia de liberalização e a ideia da independência dos subsídios estatais.

Milton.

Tinha só aqui uma nota a acrescentar. Há um artigo já de 2006, publicado na Harvard Business Review chamado "Leadership Run Amok". E precisamente o título é a focar e enfatizar o poder destrutivo deste tipo de líderes. Estatisticamente falando, estes tipos de líderes destroem mais do que constroem. E depois há exceções, há outliers. E eu julgo que o Elon Musk e alguns outros tech entrepreneurs que nós temos hoje na berra, acabam por cair um pouco neste perfil. E como sendo exceções, nós temos tendência a vê-los como referência.

Exatamente.

E devemos vê-los apenas como outliers e não como normas.

Sim, Jorge.

Nota rápida ainda sobre isto. Eu aqui não estou tão de acordo, porque é muito difícil qualificar os efeitos de uma liderança. Muito difícil, isto é um eufemismo, peço desculpa, é impossível. Por quê? Porque começaríamos por qual é a janela da análise. E num sistema tão complexo, quase com infinitas variáveis a interagir, é muito difícil fazer os prós e os contras. Podemos analisar comportamentos concretos e ver que nesses comportamentos concretos, muitos deles não são inspiradores e ficamos por aí. Só para fecharmos este "Sim, chefe | Não, chefe", portanto, no que o Milton estava a dizer, o que é facto é que Elon Musk é visto como exemplo para muitos miúdos, por exemplo, ou para gente jovem, não só, porque realmente tem um sucesso incrível. E pode ou não haver uma tendência natural das pessoas tentarem seguir aquele modelo?

Para mim, esse é um risco muito real e é algo que me preocupa, porque a normalização deste tipo de comportamentos e estas pessoas serem vistas como referências e figuras de proa e role models, não é muito saudável, diria eu. E, portanto, isso preocupa-me imenso.

Concordo em absoluto. Mas isto tem sido dos tempos, isto é às figuras da moda. Quando nós olhamos para a história da gestão, há sempre alguém que se destaca e, portanto, podemos ir atrás, podemos ir ao Bill Gates, podemos ir ao Jack Welch e o Bill Gates, sim, senhor, é muito filantropo, muito bem, mas como é que ele adquiriu a riqueza até chegar à fase da filantropia.

A Microsoft está agora a fazer 50 anos. Está feita a análise desta semana. Para a semana será outro o protagonista. Agora vamos conversar sobre liderança e sobre eufemismos. E para já, sem eufemismos, fica aqui um conselho de ouro: clicar em "seguir" o "Querido Líder" na aplicação que usa para ouvir podcasts. Já agora, por que não, partilhar com um amigo ou um familiar um episódio do "Querido Líder". Agora está na hora de irmos aos conselhos do Jorge Medeiros e do Milton Sousa. E neste episódio vamos falar de eufemismos. Há quem dê voltas e voltas e mais voltas e mais uma volta para ir a um ponto ou outro mais sensível ou mais complicado de gerir. Milton, há alguma dose certa para dar voltas à rotunda ou, neste caso, para eufemismos?

Não, obviamente temos que ter o cuidado de não exagerar no uso dos eufemismos, mas acho que é inevitável, até para nós nos conseguirmos tratar de uma forma respeitosa e tendo em consideração o contexto de cada um, que possamos também suavizar às vezes as nossas expressões e ter em conta aquilo que é a forma como comunicamos a mensagem. Até porque nós, seres humanos, não sabemos encaixar bem uma autenticidade absoluta. Portanto, nós não conseguimos lidar bem com a frontalidade às vezes demasiado brutal. Eu convivi 14 anos na Holanda, habituei-me um bocadinho a uma certa brutalidade nos comentários, nos feedbacks que recebia. Mas nós temos sempre que, de alguma forma, ter em conta quem está a ouvir e perceber como é que conseguimos transmitir a mensagem, dizendo o que queremos dizer, mas de forma que não insulto, que não provoque uma reação defensiva. Portanto, ter alguma capacidade diplomática, se quisermos, para usar os eufemismos, pode ser muito útil. Em excesso, a mensagem pode se diluir de tal forma que ninguém percebe bem o que o líder quer dizer.

É isso, não é, Jorge? Se a rotunda é demasiado longa, depois a mensagem pode não passar.

Pode não passar e muitas vezes quando falamos em liderança e quando falamos em mecanismos de feedback, um dos problemas é precisamente estar tanto cuidado com o que se diz às pessoas, que a pessoa acaba por não perceber realmente a mensagem. Agora, do ponto de vista de eufemismos, isto também é uma calibração. Eufemismo que, como o Milton diz, que eu acordo totalmente, a questão é se nós, eu pessoalmente fico particularmente irritado quando andam à volta, e eu disse: "Sim, certo. Ok. E agora?" Portanto, nesse aspecto acho que é importante calibrar.

Mas é possível percebermos onde é que está o equilíbrio ou isso depende do nosso interlocutor?

Aqui uma nota importante que talvez possa ajudar também. O Fons Trompenaars, que é um especialista na área da gestão cultural ou across cultures, fala de uma variável para entender diferentes culturas nacionais, que tem a ver muito com a forma como nós comunicamos. E há culturas que são mais contextuais e há culturas que são muito mais diretas. E portanto, sobretudo nos países do Sul da Europa, fazer a rotunda é a forma como nós comunicamos. Portanto, antes de eu dizer aquilo que quero dizer, tenho que dar todo o contexto até chegar lá. Nos países da Europa Central e do Norte, as pessoas são tendencialmente mais diretas e depois dão contexto se for necessário, se alguém questionar. E, portanto, a aceitação deste tipo de Comunicação vai depender também daquilo que é o contexto cultural em que as pessoas estão. Portanto, um português que não se ajuste a um estilo de comunicação mais direto, por exemplo, nos Países Baixos, vai sofrer um pouco, porque as pessoas vão estar ali um bocadinho à espera, "Então diz lá, o que tu queres dizer?". E até na comunicação escrita isso se nota. Uma comunicação muito mais direta, com bullet points, é muito mais aceito e muito mais visto como normal no norte da Europa. No sul da Europa, temos sempre que suavizar a coisa, dar o contexto, explicar um bocadinho para que a pessoa não se sinta, de certa forma, insultada ou que possa ser mal interpretado. E, portanto, acho que a dimensão cultural também tem aqui uma palavra.

Isto tem sido um estudo ao longo dos tempos. Fala-se também da diferença e da distância de poder e que a distância de poder também é percebida com uma forma mais informal de comunicar. Eu ia trazer aqui outra dimensão da psicologia que não tem diretamente a ver com o eufemismo, mas que está muito bem documentado, é a forma é absolutamente importante, muitas vezes mais importante do que o conteúdo. Ou seja, não é necessariamente usar um eufemismo, substituir algo que queremos dizer por outra coisa que seja de digestão mais fácil, mas é dizer o que queremos dizer, mas com o cuidado emocional de transmitir e escolher as palavras corretas.

Mas isso está dependente da pessoa que temos à nossa frente. É preciso adaptar, ou seja, não há aqui uma solução igual para todos.

Jamais haverá, mesmo estes estudos, todos os estudos. Há aqui uma regra simples que é: à medida que aumentamos a escala dos estudos, há sempre vários. Um dos trade-offs é: queremos simplificar porque é demasiadamente complexo, mas à medida que aumenta a complexidade e nós queremos simplificar, vamos diluindo a subtileza. E, portanto, costuma dizer-se: o indivíduo informa a média, mas a média não informa o indivíduo. A média é constituída a partir das diferenças individuais, mas se me derem uma média, eu não faço a menor ideia de qual é a população. E portanto, para quem nos ouve, é mesmo importante contextualizem, calibrem, conheçam as pessoas e tenham esta sensibilidade, porque não é por ler um livro ou por um artigo, etc., que vão ficar mais bem preparados. Sim, se der ferramentas para me ajudar a calibrar no dia a dia. Mas uma coisa que eu calibre com o Ricardo não vai funcionar com o Milton, não vai funcionar com o Amar. E, portanto, este é um trabalho de liderança que merece maior investimento. Mas depois não há tempo, não é?

Sim, o problema às vezes é o tempo, é a urgência das decisões que temos de tomar. E então, segundo o que estou a entender dos vossos conselhos, o líder também tem de ter tempo para conhecer a equipa.

Exatamente.

Ou seja, não é possível ter uma conversa dessas com alguém, vamos chamar uma conversa difícil, pode ser uma conversa de avaliação.

Não é preciso. Então temos o caso do Elon Musk, por exemplo, que eu falava.

Mas, por exemplo, aqui a conversa de avaliação.

Claro, mas voltamos à questão da empatia. Portanto, a questão precisamente começa logo por aí. Portanto, este esforço para entender o outro é um exercício de empatia em que eu tento depois então ajustar aquilo que é a minha comunicação de forma que, a partir da realidade do outro, essa pessoa consiga entender, interpretar e aceitar e integrar esse feedback ou informação. E depois há aqui uma nota final que também acho que é muito importante: é a questão da autenticidade do próprio líder e encontrar o seu registo, o seu tone of voice.

Para não parecer falso também.

Para não parecer falso, porque há líderes para os quais uma comunicação mais cuidada será muito natural e para outros não será. E, portanto, tentar forçar não vai resultar muito bem.

A propósito de empatia, eu ia voltar atrás esta afirmação do Elon Musk sobre o excesso de empatia, que isto é uma doença do Ocidente. Eu vou medir as palavras para quem nos ouve interpretar da forma que eu gostaria que fosse interpretado, mas de facto ele tem alguma razão. Por quê? Porque empatia é um chapéu e há várias formas de fatiar a empatia. Uma das formas mais simples é fatiar a empatia entre empatia cognitiva e empatia emocional. E não são substituíveis. Há alturas em que o líder, por ter excesso de empatia emocional, por se identificar em demasia com as pessoas, não toma decisões que deveria tomar e que mereceria uma empatia mais cognitiva. Exemplos históricos, um dos mais conhecidos é aquela decisão do Churchill depois de ter sido quebrado o código da Enigma. Soube que um navio que ia ser atacado, ele sabia que as pessoas iam morrer, mas escolheu não fazer nada, porque se tivesse sido, agora estamos a dar aqui a linguagem da empatia emocional e cognitiva. Se tivesse sido movido pela empatia emocional, obviamente teria salvado aquelas pessoas, mas o custo do ponto de vista do esforço de guerra seria enorme, porque poderia dar um sinal aos nazis.

Conselhos, pão, pão, queijo, queijo, sem rodriginhos, aqui no "Querido Líder". E é com estes conselhos de ouro que fechamos este primeiro episódio da semana do "Querido Líder". Na quinta-feira, vamos publicar a entrevista ao nosso convidado desta semana. Até quinta.