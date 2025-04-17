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Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, Milton Sousa e Jorge Medeiros. É nosso convidado Pedro Santa Clara, fiscalista, professor catedrático, criador da Escola de Programação 42 e da TUMO, em Coimbra. É membro e fundador do Mais Liberdade. Também tem no currículo uma empresa de gestão de ativos. Gosta de se apresentar como empreendedor social e liderou o processo de construção do campus da Nova SBE em Carcavelos. E sobre este ponto, Pedro, bem-vindo. Como é que conseguiu arranjar 54 milhões para fazer o campus?

Boa pergunta. Acho que com 98% de transpiração e 2% de inspiração, batemos a muitas portas. Acho que no fim do projeto fizemos as contas e tivemos uma taxa de sucesso de 8%, o que não é mau.

Oito?

Sim, acho que falei com 600 empresas para que 50 tivessem participado na campanha. Portanto, há uma parte muito grande.

Esse é um dado muito curioso, portanto, só 8%.

Só 8%.

Portanto, foi preciso ouvir muitos nãos.

Nãos. Sim. A minha resiliência aumentou brutalmente com o processo. Obviamente, acho que há dois aspetos que são fundamentais. O primeiro é ser um bom projeto, é ser um projeto que fazia sentido na altura, que era ambicioso. Quando começamos o projeto da Nova, em 2012, Portugal estava numa depressão profunda. Isto foi nos anos da vinda da Troika, foi a quase bancarrota do país, e de certa maneira, acho que beneficiamos de ser um projeto ambicioso numa altura em que toda a gente estava simplesmente a pensar em enterrar a cabeça na areia. E um projeto bem feito, que tirava partido da oportunidade que se nos deprava. O segundo aspecto, também me parece muito relevante, é a credibilidade da equipa que estava a fazer o projeto. E aí tive a sorte de conseguir juntar uma equipa extraordinária, muito jovem, muito capaz, muito comprometida e capaz de levar a cabo tudo aquilo que íamos prometendo. Portanto, acho que há sempre estes vários aspetos para conseguir financiar um projeto dessa ordem.

Mas com esses nãos todos que ouviu, não há ali um momento em que se vai abaixo e diz: "Isto se calhar não vai dar".

Isso se calhar é uma das minhas características. Eu devo ser bastante irrefletido, porque não sou muito dado a esse tipo de dúvidas existenciais.

Está de calma.

Exatamente. Pelo contrário, houve uma frase que eu repeti milhares de vezes com a minha equipa, que é uma frase do John Lennon, que eu adoro, que é: "It's okay in the end, if it's not okay, it's not the end." Que é uma falácia lógica, obviamente, mas que até agora tem sido sempre verdade e, portanto, eu vou tomar como verdadeira. Claro que houve imensos momentos em que achámos que estava tudo posto em causa, que havia um problema impossível de ultrapassar, mas a verdade é que não. E portanto, uma pessoa às tantas habitua-se a ir dormir com questões em aberto. Talvez tenha sido isso que me custou mais. Acho que, a princípio, quando se está a fazer estas coisas, leva a ansiedade para a cama.

Noites mal dormidas.

Mas às tantas tem que aprender. Hoje não fica tudo resolvido, pode ser que amanhã.

Pedro, mas aqui do ponto de vista de liderança, isso se calho estou a perceber, naturalmente, a questão é: na sua equipa, era uma equipa essencialmente jovem. Pergunto: como é que consegue passar a esta equipa jovem, que se calhar não tem ainda ou não desenvolveu essa consciencialização de que o não é mais provável, como é que os mantém ou os manteve motivados a bater a mais portas, a continuar a seguir o caminho no dia a dia? Porque isto foi uma maratona. Em formato sprint, na verdade.

O projeto no total levou seis anos, portanto, foi mesmo uma maratona. Como é que isso se consegue? Eu não tenho ambição nenhuma a saber de liderança, de gestão de grandes organizações. Sou um acadêmico por treino. Até aos 40 anos, acho que nunca tive nem chefe, nem subordinado. O pouco que sei foi por experiência.

Que maravilha!

Exatamente. Eu acho que há vários aspetos importantes. O primeiro é um bocadinho a liderança por exemplo, isto é, sou dar o corpo ao manifesto e estamos nisto juntos e criar uma relação muito profunda dentro da equipa, em que as pessoas confiam cegamente umas nas outras e confiança é qualquer coisa a que eu dou muito valor e, ao mesmo tempo também, passar a convicção de que os insucessos são da minha responsabilidade, sou eu que tenho a cabeça no cepo e não as outras pessoas. E, portanto, eu acho que nunca foi muito complicado. Sinceramente, acho que andámos sempre em frente

Mas aí faço uma pergunta não ao Pedro, mas pegando na sua experiência e para quem nos ouve, pode ser um ponto importante que é: em momentos difíceis, é fácil ou pode ser fácil para um líder passar as frustrações para a equipe, de alguma forma apontando o dedo a falha da equipe. Não aconteceu consigo, pelo que eu percebo.

Nunca.

Ok. Era isso que eu queria salientar, porque é um ponto muito importante.

Isso eu acho que é fundamental. Essa ideia, se calhar um bocadinho batida, de que os sucessos são de todos, mas os insucessos são meus, não acho que haja a menor dúvida.

Na prática, pode ser um clichê. A questão é se a pessoa o vive na primeira pessoa e o faz viver na prática.

Isso para mim é tão fundamental que nem faz sentido. Eu muito mais do que liderança, que é uma palavra que, acá estávamos a falar, acho um bocadinho gasta.

É uma palavra que o encanita, não é?

Um bocadinho.

É uma palavra que eu gosto: encanitar.

Com o querido associado, parece ser pior.

Eu não vou pôr palavras na boca de outras pessoas, mas fui eu que sugeri, mas porque há associados aqui com bullshit.

Exato. Há um bocadinho. Todo o tema da liderança como objeto de estudo e de revistas de gestão e, sobretudo, como tema de cadeiras que são dadas na universidade, como se fosse uma coisa que se transmite assim por: "Assista a estas próximas 22 aulas, faz um exame e sais com um diploma de líder". Custa-me perceber. Acho que é algo muito difícil, é algo que se desenvolve com a experiência, com muitas coisas que correm bem e mal. Mas há alguns princípios que eu acho que são fundamentais, que são estes: de alguém que tem as ideias minimamente claras de para onde é que quer ir, de alguém que consegue criar uma relação empática com a sua equipa, em que há confiança, de facto, de coletivo. E eu admito que haja outros estilos de liderança igualmente eficazes, muito diferentes. Eu estou a falar um bocadinho daquela que eu experimento. De alguém que tem a responsabilidade em último lugar. Tudo isto acho que são elementos fundamentais de uma liderança capaz de passar por provações. Eu acredito que no curto prazo, seja possível ter uma liderança de command and control, de risco e de autocrática.

Não são mutuamente exclusivas.

Talvez. Na maratona, exatamente pegando nessa ideia de um projeto difícil, que dura muitos anos, com grande probabilidade de insucesso, acho que tem que haver mesmo este espírito de corpo, esta ideia de que "you have my back".

Eu tinha aqui uma questão, Pedro. Se calhar, eu concordo 100% com esta ideia que eu tento enfatizar muitas vezes, até na formação que às vezes damos. Uma coisa é aprender sobre liderança, outra coisa é aprender a liderar. Eu conheço muitas pessoas que sabem muito sobre liderança e que provavelmente são muito maus líderes e conheço excelentes líderes, se eu lhes perguntar: "Então, que teoria é que tu usas de liderança?", se calhar não conseguem nomear sequer uma. Portanto, isto é muito real. Os dois provavelmente estão correlacionados de alguma forma, quanto mais eu aprendo sobre liderança.

Deixa-me só recordar que estamos num podcast sobre liderança.

Exatamente. Mais eu poderei liderar melhor, mas isso não é necessariamente assim. Mas isto levanta uma questão, de certa forma, ainda por cima sendo um especialista em educação, de forma mais genérica, aqui queria aproveitar a opinião do Pedro sobre, tendo nós, a meu ver, uma certa crise de liderança, pelo menos ao nível daquilo que é a realidade internacional neste momento, como é que podemos então desenvolver líderes e em que altura que se calhar devíamos enfatizar isto mais, não do ponto de vista académico, mas do ponto de vista de desenvolver líderes. Como é que isto se pode fazer melhor?

Volto a dizer, eu sou economista, sou professor de Finanças, nunca fiz uma cadeira de liderança na minha vida, portanto, a minha opinião é altamente impreparada. Quer dizer, inevitavelmente, nós vamos todos tendo experiências de liderança ao longo da vida. Eu acho que é uma coisa muito mais experimental e mais até do que ensinar liderança, acho que é interessante criar uma experiência que leve as pessoas a desenvolver competências de liderança. E essa é muito a filosofia, por exemplo, da Escola 42. Mais do que estar a dar os conteúdos, dar as aulas e depois testar os alunos, nós preocupamo-nos em criar uma experiência de aprendizagem que os leva a desenvolver as competências que nos parecem relevantes. E isso parece-me possível fazer em liderança, e há em todo lado. Quer dizer, os miúdos fazerem desporto é uma experiência de liderança. Estarem nos escuteiros ou fazerem qualquer tipo de atividades leva-os a desenvolver competências de liderança. E infelizmente, se calhar, paramos demasiado cedo com essas experiências. A escola tradicional desenvolve muito pouco essas capacidades de liderança, a universidade em geral também.

Então é deixado ao acaso. Acontece, mas de forma...

Exatamente. Acho que, de certa maneira, a tropa era uma experiência de liderança transversal à sociedade e se calhar muito importante também por isso. Já não existe o serviço militar obrigatório e portanto acho que é exatamente como diz, é deixado ao acaso e há uns que têm a sorte de desenvolver as suas capacidades de liderança e outros não.

Vamos falar aqui um bocadinho da Escola de Programação 42. Que conceito é este, Pedro?

É uma escola de engenharia de software que existe hoje um pouco por todo o mundo. Em Portugal, tem dois campus, em Lisboa e Porto. Estamos a chegar agora aos mil alunos e, portanto, já é a maior escola de engenharia de software do país. Eu também estou convencido que é a melhor. Pelo menos até agora tem corrido excepcionalmente bem. É uma escola que é diferente em quase todas as dimensões. É uma escola que qualquer pessoa se pode candidatar, mas depois tem um processo de admissão duríssimo e muito seletivo, que passa por uma bateria de testes e depois pela piscina, que é um boot camp de 26 dias que seleciona os alunos. Acabamos com um grupo de alunos absolutamente extraordinário, mas também muito diferente do tradicional. Temos alunos dos 17 aos 63 anos, a idade média é 26 anos. Temos alunos que são profissionais, são economistas, advogados, engenheiros, arquitetos, médicos, mas temos outros que podem ser operários, carpinteiros, condutores de Uber, cozinheiros. E é uma escola em que não há aulas, mas em que se aprende através de uma sucessão de desafios, cabendo aos alunos, por si e uns com os outros, encontrarem a resposta para os desafios e no processo aprenderem tudo aquilo que é necessário para conseguir. Portanto, não só estão a ser treinados como resolvedores de problemas, como o próprio processo está a desenvolver essas competências de colaboração, de criatividade, de resiliência, de autoconfiança, de liderança, que depois fazem toda a diferença.

É tão diferente do habitual que lhe pergunto: não há depois aí um caos no meio disso tudo? Como é que isso tudo se organiza?

Tudo se organiza com um pouco de tecnologia. Há uma plataforma digital que de certa maneira gere este complexo jogo multiplayer que é a escola. A escola acontece no campus. Embora não haja aulas, os alunos estão fisicamente presentes na escola e isso é um elemento muito importante da colaboração, da socialização, da aprendizagem. Mas não, não é caos nenhum. Agora, tem um elemento talvez mais fundamental de todos, o mais difícil de todos, é que é uma escola em que a agência está do lado do aluno, em que a iniciativa e a responsabilidade são do aluno, em que não há aquela figura tutelar do professor a mandar fazer isto ou aquilo. Não, os alunos sabem bem o que têm de fazer, mas depende deles. Este salto é talvez o mais fundamental para a aprendizagem. Muda, estou convencidíssimo, os próprios circuitos neurológicos envolvidos na aprendizagem, porque quando eu estou a aprender aquilo que depende de mim, da minha escolha, do meu esforço e conheço exatamente os payoffs relevantes, é muito diferente de cumprir ordens ou de marrar para um exame.

Aqui queria dar duas notas que acho que são muito importantes em linha do que temos vindo a falar. Um é esta ideia de que uma organização que dá esta autonomia é uma organização que pode degenerar em caos. E uma coisa que eu constatei, que eu gostei, por acaso, eu falo com algum conhecimento de causa, porque meu filho mais velho está a fazer o equivalente à 42 em Amesterdão, e uma das coisas que me surpreendeu logo desde o início é que havia, neste aparente caos, uma disciplina grande do processo. A forma como eles se avaliam e se apoiam mutuamente não é deixada ao acaso.

Não é anárquico.

Não é anárquico, não é assim: "Agora amanha-te". Há autonomia, responsabilização, mas depois há processos e formas de garantir.

A experiência é brutalmente estruturada.

Certamente, exatamente, é isso.

Tem tudo menos caos.

E estes dois fatores de liberdade e estruturação existem simultaneamente.

Pedro, mas lançando aqui uma provocação, e atenção, não conheço obviamente por dentro, mas a ideia é esta: é uma escola técnica, não é? E, portanto, a primeira pergunta é, e já percebi que há uma variedade, é muito eclética na escolha dos alunos. A questão é: é-lhes dada tanta autonomia, eles gerem-se a si próprios, e há uma coisa que se fala muito, que é a autoliderança, que, na verdade, enfim, não estamos a falar bem de liderança. Pergunta concreta: eles quando saem dali, qual é o grau de preparação que têm para eventualmente terem de lidar com chefias, não terem tanta autonomia como tiveram no processo de aprendizagem? Portanto, do ponto de vista comportamental, alguma coisa que possa ser feita para os capacitar para uma realidade diferente daquela que eles viveram tão intensamente?

A nossa experiência é que sim. A escola começou há quatro anos. Até agora temos 100% de emprego, temos salários mais elevados à saída da escola. Temos um feedback dos empregadores que é muito positivo, justamente porque aquilo que nos dizem é que os alunos têm essa autonomia, essa iniciativa, são capazes de receber um desafio e dizer: "Eu não sei fazer, mas vou procurar, vou pedir ajuda, vou tentar e se falhar, tento outra vez até conseguir". E isso é muitíssimo valorizado pelas empresas. E temos visto os nossos alunos a trabalharem em todo o tipo, desde consultoras, empresas tecnológicas, empresas tradicionais, industriais, de serviços, enfim, em todas as áreas. E a história, até agora, pelo menos, tem sido de grande sucesso. Nem tudo é nosso mérito. Em parte, tem a ver com o fato de começarmos com uma matéria-prima de altíssima qualidade. Nós tivemos mais de 60 mil candidatos, dos quais selecionamos estes mil alunos. Portanto, de certa maneira, estamos a escolher os melhores dos melhores e depois dar-lhes uma formação que os capacita ainda mais. E, portanto, não vejo esse problema. Houve aqui um comentário que fez de: "Isso é uma escola técnica?" Não.

Ainda bem.

Não, o que eu queria só dizer é: este modelo de aprendizagem, eu estou convencidíssimo, é utilizável em qualquer área.

É isso que eu ia perguntar. É transponível para outras áreas?

É que há uma dificuldade que todos temos, que é passarmos tantos milhares de horas sentados em salas de aula, que temos dificuldade em perceber que a aprendizagem possa ser diferente de assistir a uma cadeira, tirar apontamentos e fazer um exame no fim. Esse modelo clássico, de certa maneira, é um acidente histórico. Durante séculos, era a única forma que existia para transmitir conhecimento de alguns para outros. Não tem nada de especialmente bondoso na forma. E, na verdade, temos inúmeros estudos em pedagogia que mostram que é muito ineficaz. Estávamos há bocado a falar de comunicação e das dificuldades, às vezes, de retenção ou de compreensão. Em pedagogia, é frequente avaliar-se que a taxa de retenção de conhecimento do mal é da ordem dos 5% a 10%. Há poucas tarefas humanas mais ineficazes do que essa.

Até que ponto é que isso não é também aplicável a outros domínios e é uma limitação intrínseca da nossa capacidade de manter a atenção durante muito tempo?

Claro.

Seja numa sala de aula ou não.

O meu único ponto é que hoje conseguimos usar a tecnologia para fazer escalar modelos mais eficazes de aprendizagem. Estes modelos de que eu estou a falar não são novos. Estamos a falar de modelos que têm mais de 100 anos. Se pensarmos no Jean Piaget ou na Maria Montessori, enfim, todos os pioneiros das diferentes escolas de aprendizagem têm todos a ver com esta experiência. Simplesmente, até agora, saía cara. As escolas Montessori são muitíssimo boas em todo o mundo, mas são caras e passam por um professor muito treinado com grupo muito pequenino de alunos. Isso não escala. A grande inovação da Escola 42 é: será que conseguimos criar uma plataforma digital para gerir este processo em grande escala e de forma muito eficiente? E a resposta é sim.

Uma questão que eu tenho, aproveitando. Esta questão já deve ter ouvido várias vezes, sobretudo nos últimos dois anos. O impacto que a inteligência artificial pode ter ao nível daquilo que são oportunidades de emprego, e até aquilo que é a realidade da programação. Até que ponto é que isto é uma ameaça ou uma oportunidade para a 42 neste momento?

Primeiro, deixa só responder a uma pergunta relacionada, que é: a inteligência artificial vai ser um grande potenciador de novos modelos de aprendizagem. A inteligência artificial possibilita fazer em grande escala aquilo que é, de certa maneira, o "holy grail" da educação, que é a pessoa ter um tutor personalizado, que nos conhece profundamente, sabe as nossas forças e fraquezas, o que sabemos, o que não sabemos, e que pode ser programado para não dar respostas, mas apenas incentivar-nos a ir aprender, a desenvolver, a raciocinar sobre as coisas. A inteligência artificial vai afetar todas as atividades humanas. Cada um de nós aqui nesta sala, bem como dos médicos, dos arquitetos, dos advogados e todas as profissões que assentam no conhecimento vão ser completamente disruptivas pela inteligência artificial, e os programadores também. A forma como se programa hoje em dia não é igual ao que era há 10 anos. Quer dizer, programar hoje em dia é feito com um copiloto ao nosso lado. Eu estou a dizer copiloto, não é necessariamente o da Microsoft, mas enfim, com um assistente de inteligência artificial ao nosso lado, que vai acelerando o nosso processo de desenvolvimento de software. E isso está completamente embebido na forma como os nossos alunos aprendem a programar e programam.

Certo.

E isto será verdade em todas as profissões. E curiosamente, em muitas escolas não está a ser entendido ainda.

Vê isto como ameaça, não é?

Um dos nossos alunos é médico, é patologista e está na Escola 42 porque acha que depois de 10 anos a ser treinado para poder exercer a sua profissão, não teve sequer uma hora sobre inteligência artificial numa área, a patologia, em que ele está absolutamente convencido que no futuro não vão ser humanos a olhar pelo microscópio para um esfragaço de um tecido qualquer, mas sim uma ferramenta de inteligência artificial. E isto, embora ele tenha saído da escola agora, isto nunca lhe foi passado. E, portanto, ele está passado, porque sente que depois de um treino longuíssimo, que é o dos médicos, está obsoleto logo no início da sua profissão.

Aliás, Ricardo, e as pessoas?

Não, avançamos.

Esta ideia de usar checklists, por exemplo, já vem de há muitos anos nas emergências dos hospitais e comprovadamente, porque foi sujeita a um teste experimental e, portanto, foi comprovadamente a capacidade, a produtividade, a identificação das doenças e a triagem era muito mais acelerada, tanto que isso acabou por ser escalado. Ou seja, a inteligência artificial pode ser uma das formas de potenciar isto. A minha pergunta era: relativamente à curadoria dos conteúdos, se os alunos têm a total autonomia para ir à internet e ir buscar as fontes que querem, como é que do ponto de vista de supervisão, eu garanto que eles estão a conseguir separar o trigo do joio do ponto de vista científico?

Não garanto, não faço curadoria. Eles aprendem coletivamente quais são as boas fontes, porque eles têm que procurar o conhecimento para cumprir uma tarefa, para programar de acordo com o desafio que lhes foi lançado. Se usarem má informação, não vão conseguir o resultado pretendido. Não vão. E, na verdade, isso funciona maravilhosamente bem, porque rapidamente o coletivo dos alunos aprende quais são as boas fontes e descobrem que é muito útil, logo no princípio, fazermos o curso de computação do MIT, que está disponível à borla para toda a gente, e que é muito bem ensinado. E eu não forço isso, nem sequer sugiro isso, no entanto, toda gente o faz, porque rapidamente se percebe que é útil.

Que há ali um caminho.

E a outra grande vantagem também de não fazer esta curadoria da informação é que ser capaz de perceber quais são as boas fontes e as menos boas fontes, esse consumo crítico da informação é um dos skills mais fundamentais. É um skill fundamental que nós todos, como profissionais, temos que ser capazes de desenvolver.

Pedro Souto Claro, nós temos quatro perguntas fixas aqui no nosso "Querido Líder" para todos os convidados e eu queria fazer-lhe essas perguntas. E queria começar por lhe perguntar qual foi o pior dia ou pior momento da carreira. Já percebemos que dormiu aí umas noites mal dormidas na altura do campus, mas qual foi o pior momento da sua carreira? Gostaria de partilhar connosco.

O pior momento? Eu não sei. Eu acho que parte das minhas características de empreendedor é ser muito rápido a esquecer os insucessos.

Epa, como é que isso se faz? Então partilha lá.

Não, é ótimo. Sou muito rápido a passar à frente. E, na verdade, também, até agora não tem corrido assim muito mal. Houve obviamente momentos difíceis na minha carreira. Lembro-me de fazer o doutoramento. A meio do doutoramento, há uma fase que são os exames gerais, em que uma semana a ser examinado por todos os professores e sobre qualquer assunto da minha área, que é finanças. Foi duro, passou. Fazer a tese de doutoramento é difícil, passa. Escrever papers e publicá-los nos melhores jornais é muito duro. Fui conseguindo. Momentos particularmente duros: de certa maneira, o fim do processo da Nova, ao fim de seis anos a desenvolver aquele projeto, que é muito para lá de construir o campus, quer dizer, que foi mesmo desde conceber o que devia ser um campus universitário para o século XXI, gerir a construção, obter o financiamento, mas ao mesmo tempo lançar-

Enfrentar as polémicas, porque também foi polémico.

Também. Mas ao mesmo tempo, lançar milhares de iniciativas de transformação do que era uma pequena escola portuguesa de economia, naquilo que agora é uma grande escola europeia de gestão, sobretudo. E no fim disso tudo, por temas que não vêm ao caso, logo a seguir à inauguração, que foi para aí no fim de setembro, no princípio de janeiro do ano seguinte, eu saí com o core da minha equipa para alugar um escritoriozinho de 20 metros quadrados e dizer: "Agora, o que é que vamos fazer?" E isso foi duro, foi frustrante, foi no limite deprimente. Quer dizer, passar seis anos a pensar no dia seguinte e depois perceber que, afinal, não tenho espaço para mim nesse dia seguinte. E na altura custou-me imenso. A posteriori, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. E digo verdadeiramente agradecido, porque foi o que abriu espaço para fazer a School 42, depois o Tumblr e uma data de outros projetos.

Esse poderá ter sido o pior e o melhor momento ao mesmo tempo ou não?

Foi. Por acaso, é engraçado, até me lembro que tinha reunido a equipa toda num jantar em minha casa à espera da decisão de uma eleição e recebemos o resultado, que a priori era aquele que seria negativo, mas aquele jantar virou uma festa. É engraçado. Ainda hoje não sei bem explicar como ou por quê, mas virou e libertou-nos para fazer outras coisas. É uma sorte, talvez a maior sorte da minha vida, tenha sido a oportunidade de fazer coisas muito diferentes, ter sido acadêmico e depois ter sido pedinte e promotor imobiliário e empreendedor social, ou seja o que for. E sem ser social também, também tenho alguns projetos.

Pedro, eu ia só reforçar pra quem nos ouve este ponto, porque acho que vale a pena não o deixar passar, que é este: retrospectivamente, teve esse prazer, e é uma análise retrospectiva, mas ao mesmo tempo, e este é o ponto, é no preciso momento em que recebeu uma notícia cujo resultado era à partida negativo e que se consumou, houve naquele momento um momento de festa e de celebração. Portanto, há aqui uma cultura criada na equipa que permitiu que este momento se manifestasse espontaneamente e não degenerasse toda a gente em depressão. E eu acho que isto vale a pena porque faz parte da cultura que acabou criada.

Foi uma festa sui generis. Não vou entrar em detalhes, mas foi mesmo paradoxal, engraçado. Eu falei do aspecto deprimente e durou meses a ultrapassá-lo. Tendo dito isso, eu acho que soube desde o primeiro instante em que direção queria ir. Levou-nos menos de duas semanas a alugar um espaço e a meter lá umas mesas e umas cadeiras e comprar uns computadores e começar a trabalhar. Uma das coisas que eu acho que tenho, eu pessoalmente e coletivamente com a equipa, é termos uma estrela polar muito clara e brilhante, e sabemos muito bem em que direção queremos ir. E portanto, mesmo quando há uma interrupção, é relativamente fácil levantarmo-nos e saber para onde é que queremos ir.

Vamos avançar para as duas últimas perguntas destas perguntas residentes, vou chamar-lhe assim. Quando é que o Pedro percebeu: "Eu é que sou o líder"? Quando é que teve um primeiro vislumbre de: "Espera lá, quem manda nisto afinal sou eu".

É uma belíssima pergunta. E a resposta é até um bocadinho ambígua, porque o projeto da Nova emanou de uma decisão do conselho de faculdade, de que eu era membro, que me deu, de certa maneira, o mandato: "Vai e faz um campus novo". Com muito pouca confiança de que alguma coisa alguma vez acontecesse. Foi um bocadinho: "Toma lá o balde e vai brincar pra praia".

Exato.

E de forma perfeitamente razoável. Eu defendia que havia ali uma oportunidade.

E uma praia.

Os meus colegas acharam por bem e de facto deram muito poder e autonomia pra eu fazer, mas não tinha nem equipa, nem orçamento, nem coisa nenhuma. E não era o diretor da escola, portanto esse projeto aconteceu durante os mandatos de dois diretores com quem tive de trabalhar. Se calhar, muita gente achou que era eu, mas não era. Estava a fazer aquele projeto. Quando eu digo que havia uma certa ambiguidade, não é que eu tivesse um título. Não dizia: "Este tipo é um contra-almirante que manda no barco todo". Não, foi uma liderança muito conquistada ou reconhecida pelos outros, mesmo dentro da faculdade. Acabei por conseguir fazer muitas coisas, simplesmente porque as pessoas confiavam em mim e aceitavam fazer o que eu lhes pedia. Não tinha elemento nenhum de autoridade. Isso é uma coisa que eu, para minha surpresa própria, consigo com alguma facilidade. Acho que tenho uma autoridade que é reconhecida, que é aceite, que é partilhada, que não é imposta. E que, ao mesmo tempo, dá muita liberdade, porque não depende de títulos.

O que implica até um certo desprendimento com cargos e funções.

Isso tem total. De resto, quando nós criamos a nossa empresa, que já agora se chama Shaken not Stirred, o meu cargo na empresa é Vodka Martini.

Estamos a fazer uma referência clara ao James Bond.

Tem a ver com a noite de epifania.

Por acaso foi noutra.

É a bebida favorita do James Bond.

Mas cada um de nós, dos sócios, tem uma bebida e é esse o seu cargo. Isto é, a um certo nível de organizações, e mais uma vez, isto não tem nada a ver com todas as organizações, as coisas acontecem por aceitação mútua, por um certo acordo quase tácito das coisas, não dependem de autoridade, de graus.

E distribuição de tarefas específicas.

E de títulos.

Jorge, temos mesmo de fechar. Só rápidos.

Muito rapidamente, estava a pensar aqui duas coisas. Primeira coisa: qual é a semelhança que existe na sua organização interna da Shaken not Stirred e da Escola 42? Primeira pergunta. Segunda pergunta: atingiu um grau de desprendimento dos títulos porque fez esse caminho na sua carreira e chegou à conclusão de que afinal esta coisa não é assim tão importante, ou mesmo quando estava a fazer e foi fazer o doutoramento, e foi pros Estados Unidos, nunca foi muito focado no prestígio das instituições que escolheu?

Sou muito focado na qualidade das instituições e o prestígio obviamente varia com isso. Acho que tenho algum desprendimento, em geral, em vários assuntos. Não sou uma pessoa gananciosa, não sou ambicioso. Acho que há uma distinção grande entre as duas coisas. Quanto à organização da 42 e da Shake'n, a 42 é um dos projetos da Shake'n, e obviamente, estas coisas fluem. A organização da 42 em Portugal emana da Shake'n. O estilo acaba por ser muito semelhante.

Uma contagem natural.

Exatamente. Até porque estamos fisicamente próximos uns dos outros e, portanto, é inevitável.

E alguma vez deu uma desculpa esfarrapada para não ir trabalhar? Uma coisa do tipo, porque não lhe apetecia: "Hoje rebentou um cano aqui em casa, tenho aqui uma emergência doméstica, hoje não dá para ir."

Para não ir trabalhar, não. Às vezes acontece-me ter sobreposição de coisas na minha agenda que exigem uma gestão criativa.

Da desculpa.

Das desculpas. Tento que não aconteça, mas às vezes acontece.

Às vezes há a gestão criativa. Dê-nos lá um exemplo, Pedro.

Tenho coisas marcadas, sobrepostas, não consigo chegar às duas. Às vezes há uma pequena mentira que é mais simpática do que dizer: "Olha, desculpa, és o segundo mais importante desta sobreposição". Mais vale dizer: "Estou"-

"Estou a chegar".

Ou às vezes nem estou. Às vezes não dá mesmo. Tive aqui um contratempo.

Claro. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao "Querido Líder", Pedro Santa Clara.

Eu é que agradeço.

Milton Sousa e Jorge Medeiros, até para a semana. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o "Querido Líder", o podcast sobre liderança na Rádio Observador. É um podcast tão aberto que até dissemos mal sobre pensar a liderança, quase. Obrigado e até para a semana.