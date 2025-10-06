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Relatório de jogo entregue pelo Mário Cajica. Mário, um resultado que naturalmente agrada mais na perspectiva resultadista para o Benfica, mas com o Farioli muito contente por aquilo que o Porto fez. Faltou realmente gols ao Porto perante um jogo que era muito importante. Sabendo também, as duas equipes entravam logo a seguir ao empate, à perda de pontos entre Sporting e Braga. Primeira parte, deu logo para perceber aquilo que vinha o Benfica ao Dragão.

Sim, o Benfica montou uma estratégia, claramente, para anular algumas das unidades mais valiosas do Futebol Clube do Porto e teve sucesso. A verdade é essa. O Frau Holt e o Gabri Veiga, principalmente, eram duas das armas que o Futebol Clube do Porto mais poderia usar para trabalhar o jogo interior. E a verdade é que os médios da equipe do Benfica conseguiram condicionar muito bem todo esse jogo interior dos Dragões. É um mérito da equipe do Benfica que consegue, de fato, trabalhar bem esse momento, bloqueou bem praticamente todas as ações do Futebol Clube do Porto, que na minha opinião, foi melhor nos primeiros 45 minutos do que a equipe do Benfica. Consegue criar uma das melhores situações do jogo, que é aquele lance em que o Pepê atira por cima depois de um mau alívio do Otamendi. Diria que é o lance da primeira parte, que podia ter permitido à equipe do Futebol Clube do Porto ter se adiantado no marcador, mas a verdade é que não se sentiu um Benfica assim tão desconfortável também do ponto de vista defensivo. Gerou-se esse momento devido a um erro individual. De resto, não foi, apesar do Futebol Clube do Porto ter sido melhor, um Benfica que estivesse desconfortável na partida, nem pouco, mais ou menos. Portanto, olhando friamente, diria que no primeiro tempo, sim, o Futebol Clube do Porto parece melhor do que a equipe do Benfica. No segundo tempo, parece-me que o Benfica foi melhor na maior parte do jogo. Olhando de forma fria para aquilo que foi a partida, na segunda parte, o Benfica até teve bola, conseguiu em alguns momentos criar situações e cria efetivamente aquele lance de perigo do Kivior na barra, na própria baliza. E o Benfica teve, se calhar, o melhor momento do jogo nessa segunda parte. A partir do momento, e eu acho que este foi o raciocínio do José Mourinho, já se percebeu também que foi esse, porque o próprio falou, e falou de forma aberta, e eu acho que isso é importante. Enfim, ter consciência daquilo que foi o jogo e os treinadores, por vezes, falham um pouco nesse aspecto, e eu acho que aí esteve bem. Percebeu que, se calhar, já não dava para chegar a esse gol da vitória e naquela fase final resguardou. Resguardou a equipe, fechou ali um pouco a partir do momento em que entra o Barrés ao minuto 80, e eu acho que a partir daí, sim, o Benfica baixa o bloco e agarra-se a esse empate. E a partir desse momento, parece-me que, como dizias, era um resultado muito importante para o Benfica, porque efetivamente, perdendo o jogo, o Benfica podia ficar numa situação muito desfavorável a nível de campeonato. E é naqueles momentos, e que sabemos, o campeonato é longo, há momentos em que mais vale abdicar ali de alguns princípios e fechar. E eu acho que foi isso que o José Mourinho pensou, e o Futebol Clube do Porto, na verdade, na segunda parte, também me parece que carregou tarde demais. A entrada do Rodrigo Mora também é muito tardia e, portanto, tudo isto conjugado, como te disse já no jogo e digo-te agora, acho que traduz um empate justo para a partida.

Quanto a ti, foi o melhor, neste caso, o melhor do jogo.

Olha, eu vou destacar o António Silva, porque de fato faz um belíssimo jogo irrepreensível, não tem um erro. Até tem alguns cortes providenciais e se calhar era o elemento que à partida para o jogo, diria que mais pessoas quereria fora do 11 do Benfica e foi o que melhor respondeu. Há também algumas unidades que vou destacar, nomeadamente do lado do Benfica ainda, o Enzo Barré e Netcheu, que fazem um bom jogo. E a segunda parte do Rios também é interessante. Do lado do Futebol Clube do Porto, gostei dos centrais, principalmente do Bednarek, esteve muito sólido e acima de tudo, creio que, e volto a reforçar isso, o Rodrigo Mora entra muito tarde no jogo e eu acho que é aí que se pode criticar um pouco a decisão do Farioli, mas foi o Futebol Clube do Porto, e só para fechar esse tema que eu acho que é importante, sem grande capacidade para criar por dentro, ficou mais forçado a olhar para os corredores, onde aí me parece que o Francisco Mora e o Alberto tiveram momentos interessantes, mas teriam de ser mais constantes nessa procura pelos corredores, que eu acho que era aí que estava o ouro e era aí que o Benfica tinha mais dificuldades para se resguardar. Não aconteceu. Portanto, vou destacar, acima de tudo, o António Silva, de um lado, e o Bednarek do outro, mas se calhar o António Silva, até pela questão mental, que não era de fato a melhor, muitas vezes é apontado como um patinho feio e eu acho que hoje esteve muito bem.

E o pior?

O pior, vou dar aqui ao Pepê, do lado do Futebol Clube do Porto. Um jogo muito apagado do Pepê e tem até uma possibilidade de marcar e não consegue. É um jogo muito pobrezinho do Pepê nesse aspecto e um jogo difícil também, já agora olhando para o lado do Benfica, para o Pavlidis, não conseguiu ganhar muita bola. Enfim, fica aqui com essa nota mais negativa, não propriamente por culpa do próprio Pavlidis, mas não teve muita bola, mas se calhar o Pepê em um nível acima, porque de fato foi um jogo mais adormecido do Pepê, muito desligado, muito pouco confiante e, portanto, vou dar se calhar ao Pepê o prêmio que ninguém quer receber, que é o prêmio pela negativa.

Entrego este relatório de jogo, como habitualmente, neste caso, assinatura de Mário Cajica, com o empate zero a zero, que deixa tudo na frente do campeonato, com as diferenças, obviamente, até do ponto de vista pontual, entre primeiro, segundo e terceiro, com a grande equipe que é o Gil Vicente, que nesta altura já é a quarta classificada do campeonato. Mário Cajica, um grande abraço para ti.

Grande abraço, Nuno. Obrigado.

Fica disponível através de podcast este relatório de jogo, como habitualmente. A seguir, voltamos para o Dragão para escutar aquilo que foi dito na conferência de imprensa, primeiro de Mourinho e também de Farioli.