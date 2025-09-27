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Assinatura de Augusto Inácio. Vitória do Sporting no Estoril, uma vitória por 1 x 0, o jogo que menos gostei até hoje. Não pode voltar a acontecer. Isto ainda tem a ver claramente com aquilo que foi dito aqui na conferência de imprensa e depois o Augusto vai entrar mais em pormenor em relação à hora e meia de futebol. É claramente uma grande mensagem para dentro.

É uma mensagem de um homem lúcido, que não se deixou embriagar pelo resultado, pela vitória, e viu perfeitamente bem aquilo que também nós vimos e que comentamos. Um Sporting que talvez fosse o pior jogo que fez nesta temporada. E ele tem razão numa coisa: quando às vezes a inspiração não está ou não aparece, a atitude não pode faltar. E vi muita falta de atitude de alguns jogadores do Sporting. Falta perceber se os jogadores não tiveram essa atitude por talvez cansaço mental, cansaço físico, não sei. Acho que foi coletivo, foi quase todos os jogadores. Ele tem razão que o Max Luís esteve num bom nível. É aquele sangue uruguaio que fica revoltado com aquilo que está a acontecer e eles têm uma forma agressiva de responder a essas apatias. Eu diria que coletivamente a equipa foi fraca e individualmente também foram muito fracos, porque os criativos do Sporting também nunca apareceram no jogo. E nessa perspectiva, ele tem razão quando diz que hoje deu para ganhar, mas sabe perfeitamente bem que num próximo jogo é capaz de não ter essa mesma sorte. Não que o Estoril fizesse muito para ganhar o jogo, também é verdade que não fez muito, mas que deu a oportunidade do Estoril poder acreditar que podia roubar pontos ao Sporting. E isso é de mérito do Sporting, como é evidente, porque o Sporting, da maneira como se estava a ver o jogo, parecia que ia ter uma vitória fácil nesta partida. Os primeiros 30 minutos praticamente só deu Sporting. O Sporting encostou o Estoril muito lá atrás, um Estoril que não tem jogadores rápidos na frente e só podia progredir no terreno quando tivesse bola, através de transições organizadas no sentido do passe, no sentido de variar o flanco, mas não em termos de rapidez, porque não tinha jogadores rápidos para isso. Um Estoril que deu uma ideia de que realmente só o lateral direito, o Sanches, é que ia fazer o corredor direito.

Respeitou imenso o Sporting.

Eu acho que o Estoril estava à espera, primeiro, de não sofrer gols. E depois de tentar, como as equipas normalmente tentam, aguentar e depois tentar alguma coisa na parte final. O que acontece na parte final, se está empatado? A equipa, seja ela qual for, neste caso uma grande, que anda à procura do gol, depois de qualquer maneira, já é com o coração e os jogadores avançam no terreno às vezes sem algum nexo e desprotegem-se e aí, às vezes, estão as surpresas. Mas neste caso, eu acho que o Estoril estava à espera de não sofrer gols, porque iria tentar depois na segunda parte, aqui ou acolá, um contra-ataque que pudesse dar o gol. O que é certo é que o Sporting aos 12 minutos faz gol. O Suárez faz o gol e o Sporting depois rondou a baliza do Estoril. E o que é certo é que o rondar não quer dizer que seja uma oportunidade, se embora tivesse lá um lance, realmente, no cruzamento do Pote em que o Suárez podia ter feito o 2 x 0. Mas em termos de remates enquadrados, repare que o Sporting só teve um na primeira parte e na segunda parte, aquele não é um remate enquadrado que não foi à baliza, foi para cima do lateral, o Sporting não tem mais nenhum. E na primeira parte, 58% de posse de bola para o Sporting, 42. Ou seja, não há uma diferença assim tão grande. E parecia que o jogo ia ser mais minuto, menos minuto, que o Sporting ia alcançar o segundo gol. Eu esperava outra atitude na segunda parte do Sporting, que o Sporting tem jogo na quarta-feira em Nápoles, resolvesse o jogo marcando um segundo gol. O que é certo é que o Sporting também continuou a entrar apático na segunda parte e o Estoril começou a perceber que, afinal, era possível lá chegar. É verdade que foi lá uma vez e o Rui Silva fez uma grande defesa, mas também não criou, como se costuma dizer, fez algumas cócegas, mas praticamente não criou nenhuma oportunidade. Ou seja, foi um jogo, desculpe esta expressão que eu vou utilizar, chato, chatinho, um jogo nada interessante, um jogo que só conta para os pontos finais, que são os três pontos, mas resta em termos exibições, se isto pode servir de algum exemplo para o futuro, isto em relação ao Sporting, que estes jogos não se repitam, porque se repetir este jogo é porque alguma coisa não está bem e o Sporting tem tido, os jogadores têm tido atitude, têm tido compromisso. Isto pode ser que tenha sido um acidente de jogo. Vamos ver nos próximos jogos o que é que vai acontecer, mas sinceramente, hoje foi muito melhor o resultado do que a exibição do Sporting.

O pior da partida?

A atitude do Sporting, sinceramente. Foi uma atitude muito frágil, muito fraca, ao ponto de o Rui Borges, na conferência de imprensa, dar uma indireta, para mim foi uma indireta para o balneário: se tiver que substituir 10 jogadores, substitui 10 jogadores.

Tranquilo.

Ou seja, ele não gostou nada daquilo que se passou e daquilo que viu. Admite, como qualquer pessoa admite, que se possa jogar mal ou não se possa jogar tão bem, que as coisas não funcionem por isso ou por aquilo, mas o correr, o lutar, o trabalhar, a atitude e a determinação têm que estar sempre presentes, porque isso muitas vezes é que faz a diferença dos campeões. É que naqueles jogos em que tu não jogas bem, mas lutas e trabalhas e consegues os pontos, hoje o Sporting teve uma dupla satisfação: é que não jogou bem, não teve atitude, mas teve os três pontos. Isto já é sorte a mais, no sentido de que isto, se voltar a acontecer, de certeza absoluta que o Sporting não volta a ganhar.

E o melhor?

O melhor acaba por ser dois momentos. É o gol do Suárez, realmente um oásis naquilo que foi o deserto de ideias, naquilo que foi a finalização do Sporting, e a defesa do Rui Silva no debaste que facilitou e de que maneira o jogador do Estoril se isolasse e o Rui Silva faz aquela defesa que podia ser 1 x 1. E aí podemos dizer: "Estamos a entrar nos seis". O jogo podia ser diferente, se calhar a atitude era diferente, mas o que é certo é que o Estoril perdeu a sua grande oportunidade e não teve mais outra oportunidade de poder empatar como naquele lance.

Olha, um grande abraço para ti, bom descanso e cuidado com o Gabriel agora no regresso a casa.

Um grande abraço. E eu se apanhar o Gabriel ali à minha frente, dou-lhe um empurrão e vou passar por ele e não lhe vou dizer boa noite, vou ser mal-educado.

E fica fora de jogo.

E fica fora de jogo, é isso.

Olha, fica então disponível este relatório de jogo através de podcast da Rádio Observador. Relatório de jogo, assinatura de Augusto Inácio.