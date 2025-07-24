Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Numa visita nossa, eu te diria que a gente passa dois, três dias em um negócio, duas horas a gente vai estar num boardroom, tendo apresentações, o resto a gente está conversando, a gente está andando. A melhor maneira de gerir uma empresa é andando, falando com as pessoas.

É uma boa imagem.

Porque você conversando com as pessoas, você tem várias coisas. Você vê o que está chegando ali embaixo, você vê como é a cultura daquele local, você vê boas ideias, você tem a oportunidade de trocar com as pessoas. Só tem uma regra para tudo isso funcionar, que é você ser genuíno.

Este é o "Querido Líder" da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, Milton Sousa e Jorge Medeiros. O nosso convidado é Ricardo Kandelman, membro do Conselho Executivo de Diretores da SHV, uma multinacional dos Países Baixos que está presente em 70 países. Nós não temos por hábito revelar a altura dos nossos convidados, mas este dado aqui é importante. Tem 1,74 metro, mas foi jogador profissional de voleibol e alinhou na seleção nacional juvenil. Por regra, já sabemos que os jogadores de vôlei são bem altos. O Ricardo tem boa estatura, mas não é nenhuma torre. Continua a praticar esporte, joga tênis e paddle todas as semanas. Já viveu, atenção, em três continentes. Já esteve em 70 países. Gosta de cozinhar, gosta de pessoas e de cães. É formado em engenharia, formação ainda no Rio de Janeiro, é um carioca e é membro do Conselho Executivo de Diretores da SHV, uma multinacional que nasceu nos Países Baixos ainda no século XIX. Começou por ser um negócio familiar de carvão, que evoluiu para vários setores de atividade. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo aqui ao "Querido Líder".

Muito obrigado. Obrigado pelo convite.

Só para percebermos a dimensão da SHV, em números, estamos a falar de quê? Negócios, pessoas?

Sim, é uma empresa hoje de mais ou menos 25 bilhões de euros de faturamento.

Isso na nossa moeda será R$ 1.000 milhões. É isso?

Milhões. É uns R$ 25.000 milhões.

É R$ 25.000 milhões de euros. E a gente opera, temos base em 70 países, mas operamos em mais de 100 países. E temos hoje em torno de 55 mil funcionários.

55 mil.

55 mil funcionários. E o mais incrível, a gente pode voltar nisso, a gente falou aqui de governança, de talento. No nosso escritório, onde a gente governa toda a empresa, nós somos 100 pessoas. Então é como tocar uma empresa de forma descentralizada, no final, é através das pessoas. A empresa não existe, a empresa são as pessoas dentro da empresa. De volta nisso numa outra hora.

E as suas funções, Ricardo?

Eu vim de baixo, eu comecei engarrafando botijão de gás, então tenho orgulho de nunca esquecer de onde eu vim. Vi a empresa em todos os níveis e as ansiedades e as ideias que todo mundo tem crescendo na empresa. E não devemos esquecer de onde a gente veio, que muito chefe quando chega lá em cima esquece como é a operação lá embaixo. E eu sempre fui muito curioso, gosto de continuar viajando e perguntando. Todo mundo tem uma ideia para contribuir. E na função que eu tenho hoje, nós somos quatro. A governança holandesa é o que a gente chama do consenso. É um board conciliado. E todos nós somos responsáveis, basicamente, por três coisas. Uma é a governança da empresa, escrever as políticas gerais globais. Parece fácil, mas não é, porque é um grupo muito diverso. Então escrever uma política para empresas de tamanhos diferentes, ciclo de gestão diferente, indústrias diferentes, países diferentes, não é tão fácil. Você faz uma política muito apertada, você mata a empresa, você faz uma política muito aberta, para que você tem? Então, essa é a primeira parte do que a gente faz. A segunda seria, vamos dizer, estratégia. Nós temos como estratégia, estratégia é uma palavra muito grande, estratégia na função da composição dos grupos, diversificação é uma estratégia que a gente tem, não botar um ovo numa cesta só, espalhar esses ovos em vários lugares. E não é tão fácil isso. Que tipo de indústria, curto prazo, longo prazo, geografias diferentes, tipos de ciclos diferentes. Então a nossa função é achar essa composição a melhor possível para que os dividendos da empresa sejam estáveis. Acionista não gosta de variação para cima e para baixo, gosta de uma coisa estável, crescendo.

Ter uma linha mais estável.

Uma linha mais estável. A segunda parte da estratégia é a gente desafiar a estratégia de cada grupo. E para fazer isso, você tem que conhecer da operação. Então nós somos uma holdings, como a gente chama, operacional, a gente viaja muito, está muito perto do negócio. Eu vou visitar a fábrica, eu vou sair com o vendedor, eu vou com o motorista de caminhão. Só você não aprende o suficiente do negócio para poder voltar num board e ter uma discussão que eu chamo, que é relevante. Sabe como é que são aquelas reuniões, se quem está do outro lado da mesa sabe que você não sabe, a reunião não tem efetividade nenhuma. Então a gente não tem que conhecer profundamente, mas tem que conhecer o suficiente para ter uma boa conversa.

E são áreas tão diversas como energia, alimentação animal.

Alimentação animal.

Private equity.

Private equity. Mas aí você tem que ser curioso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, meus colegas também. E você aprende que na liderança, às vezes, é melhor fazer uma boa pergunta do que dizer o que fazer. Então o que a gente aprende é fazer perguntas que desafiem o pensamento, que gerem novas maneiras de pensar, e às vezes você com essa pergunta ajuda muito mais ao CEO do que dizer para ele o que fazer, porque ele não está ali para ser mandado. E essa discussão estratégica acaba voltando na aplicação do nosso recurso. Então todos os investimentos passam por nós. Apesar de ser uma empresa grande, o investimento acima de 10 milhões tem que ser aprovado pela gente, então a gente está bem perto do negócio. A terceira função, que é a mais importante, são pessoas. É o que vocês estavam conversando no outro capítulo sobre sucessão e desenvolvimento de pessoas. É um trabalho que precisa de muito investimento de tempo, tem que gostar muito de pessoas. Nós temos hoje 450 pessoas nos primeiros níveis da empresa, entre board, gerentes de países e os management teams. E eu conheço muito bem, e conheço muito bem se gosta de jogar tênis, cozinhar e se tem filho. Eu conheço 300, 350.

Sabe o nome de-

Sei o nome, o nome do cachorro. Isso é importante, porque isso é o que permite que a gente tenha só 100 pessoas no escritório. Porque como a gente conhece bem as pessoas, a gente entende a cultura, a gente conversa muito sobre cultura, o que significa cada palavra. Eu digo, na nossa cultura, a gente fala de curiosidade. Isso é uma coisa que pra gente é importante. Só que se a gente conversar nós quatro aqui, como é que você define curiosidade? São maneiras diferentes.

Claro.

Então a gente tem que sentar, falar sobre isso.

Como é?

Nossa função é ser embaixador dessa cultura, identificar as pessoas, identificar a vontade de cada pessoa, e isso ajuda a gente a criar não só os programas de sucessão, mas os programas de desenvolvimento de pessoas também.

Mas como é que se cria uma carreira? Nós ouvimos algumas histórias, mas conhecemos poucas pessoas com uma carreira que acaba de descrever a sua, que começa nas garrafas de gás ou nas botijas de gás e está nesta altura na posição em que está.

Olha, Ricardo, primeiro, como eu disse, a empresa não existe, a empresa são as pessoas de dentro da empresa. E eu tive sorte de ter um chefe que me deu a oportunidade quando eu trouxe as minhas ideias. Então você tem que trabalhar duro, eu acredito nisso, você tem que ter alguma competência, mas você também tem que ter sorte de pessoas que te dão a oportunidade de fazer o que você está fazendo. E hoje, na função que eu tenho, a minha responsabilidade é fazer o mesmo para pessoas que vêm depois. Nós, na nossa empresa, a gente diz que o líder lidera pelo teu exemplo e a tua função é criar o próximo Ricardo, que vai vir depois. Então, primeiro, é ser você mesmo, sempre. Nada mais poderoso que a verdade, não tenta se adaptar ao que está acontecendo em torno de você. Claro que existem normas na empresa, mas quem você é, os teus valores e a tua vontade. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito curioso, sempre quis aprender. E eu sempre usei o que eu chamo a regra dos dois dedos. Vou aprender ou vou gostar do que eu estou fazendo. Se eu vou aprender e vou gostar, vou em frente. E fazendo isso, sempre funcionou e nunca planejei chegar onde eu cheguei.

Jorge.

Ricardo, queria fazer-lhe aqui uma pergunta: como é que garante numa organização tão grande, e estando vocês tão poucos centralizados na operação, mais nos Países Baixos, não é?

Sim.

Como é que garante que esta mentalidade de dar espaço aos outros para terem as ideias é respeitada em toda a organização e acautela o risco de haver uma, à falta de melhor palavra ou de melhor expressão, apropriação indevida de ideias dos outros. Como é que consegue ter este mecanismo de controle?

Muito boa pergunta, Jorge. A gente, na nossa empresa, a gente fala que o como você faz as coisas, às vezes, é mais importante do que você faz. O que eu quero dizer, nos dois extremos. Tem gente com resultados muito bons, mas para apresentar aquele resultado, não praticou a cultura que a gente gosta, essa pessoa sai da empresa. E, por outro lado, a pessoa que está fazendo o como correto, ainda não chegou no resultado, a gente tem um pouco mais de paciência. Isso você demonstra através das tuas atitudes e das conversas e das viagens que a gente tem. Eu, 50% do meu tempo estou no terreno, visitando, conversando. Nós temos programas de formação de líderes, de todos os níveis, o líder que está desde o board das empresas até gerente geral de um país, management team, mas também quem está no middle management. Lembra que todas essas políticas de empresa, em cima é fácil, porque você está perto, consegue conversar. Embaixo, as pessoas estão mais abertas a coisas novas. O problema está no meio, que o meio que é o gerente que está com quatro, cinco pessoas, que ali ele pode se apropriar da ideia ou ele pode ter um comportamento que não é adequado. Então a gente trabalha muito essa função do meio, com programas de formação, treinamento e estar perto, não tem outra maneira.

Eu imaginei que o tempo que dedica, era a segunda pergunta que eu lhe ia fazer, mas o tempo que dedica dessa proximidade também lhe permite ter, por experiência, na primeira pessoa, essa realidade, não é?

Jorge, numa visita nossa, eu te diria que a gente passa dois, três dias a gente vai estar num negócio, duas horas a gente vai estar num boardroom, tendo apresentações, o resto a gente está conversando, a gente está andando. A melhor maneira de gerir uma empresa é andando, falando com as pessoas.

É uma boa imagem.

Porque você conversando com as pessoas, você tem várias coisas. Você vê o que está chegando ali embaixo, você vê como é a cultura daquele local, você vê boas ideias, você tem oportunidade de trocar com as pessoas. Só tem uma regra para tudo isso funcionar, que é você ser genuíno. Todos nós sabemos quando a pessoa que está falando com você não é genuína, não quer te ouvir ou não quer trocar com você. Mas se você faz isso porque você gosta e você acredita nisso, as pessoas vão sempre se abrir, vão sempre trazer uma ideia ou um problema ou uma coisa que eles não veem. E aconteceu da gente estar viajando e sentir que a cultura daquele local não estava funcionando. E normalmente é o chefe, normalmente é a gestão em cima. Então a gente ali trabalha ou para ajudar esse chefe ou essa chefe a ficar diferente, até um determinado limite. A nossa paciência com o desempenho é maior do que a nossa paciência com behavior, com atitude. Nossa paciência com atitude é menor. Ou você avança ou você não avança.

Até acho que uma empresa familiar vive muito dessa cultura, ainda por cima sendo tão dispersa.

Milton, a gente fala muito de talento, todo mundo quer ter talento. Eu sou engenheiro como vocês também. Para mim, talento é uma fórmula que é o conhecimento, capacidade, multiplicado pela tua atitude. Você tem o conhecimento de um bilhão E a tua atitude é zero, teu resultado é zero. E por outro lado, se tua atitude é muito boa e teu conhecimento é mais baixo, você atinge muito. E no mundo de hoje que você não sabe alguma coisa, o ChatGPT sabe.

Sim.

A gente tem que formar as pessoas em atitude. Como liderar, como ouvir, como contribuir. Isso não é tão simples.

E encontra muitas diferenças. Já esteve em 70 países, encontra muitas diferenças entre países?

Muito bom ponto, Ricardo. Eu vou te falar o meu grande aprendizado. Eu morei em vários países diferentes e uma coisa que eu aprendi é assim: as normas são diferentes. Um gosta de jantar às 22:00, o outro às 18:00. Um gosta de falar de forma mais direta, o outro tem que falar no um para um.

Falou do espanhol e do americano.

Um gosta de abraço, o outro não.

Um gosta de abraço, o outro não. Só que tem uma coisa em comum: pode ser na China, no Brasil, na Holanda, na Espanha, todos nós somos seres humanos. Todo mundo gosta de ter amor, ser parte de alguma coisa, ter alguém que bate no ombro e fala: "Pô, como é que você está?". Ser respeitado, sentir que está numa equipe que pode ser a pessoa como ela é. E se você tratar esse lado humano com atenção, sempre funciona. Eu não conheço nenhuma cultura do mundo, que se você, de forma genuína, não fala com as pessoas tratando desses temas, vai ter problema.

Se calhar, quero aproveitar aqui uma nota, do meu lado, que eu acho que é muito importante este aspecto, porque eu cruzo muitas vezes com este desafio. Às vezes falamos muito de lideranças centradas nas pessoas e até que ponto isso não é algo muito ocidental, muito moldado por uma forma de ver o mundo. E aquilo que nós temos em muitos estudos mostram também que, na verdade, é isto que é, no limite, quando os líderes são muito focados naquilo que é essencial, na motivação das pessoas, isso funciona em qualquer cultura, o que não quer dizer que a cultura seja irrelevante.

Exato.

Nós temos que entender a cultura, mas no essencial, nós todos precisamos do mesmo. A cultura é um comportamento adquirido, não é um comportamento com o qual nascemos. Se nós despirmos desses preconceitos, que às vezes temos, culturais, nós no final do dia vamos tocar no mesmo. Essa é a minha experiência também.

Eu morei na China durante alguns anos e se você falar que no Ocidente e da China, nós temos um montão de preconceitos sobre tudo.

Claro.

E por ser muito diferente, você vê essa cortina de fumaça e o mais fácil é você não se aproximar, porque é muito diferente de mim. Se você passa pela cortina de fumaça e vai na essência da cultura, tem 5 mil anos de cultura, uma cultura belíssima, são pessoas super próximas umas das outras. Eu fui embora da China, tinha uma fila de 50 pessoas vindo, cada um se abraçar, chorar junto comigo, porque você como líder, fez um impacto para eles. E o que eu disse de cuidar da parte humana, é exatamente igual, até mais forte que no Ocidente. Então, sempre funciona. Cultura tem uma parte que tem que ser respeitada, mas nós como pessoas, somos todos iguais.

Eu estava a lembrar-me, a propósito até da sua ascensão, fez o caminho todo na vertical e eu lembrei-me, entretanto, de uma cultura muito diferente, da Goldman Sachs, banca de investimento, em que o Lloyd Blankfein começou debaixo a entregar o correio e ascendeu a CEO. E estamos a falar de uma ascensão também a montanha toda, mas numa cultura que é uma cultura muito diferente. É muito focada nos resultados, muita responsabilidade às pessoas, mas eu diria que não é a cultura mais abraçada ou mais abraçável de todas.

Jorge, claro, como eu disse, na nossa empresa, o como às vezes é mais importante do que o quê. Mas claro, a gente tem que também ter performance. Eu acredito que performance tem algumas regrinhas que a gente é muito ruim em empresas em executar. Uma a gente fala o seguinte: "Você vai ser o diretor comercial. Boa sorte". Só que assim, o que exatamente se espera de você? Aí a palavra exatamente é importante. Nós temos, como empresa, que ser mais explícitos. Você, nesse momento, nessa cadeira, a gente quer mais volume ou quer mais margem, ou quer retenção de cliente, você tem que ser mais preciso no que você quer. O segundo passo é como é que você remunera essa pessoa. Se eu peço para a pessoa para ir para a direita e pago ela para ir para esquerda, eu vou ter uma confusão. Então, se eu quero que você faça, por exemplo, margem, vamos botar um KPI de margem, eu vou te remunerar o teu bônus por isso. Terceira etapa, como é que você tem feedback, se você está indo bem ou ruim? Vai ter um relatório, vamos conversar uma vez a cada dois meses. Se você fizer esses três passos melhor, e claro, preparar a pessoa para aquela função, normalmente a performance aumenta. O problema é que as empresas não são claras no que são esperado, não alinham os KPIs com a remuneração e não têm o sistema de feedback.

Mas aí também depende muito, não só da indústria, da empresa e do estádio em que a empresa está, porque, por exemplo, se for uma empresa que esteja numa fase de expansão, se calhar, uma das coisas que devemos fazer é não podemos ser demasiadamente explícitos, porque não conseguimos antever o futuro e queremos uma pessoa que seja capaz de ler o terreno e ir fazendo experimentação.

Você pode ser explícito nisso. Eu vou ser explícito, o que eu quero que você faça é uma fase de exploração, vamos crescer o mercado e eu vou medir a tua performance, como de exploração você conseguiu fazer. O que eu quero dizer é que, no fundo, as pessoas ficam ansiosas na vida. Se você pensar na nossa vida, você fica estressado, ansioso, quando você não tem claridade do que está acontecendo Se você for o mais claro possível com as pessoas perto de você, você diminui a ansiedade, esse estresse, e as pessoas naturalmente ficam mais criativas também.

É verdade, Ricardo, mas eu aqui vou pensar também em quem nos está a ouvir e no reverso da medalha, porque todas as escolhas têm sempre o reverso da medalha. E muitas vezes, o reverso da medalha de dar clareza às pessoas, de dar uma descrição mais eficaz, é que as pessoas habituam-se mais a isso e não se capacitam tão cedo para lidar com a incerteza, com a iniciativa ou com a criatividade. Isto é uma das coisas que também estão documentadas. Portanto, só para deixar aqui, não tanto para si, obviamente, que o seu negócio é diferente, mas para quem nos ouve esta ponto de vista.

Não, mas é um ponto muito bom, Jorge, porque tudo na vida é um balanço. Todo extremo é ruim. Então se você fechar demais, o que a gente está chamando de claridade, você limita as pessoas, se deixar muito aberto, também não funciona.

Era o exemplo que dava há pouco. Se tem uma política demasiadamente apertada, as pessoas morrem estranguladas. Se tem uma política suficientemente aberta, as pessoas morrem por sangramento.

Por sangramento. E aí, esse balanço, muita gente pergunta hoje qual é a grande competência de uma empresa no mundo que a gente vive hoje. Para mim, é resiliência, porque o mundo hoje, as pessoas falam: "Estamos em crise". Como é que você define crise? O mundo vive em mudança o tempo todo. Então empresas, que na verdade são as pessoas, nós, temos que ser mais resilientes. Como é que você se adapta, como é que você aprende mais. A gente busca nos nossos programas de talento, por que a gente muda pessoas de um país para outro, de um negócio para outro? Para que as pessoas aprendam a aprender. O que a gente quer, na verdade, são pessoas que tenham cabeça aberta, saibam fazer as perguntas certas, saibam entender o que está acontecendo e se adaptem àquilo.

Ricardo, uma vez cruzei-me com um participante de um programa da SHV. Era uma rapariga nova, estava muito assustada porque tinham decidido colocá-la no Brasil para fazer a gestão de uma loja e ela não sabia falar português. De onde é que vêm estas ideias de desafiar as pessoas a este ponto? Imaginem gerir uma loja, num país que não conhecem e não saber falar a língua.

É como a gente fala, às vezes jogar a pessoa na piscina e ver se nada.

Só uma pergunta anterior. Foi só um daqueles testes para ver como a pessoa reagia, porque nunca pensaram em implementar isso. Imagino que não aconteceu mesmo, não é?

Não, a gente tem os testes e faz tudo isso. Só que a gente gosta desse conceito de botar pessoas em situações diferentes.

Extremas de desconforto.

Não necessariamente extremas, mas de desconforto para ver o que eu disse, como é que você aprende a aprender. Eu mudei várias vezes, recebi uma ligação, diziam: "Olha, daqui a três meses você está em tal lugar, vai ter uma pessoa te esperando". Esse foi o briefing. Aí você tem que ir lá, aprender, conhecer as pessoas e se adaptar.

E é por design, não é por falta de preparação.

É por design. E tem gente que você vê que se adapta melhor e tem gente que não se adapta de maneira nenhuma. E aí, é justo ou injusto, a gente busca, de novo, pessoas que aprendem a aprender, que esse é o mundo que a gente vive hoje. E uma empresa muito diversa. Essa eu acho que é a diferença, nós somos uma empresa muito diversa. Você sentar numa mesa de reunião, começar a falar de uma botija de gás, depois de uma grua, depois de como é que se alimenta uma vaca, depois como é que eu compro ou vendo uma empresa. Não é sobre o conhecimento profundo do negócio, mas é sobre a capacidade de você entender o que é relevante.

Não pode ser, não é? Quanto mais sobe na organização, mais panorâmica tem de ser a visão e mais estratégica, muito menos operacional ao pormenor.

Eu acho que, de novo, Jorge, esse é o grande tema, é encontrar esse ponto no meio. Se eu estou numa reunião só no alto nível e não entendo do detalhe, eu não agrego muito à discussão. Se eu estou só no detalhe, eu perco a visão do todo. Então você tem que encontrar. Por isso que a gente viaja muito, conversa bastante, para ter uma reunião mais funcional. Mas não é fácil. E você tem que investir muito tempo com as pessoas. Dois, eu acho que quanto mais você sobe, mais a tua função é ser psicólogo ou Recursos Humanos do que qualquer outra coisa, porque são sobre pessoas. Como que você motiva, ouve, aprende a ouvir, gerencia conflitos, faz equipes funcionarem.

Eu queria fazer uma pergunta muito...

Sim, claro.

Então avança com a pergunta, Jorge. E a pergunta era esta, Ricardo, há pouco falou da importância de fazer as perguntas e, portanto, nós aqui no programa também já falamos de uma das formas de liderar, que é o líder como coach, portanto, utiliza a pergunta como um meio de gerar insights e de pôr a pessoa a pensar. E aqui também, agora nesta sua imagem do líder como psicólogo, também é muito isso, não é?

Jorge, eu acho que especialmente quando você vai subindo na empresa, o meu maior aprendizado como líder, maior aprendizado, maior erro que eu tive, foi a maior falha da minha vida. Foi quando eu fui ser CEO do Macro, que foi a primeira vez que eu fui ser CEO de outros CEOs. Era um negócio novo para mim. Eu cheguei, primeira coisa que eu fiz, eu fui trabalhar na loja. Eu não quis aprender por PowerPoint, fui trabalhar na loja, trabalhei lá por um mês. Depois entrevistei mais de 100 pessoas em todos os níveis, todos os departamentos, e tinha uma visão clara do que eu acho que tinha que fazer. Chamei os CEOs dos cinco países e fiz uma apresentação para eles. Falei: "Olha, o que eu aprendi foi isso, eu acho que a gente tem que fazer A, B, C, D, E. O que vocês acham?" O que você acha que aconteceu? CEOs com 30, 40 anos de negócio, mais velhos do que eu, olharam para mim e pensaram: " Esse cara novo chegou aqui, não sabe nada do negócio, está vindo falar para mim o que a gente tem que fazer?" Bati com a cara na parede. O que eu aprendi ali? Poxa, o meu approach foi errado. O que eu tinha que fazer é chamar eles e falar assim: "Gente, esse tema aqui, como é que você vê isso aqui?" Ou entre as opções A, B e C, qual opção que você acha que é melhor? Fazer mais perguntas relacionadas ao que eu tinha aprendido e fazer um debate com eles.

A questão não foi tanto não ter feito o exercício. O exercício que fez a terreno foi importante, mas depois na forma como apresentou os resultados desse exercício, devia ser de envolvê-los.

Exato. E aí foi que eu aprendi, Milton, que é o que eu uso até hoje na posição que eu tenho, você lidera muito melhor fazendo uma boa pergunta do que dizendo para as pessoas o que fazer. Se você tiver que falar para um CEO o que ele tem que fazer, ele vai falar: "Puxa, olha aqui, você senta aqui na minha cadeira e faz você". Eu acho que o líder, no final, Jorge, voltando à tua pergunta, e a gente fala isso muito para o middle management Basicamente, todo mundo tem um chefe na vida, seja lá que chefe for. Para que você precisa de um chefe? Você precisa de um chefe para três coisas: uma, tomar a decisão que você não pode tomar sozinho; dois, te dar um recurso que você não consegue conseguir sozinho; e três, ser um bom sounding board, uma pessoa que esteja ali, converse com você, te ouve, te põe a mão, sente se você está mais feliz ou menos. Agora, se você é um chefe que não toma decisão, você é um chefe que não dá recurso para os outros e não toma tempo genuinamente para estar com as pessoas, o que você está fazendo? Esse é o chefe que todo mundo fala no cafezinho: "pô, esse cara não me ajuda"

Ou seja, o chefe que não serve para mandar, é isso?

Mas é isso. A gente cresceu, na idade que eu tenho pelo menos, com essa imagem que o chefe bom é o chefe forte, que vem, dá dois ou três gritos e desaparece. Isso é fácil, qualquer um pode fazer isso, você não precisa debater. O chefe que você tem tempo, debate, ouve, conversa, reflete. Isso sim precisa de-

E como é que o Ricardo organiza o seu tempo para conseguir preencher todos esses pontos?

Ricardo, a resposta é: eu nunca planejo nada, porque eu gosto do que eu faço. Como eu disse, eu gosto e eu aprendo. Enquanto eu tenho essa sensação, eu vou em frente. Sempre trabalhei muitas horas, mas nunca achei isso como uma coisa ruim. Nunca me incomodei com isso. E sempre quando eu estou com as pessoas. Você quer me matar, me coloca numa reunião olhando documento. Quer me ver feliz, me deixa estar com as pessoas, andando pela empresa, fazendo essa gestão no dia a dia, em cada conversa. E a gestão de tempo que eu tenho é garantir que cada vez que eu viajo, eu tenho pelo menos 70, 80% do meu tempo para fazer isso.

Mas essa é uma questão importante que eu ouço muitas pessoas queixarem, sobretudo na gestão intermédia, de que não têm esse tempo para falar com as pessoas. Porque há muito trabalho para fazer, fogos para apagar, documentos para preparar e que não encontram tempo para estar com as pessoas. Isso é uma questão, eu às vezes provoco um pouco, até que ponto é que isso é imposto pela organização ou é a indisciplina do vosso lado não criarem e protegerem esse tempo para estar com as pessoas?

Milton, isto é uma ótima pergunta. Eu até pegava nessa pergunta e perguntar como é que foi o percurso do próprio Ricardo. Se ao longo de todo o caminho que fez, se sempre teve o cuidado e pôde ter esse cuidado de dedicar tempo às pessoas.

Jorge e Milton. Claro que quando você está numa função mais operacional, você tem menos tempo, mas eu sempre acreditei que a empresa são as pessoas. Quando eu tinha uma equipe de duas pessoas, eu também dava atenção para elas, independente do trabalho que eu fazia. Sempre gostei. A tua pergunta foi mais como...?

A questão que eu coloco é até que ponto é que esta queixa frequente que eu ouço-

Desculpe, me lembrei. Eu tenho uma coisa que as pessoas não gostam quando eu falo isso, Milton. Quando eu estou tentando falar, por exemplo, com o Milton: "poxa, Milton, vamos ter um tempo para a gente." "Ah, eu estou ocupado." Eu falo: "Desculpe, você não está ocupado, você não está interessado." É diferente. Se você está interessado, você sempre vai achar um tempo. Eu digo para ele o seguinte: eu desafio qualquer pessoa no mundo, nós somos uma empresa grande, desafio qualquer pessoa no mundo. Se você me mandar um WhatsApp pedindo para falar comigo, no máximo, em 24 horas, a gente vai ter momento para conversar. Ou vai ser às 7h30 da manhã ou vai ser às 20h00, não importa, porque para mim, ter esse tempo para a pessoa vale muito. Eu estava falando com o Milton, eu estou chegando perto do final da minha carreira. E todas as pessoas no mundo inteiro, sem exceção, que me conhecem há mais de 30 anos, quando elas me mandam mensagem, ninguém me manda mensagem dizendo: "puxa, Ricardo, aquela decisão que você tomou foi muito boa", ou "aquele projeto que você fez foi excelente". As pessoas só lembram de momentos pessoais que você teve com eles. "Puxa, aquele dia eu não estava me sentindo bem, você botou a mão, você me ajudou." Ou "aquela viagem que a gente teve, a gente conversou sobre o futuro." Ou "você sempre lembra da minha filha que estava doente." As pessoas lembram do lado humano, o resto não importa.

E o resto não importa mesmo.

Não importa. Sabe por quê? Eu acredito, Ricardo, se você faz isso bem com as pessoas dentro da empresa, o resultado vai vir. Com certeza.

Ricardo, mas a pergunta do Ricardo também é importante, porque imagino eu que tenha tido também, para além de, obviamente, todo o mérito de estar integrado numa organização que valoriza essa abordagem. Isso é fundamental, não é?

Mas por isso que eu estou lá há 36 anos, senão não estava.

Com certeza. O outro lado é, se todos só se dedicarem a serem psicólogos, há demasiados, como dizia o outro: "Too many chiefs, not enough Indians". Bem, eu vou ter que tirar isto, que isto agora é muito louco, já não se pode dizer estas coisas.

Não, acho que ainda pode. Estamos em podcast, pode dizer.

Mas se todas as pessoas, vou levar isto a um extremo, dedicarem 70, 80% do tempo às pessoas e preocupações. Tem que haver aqui uma complementaridade de talentos, não é?

Você lembra o que eu te falei? Eu comecei engarrafando botijão de gás. Eu trabalhei muito, engarrei botijão de gás, eu organizei caminhão, fazia atendimento a cliente. Então claro que tem um trabalho que tem que ser feito. O que a gente está falando aqui, quando a gente diz de liderança, é a parte mais você como líder, você gestão de pessoas. Mas claro, o trabalho tem que ser feito e você precisa de todas as competências possíveis. Eu digo mais na função que eu tenho hoje, que é uma função onde você gerencia outros boards, outros CEOs, que aí você acaba nessa função muito mais do psicólogo. Agora, de novo, parece um pouco cheesy, como se diz, mas eu vou morrer dizendo que a empresa não existe. Mesmo quando você tem um grupo pequeno de pessoas, a maneira que você se relaciona, que você conversa, a empresa são as conversas que a gente tem. Se eu chego de manhã com a cara amarrada, mais negativo, chutando o balde, eu começo a fazer cultura naquele momento. Então todas essas interações para mim são fundamentais.

Há uma imagem, eu não sei quem é que deu esta imagem, mas acho que é uma imagem poderosa. A empresa não é o organograma, aquelas caixas com setas. A empresa é o espaço em branco

Com certeza. Eu aprendi isso na China, quando eu virei o CEO lá, eu não conseguia falar em chinês exatamente, e eu perguntava pro meu braço direito: "Vem cá, as pessoas estão gostando da minha liderança?". Ele falava: "A gente não sabe, a gente está esperando, estamos observando ainda". Por que ele falou isso? Liderança, na China, o grande líder não é quem tem as estrelas só, não, é quem tem uma boa figura de ser uma pessoa que lidera, que tem uma visão de futuro, que é bom com as pessoas, isso tem muito valor, você ser, entre aspas, a figura paterna pra todo mundo. Então a liderança é muitas outras coisas que não é a tua função.

Mas essa é uma das diferenças também sobre as quais tu perguntavas há pouco, não é, Ricardo? É esta distância, fala-se muito nesta interculturalidade, da power distance, da distância ao poder. Na China, imagino que seja também maior, daí o aspirarem a ver na liderança uma figura com esta autoridade.

Exato, que seja mais próxima.

Mas ao mesmo tempo com esta visão e com este designar o caminho.

É um balanço. A tua pergunta, sou psicólogo. É um balanço, você tem que ser uma pessoa que tem a visão, que seja um bom líder de pra onde nós estamos indo, mas o como que nós vamos, a gente vai todo mundo junto.

Era minha história, mas no caso concreto da China, se não há uma maior valorização comparativamente a países mais ocidentais, do líder que determina o caminho, que demonstra esta autoridade.

Eu acho que o mundo, por incrível que pareça, o mundo asiático, a China, é muito parecido com o mundo latino, é mais hierarquizado. Então você olha, você espera que a liderança seja o visionário.

É exatamente isso.

Quando você vai pra uma Europa do Norte, que é mais comunal, tem o bom e tem o ruim. Conversa, ninguém decide nada. Então é um modelo que é muito bom quando está tudo bem. Esse é o modelo que não funciona tão bem quando você está em crise. Se a tua casa está pegando fogo, a gente não pode ficar discutindo aqui durante três dias que quarto você vai apagar primeiro, que quando você decidiu, acabou a casa toda. Então, de novo, é um balanço. Você tem que saber também adaptar a tua governança.

Ricardo, com base na sua experiência, e já aqui falamos disso algumas vezes também, quanta solidão há na liderança? Que o Ricardo é uma pessoa que conversa e que quer estar com as pessoas, mas a liderança é um local de solidão ou não?

Quando eu virei pela primeira vez o número um, vamos dizer assim, esse foi o grande aprendizado. É uma posição muito isolada.

Solitária.

Solitária. Por isso que você tem que voltar muito pra você mesmo. Quem eu sou, quais são as coisas que eu realmente acredito, não se perder por causa da tua posição, não se perder porque as pessoas estão olhando pra você de outra maneira. E ali que é em prática, Ricardo, a gente diz na nossa empresa, you lead by your example, você lidera pelo teu exemplo. Você como número um, as pessoas não estão tão preocupadas com o que você está falando, é o que você faz. É como quem tem filho sabe. Se eu estou fumando e falo pra minhas filhas: "Olha, fumar é ruim pra você", e estou fumando, não tem valor nenhum. Até a hora que eu paro de fumar, ela vê que eu parei de fumar, eu digo: "Olha, nem começa, porque isso aqui está me matando, para". Então é uma posição muito isolada, você não pode conversar tudo com a tua equipe, você não pode falar tudo com teu chefe, nem tente falar em casa sobre teus problemas, que você está com outro problema. Então por isso que é bom ter alguém que você confie. Pode ser um amigo, um coach, alguém que você possa conversar e ser um bom sounding board pra você. Não é fácil.

Ricardo, disse há bocadinho que estava em uma fase de transição na sua carreira a acabar aquilo que tem sido o seu trajeto profissional. Tem algum receio dessa nova fase? Uma pessoa muito atá às pessoas na organização, 36 anos na mesma casa.

Eu tenho algumas preocupações. Uma, eu tenho que aprender o dolce far niente, que é o conceito italiano de ter prazer de não estar fazendo nada. Eu sou uma pessoa que estou sempre muito ativa. Tenho um nível de energia muito alto, então eu não ter o sentimento de culpa de estar duas horas ali no guincho só vendo o mar e ficar tranquilo. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que aprender.

Tem o paddle e o tênis, não é?

É, exato. Eu tenho que aprender.

Mas o voleibol de praia.

Voleibol eu não posso mais jogar. Eu tenho meus joelhos, ombro, tudo arrebentado. A segunda coisa, eu vou sentir muita saudade das pessoas. Por isso que eu estou buscando alguma coisa, seja dar aula ou ser um supervisory board, um advisory board, alguma coisa que eu possa estar com pessoas e que a gente tenha uma troca legal. Meu ego está sob controle, então eu não preciso estar num lugar só pra dizer que eu tenho a posição. Eu quero fazer alguma coisa, por menor que seja ou por menos tempo que seja, mas que eu possa receber e dar alguma coisa pras pessoas também. Não quero trabalhar 10 horas por dia, mas algumas horas por semana eu gostaria de me manter ativo.

Mas sente que é importante saber sair é uma arte. Mas deve ser muito difícil perceber.

Olha, é difícil.

Quando ainda tem tanta energia, tanta coisa pra dar.

Mas olha, a gente na nossa empresa, como o Milton estava falando sobre sucessão, a gente planeja sucessão com longo prazo. A gente realmente tem uma visão de 10, 15, 20 anos, e uma boa sucessão começa, a tua pergunta é muito boa, nós como líderes, saber que chega um momento que já acabou. E você tem que ficar feliz e a tua satisfação, você não tem que estar triste que você está indo embora, você tem que estar feliz que está trazendo alguém pra tua posição, que você preparou pra isso, e que isso dá continuidade na empresa. Tem o lado emocional que você tem que se realizar que você parou. Só que eu tenho um amigo que fala pra mim, Ricardo: "Eu não digo que eu estou parando, eu digo que eu estou começando coisas novas". Parece besteira, mas é um mindset. Então o que eu estou buscando fazer é começar coisas novas. Eu estou aqui hoje com vocês, vou voltar pra casa superfeliz, vou ter um montão de história pra contar hoje sobre esse momento. Já tenho a foto de nós aqui, que eu vou embora melhor do que eu cheguei. Fiz uma coisa nova, legal pra mim, e é isso.

Temos de ir às nossas perguntas fixas, temos quatro perguntas fixas. Eu penso que uma delas o Ricardo já Já aflorou. Nós perguntamos sempre a todos os convidados qual foi o pior momento da carreira, qual foi aquele momento que te tirou o sono?

Eu acho que esse momento que eu contei quando eu comecei a gerenciar os CEOs, que eu trabalhei tão duro, achei que eu estava fazendo a coisa tão corretamente, com minha vontade realmente de ajudar. Eu sempre tentei ser um serving líder, não é sobre mim, mas é sobre o sucesso de todo mundo. E ali eu fiquei muito frustrado. Falei: "Puxa, bati com a cabeça na parede". Mas o bom dentro do ruim é que eu aprendi disso, e foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Acho que vocês estavam comentando antes, a melhor maneira de você aprender é errando. Você tem que errar muito. Se você não errar na tua vida, você não aprendeu o suficiente. Então foi um momento difícil, mas valeu para mim.

E qual foi o melhor?

Eu acho que o melhor foi minha primeira expatriação, porque foi esse mundo novo que se abriu para mim e que foi uma combinação de coisas. Eu fui para um lugar fantástico.

Foi para onde?

Eu fui para Barcelona, minha família era uma família jovem e eu fui ser o número um pela primeira vez. Eu pude aprender o bom, o ruim e o feio disso, como é que isso funciona.

Que idade tinha, Ricardo?

Eu tinha 34 anos. E foi engraçado, Jorge, eu saí da maior empresa do grupo para a menor. E os meus amigos falavam: "Poxa, o que você vai vender lá o ano todo, a gente vende aqui em duas horas". Todo mundo olhava para mim. E no final, exatamente por não ter ego e eu ir atrás de aprendizado, foi o lugar onde eu mais aprendi. Porque numa empresa pequena, você tem que fazer de tudo.

Claro. E também não foi inocente essa escolha, não é? Quem fez essa escolha para si, não a fez de forma inocente, obviamente.

Com certeza. E ali eu tinha que aprender de tudo, então foi uma experiência fantástica. Passei por tudo de cultura, de estratégia, de organização, de governança, de implantar sistema de informação. Então eu saí de lá com uma bagagem bastante grande e deixei parte do meu coração lá, com certeza.

E quando é que percebeu, houve algum momento na sua vida e na sua carreira, aquele primeiro momento em que percebeu: "Eu é que sou o líder. Afinal, quem manda sou eu."?

Eu acho que em todas as etapas, especialmente quando eu comecei a ser expatriado, cada lugar que eu fui era um desafio diferente. Um era crescer uma empresa, como fazer explorar mercados novos. Aí eu fui da maior para a menor, e da menor eu fui para a mais velha, a mais antiga, que era uma empresa que não tinha energia, que achava que tudo já estava bom. Então como trazer essa energia de volta, redefinir o que é bom, que a gente achava que era bom e não era. Depois eu vim para a China, que era um desafio mais estratégico. A gente estava lá há muitos anos, não fazia dinheiro, como reposicionar a empresa. Então eu acho que o meu aprendizado é que a minha atitude, eu, o que eu estava fazendo naquele momento com as pessoas perto de mim, fez um impacto. Eu sempre digo para os jovens, Ricardo, se você quer definir a tua responsabilidade, pega um papel em branco e escreve o seguinte. Tem que ser um papel em branco. Escreve o seguinte: quais são as coisas que se eu não começar pessoalmente, nunca vão acontecer. Essa é a tua responsabilidade. O resto você pode delegar e apoiar para as pessoas, mas essas são as coisas que você tem que fazer. Pode ser de pessoas, pode ser de estratégia, pode ser do que for.

O Ricardo tem muita energia e gosta muito do que faz, já o disse aqui, mas nós temos também sempre esta pergunta, porque o Ricardo também gosta de cozinhar, gosta de estar com os amigos, gosta de tênis, gosta de paddle. Alguma vez deu uma desculpa esfarrapada para não ir trabalhar?

Olha, eu não sei se eu digo isso felizmente ou infelizmente, eu nunca faltei um dia de trabalho. E porque eu sempre tive um compromisso enorme com o que eu fazia. Como eu disse antes, eu fui uma pessoa que eu fui pobre quando eu era jovem, então eu sempre dei muito valor ao trabalho, ao teu compromisso como pessoa. O que meus pais me deram foram valores, a única coisa que eles puderam me dar. Então meu compromisso sempre foi muito grande e eu nunca deixei de vir ou não dei nenhuma desculpa esfarrapada para nada.

Mas nunca para?

Olha, eu estou tendo que aprender.

Acha que posso dizer.

Errando, está aprendendo errando, ou seja, continuando a trabalhar.

Não, mas eu acredito que o que me dá energia é o que a gente está fazendo. Estar aqui com pessoas, seja o tema que for, a conversa que for, todo mundo tem uma história para contar. E isso eu também aprendi na China, a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir mais ainda, então não me incomoda para nada, não.

Ricardo, muito obrigado.

Obrigado vocês, muito legal.

Milton Sosa e Jorge Medeiros, até para a semana. Cá estaremos para o Querido Líder. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Estaremos de regresso para a semana.