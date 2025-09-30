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É o relatório de jogo entregue pelo Luís Francisco, que fica como sempre também disponível através do podcast da Rádio Observador. Luís, mais uma vez, bem-vindo. Vitória do Chelsea em Londres, 1 x 0 perante o Benfica, um autogol de Richard Rios, minuto 18, um gol na própria baliza, num período que curiosamente foi o melhor período do Benfica. Entrou bem no jogo o Benfica, criou uma série de oportunidades e até nesta altura falávamos aqui, era injusto o Benfica estar a perder.

Sim, claramente. Nessa altura, o que o Chelsea fez a seguir foi controlar o jogo e também nunca foi ser intensamente superior, ir à procura do segundo, não é nada essa a matriz desta equipa. O que o Benfica fez quando entrou em campo, foi tentar ser sólido. Vimos desde logo, a primeira coisa que reparamos aqui é que o Ørstad começando a jogar na posição central do trio, que apoiava mais perto do ponta de lança, recuava rapidamente pra esquerda para ajudar a defender sobre aquele lado e depois voltava outra vez pro meio, até às vezes para pressionar o lado do ponta de lança e, enfim, o norueguês, juntamente com Pavlídis e Richard Rios, devem ter corrido uns valentes quilômetros nesta partida. Correram, certamente, mas foi um Benfica relativamente sólido e num jogo que estava a ser ditado por alguns erros na saída de bola, o Chelsea beneficiou ali de dois, mas não criou muito perigo, o Benfica teve mais alguns e algumas transições com roubos de bola no meio-campo, que podiam ter dado o gol. E estamos a falar de duas, três, quatro, cinco situações em que outro tipo de discernimento e decisão ali nos últimos metros poderiam ter dado o primeiro gol ao Benfica, o que nunca saberemos, podia ter trocado as voltas completamente à história do jogo. Entretanto, o Chelsea marca e é um Chelsea especialista em congelar o jogo, em tirar a bola do adversário, em fazer com que os minutos passem sem que nada aconteça. E a verdade é que foi uma equipe que teve mais posse de bola depois de estar a ganhar do que antes de estar a ganhar. Portanto, não foi por ter muita bola e ir pra cima do adversário que marcou. O Benfica deixou que isso fosse acontecendo até o intervalo, sem arriscar muito também. E, portanto, terminamos a primeira parte com a sensação de que se tinha jogado 20 minutos e depois os outros 25 a seguir tinham sido uma coisa meio estranha, uma primeira parte fraquinha a esse nível. O Benfica reentrou na partida com outra ambição, a pressionar mais alto, a pressionar mais intenso, com outro tipo de atitude em campo e criou dificuldades, mas continuou a ser ingênuo nos últimos metros. E acho que ingênuo é mesmo a expressão, porque houve ali jogadas outra vez no início da segunda parte, que podiam ter dado o gol, que deveriam, entre aspas, ter dado o gol. Não deram. E a seguir começou aquela fase de muitos amarelos, transições, muitos cartões amarelos no meio-campo. José Mourinho mexeu, a meu ver, um pouquinho tardiamente, porque jogou só para o último quarto de hora. E a verdade é que o Chelsea, entretanto, também percebendo que havia ali jogadores que precisavam de ganhar minutos pra jogar contra o Liverpool e que ainda por cima podiam aproveitar o facto do jogo se partir para criar perigo, abandonou aquela matriz de congelar a bola e passou a entrar também num jogo de perder bolas no ataque, portanto, de arriscar mais. E quando isso aconteceu, o jogo tornou-se muito mais vivo. Os treinadores não gostam nada, porque não conseguem controlar bem do banco o que se está a passar, mas para o espectador foi um jogo muito mais vivaço no fim e acho que o Benfica podia, novamente nesta fase, ter chegado ao gol que lhe evitasse a derrota.

Mourinho mexe só no minuto 75. E há claramente aqui os jogadores que entram muito bem nessa reta final, já se notava, de fato, cansaço. Há claramente aqui jogadores do Benfica que já estavam em perda física, mas o último quarto de hora é realmente o Benfica a carregar e estar mais perto até da grande área contrária, porque o Chelsea tinha muita dificuldade.

Sim, o Chalobah e o Ivanovic entraram muito bem.

Muitíssimo bem.

Não é que o Barreiro e o Tomás Araújo não tenham entrado bem também, mas para a história do jogo desse último quarto de hora, tem mais a ver com estes dois homens. Tanto que o Chelsea rapidamente trocou também os laterais e tentou colocar gente fresca na defesa. Desequilibraram, criaram alguns lances perigosos, aproximações até perto da área, que depois por um passe que não sai bem no momento certo, e aí que o José Mourinho fala destas rotinas atacantes, destas cumplicidades poderem vir a dar frutos num futuro próximo. A verdade é que o Benfica faz o último quarto de hora a assustar muito o Chelsea e eu acredito que daí possa tirar algum alento, embora não tire pontos, não tira dinheiro e não tira pressão dos próximos jogos, porque vai ter que continuar a ir atrás do prejuízo.

Relatório de jogo, o melhor do jogo pra ti?

Eu acho que o melhor do jogo, para o Benfica, tem a ver exatamente com essa sensação de que jogando de igual pra igual com o Chelsea em Londres, tem equipe para jogar com quem quer que seja. E, portanto, acho que é esse lado mais anímico, nada prático, mas que pode vir a ser de grande importância. Acho que é esse o lado para o Benfica que fica melhor. A sensação de que a equipe tem, de fato, capacidade para crescer e para continuar a evoluir no bom sentido.

E o pior?

O pior é exatamente nesse sentido contrário. O Benfica perde, o Benfica volta a ter grandes dificuldades na área contrária para marcar gols e sem marcar gols não se ganham jogos. Portanto, continua a ser um Benfica, que continua a ter aquela dupla face de uma equipe que consegue gradualmente ir se tornando mais sólida, mais segura e mais eficaz em dois terços do campo, mas que no último terço continua a ter grandes dificuldades.

Relatório de jogo, fica aqui entregue então através da Rádio Observador, em podcast. Assinatura do Luís Francisco. Luís, muito obrigado. Até à próxima. Relatório de jogo, fica então disponível daqui a pouco.