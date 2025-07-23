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Bem-vindos ao segundo "Realpolitik", uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro.

Eu sou o Sérgio Sousa Pinto.

Hoje vamos conversar sobre as mudanças na disciplina de Cidadania, sobre os candidatos a presidente da República e também sobre quem foi o melhor presidente da República da nossa democracia. Mas antes, Sérgio, nós queremos falar um pouco, estivemos a bater umas bolas sobre a nova polícia do SNS. O governo anunciou que vai criar uma unidade de combate à fraude no SNS, em colaboração com a PJ e a PGR. Eu quando vi isto, depois estive a ler um pouco mais sobre o assunto, e acho que a pergunta é: outra vez? Nós já tivemos, pelos vistos, uma unidade semelhante no tempo do Paulo Macedo como Ministro da Saúde. Não sei se foi uma imposição da troika, mas aquilo correu muito bem. Chamava-se Unidade de Exploração de Informação. Parece que recuperou ali umas boas dezenas de milhões de euros. Pelos vistos, depois alguém decidiu acabar com aquilo. E agora vamos ter outra vez. O SNS já precisa de polícia, não é?

Eu nem sabia.

Eu também não.

Já tinha esquecido essa entidade. Mas uma vez que o SNS representa mais coisa, menos coisa, 5%, 6% do PIB português, estamos a falar de muito dinheiro. E naturalmente que, estando tanto dinheiro em causa num país com recursos limitados, é natural que existam situações de fraude e é natural que existam entidades vocacionadas para detetar e combater essas fraudes. E, portanto, acho muito bem.

Incrível é que não haja, de facto.

Incrível é que não haja, mas a única coisa que vale a pena dizer é que os problemas do SNS não resultam das fraudes. Ou seja, haverá certamente fraudes, mas os problemas do SNS e a sua disfuncionalidade, a sua incapacidade dar resposta aos problemas das pessoas e de corresponder às expectativas legítimas de quem dedica tanto dos seus recursos pessoais, familiares e nacionais à sustentação daquele sistema, tem a ver com problemas de gestão, de conceção e da maneira como está organizado. Portanto, o SNS, mesmo que conseguisse evitar e resolver todas as situações fraudulentas, continuaria a ser um problema nacional.

Até porque já se percebeu que o problema não é haver mais dinheiro, não é propriamente como se poupando este dinheiro das fraudes e reinvestindo no SNS ficasse tudo bem. Porque já estamos fartos de meter dinheiro ali, há um problema grave de termos instrumentos de gestão que permitam isso.

Graças à supervisão, que não é feita dentro do sistema, mas que é feita pela comunicação social, nós vamos sabendo da alocação de recursos, do desperdício, de uma gestão em que existem situações que não são pontuais e que têm vindo a público, que, como dizia o diretor dos Serviços de Saúde, são normais. Não sei se com isso pretende dizer que é inteiramente normal num país como o nosso, que não é um petroestado do Golfo, como é que é possível sustentar profissionais dedicados e zelosos que auferem rendimentos totalmente incompatíveis com a viabilidade deste ou de qualquer sistema.

Sim, ele estava a falar do caso dos dermatologistas do Santa Maria, não é?

Não sei, acho que não era já dos oftalmologistas. Já não sei. São várias especialidades que vêm agora também, não sei.

Agora tivemos em Braga. Sim, mas há aqui um ponto: acho que os médicos têm que ter um cuidado, que não estão a ter. Os médicos não podem cair no erro de permitir que os vejam como os novos Al Capone. Os médicos têm que tomar a iniciativa, e há casos destes que foram denunciados por médicos, e não pode haver a tentação, e eu vejo assim uns fumos disso, de desvalorizar, de dizer que se calhar a culpa não é bem dos médicos, que a culpa é do sistema, porque com estes casos que se vão sabendo a cada dia, e só o facto de os sabermos pela comunicação social já é um problema para o sistema.

Não há supervisão, não há controlo.

A dada altura, as pessoas podem começar a perder a confiança nos médicos, a suspeitar dos médicos, a achar que os médicos não estão preocupados com os melhores tratamentos, com a melhor forma de resolver os problemas dos doentes, mas que estão preocupados em ganhar mais uns euros ao fim do mês, e isso é fatal para a profissão. E eu não estou a ver as instituições representativas dos médicos serem suficientemente focais nisto.

As instituições representativas de médicos são ordens de médicos. As ordens de médicos são uma organização corporativa, vai sempre defender os médicos e quando a situação atinge proporções de escândalo, aparece também a rasgar as vestes, como aliás é prática geral da pátria em situações que são impossíveis de explicar e de justificar. Mas como dizias, estes problemas que dizem respeito a algumas especialidades no Serviço Nacional de Saúde, são problemas que não têm forçosamente a ver com fraude, têm a ver com um sistema inacreditável, cuja existência nós desconhecíamos e que passamos a conhecer quando a comunicação social se interessou pelo que se estava a passar no Serviço Nacional de Saúde. E aprendemos várias coisas. Aprendemos que o Serviço Nacional de Saúde pode duplicar, triplicar e quadruplicar de recursos. Duplicou nos últimos anos. Enquanto continuar esta expansão, enquanto o sistema consentir estas remunerações absolutamente incomportáveis, porque bem entendido, os médicos podem, como qualquer profissional, auferir o que bem entenderem. Podem ganhar milhões, mas é no setor privado, o público não pode, pura e simplesmente não é possível.

Atenção, não estou a ver que era o privado.

O país é este, não é outro. Não sei se na Suíça ou nos Emirados Árabes, se pode pagar meio milhão a um médico.

Mas mesmo no privado, acho que não.

Não sei se pode, mas lá está.

Aquilo que se pagava ao dermatologista de Santa Maria, não estou a ver.

Eu acho que não, porque o sistema público que ao fim de vários anos, lá se veio a saber, porque a comunicação social interveio e alguém decidiu não virar a cara. Quantas centenas ou milhares de pessoas viraram a cara ao sistema? Então mas ninguém via como é que isto estava a funcionar? Ninguém percebia que isto era uma política ruinosa para o Serviço Nacional de Saúde? Julgo que no privado dois meses bastariam para identificar o problema, diagnosticá-lo e aplicar-lhe a terapia devida, para utilizar a linguagem do setor.

Sim, agora vão ter um número de telefone para onde ligar para a polícia do SNS. Quem vir coisas esquisitas já sabe que só tem que pegar.

Infelizmente estamos nisso. Eu não gosto nada disso, devo dizer. Não gosto nada de medidas que eduquem o país nas práticas delatórias. Não gosto de delatores, não gosto que as pessoas sejam chamadas.

Uma coisa são delatores numa ditadura, outra coisa são delatores numa democracia.

Não sei. Delatores são delatores, não gosto nada de delatores. É uma prática que eu não recomendo, mas acho que a verdade é que quando aqueles que têm a incumbência de zelar pelo funcionamento do sistema, se demitem da sua responsabilidade, e quando nós ficamos a saber que não há fiscalização, não há controle, ninguém está a ver o que se está a passar, os que veem, viram a cara e preferem ignorar. Entramos nestas medidas desesperadas. Presumo que também tenha um efeito dissuasório ou pretendam ter um efeito dissuasório.

Vamos ver. Espero que sim. Sérgio, também esta semana voltámos a uma polêmica antiga com as mudanças na disciplina de Cidadania. O governo pôs à discussão pública um novo currículo sobre Cidadania, vai por aí uma confusão enorme. Eu tenho visto pessoas do PS e do LIVRE, por exemplo, a dizerem coisas de quem claramente nem sequer olhou para o documento. Parece que estamos a voltar a ser arrastados para o paleolítico. Por exemplo, Mariana Vieira da Silva disse que está muito preocupada porque numa altura em que há um agravamento das desigualdades entre homens e mulheres, agora há estas mudanças. Ora, o documento que está em discussão diz, por exemplo, que uma das coisas que deve ser debatida nas aulas é a desigualdade de gênero em contextos como a educação, o trabalho e o exercício de cargos políticos. Portanto, a desigualdade que Mariana Vieira da Silva acha que desaparece, está lá. Também está no documento que tem que se falar sobre violência contra pessoas com orientação sexual e identidade de expressão de gênero não normativas. Estou a ler. Mesmo isto que era o mais polêmico, do mais polêmico, está ali. Filipe Pinto do LIVRE diz que agora com a violência no namoro e violência doméstica, isto desaparece. Não desaparece nada. No documento, diz-se que é preciso falar sobre as relações interpessoais saudáveis, baseadas no respeito, na comunicação, na confiança, no consentimento. E agora há aqui uma grande dúvida sobre onde é que está, afinal, a questão da saúde sexual e reprodutiva. Mas enfim, era preciso mudar isto? Não era preciso? O governo está a cometer um erro? Como é que tu olhas para isto?

Em primeiro lugar, eu estou preocupado com a questão da educação sexual.

Certo.

Porque eu não percebo uma coisa, as matérias controversas da anterior legislação, contaminadas pela teoria crítica e que geraram uma grande controvérsia em torno da disciplina de Cidadania. A questão das identidades, a questão das identidades de gênero e teorias que são teorias e que em vez de serem problematizadas enquanto teorias, eram apresentadas como conhecimento e depois avaliadas. Isso também me pareceu que essas soluções, na altura falamos muito sobre isso, aproximavam-se muito de um proselitismo e de uma doutrinação. E eu não acho que a escola serve para transmitir conhecimentos e para acordar o espírito crítico nas pessoas, não é para as doutrinar. Na escola, não há lugar ao proselitismo. Isto não tem nada a ver com educação sexual.

Certo.

A educação sexual é fundamental para combater fenômenos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas precoces, toda a saúde sexual e reprodutiva, contracepção, matéria vizinha, violência no namoro. Há muitas matérias que os miúdos não se sentem à vontade para discutir abertamente em casa e a escola tem um papel e foram precisos muitos anos para que se reconhecesse a necessidade destes assuntos serem tratados na escola. Eu acho que se a educação sexual é banida da educação para a cidadania, é um prejuízo e é um retrocesso. Não percebo que direito é este que é contra a educação sexual. Não sei quem são estas pessoas. Tu falaste no Paleolítico, devem ser representantes dessa idade primordial.

Eu não percebo.

Não sei onde estão, em que grutas vivem e vieram cá para fora bater no chão com as mocas. Eu não percebo. Fico atarantado e preocupado.

Eu estou perplexo com outra coisa, que é: eu não acredito que isso tenha desaparecido. Se isso tiver desaparecido, é toda uma outra conversa, mas também não entendo o silêncio do governo, porque há duas semanas o ministro da Educação e o secretário de Estado deram uma conferência de imprensa a preparar isto, em que diziam que essas matérias, em vez de terem um módulo à parte, isto vai passar a ter menos módulos, ia entrar no módulo de saúde. Está tudo muito bem, claro, é precisamente saúde sexual. Quando apareceu este documento e as pessoas começaram a perguntar onde é que estavam as matérias de saúde sexual, o ministro disse que as pessoas que diziam que isso tinha desaparecido estavam a fazer uma leitura apressada. E depois não disse mais nada. Mas por que o ministro não explica?

Sim, aliás, andamos todos à procura dos documentos.

Estamos todos com uma lanterna, com uma lupa, a tentar perceber onde é que ele está. Por que o ministro está-

Eu passei a pente fino os anteriores e não consegui ainda passar a pente fino este

Por que o ministro está a fomentar a dúvida sobre uma coisa tão fundamental como esta? Ou então, se calhar, dizer: "Bem, isso, em vez de ser em Cidadania, está noutra área qualquer, mas isso vai ser dado aos alunos." Não entendo onde é que o ministro quer chegar com este silêncio. Quer dizer, quer provocar uma polêmica para depois aparecer a dizer: "Não, a esquerda está a ler isto tudo mal, vocês nem sequer sabem ler, porque está aqui nesta alínea, na alínea C."

Vamos lá ver. Primeiro, vamos lá arrumar essa questão muito importante da esquerda. Aparentemente, temos aqui duas esquerdas. Há uma esquerda da tradição moderna, que é a minha, racionalista, que acha que a escola é um espaço de ordenação, que considera teorias merecedoras de serem debatidas sobre as relações entre as pessoas, em função não só da sua orientação sexual, mas da sua identidade, da sua etnia, da sua história. Saber se as relações são todas estruturadas e a educação e aquilo que nós somos é o produto de relações de poder que são invisíveis, mas que têm que ser desconstruídas. Podemos debater isto. Podemos debater se as diferenças binárias, digamos assim, entre os homens e as mulheres, se elas existem, são resultado da evolução, de milhares de anos de cooperação entre os homens e as mulheres. Podemos debater se essas diferenças não existem, são apenas físicas e observáveis. Tudo isso pode ser debatido. Agora, o que não se pode é ir para a escola apresentar como conhecimento aquilo que são teorias que devem ser perfeitamente debatidas na escola, porque a escola é o espaço da liberdade e da problematização de todas as questões. E portanto, o grande problema que se suscitou quanto a esta legislação é que pareceu a muitos, e a mim pareceu-me também, que a escola permitia-se apresentar como válidas determinadas teorias que correspondem a uma mundividência que não tem que ser a todos nós. E, por exemplo, não era a minha, portanto, sou um homem livre, era o que faltava ficar impedido de dizer que não concordava com boa parte do que ali vinha. São estas duas esquerdas, é uma esquerda mais, chamemos de "wokista" por comodidade, e uma outra esquerda que está preocupada com o cancelamento, preocupada com o politicamente correto, preocupada com a autocensura, preocupada com o medo de pensar e o medo de falar, e que não concorda com estas características que reduzem os indivíduos, independentemente das suas escolhas, das suas identidades, da sua orientação sexual. Várias tribos que, todas chamadas, não compõem uma comunidade e uma sociedade. É uma tribalização pós-moderna e uma maneira de esquematizar o mundo na qual eu não me reconheço, porque eu ainda sou, talvez por atraso, prisioneiro do paradigma-

Ainda não foste iluminado.

Não, eu sou do paradigma da modernidade. Para mim, somos todos indivíduos e o que me interessa a mim, não sei se isto está vertido nos documentos, mas o ministro disse-o com toda a clareza, a questão essencial do combate contra a discriminação, pela defesa de uma cultura de tolerância, de perceber que as pessoas são todas iguais na sua dignidade, nos seus direitos, não interessa nada a sua orientação sexual, isso é irrelevante. O que interessa é perceber que somos todos iguais, todos merecedores do mesmo direito, da mesma consideração e do mesmo respeito. Isso são os valores da modernidade, os valores das luzes.

Sim, mas há uma outra coisa que me preocupa, que me pareceu ver nas declarações que uma ex-secretária de Estado do PS, Rosa Monteiro, fez ao Expresso sobre este assunto, em que ela diz que há uma cruzada moral contra a escola, porque ela é um baluarte de emancipação das pessoas. Se eu estiver enganado, peço já toda a desculpa, mas sinto aqui esta velha teoria de que as famílias são um fator de reacionarismo e de retrocesso e que as crianças têm que ser salvas das famílias pela escola. Com certeza que a escola tem um papel importantíssimo, mas esta forma de olhar para as famílias como sendo um lugar perigoso do qual as crianças têm que ser resgatadas e que esse resgate é feito por uma disciplina como a disciplina de Cidadania, que as vai tornar finalmente cidadãos livres.

Eu não tenho nenhuma simpatia, mas lá está, numa sociedade liberal, aberta e plural, não tenho nada contra a existência de famílias conservadoras, era o que faltava. E reconheço o direito das famílias conservadoras educarem os seus filhos. Seguem lá um pensamento que não é o meu. Em alguns casos até me causa aversão, mas não quero apoderar-me, apossar-me do Estado para reprimir e perseguir essas famílias. Não é para isso que o Estado serve. Também gostava que a secretária de Estado Monteiro não considerasse que o Estado, ou seja, ela, tem o dever de educar os filhos dos outros em matérias que evidentemente, no meu ponto de vista, não são matérias que sejam conexas com a transmissão de conhecimento. É preciso uma grande autoconfiança nas nossas próprias qualidades e competências e na nossa missão na Terra.

Sempre achar que sabemos mais do que todos os outros.

É preciso realmente também perceber que a cadeira de Cidadania, como estava idealizada pela secretária de Estado Cláudia Monteiro, era uma cadeira que, no meu ponto de vista, impunha conceções e imundividências, que serão as dela e que são de boa parte das ciências sociais e de várias escolas de pensamento das ciências sociais, mas não são conhecimento. Quer dizer, explicar aos meninos e às meninas que as meninas vivem numa situação desgraçada, porque são vítimas de uma opressão milenar protagonizada pelos homens e que é preciso os papéis tradicionais e tudo tem que ser desconstruído para ficarmos reconduzidos à nossa igualdade fundamental, que é puramente biológica. Em tudo mais, somos vítimas das opressões e relações de poder.

Vamos ver se isto esclarece.

Eu acho teorias interessantes. Agora, isso é para discutir, não é para impingir nem às pessoas, nem às famílias.

Sérgio, já vamos voltar para falar sobre presidenciais e vais-me dizer qual é que foi pra ti o melhor presidente da democracia. Mas antes, rapidamente as notícias. Bem-vindos de volta ao "Realpolitik". Sérgio, esta semana tivemos mais candidatos presidenciais, mais dois. Até à hora que estamos a falar, eu não sei, quando as pessoas forem ouvir isto, quem não estiver a ouvir em direto, vai aparecer mais algum. E uma sondagem, acho que vai haver mais, mas uma sondagem que saiu esta semana pôs tudo em empate técnico. O almirante, Marques Mendes, António José Seguro, isto ficou mais interessante. Parecia que estava feito.

Parecia que estava feito, e afinal não está.

Afinal não está.

Bom, mas também é uma sondagem.

Sim, claro. Mas nós pensamos em falar um bocadinho sobre os presidentes que já tivemos, para ver o que podemos aprender em relação ao próximo. E também íamos escolher quem é que foi o melhor presidente da democracia. Suspeito que não vamos concordar.

Eu também tenho essa ideia.

Não sei por que suspeito. Mas se calhar podíamos ir por ordem cronológica, olhando para cada um deles e percebendo o que correu bem, o que correu mal e o que podemos tirar daí. Eanes.

Eanes. É preciso fazer um cômputo dos seus mandatos, não é verdade? E reconhecer que Eanes foi um grande presidente, uma figura histórica da maior importância. Um presidente que contribuiu para a normalização democrática numa altura em que o país estava a fazer a sua aprendizagem democrática. Nós agora estamos fartos de saber como é que a democracia funciona.

Já sabemos tudo.

Já sabemos tudo, mais ou menos. Mas a verdade é que até 85 estávamos a experimentar as instituições, os partidos, tudo era novo, tudo era novidade. Existiam ameaças ao funcionamento do sistema partidário, partidos que aparentemente não estavam inteiramente identificados com o nosso modelo ocidental. Existia ainda o poder dos militares, existia o Conselho da Revolução. Enfim, a democracia foi se institucionalizando. E com acertando aqui e errando acolá, Eanes foi o grande organizador e estabilizador do regime nesses anos decisivos. Infelizmente, lembrou-se na fase final de patrocinar a criação de um partido, que foi o PRD. Essa terá sido a sua contribuição mais negativa e a razão pela qual os Luca Maria Soares e José Carneiro não o apoiaram.

No segundo mandato.

No segundo mandato, porque achavam que o presidente tinha um projeto muito político pessoal, um projeto político pessoal, um projeto partidário, que o presidente ia a partir de Belém patrocinar um novo movimento político e portanto, tinham razão, como se veio a mostrar. E isso é aquilo que se pode dizer de Eanes, que foi um presidente importante na normalização democrática do país.

Olha, eu já tinha falado disso no primeiro programa. O que eu vou dizer é minoritário, uma opinião minoritária, mas acho que Eanes foi o pior presidente da República que nós tivemos.

O Eanes?

O Eanes.

És um ser disruptivo.

Atenção. Acho que foi um ótimo pré-presidente. Teve um papel fundamental, claro, no 25 de Novembro. Foi um ótimo pós-presidente, transformou-se numa figura agregadora e consensual, mas enquanto presidente, foi uma desgraça. O general Eanes não começou a criar as raízes para esse movimento e para o PRD no segundo mandato. Ele começou no primeiro mandato. Ele fomentou divisões e cisões no PSD Incentivou divisões e cisões no PS, fez tudo para desestabilizar os dois grandes partidos portugueses desde o início, e precisamente no momento em que eles precisavam estar mais estáveis. Foi do Palácio de Belém que veio a desestabilização completa. Ele só não conseguiu destruir o PS e o PSD porque à frente desses partidos estavam dois gigantes políticos, Sá Carneiro e Mário Soares, porque se dependesse dele, tinha os destruído. Ele teve três primeiros-ministros a sério: Sá Carneiro, Soares e Francisco Pinto Balsemão. O Sá Carneiro a dada altura deixou de ir a Belém às reuniões com ele, só falavam por carta. O Mário Soares, como tu dizias, autossuspendeu-se líder do partido pra não o apoiar na reeleição. Francisco Pinto Balsemão, a dada altura, as conversas deles eram gravadas por gravadores. Uma pessoa pensa assim: "Bom, teve mesmo azar, levou com três primeiros-ministros que eram um horror". Ou será que foi o contrário? Foram eles que levaram com um presidente que tinha objetivos.

Eu não vou contrariar aquilo que disseste, porque a realidade não anda longe disso. Ainda por cima tu és um grande especialista.

Sou um enorme especialista.

Escreveste a magnífica biografia do Sá Carneiro.

Product placement, peço desculpa.

O Ramalho Eanes lidou com uma Constituição que concedia poderes excessivos ao presidente e que mantinha sob a alçada presidencial órgãos como o Conselho da Revolução, que funcionava como uma espécie de proto Tribunal Constitucional, tinha uma comissão constitucional, fazia as funções de Tribunal Constitucional e era uma espécie de sobrevivência da legitimidade revolucionária. Quem fez o 25 de Abril foram os militares. O país entrou numa dinâmica revolucionária enquanto punha de pé as novas instituições. E as novas instituições começaram a funcionar e começaram a conviver as duas legitimidades, a legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática representativa. E a Constituição conciliou isso como, no delicadíssimo ano de 1976, nos poderes presidenciais. O presidente era o árbitro do sistema e também era quem mantinha esses equilíbrios, que tiveram que ser demolidos em 1982. No governo estava o PSD e a Aliança Democrática, e o PS apoiou a circunscrição e a limitação dos poderes presidenciais.

E Eanes resistiu.

Eanes resistiu. Até ameaçou que se demitia. Era preciso acabar com os governos de iniciativa presidencial. Ainda hoje, espantosamente, há imensa gente que se lembra que se calhar ainda não perceberam que não é possível já. A extinção do Conselho da Revolução, a criação do Tribunal Constitucional, a limitação dos poderes presidenciais também no que toca à dissolução dos outros órgãos de soberania. Isso foi muito importante, mas o mandato de Eanes foi muito marcado por essa circunstância histórica. Para todos os efeitos, quando se diz que todos estávamos a aprender a lidar com o sistema democrático, parlamentar, liberal, complicadíssimo, semipresidencialista, coisa que era quase um objeto político não identificado à época, estávamos todos a aprender. Eu e tu não, tínhamos perto de 10 anos, mas os outros estavam a aprender, e Eanes também estava a aprender. E é verdade que Eanes acolhia em Belém todos os ressentimentos nos partidos, o ressentimento contra Mário Soares.

Vejo que Soares e Sá Carneiro aprenderam melhor do que Ramalho Eanes. E a seguir veio o Soares, que eu imagino que tu consideres o melhor presidente da democracia.

Sim, por várias razões. A primeira, porque era o presidente natural. Era inconcebível que Mário Soares não fosse presidente da República, era o grande patrono do regime. Foi o homem que combateu a ditadura.

Mas foi duro.

Combateu a ditadura, foi preso, foi exilado, voltou pra Portugal pra construir uma democracia liberal tipo ocidental, deu por ele a combater o comunismo e o projeto político-militar e o projeto populista terceirmundista. Ganhou eleições, perdeu as eleições, transmitiu o poder à direita, voltou pro poder, candidato presidencial com 8% dos votos, consegue vencer as eleições. Mário Soares realmente é grande figura, pelas suas características pessoais, é um homem especial, e era natural que fosse presidente. Foi presidente. Imagino que pra ti tenha sido uma coisa horrível, porque afinal entreteve-se a fazer a vida negra ao professor Cavaco Silva, porque é o teu ídolo. Não se toca nos ídolos dos outros.

Eu tenho um pôster com o professor Cavaco Silva no quarto.

Mas teve outro papel fundamental na desarticulação política. Lá está, tal como Eanes, meteu-se no sistema partidário. Percebeu que havia ali uma anormalidade chamada PRD e dedicou-se a eliminar aquela anormalidade do sistema pra que ele funcionasse com a pureza com que ele o tinha imaginado e concebido. Quando ainda nos anos 70 se virava pro Sá Carneiro, Mário Soares virava pro Sá Carneiro e dizia assim: "Você nunca será líder de um Partido Social-Democrata do centro-esquerda, porque nós combatemos o fascismo e combatemos a ditadura e fomos perseguidos e fomos presos e fomos exilados. Vocês combateram a ditadura na Assembleia Nacional. Isso cria uma grande diferença. Nós seremos o partido do centro-esquerda, apoiado pela Internacional Socialista, e vocês vão ser o grande partido do centro-direita." E depois o Soares dizia com muita graça: "E se quiserem, posso vos dar uma mãozinha para entrarem pra Internacional da Democracia Cristã", o que eu acho um detalhe maravilhoso. Portanto, Soares e o Partido Socialista, e isto é um facto histórico, sabia que a democracia com que ele sonhava, de tipo ocidental, precisava de uma oposição civilizada de direita. E como é evidente, a direita ou estava fugida, ou estava calada, ou estava a fingir que não era direita, ou estava fora do regime e contra o regime. Era preciso trazer a direita, que vinha de antes de 74, pra dentro do regime democrático, reconciliá-la e perceber que ela tinha um lugar Ela tinha um lugar por direito próprio no regime democrático e, portanto, era preciso criar as instituições da direita democrática. Era preciso defender os partidos de direita democrática, por exemplo, da vontade das forças extremistas que ocupavam posições de poder naqueles anos de Brasa, de perseguirem e acabarem com os partidos do centro-direita. Todos os partidos tinham que fingir que eram de esquerda. Até o CDS não caminhava para o socialismo, mas caminhava também numa direção qualquer.

Sim, mas em 85 já não estávamos assim.

Mas isto para dizer que a preocupação do Mário Soares foi: "Precisamos de uma direita."

Claro.

E designou o Sá Carneiro como: "O senhor vai ser o chefe da direita." E Sá Carneiro era uma figura, apesar das suas características pessoais de um homem que vem do norte, uma família conservadora, de uma burguesia tradicional, dificilmente compaginável com um social-democrata tipo nórdico. Mas seja como for, eu acho que Sá Carneiro era um homem provavelmente do centro-esquerda, embora tivesse uma forma mentis de direita. Era um líder carismático e tinha características pessoais, aliás, admiráveis. A coragem e o desapego ao poder de Sá Carneiro é uma coisa absolutamente admirável.

Ao contrário do que tu pensas, o meu primeiro ato político em eleições presidenciais não foi com o professor Cavaco Silva. A primeira campanha que eu fiz quando tinha seis anos-

Foi com o Otelo.

Não. Guarda isso para o Santos Silva. Quando estiveres a falar com o Augusto Santos Silva, lembra-te disso. Não, foi com o brigadeiro Pires Veloso, que era meu vizinho da frente no Porto e, portanto, andei a distribuir autocolantes do Pires Veloso na campanha de 80 contra o Ravalha Yanes. Mas Mário Soares teve um problema para cima de mim. É que ele, de facto, transformou-se numa oposição ativa ao primeiro-ministro mais reformista. Eu acho que hoje em dia, quando eu digo qualquer pessoa, estou a excluir as irmãs Mortágua e estou a excluir o Paulo Raimundo, mas enfim, o grosso dos portugueses que estão ali, PSD, PS, que olham para trás hoje, acho que vão reconhecer que todas as reformas que foram feitas por Cavaco Silva foram no caminho certo.

Mais ou menos. As progressões nas carreiras no setor público são discutíveis, comportaram um crescimento automático de despesa para o Estado com o qual ainda hoje lidamos.

Mas não era isso que o presidente Soares contestava. E Mário Soares criou uma máquina da oposição em Belém, e não me parece que um presidente da República exista para criar máquinas da oposição a governos. Criou uma máquina da oposição a tudo aquilo.

E fez mais do que isso.

Esse foi o grande-

Também não gostava da altura, deixou de acreditar, seja lá o que for, na liderança do Partido Socialista, de António Guterres, e fez exatamente a mesma coisa. Criou o Congresso Portugal Que Futuro e moveu-se às avessas para tentar resolver.

Até foi oposição à oposição.

Seja como for.

É evidente que ele também, nessa oposição que fez aos governos majoritários de Cavaco Silva, teve um papel importante, que foi o de pôr um bocadinho na ordem os excessos, e foram muitos, da maioria absoluta. Entrámos ali a dada altura num delírio de que tudo era possível. Com uma maioria absoluta, tudo é possível.

Era o país do sucesso, lembra-se do país do sucesso?

Certo, e houve pessoas muito pouco recomendáveis.

A terem mais sucesso do que aquele que mereciam.

A terem um sucesso. Acho que essa é uma boa definição.

Sim, mas eu queria já agora, para ser justo, os governos de Cavaco Silva, com os seus erros e muitas coisas em que acertou, foi de facto um governo reformista. Foi um grande governo reformista, mudou o país. É preciso ver que foi um governo que apanhou a adesão de Portugal às Comunidades e, portanto, tinha um conjunto de reformas que tinham mesmo que ser feitas e que foram feitas. E não se pode fazer tudo bem, umas coisas correram bem, outras coisas correram mal, mas foi um governo com um forte tímpano reformista. Eu percebo pessoas da minha geração e da tua, os mais novos já não têm a memória desse tempo, mas faz uma certa impressão ver hoje a preferência pela inércia e pelo imobilismo. De facto, aqueles anos foram anos de grande transformação do país e isso tem que ser reconhecido, porque é a verdade. E a verdade convém estarmos sempre de acordo com os factos. Podemos agora falar um bocadinho sobre os atuais candidatos?

Podemos. Bora. Não, mas já agora, deixa-me só dizer qual é que para mim foi o melhor presidente da República.

Não é o Otelo?

Não é o Otelo.

Estou torturado pela expectativa.

É o protagonista do meu pôster no quarto, o professor Cavaco Silva, que eu acho que teve dois papéis muito importantes. Primeiro, travar algumas coisas do primeiro-ministro José Sócrates. Houve ali alguns negócios que estavam quase a ser feitos, nomeadamente o negócio de compra da TVI pela PT, que foi travado pelo presidente Cavaco Silva. Acho que ele a dada altura percebeu com o que estava a lidar e é importante que tenha feito isso. E depois, eu dou muita importância àquilo que ele não fez, que foi não deitar abaixo o governo de Pedro Passos Coelho. Eu acho que se qualquer dos adversários de Cavaco Silva na segunda volta tivesse ganho, Manuel Alegre, por exemplo, Fernando Nobre, santo Deus, acho que qualquer um deles teria tido uma tentação enorme de mandar abaixo o governo de Pedro Passos Coelho no meio da aplicação do programa da Troika e isso teria sido desastroso. Mas enfim.

Eu posso fazer uma observação sobre o que acabaste de dizer, sobre os governos de Pedro Passos Coelho. Os governos de Pedro Passos Coelho vão ser julgados pela posteridade. A posteridade não deixará de se debruçar sobre um período tão interessante e crítico da nossa experiência e da nossa história coletiva. Eu acho que foram governos que Viveram condicionados pelo seu tempo. Depositaram uma fé excessiva nas virtudes do programa austeritário relacionado ao ajustamento. O próprio ajustamento foi concebido ainda sob a égide dessas ideias dominantes do famoso ministro das Finanças alemão, senhor Schäuble, que tem uma influência desproporcionada na Europa. E o programa austeritário, em rigor, eu estou convencido, fracassou. E fracassou e foi a chegada de Draghi ao Banco Central Europeu que permitiu uma alteração radical das circunstâncias. E há uma série de recuperação portuguesa e de outros países. E a nossa, que foi extraordinária naqueles anos imediatamente subsequentes, foi mais o resultado dessa alteração da política do Banco Central Europeu, quando Draghi diz: "Eu estou aqui para fazer o que for necessário para defender o euro. Podem continuar a especular à vontade. O Banco Central Europeu usará as munições do maior calibre e, portanto, escusam. O euro é a vantagem de uma moeda única. Se estivéssemos fora do euro, éramos despedaçados pelos mercados."

Vamos às candidaturas atuais.

Mas eu queria só dizer uma coisa. Mas os governos de Pedro Passos Coelho foram governos patrióticos. Foram governos patrióticos. E é preciso ter presente a dureza daqueles tempos que se viveram e ter uma relação de reconhecimento e de respeito pelas pessoas que o enfrentaram conforme as condições de que dispunham, porque como alguém dizia, nós estávamos numa altura sob soberania limitada.

Limitada. Candidatos atuais, já decidiste em quem é que vais votar?

Eu tenho já aqui uma resma.

Tens tantas hipóteses.

Tenho aqui um livro com 400 páginas onde elenquei as diferentes possibilidades. Não, eu acho que essas eleições presidenciais passarão para a história como as eleições do "e por que não eu?" Porque toda a gente, em face dos nomes que se vão apresentando, se interroga: "E por que não eu?"

É tudo fraco, é isso?

Não são fracos.

Claro, não é fraco, não são incríveis.

Não é serem incríveis, é o seguinte: os nomes que há pouco falámos, os tais gigantes do passado, eram nomes inquestionáveis, eram nomes naturais, eram nomes que seriam sempre, naturalmente, por natureza, por definição.

Até Marcelo.

E por quê? Marcelo também.

Até Marcelo.

Parece que não, mas Marcelo é uma figura que está aqui desde 85.

Estou a concordar.

São fundadores do regime. Alguns deles foram antifascistas, passaram pelas prisões por causa da liberdade e da democracia. Eram pessoas a quem se podia, eram uma safe pair of hands, podíamos entregar-lhes o regime, que com eles iam defender as instituições. E essas pessoas que vinham com essa legitimidade, que os punham num patamar diferente. Aquele homem combateu, aquele homem foi perseguido, aquele homem resistiu, fez avais de assassinatos, foi preso, esteve em Paris, esteve ali, esteve acolá. José Carneiro, toda a gente sabe, foi um homem que combateu corajosamente o regime. Fê-lo na Assembleia Nacional, mas a maior parte não fez. Ele fê-lo. E, portanto, era gente que estava num patamar diferente. Agora temos que lidar com pessoas normais. Não são fruto de circunstâncias históricas excepcionais. E quem não é fruto de circunstâncias históricas excepcionais, geralmente também não é excepcional. São os momentos que engrandecem as pessoas. Os momentos grandes revelam-nos quem é que são as pessoas com grandeza para o momento. Agora, não, temos que lidar com pessoas normais. E depois apareceu, vamos lá ver isto, apareceu Marques Mendes. Apareceu logo alguém a dizer que era o Marcelo segundo ou não sei o quê, uma espécie de Marcelo.

Uma versão pior.

Pior de Marcelo. Marques Mendes apresentou-se legitimamente, total legitimidade. Pumba, levou logo com este carimbo em cima para início de conversa. Depois apareceu o almirante, que apareceu como o homem militar das vacinas. Não fosse o Covid e as vacinas, ninguém sabia quem era o almirante. Este almirante vem aqui, embora seja da Marinha, veio a cavalo na vacina do Covid. E depois apareceu o Seguro, que, como explicava o Gustavo Silva, só diz banalidades e não sei mais o quê. Parece assim o escoteiro, não faz mal nem faz bem, é como o Melhoral, também foi imediatamente desqualificado e arrasado. Bem, e depois esta galeria nunca mais aparecia aqui como D. João II. Depois apareceu o Iniciativa Liberal, que apresentou uma deputada que há pouco era chefe de gabinete e agora é candidata presidencial. Este é um caso de progressão na carreira que não tem precedentes, provavelmente desde Sólon, o grande legislador.

Mas também já não está.

Mas também já não está, porque também ninguém reparou. Entrou, saiu, tudo correu com inteira normalidade. Coutinho, não, figura que o país conhece, já deu a cara muitas vezes em muitas eleições. Rui Moreira, foi presidente da Câmara em três mandatos de uma grande cidade europeia, tem a legitimidade para se candidatar, não está em questão, mas já estamos aqui todos a rir-nos, porque o número não para. Não sabemos se até o fim do programa ainda vai aparecer.

Sim, supostamente a esquerda não segurista quer arranjar alguém.

A esquerda. Bem, e depois também apareceu a esquerda.

Devem estar à procura debaixo dos móveis, a ver se aparece alguém.

Sim, devem estar a fazer mantidas.

Já percebeu que se avançar, fica com uma dívida nas mãos.

A bater nos arbustos, a ver se aparecem candidatos.

Estão pelo mato à procura do gambuzina.

Uma coisa ali é inaceitável em relação ao candidato António José Seguro. Mas de facto é assim, isto é a altura do "e por que não eu?" Eu acho que até à data ainda é possível que possamos ser surpreendidos com mais vultos.

Acho que ainda vamos ter mais. Olha, tenho uma má notícia para quem nos está a ouvir, porque o "Realpolitik" vai ter agora uma pausa de três semanas. Eu sei que nós ainda só fizemos dois episódios, eu sei. Não precisam dizer nada, mas voltamos a 20 de agosto, porque a vida é mesmo assim. E entretanto, claro, podem seguir-nos nas plataformas de podcast, o que é importante para receber um alerta a cada novo programa. Nós já recebemos vários e-mails no nosso realpolitik@observador.pt com propostas de temas e de perguntas, que podem continuar a usar à vontade. Sérgio, vemo-nos no dia 20.

É verdade. Obrigado a todos por nos ouvirem. E olha, boas férias pra ti.

Muito obrigado. E pra ti também, calma.

E pra toda a gente.

E aguentem-se aí sem nós, que nós já voltamos.