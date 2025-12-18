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Abrimos o relatório de jogo, Futebol Clube do Porto, Famalicão, vitória dos Dragões por 4 x 1 no Estádio do Dragão. Noite de gala com muitos gols. Felipe Coelho, como é que resumes esta partida? Se bem que esteve relativamente equilibrada, principalmente durante a primeira parte, mas na segunda parte foi bastante dominador o Futebol Clube do Porto.

Sim, sinteticamente é isso mesmo. Ou seja, uma primeira parte, desde logo, muito bem disputada, com o jogo repartido sensivelmente até a meia hora. Depois o Porto tomou conta da partida. Na segunda parte é claramente diferente, mas arrancando por aquela fase inicial. O Porto entrou muito forte na partida, à semelhança do que já tinha acontecido frente ao Estrela da Amadora. Marca logo ao minuto seis pelo William Gomes. Quando a equipa estava a pressionar o Famalicão à saída da área famalicense, o Viktor Froddholdt conseguiu apertar o Matias de Amorim, que depois é algo infeliz na forma como escorrega, e a bola sobra para o William. O Porto teve, como disse, uma entrada muito forte, beneficiando do fato de o Famalicão ter algumas dificuldades para desenhar o encaixe da pressão. Isto libertava o Pepic, que era o central que tinha mais à vontade para sair e para conduzir a bola, e fê-lo em várias jogadas, depois metendo a bola, sobretudo para o lado direito, à procura do William Gomes. O Porto teve algum ascendente. Depois o Famalicão, mesmo com esse gol algo facilitado, com certa infelicidade, não foi uma equipa que ficasse abalada. Manteve a confiança, manteve muita personalidade, tem médios muito capacitados e são capazes de organizar o jogo desde trás, desde logo o Van de Looi, que creio que talvez tenha sido o melhor jogador do Famalicão aqui hoje frente ao Porto. Matias de Amorim com alguma infelicidade, mas também é um jogador que trabalha muito bem a bola. E depois o Gustavo Sá, que na primeira meia hora foi essencial para o Famalicão ter várias chegadas ao último terço, superiorizou-se em vários lances ao Pablo Rosário, que teve muitas dificuldades para encaixar a marcação no jovem internacional português sub-21. Portanto, o Famalicão com certa naturalidade, chegou mesmo ao gol do empate, um canto do Jacint de Haas, que já é um habitué, é um jogador sempre muito forte na bola parada. E nessa perspectiva, o Porto é uma equipa que não sofre muitos gols, só sofreu 13 ao longo desta época, mas sete foram de bola parada, ou seja, aqui há um certo problema para o Francesco Farioli corrigir. Depois, a partir da meia hora foi diferente e creio que o Porto agarrou definitivamente o jogo a partir daí e tem muito a ver com o crescimento da asa esquerda, não só com o Pepic continuar a levar a bola, mas com o Gabri Veiga mais presente dentro do jogo e com o PP também a conseguir estabelecer combinações, a partir para cima, a ter roturas. O Porto melhorou nessa fase e depois contou, parece-me a mim, com o melhor jogador em campo, de forma inequívoca, Viktor Froddholdt faz uma exibição colossal. É ele que assina o segundo gol. Já tinha tido papel decisivo no 1 x 0 e é ele que conclui o 2 x 1. Com uma dupla intervenção, primeiro recupera a bola sobre o Matias de Amorim e depois está muito desperto para atacar a recarga e fazer esse segundo gol já próximo do intervalo.

Esperavas algo mais do Famalicão? Vem fazendo uma boa época, ainda se bateu nessa primeira meia hora de jogo, mas esperavas um bocadinho mais deste Famalicão, até pela diferença do resultado final, 4 x 1.

Sim, o resultado depois acaba por ficar um pouco pesado para o Famalicão, sendo certo que até ao minuto 79 o resultado estava em aberto. Estava 2 x 1 para o Porto. Hugo Oliveira também mexeu na equipa de forma considerável. Fez seis trocas em relação à vitória contundente para o campeonato frente ao Estoril. Não é propriamente uma novidade, pois já tinha feito isso nas eliminatórias anteriores e, portanto, manteve, no fundo, essa preocupação com a gestão, à exceção do setor de meio-campo. Aí, sim, não mexeu. Manteve o Van de Looi, o Matias de Amorim e o Gustavo Sá, que de fato é um meio-campo bastante complementar e capacitado com bola, mas diria que ficaram sobretudo mais visíveis as dificuldades do Famalicão na segunda parte. Aí, sim, o Porto cresceu em termos de ritmo, de agressividade, limitou muito mais as saídas para jogo do Famalicão, que já não conseguiu encontrar o Van de Looi com tanto à vontade e o próprio Gustavo Sá também desapareceu um pouco da partida. Mesmo o Gil Dias, que na primeira parte tinha tido alguns slaloms desde o corredor direito, desapareceu na segunda parte e a equipa não teve reação, mesmo com a entrada de alguns habituais titulares, como por exemplo, o Sorriso, que acabou por não trazer grande coisa ao jogo. Mas diria que o Famalicão é uma equipa que percebeu que esta eliminatória seria sempre muito complicada. Vir ao Dragão e eliminar o Porto seria algo bastante complexo. É uma equipa que está a conseguir cumprir os objetivos em termos de campeonato, está no top seis e pode eventualmente lutar pela primeira presença na Europa. Seria algo absolutamente histórico, mas de fato, na segunda parte, quando o jogo ficou mais complicado, não houve grande capacidade da equipa, quer do ponto de vista individual, quer coletivamente, dar a volta por cima.

Deixa-me adivinhar, o teu sinal mais é para Froddholdt?

Sim, é bastante previsível desta vez. Viktor Froddholdt faz de fato uma exibição absolutamente espetacular. Esteve em todo lado e em várias dimensões. Não só pressionando alto, muito atento às segundas bolas, recuperando, incomodando os adversários. Depois, uma série de lanças em que transportou a bola, rompeu na zona do meio-campo e fez com que o Porto andasse para a frente. E ainda teve impacto também nos gols, no 1 x 0 desde logo e também no segundo gol. Portanto, é um Froddholdt que está de regresso ao nível daquelas primeiras semanas em que acabou por surpreender tudo e todos, com uma entrada muito impositiva nesta equipa do Porto. E, de fato, é um jogador nuclear por tudo aquilo que dá ao Francesco Farioli.

Algum sinal menos que queiras atribuir nesta partida, Felipe?

Sim, não é propriamente fácil, porque creio que foi um jogo muito interessante, como disse, sobretudo na primeira parte, embora se tivesse algo a apontar, teria de olhar individualmente para o Matias de Amorim. É um médio de quem gosto particularmente, porque é um jogador que sabe gerir bem os ritmos de jogo, é um jogador que trabalha com muito critério, melhor dizendo, mas hoje não esteve ao seu nível, ainda para mais fica ligado aos dois primeiros gols do Porto. O primeiro, alguma infelicidade, é certo, na forma como escorrega. Depois, no lance do segundo gol, é surpreendido pelo Viktor Froddholdt e perde a bola muito próximo da meia-lua. Portanto, se quisermos, até pensando em termos de expectativas, talvez contasse com uma exibição um pouco mais colorida do lado do Matias de Amorim.

Está feito este relatório de jogo com a ajuda do Felipe Coelho, que esteve a acompanhar no Estádio do Dragão este Porto 4, Famalicão 1. Obrigado, Felipe. Um grande abraço.

Obrigado, Nelson. Um abraço.