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Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro.

Eu sou o Sérgio Sousa Pinto.

E hoje nós vamos falar sobre os limites para a transparência exigida aos políticos em campanha eleitoral. Vamos falar também sobre as divisões na União Europeia em relação à Rússia, que ficaram muito evidentes esta semana. Mas antes, Sérgio, vamos fazer um balanço dos 28 debates presidenciais. Quem é que tu achas que se saiu melhor e pior disso tudo?

Eu começo já por uma confissão, que é a de que não os vi todos.

Ih, falta de profissionalismo.

Já sei que tu viste isso tudo, mas eu não consegui. Eu acho que, de uma maneira geral, aqueles a quem os debates correram menos bem foi ao almirante Gouveia e Melo e ao João Cotrim. Por razões diferentes. O almirante Gouveia e Melo, porque realmente nesta coisa dos debates, a experiência conta pra uma coisa. E nota-se que havia ali uma certa falta de traquejo nos debates. O João Cotrim acho que não lhe correu especialmente bem só porque as expectativas eram muito altas. Ele é muito bom, geralmente, tem experiência parlamentar, é uma pessoa com uma cabeça muito bem organizada, com uma mensagem forte. E depois, curiosamente, não se conseguiu impor nos debates como eu acho que se poderia ter imposto. Tinha categoria pra isso.

Houve ali dois ou três debates em que ele se perdeu na história do Serviço Nacional de Saúde e com o mega plano super espetacular que ele fez na Iniciativa Liberal pra mudar radicalmente a saúde em Portugal, um plano que ninguém percebe, que ninguém entende. E ele achou que em três minutos num debate ia conseguir explicar aquilo e perdeu-se completamente.

Ainda por cima numa eleição presidencial, explicar minuciosamente como é que vai resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, me parece um bocadinho um tiro ao lado.

Certo. E o último debate do almirante com Marques Mendes foi num registo totalmente diferente. Aquilo foi possivelmente o debate mais violento da série, se tirarmos aquele espetáculo degradante da André Ventura com Catarina Martins, degradante pros dois lados. Como é que olhas para este último debate do almirante?

Eu acho que o almirante beneficiava de uma vantagem, que resultava de ter uma certa gravitas indissociável também da sua condição de almirante e militar, e portou-se sempre como um cavalheiro nos debates e portanto foi alguém que mostrou um estilo presidencial, digamos assim. Ao contrário de outros, que parecem muito pouco talhados pra função. E ontem aquilo não lhe correu bem, porque aquela obsessão pelas imputações que fazia o Luís Marques Mendes, depois não concretizadas, e uma certa agressividade excessiva. Às vezes parecia que chispava de aversão ao coitado Marques Mendes . Estava capaz de fazer justiça pelas próprias mãos .

Sim, se ele tivesse ali alcatrão e penas.

Alcatrão e penas, olha exatamente isso, lá saía o Marques Mendes, todo alcatroado. E portanto, às vezes há vitórias que não o são. Acho que não correu especialmente bem. Marques Mendes também esteve sempre à defesa ali a explicar a coisa da empresa e não sei o quê mais. Coitado, também isto é uma vida ingrata, mas Marques Mendes, como é uma raposa velha, já anda nisto há muitos anos, põe aquela expressão impassível.

Sim, isso é verdade.

Podia estar-lhe a chover na cabeça, a ouvir os impropérios do almirante, a caírem pedregulhos de granito, ou mesmo o alcatrão e penas, Marques Mendes...

Sempre a mesma face.

Sempre a mesma face. E portanto, foi assim um espetáculo um bocadinho penoso, porque uma pessoa quer raios ouvir qualquer coisa sobre o país. E quando eu digo ouvir, não é promessas, que não se aguenta mais promessas. Mas uma análise sobre o país e uma ideia: "Olha, esse país, gostava que ele evoluísse desta maneira, gostava que fôssemos um país um bocadinho mais parecido, por exemplo, com a Dinamarca, modelo social-cristão nórdico, ou não, nós temos é que seguir o modelo anglo-saxónico, um pouco na linha do que diz o Cotrim." Quer dizer, uma ideia qualquer. Nós temos que equilibrar as despesas, viver com o dinheiro que temos, ganhar eficácia na despesa pra poder baixar a carga fiscal, para aliviar a classe média, para termos uma classe média. Sem classe média, isto vai tudo mais cedo ou mais tarde pro buraco. Nenhum regime democrático se aguenta sem classe média. Falar da situação na Ucrânia. Aliás, o almirante, incompreensivelmente, não levou o debate pra grande questão central do nosso tempo, que é a situação de segurança na Europa, que é uma área em que ele está francamente à vontade, e é um tema presidencial por excelência E eu acho que se ele conseguisse contrastar a sua competência, a sua reflexão e os seus conhecimentos na área da defesa e da segurança europeia com os demais, que evidentemente percebem muito menos do assunto, tinha sido mais inteligente do que andar aqui nesta coisa de "você é um lobista".

Sim, mas o objetivo ali, de facto, para continuar a usar a metáfora, era depenar o Marques Mendes, fazer com que o Marques Mendes saísse dali completamente já arrastado pelo chão. Tinham que o ir buscar ao chão. E possivelmente houve ali um excesso de entusiasmo.

O excesso depois traduziu-se no debate, que esgotou-se naquela coisa do Marques Mendes dizer: "Mas você, eu fui-me embora, fui para o setor privado." Mas uma pessoa quando sai da vida pública, da vida política e vai para o setor privado, não há nenhum setor bom disso. Só se fosse para o setor social e cooperativo, ali após passe sideral quem havia feito. Não sei o que é legítimo realmente pedir às pessoas. Eu acho que nós temos que encontrar todos.

Já lá vamos. Tu vais entrar aí na parte da transparência, que é o nosso segundo tema. Espera aí. Estás a entusiasmar. E bem, eu também me estou a entusiasmar. Mas então, Cotrim e Gouveia e Melo pareceu que foram aqueles que saíram pior dos debates. O Cotrim Figueiredo...

Gouveia e Melo acho que é um facto observável, porque o declínio nas sondagens durante esta longa maratona de debates significa que eu não estou sozinho a achar que os debates não lhe correram espetacularmente.

Sim, quando nós formos olhar para o nosso radar das sondagens, neste momento, Gouveia e Melo, ou seja, no Observador temos o chamado radar das sondagens, que junta todas as sondagens e tem aqui também alguns cálculos que foram feitos pelo Luís Aguiar-Conraria, que nos permitem dar uma maior valorização a algumas sondagens e menor a outras, consoante a passagem do tempo.

Resumindo, é ciência.

Exatamente, é isso. Não há como combater isto. E Gouveia e Melo, no nosso radar das sondagens, já está em quarto lugar, atrás de Ventura, que está em primeiro, Marques Mendes em segundo, António José Seguro em terceiro e Gouveia e Melo em quarto, com 15,57 e depois Cotrim Figueiredo com 14,2. Estão todos muito próximos, mas Gouveia e Melo foi dando um grande tombo à medida que o tempo foi passando. Sobre isso não há a mais pequena dúvida. E quem é que se saiu melhor destes 28 debates? Quem te parece?

Eu acho que se saiu bem o Marques Mendes e o António José Seguro. António José Seguro, porque é uma pessoa muito cordata, nunca se desmancha, mantém-se sempre num certo nível. Depois teve alguns bons momentos, como quando se virou para o João Cotrim e disse: "Vossa Excelência estava encantado com esta lei da nacionalidade, pijada de nacionalidades", deixou-o ali num silêncio embaraçoso.

Sim, até mim dudeu.

Aliás, até te dudeu. E também lembrar-te, aliás, de outra ocasião, no debate entre Marques Mendes e Cotrim, quando Marques Mendes foi buscar as propostas mais alucinadas da Iniciativa Liberal. Era a privatização da Caixa.

A flat tax.

A flat tax. Como é que uma pessoa defende a taxa única que acabava com toda a progressividade fiscal.

Que a própria IL já deixou cair, aliás.

Que a própria IL, mas claro.

Agora passou de ter só um escalão para ter dois ou eventualmente três.

De qualquer maneira, é sempre melhor do que ter oito ou nove, que é o que nós temos. Quer dizer, duas ou três, não digo, mas manter a progressividade, mas com um sistema mais simples e mais justo e que deixe de tratar os rendimentos do trabalho mais elevados como se fossem rendas ou aumento de capital.

Mas não te parece que o António José Seguro foi muito lento a apresentar-se como o candidato da esquerda, que tudo aquilo demorou muito tempo até ele se colocar no sítio onde estão os votos, que é à esquerda?

Sim, acho que foi lento e acho que devia ter tido logo no princípio a clara noção de que só chegaria à segunda volta como o candidato representante do bloco político e social da esquerda. E, portanto, depois na segunda volta, terá que se mostrar mais abrangente. Mas a primeira volta para ele era crítico que acontecesse. E depois António José Seguro também tem pouca sorte, porque historicamente as coisas mudaram e já não está cá o doutor Pinhal para pôr ordem nesta bandalheira. O doutor Pinhal na segunda volta das eleições entre Freitas e Mário Soares, disse que: "Pronto, vamos ter que engolir um sapo, mas vamos votar no doutor Mário Soares para a esquerda ganhar." Ora, toda a gente percebe que nestas presidenciais, eles vão ter que engolir um sapo na primeira volta, não é na segunda. Na primeira volta é a hora do sapo. Sapo tem que ser servido à primeira volta.

É o primeiro prato.

O primeiro prato é o sapo.

A entrada. O que é que vão querer de entrada? Sapo.

Mas depois é engraçado, ninguém tem a humildade. Catarina Martins tem um propósito, que é apresentar-se como herdeira legítima de Jorge Sampaio, Mário Soares.

Não é incrível?

Se a campanha fosse mais seis meses, ainda há quem reclamava a herança de Sá Carneiro. É uma coisa espantosa.

Não sei se te lembras, não te lembras seguramente porque tens outras coisas na vida para fazer. Mas Catarina Martins, quando era líder do Bloco, deu uma entrevista aqui na Rádio Observador, onde defendeu convictamente que o programa eleitoral do Bloco, que ela representava naquelas legislativas, era social-democrata.

Pois, com certeza, exatamente. Era social-democrata. Ia buscar, aliás, o melhor do PS e o melhor do PSD, certamente.

Certamente, seguro. E aos fundadores, lá está, Sá Carneiro e Mário Soares.

Entre vários outros trotskistas.

A estratégia de Catarina Martins sempre

A estratégia é a sobrevivência.

Certo, mas ela queria ser uma candidata a valer mais do que o Bloco, a ser a verdadeira candidata da esquerda, agregadora da esquerda. Mas não é possível fazer toda uma carreira política no radicalismo e depois, de repente, aparecer pura, vinda do além.

A representar o chamado consenso do pós-guerra. Não é possível.

Não é possível. Eu gabo o esforço, acho que é sempre bom quando as pessoas se esforçam, mas realmente teria de ser ou um outro candidato qualquer, nada impediu o Bloco. Eu bem sei que Sampaio da Nova, esse santo laico da esquerda portuguesa, não se quis candidatar, mas podiam ter arranjado outro santo laico qualquer que quisesse fazer esta campanha, porque a Catarina Martins aparecer como o novo Mário Soares ou o novo Jorge Sampaio fica esquisito.

Fica, até porque o António José Seguro quando está a debater, ele tem aquela personalidade, aquela bonomia natural, é uma pessoa muito moderada, sempre foi. Mas a Catarina Martins olha para o interlocutor sempre com um sorriso. É um sorriso que parece que está a dizer assim: "Eu bem sei que estás aqui para trair os interesses do povo trabalhador." Portanto, há ali sempre qualquer coisa que não encaixa.

Estamos sempre à espera que alguém traga a guilhotina.

A Catarina Martins é uma política muito talentosa. Vale mais do que o Bloco, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas não terá a humildade de dizer, porque ela, no fundo, como é evidente, não é social-democrata. Se fosse social-democrata, percebia que tinha aqui um socialista, um social-democrata, alguém da esquerda democrática para chegar à segunda volta e tinha que se ficar também. Jorge Pinto percebia que por muito que Jorge Pinto anseia ir a votos para ver quantos votos vale, enfim, deve ter todas essas expectativas realistas, certamente.

Tu achas que anseia ou teme?

Não sei, acho que anseia, acho que está encantado, não sei, está a gostar disto.

Acho que a única maneira do Livre sair bem disto era desistir a favor de António José Seguro. Era a única maneira de o Livre sair bem disto.

Assinava um protocolo em que se reconhecia a importância do Grupo da Raiola.

Precisamente.

Salvava-se essa arma secreta portuguesa.

É que, de facto, é aquilo que une os dois candidatos, Jorge Pinto e António José Seguro, ambos em debates, invocaram o santo nome do Grupo da Raiola e prometeram empenhar todo o seu poder na promoção do Grupo da Raiola. Portanto, sim, eu acho que esse é um bom ponto.

Parece que vivemos numa época, realmente, de subversão de uma ordem internacional assente no direito, nas suas grandes instituições. As Nações Unidas, a OMC, o Grupo da Raiola. É uma coisa que parece infantil.

Mas tu achas possível Jorge Pinto, Catarina Martins ou António Filipe desistirem ainda na primeira volta a favor de António José Seguro?

Eu sinceramente acho que não, porque já não está cá o doutor Cunhal. O doutor Cunhal não simpatizava nada com o doutor Mário Soares, digamos assim. Punhamos isto nestes termos. E até se dizia na altura: "O Partido Socialista é um partido democrático, Mário Soares é que não." Isso é que o PCE dizia. Mas alguém acredita que no seu íntimo, estas pessoas destas áreas políticas considerem que realmente o PS é um partido da esquerda e que os outros não. O PS e o PSD fazem todos parte deste enorme pântano central.

E o consenso neoliberal, como chama António Filipe, o consenso neoliberal.

É esse o nome, é o consenso neoliberal.

António Filipe acha que toda a gente faz parte do consenso neoliberal.

Tirando António Filipe, naturalmente.

Claro, mas se é um consenso, faz sentido que esteja lá muita gente.

Não há consenso que não esteja lá António Filipe.

Se eu tivesse de apostar, e atenção, não se deve apostar, já agora, fica aqui o nosso contributo para o serviço público, mas eu diria que seguramente Jorge Pinto e o Livre ganhavam em desistir a favor de António José Seguro. Acho que a pressão para o voto útil vai ser enorme daqui até dia 18, tanto à direita como à esquerda. Acho que Cotrim de Figueiredo vai ter que pedalar muito para não se começar a esvaziar à medida que se aproxima o dia 18. Se bem que, depois há aquele jogo, se bem que Cotrim de Figueiredo tira alguns votos também a André Ventura, não sei se muitos ou poucos.

Eu acho que Cotrim tira votos a toda a gente, para dizer a verdade, porque todos os partidos deviam olhar com atenção para o voto jovem. E a força do João Cotrim no voto jovem é impossível de ignorar. Há uma segmentação da sociedade portuguesa que tem uma expressão política direta e que nessas presidenciais, com esta oferta tão variada de gente que se dispõe a servir a pátria, permitiu realmente ao eleitorado assumir as suas preferências com grande rigor. E não há dúvida de que o discurso do João Cotrim diz muito aos jovens. E o PS, que neste momento está, em termos de voto jovem, está mal, muito mal, porque perdeu. Foi um conjunto de erros, os erros pagam-se em política Uma parte significativa dos setores mais dinâmicos. Quando digo setores mais dinâmicos, estou a pensar nos setores que têm que fazer pela vida, os jovens que têm que se organizar, ter rendimentos, ter segurança na vida, conseguir empréstimo, sair da sopa torta, ganhar dinheiro pra ter uma banca. O PS deixou de ser capaz de ter a interlocução com estes grupos sociais e também a classe média sentiu que o PS está aqui não é por causa de nós.

Só está pelo Estado.

Pelo Estado e pelos setores mais...

Os pensionistas.

Os pensionistas, os setores mais desfavorecidos da sociedade, mais um, é só o que o PS quer. E abandonou os outros grupos sociais. Por exemplo, na política fiscal, eu acho que o PS gostaria de ter mexido nos impostos, ter tido tempo pra mexer nos impostos, baixar os impostos, mexer nos escalões. Enfim, não fez nada disso e pagou um preço que continuará a pagar. E por isso é preciso ver a esperança que os jovens põem em alguém que tem o discurso do João Cotrim. E isso é algo que não é insubstimável.

Bem, temos que ir pra intervalo, mas lá está, eu apostaria Jorge Pinto desistia, o Livre voltava a ser o grande partido defensor da convergência à esquerda, punha pressão sobre o Bloco e aparecia como o grande salvador da candidatura da esquerda. Mas se calhar perdeu o dinheiro todo. Não sei, vamos ter que esperar mais um bocadinho. Bem, vamos pro intervalo, voltamos já. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Passamos os últimos dias a falar sobre a vida profissional de Marques Mendes fora da política. Já falamos aqui sobre o debate desta semana, em que o VML lhe disse diretamente que o considera um facilitador de negócios e um lobista. Sérgio, tu há dias por aí adiante falares sobre este assunto. Agora é o momento. Tu achas que há limites pra transparência que é exigida aos políticos numa campanha como esta?

Acho que há limites à transparência, sob pena de ninguém se expor a meter-se na política. As pessoas começam a pensar porque o preço é demasiado elevado. Ninguém está para se sujeitar a isto. Não é preciso as pessoas serem insultadas com insinuações, com imputações não concretizadas. Repare-se que não estou a referir-me exclusivamente ao registo ontem escolhido pelo almirante. Todo o espaço público está absolutamente viciado neste tipo de coisas. O sistema democrático depende da sua capacidade de recrutar, eu diria, os melhores. Mas se não conseguir recrutar os melhores, pelo menos conseguir sempre ficar os segundos melhores. Mas se continuamos nesta derrapagem, ninguém na posse das suas faculdades decide dedicar a vida à causa pública. E, portanto, acho que é preciso um novo compromisso. E o compromisso tem que envolver todas as pessoas relevantes no espaço público. Por exemplo, tu és uma pessoa muito relevante no espaço público. Todos acordamos de manhã a ouvir.

Eu sou muitíssimo relevante.

Tu és muitíssimo relevante no espaço público. Tu és muitíssimo relevante. Tens lá a tua coisa do bom moi e o vilão, que é a maneira mais agradável de começar o dia. E todas as pessoas têm potencial. Isso é potencial, tens potencial. Portanto, todas as pessoas têm potencial, têm que perceber que as pessoas têm que ser tratadas, até prova em contrário, como pessoas de bem, senão isto torna-se infr frequentável. E pessoas como tu, não sei qual é a tua opinião, não sei se és candidato à presidência, se andas por aí a organizar.

Eu já tenho mais de 35 anos.

Mas a quantidade de pessoas que dizem que na política não se metiam nunca. Não é por serem todos bandidos, criminosos, valdevinos e malfeitores. É porque não querem arrastar as famílias, nem elas próprias, nem exporem-se a esta chuvada de lama em que a política se está a converter. E estes fenómenos têm que ser compreendidos tendo em conta a história. Lá vamos nós pra história. Quando nós olhamos pra decadência da democracia ateniense, já estamos a falar de há 2500 anos, foi assim, as democracias começam a deslizar pra um lamaçal. Os tópicos são sempre os mesmos: demagogia, promessas impossíveis, tudo se pode oferecer a todos. Responsabilização: nós só não estamos bem, melhor, ou mesmo na perfeição, porque há uma casta, uma casta que se distingue de nós, de gente que vive no privilégio, no abuso, no crime, é uma casta que se defende. Eu sou de fora da casta, eu estou aqui ao lado dos descamisados e do povo trabalhador. O inimigo pode ser um inimigo externo, ou o inimigo interno. O inimigo interno também é essencial para agregar as pessoas em torno de um qualquer discurso de revolta. A direita radical hoje em dia identificou como inimigo interno os imigrantes. Portugal, nós só não somos a Suíça ou a Noruega, claramente por causa dos imigrantes de Bangladesh. Se não tivéssemos cá ninguém do Bangladesh, o desempenho da economia portuguesa era espantoso Depois os ataques pessoais. O nosso adversário é apenas uma pessoa que eu vou destruir. Eu vou destruí-lo. E agora tenho imensos instrumentos que apareceram maravilhosos, como a denúncia anônima, é um pitel de que já ninguém se livra. A dada altura, não sei se te lembras daquela expressão do Cavaco Silva de como é que é: "má moeda expulsa a boa moeda"?

Certo.

No que está a acontecer na política, e não é só na política, na política tem uma certa poluição do espaço público, um ambiente de ultério, um apodrecimento geral do nível do espaço público, é que as pessoas que podiam, tinham essa vocação de serviço, as pessoas não estão para isto. Não estão para isto, porque podem ter vidas viáveis facilmente.

Se nós olharmos para uma história mais recente. Nós tivemos como primeiro-ministro, um personagem infrequentável que não foi sujeito, se calhar, a um escrutínio suficientemente agressivo, a tempo e horas, nomeadamente sobre aquilo que andava a fazer na sua vida pessoal. Eu não estou a comparar ninguém com esse personagem, como é evidente. Agora, o escrutínio existe, não é para "apanhar" os bons, é para apanhar os maus. E há muita gente.

Amigo, o escrutínio apanha bons, apanha maus, toda a gente é apanhada no escrutínio. O problema é onde é que se traça a tal fronteira entre o escrutínio e a devassa humilhante das pessoas.

Não, também. Eu acho que no caso de Marques Mendes, Marques Mendes é muito profissional, mas acho que a dada altura tratou deste assunto de forma muito amadora. Acho que ele foi profissional, por exemplo, ao dissolver a empresa familiar que a dada altura teve para receber dinheiro legítimo da SIC e de outros negócios que tinha. Ele decidiu dissolver essa empresa a dada altura e fez muitíssimo bem, porque tem o exemplo do Luís Montenegro e do que aconteceu a Luís Montenegro por causa da Spin on Viva. Mas depois a partir daí, por exemplo, ele na entrevista que deu aqui na Rádio Observador, disse que essa empresa servia para receber da SIC e de umas conferências. Quer dizer, não lhe ocorreu dizer logo que não era só conferências, não era só a SIC, também tinha outras coisas? Não lhe ocorreu que devia ter tomado a iniciativa de revelar os clientes? Não era evidente que a questão dos clientes se ia transformar num ponto de polêmica? Não era óbvio para qualquer pessoa?

O Luís Marques Mendes trabalhou nos maiores escritórios de advocacia.

Não, eu estou a falar dos clientes da empresa familiar. Nem estou a entrar na-

Quem tu achas que são os clientes do escritório de Marques Mendes? Achas que é o salão de beleza da Lurdes?

Mas eu não estou a falar do escritório de advogados. Eu só estou ainda na empresa familiar. Ele acabou por divulgar a lista dos clientes dessa empresa. Era evidente que ele ia ter de declarar a lista de clientes. Não havia dúvida, era óbvio.

Essa parte não sei bem do que é que estás a falar, porque essa escatologia, para te dizer a dada altura eu vou ver.

Mas então, ele tinha uma empresa familiar.

Mas quem eram os tais clientes, para além das conferências e não sei o quê?

Uma delas era esta empresa de construção civil, com a qual ele fez um contrato de apoio à internacionalização.

Sim.

Mais uma coisa amadora. Quando nós lhe perguntarmos.

Até porque é que ele não disse logo isso?

Certo?

Pronto, estou de acordo contigo.

Certo, é isso.

Se calhar porque achava que iam logo dizer dele que era um bandalho, que andava a apoiar a internacionalização de uma empresa de construção civil. E já agora, essa construção civil lá fora houve alguma ou falhou completamente na sua grande obra internacionalizadora?

Eu tenho ideia de que as coisas não correram incrivelmente nessa área.

Não.

Tenho ideia. Mas enfim, pronto.

Pronto. Todos nós.

Desculpou-se, tudo bem. A quantidade de coisas em que eu me meti também e que correram mal, também são muitas. Mas enfim, a mim o que me preocupa é esta ideia de que agora não há escrutínio nenhum.

Epa, escrutínio nenhum? O que é que falta de escrutínio?

Não, que agora não deve haver.

Agora com as redes sociais.

Não, não é isso. Que agora não deve haver escrutínio nenhum, não se deve fazer escrutínio nenhum. Mesmo essa questão que eu tenho ouvido muito das denúncias anônimas. Vamos ver, há uma razão para se permitir denúncias anônimas, porque muitas vezes quem faz denúncias anônimas está a correr riscos, está a correr riscos profissionais, está a correr riscos pessoais, está a fazer denúncias contra pessoas e entidades muito mais poderosas, muito mais influentes do que o denunciador. E, portanto, as denúncias anônimas existem por boas razões. Depois, com certeza, podemos argumentar que muitas vezes são utilizadas por motivos pouco recomendáveis. Sem dúvida.

Aliás, não temos tido exemplos nenhuns disso, dos exemplos de denúncias anônimas por motivos não recomendáveis. Quer dizer, nós temos que ter presente o que é a natureza humana. Quem decide viver, a não ser que tu sejas, afinal, um homem de esquerda discípulo de Rousseau, e que achas que os denunciantes é tudo gente que tem um apego tal ao bem público, que Não se conseguem controlar e vão logo pôr uma denúncia.

Só estou a dizer que há bons motivos para se proteger, para haver o anonimato de quem faz denúncias.

Olha, raramente se fazem atrocidades por maus motivos. Geralmente as atrocidades vêm sempre em nome das mais luminosas intenções. Sabes que no século XVIII a República Veneziana tinha uma coisa horrorosa. Nós podemos quase pensar na República Veneziana como um dos primeiros Estados totalitários. Tinham inventado um sistema de denúncias que havia umas portas com uma boca de leão, justamente para as denúncias anônimas. Quer dizer, as denúncias anônimas, depois claro, instrumentalizadas politicamente, sempre dava jeito. Aliás, quando dava jeito aparecia logo uma denúncia anônima. A República Veneziana era verdadeiramente um Estado totalitário. Ter uma noção da história, perceber a natureza humana. Sinceramente, convoca toda a tua inteligência, que é muita, toda a perspicácia e a tua grande misericórdia em relação à natureza humana. Tu achas que estas denúncias anônimas em época eleitoral, que isto são coisas inocentes, de gente abnegadamente ao serviço do interesse geral e do bem público, ou que isto são truques, vendetas, maldades? Quer dizer, o homem também é isso, não é?

A minha preocupação nestas coisas é perceber onde está a verdade, independentemente das motivações.

Deixa-me contar-te uma história muito engraçada. Há tempos a Gulbenkian amavelmente convidou-me para ter uma conversa com jovens do liceu, que eram geniozinhos, todos seguidos pela Gulbenkian, acompanhados pela Gulbenkian, um grupo extraordinário de jovens do liceu. E depois conversávamos, eles faziam perguntas, eu respondia conforme podia. A dada altura, uma jovem faz a seguinte pergunta: "Nós sabemos que o Sérgio também foi muito bom aluno e tinha muito boas notas. Então a minha pergunta é: por que foi pra política?" Não achas extraordinariamente revelador do desprestígio da política? Que é uma vida dura. Há certamente vidas que não são as delícias da vida privada. A política não fosse estar sempre exposta a termos meia dúzia de pessoas que têm algum apreço por um político. É sempre um exército que acha que somos erros da criação, erros da natureza. Como é que se consegue, quando a política é democrática, nós lá políticos somos políticos da política democrática, da vida democrática. Quando o desprestígio dessas funções, que deviam ser as mais nobres de todas. E eu dizia: "Sabe que eu quando fui eleito deputado, senti um orgulho muito grande, ia pra Assembleia, estava rodeado de pessoas extraordinárias, e me senti muito orgulhoso e a minha família também estava muito orgulhosa." Eu percebi que ele estava a falar do Renascimento e de Petrarca. Como as coisas eram no tempo. E portanto, isso é que é preocupante, porque isso significa a degenerescência do regime democrático. Não há alternativa ao regime democrático. Nós temos que o redimir das suas falhas, temos que melhorar isto, temos que criar condições para aqueles que fazem falta. Há sempre gente disponível para participar na vida política. Mas como é que se faz para inspirar aqueles que efetivamente fazem falta à vida política? E eu, sinceramente, quando vejo episódios como alguns desta campanha eleitoral. No caso de ontem não houve tempo pra falar dos temas nacionais. Não sobrou tempo pra falar dos temas nacionais.

Nem vontade, mas sim. Pelo menos da parte da governa.

É uma coisa absolutamente extraordinária. Parecia uma audiência preliminar . E de facto a judicialização da política, lá está outra via rápida em direção ao abroco.

O nosso terceiro tema também é preocupante. Nós esta semana assistimos a uma enorme divisão na União Europeia por causa do apoio à Ucrânia, com a Bélgica a liderar a oposição ao uso de ativos russos congelados para financiar o esforço de guerra. Depois tivemos Macron, parece que está com inveja de Merz, a mostrar que ainda está vivo e a admitir falar só ele com Putin. Tu tens experiência nessa instituição extraordinária que é a União Europeia, foste eurodeputado, e por isso és a pessoa perfeita para explicar a quem nos está a ouvir de onde é que isto vem e por que isto só vai piorar.

Ok. Bem, então vou arrumar essa questão do Merz e do Macron. Foi uma reviravolta extraordinária. Não é costume os alemães avançarem com uma proposta, que no caso era a utilização dos ativos do Banco Central Russo para financiar a Ucrânia, e a França e a Itália considerarem que as propostas avançadas pela Alemanha eram, se calhar, precipitadas ou irresponsáveis ou pouco ponderadas. Não é assim que as coisas funcionam. Geralmente as propostas mais ousadas vêm da França, também da Itália, e é a Alemanha que põe travões nestes entusiasmos. Portanto, a Europa está virada de cabeça para baixo.

E supostamente o Merz não queria correr o risco de serem os contribuintes alemães a pagar o esforço de guerra e por isso queria usar já imediatamente os ativos russos congelados e assim, depois logo se vê o que se faz com isto. Mas pra já o dinheiro é dos russos.

Pois, mas é que agora decidiram, e bem, vão financiar ao mercado 90 mil milhões para dar à Ucrânia, garantidos vagamente pelos ativos russos. Vamos lá ver como é que isto vai acabar, se serão os ativos russos a responder por este empréstimo ou se serão os contribuintes. Mas não interessa, essa questão agora não é esta. O que me impressiona mais no atual estado da Europa é o facto de a Europa estar a preparar-se pra guerra. A Europa está a preparar-se pra guerra Nós, no nosso país, e dá-me a ideia, sobretudo os países do sul da Europa, não conseguem nem manifestam vontade de perceber minimamente o mundo em que estão metidos, as mudanças que ocorreram, o que está a acontecer. Por que pessoas sensatas, como o primeiro-ministro inglês, o chanceler alemão, o presidente francês, os países nórdicos, estão todos absolutamente persuadidos que vem aí uma guerra europeia? Nem os nossos candidatos presidenciais. Repare-se, é dos poucos temas, por exemplo, em vez de andarem a pensar em resgatar o Serviço Nacional de Saúde, matéria que manifestamente a Constituição não comete ao presidente da República, como é que não debatem estas grandes questões vitais para a Europa? E quem é que vai, e quando, fazer a pedagogia junto às opiniões públicas, explicando o que está em causa? Nós, neste momento em que estamos a falar, Varsóvia é a primeira cidade europeia que, aparentemente, já está protegida com sistema Patriot contra ataques aéreos. A Finlândia introduziu formação militar básica a toda a sua população em idade de serviço militar, está a fortificar as suas fronteiras. A Alemanha está a construir até 2029, altura em que considera que vai ser o ponto crítico, do ponto de vista da segurança na Europa, as maiores Forças Armadas da Europa, gastando por ano 100 mil milhões de euros.

A líder dos serviços secretos ingleses, do MI6, fez um discurso-

Eu vi

...em que diz que estamos naquele espaço entre a paz e a guerra.

Eu vi. Convém esclarecer que quando alguém dos serviços de informações fala, convém ouvir, porque são essas pessoas que sabem o que são os ataques cibernéticos diários contra infraestruturas, precisam testar a resiliência dos nossos sistemas, como estes drones que andam por aí, servem para testar a capacidade europeia de reagir a este tipo de intrusões. As pessoas têm que se consciencializar, e não se podem consciencializar sozinhas. É preciso que os políticos cumpram a sua função e falem às pessoas sobre as realidades do mundo tal como ele se apresenta na nossa época. A Rússia, neste momento, é uma enorme máquina de guerra. É uma máquina de guerra, tem uma economia de guerra, tem uma indústria de armamento enorme. Se nós juntarmos todos os países da União Europeia com o Canadá e com a Noruega, nós somos 15 vezes mais ricos do que a Rússia, mas nós não somos uma máquina de guerra. A Rússia é uma máquina de guerra. É o maior exército da Europa. O segundo maior exército da Europa é a Ucrânia. Se a Rússia abocanha a Ucrânia e alista nas suas forças o exército ucraniano, que é dos exércitos mais capazes, tal como a Rússia, tem uma experiência de combate que ninguém na Europa tem. Se aquela gente toda fica às ordens disciplinadamente. A Ucrânia tem a maior indústria de investimento militar da Europa. Se a indústria militar de produção de drones e disto e daquilo, de repente fica sob a alçada de Putin. Nós temos um colosso militar ao nosso lado, que não partilha os nossos quadros mentais, que tem uma lógica expansionista de reconstrução de impérios.

E já não temos a proteção americana.

Nós já não sabemos se temos, mas só se formos irresponsáveis é que partimos do princípio que temos. Nós, de facto, não sabemos se temos a proteção americana, porque os americanos dizem que têm prioridades estratégicas no Indo-Pacífico, mas as forças que eles têm na Europa, a Europa é um território terra firme. Temos aqui dezenas de milhares de soldados americanos no continente europeu. Não são essas forças que são indispensáveis no Indo-Pacífico. O Indo-Pacífico é Marinha e Aviação. Portanto, estas justificações, o orçamento, querem desorientar uma parte maior do orçamento para aquele tipo de equipamentos. Mas nem o Japão, as Filipinas, Taiwan podem estar descansados, porque Trump diz que a América quer saber é do seu hemisfério. E, portanto, isso também é uma péssima notícia para todos aqueles que estão na situação.

Mas tu vês a União Europeia conseguir unir-se? Nós temos governos claramente putinistas, como o Órban, não há forma, é de facto um governo putinista. No caso da Bélgica, foi mais uma preocupação.

Nós não temos só isso. A Bélgica tinha um problema específico. Tinha a ver que 100 mil milhões de euros estavam num fundo belga.

No fundo, o medo do primeiro-ministro belga era que se isto corresse mal e se a Rússia conseguisse fazer valer o seu direito àquele dinheiro, depois de o dinheiro ter sido entregue à Ucrânia, serem os contribuintes belgas a terem de devolver aquele dinheiro todo. Não quer esse risco para a Bélgica. Aí há uma preocupação financeira contabilística, mas há muitos governos e muitos partidos influentes pró-russos, e nós estamos a um voto de distância de alguns de mais países europeus ficarem nas mãos de governos que se não olham de forma simpática pra Rússia, pelo menos olham de forma colaboracionista.

Como é que não olham de forma simpática, se boa parte desses partidos foram financiados diretamente pela Rússia? É preciso perceber o que nós temos na Europa. A Rússia foi capaz, realmente, de desestabilizar politicamente a Europa. É o que está a conseguir fazer, está a abrir brechas na NATO, como se vê na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Eu sou do tempo em que a Europa queria construir, quando o presidente Macron dizia que a NATO estava em morte cerebral, queriam construir um pilar de defesa europeu. E os Estados Unidos diziam: "Qual pilar de defesa europeu? Defesa da Europa é a NATO que se ocupa disso." E os Estados Unidos eram contra o pilar de defesa europeu. E Portugal também nunca foi grande. Dizia que sim, mas não ajudava. Não estava especialmente interessado no pilar de defesa europeu. E não é só isso, porque é um país do transatlântico. Quer dizer, nós somos um país das relações com os Estados Unidos e com as potências navais e do ocidente atlântico. Não viam grande utilidade nisso. Neste momento nós sabemos que há um conflito nos Estados Unidos, há o chamado establishment, o State Department, a tradição diplomática dos Estados Unidos que construíram a ordem jurídica e as alianças do pós-guerra, após 1945, e existe um presidente que tem manifestamente uma grande admiração, uma relação pessoal e uma interlocução pessoal com o presidente Putin. Isso é uma evidência. A gente nunca sabe qual é a política americana que vai prevalecer. Sabemos que o presidente tem um estilo autocrático. Imagine-se que a Rússia, por exemplo, ataca um país báltico. E os Estados Unidos, em vez de mandarem pra cá as forças militares necessárias para contrariarem essa agressão, mandam um enviado especial do Trump pra bater outra vez com o Putin sobre como é que resolve o problema na Estônia, que já está 90% dominada pelas forças. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E nós queremos o quê? A guerra? Não, nós não queremos a guerra, mas nós pra evitarmos a guerra, nós temos que atingir um nível tal de capacidade de dissuasão, que converta qualquer veleidade de uma guerra na Europa, de uma agressão vinda do lado da Rússia, como uma loucura para a Rússia. Agora, tudo isto neste momento se joga no palco ucraniano. Nós acompanhamos diariamente como é que está a frota do Mar Negro. "Olha, já foram dois submarinos ao fundo, que a Ucrânia não sei o quê. Ah, e os russos já têm Pokrovsk." É preciso ver isto num quadro mais amplo, que é uma questão existencial pra Europa, coisa que os Estados Unidos, de Trump, não querem compreender. A resolução do conflito ucraniano e a defesa e a viabilidade militar da Ucrânia. Mas pronto, aqui vivemos alegremente alienados disso.

Estamos alegremente alienados e agora vamos alegremente para o Natal.

Olha, realmente acabamos. Foi um registo mesmo natalício.

Eu acho que isto é muito natalício. Eu acho que quem está a ouvir está a pensar: "Olha que agradável. Agora vou comer uma fatia de bolo rei." Nós voltamos na próxima terça, o programa está disponível em podcast. Na quarta pode ouvir-nos ao meio-dia na Rádio Observador. Nós voltamos muito em breve. Um feliz Natal pra ti, Sérgio.

Feliz Natal pra ti, feliz Natal pra todos que nos ouvem.

Ora nem mais. Jingle bell. Até pra semana.