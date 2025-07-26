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O relatório de jogo ainda em direto a partir do Estádio da Luz. Mário Cajica, bem-vindo.

Olá, Nuno, vamos a isso.

Vamos a isso.

Vamos a mais um.

O Benfica ganha por 3 x 2, já que abordaste a questão. Há claramente uma primeira e uma segunda parte. Esta primeira parte é claramente mais próxima daquilo que poderá ser o Benfica ao longo da temporada.

Sim, claramente. Um Benfica muito mais próximo, um 11 base que me parece que se vai assemelhar muito àquele que o Benfica vai apresentar na Supertaça. Gostei de algumas dinâmicas, há muita coisa a melhorar, alguns erros que foram cometidos. O Bahüne Çebi e o João Veloso foram agradáveis surpresas, embora tenham cometido alguns erros que também podem sair um pouquinho caros, mas isto é um jogo particular. O resultado é o que menos importa, mas a verdade é que as dinâmicas estavam lá. Na zona de construção, o Benfica muito melhor no primeiro tempo. Na zona de finalização, apesar de faltar algum rasgo, foi um Benfica mais inteligente a saber escolher bem os timings e a capacidade para atacar o último terço. Portanto, sim, concordo em absoluto com o que dizes. Este primeiro tempo do Benfica é um primeiro tempo muito próximo daquilo que eu acredito que o Bruno Lage idealizará para aquela que será a equipa do Benfica que vai enfrentar o Sporting na próxima quinta-feira.

Era exatamente aí que eu ia também te perguntar. Ontem jogou o Sporting, que também ganhou ao Vilha Real, não foi propriamente uma boa exibição. Tentando estabelecer um ponto de comparação, daquilo que viste do Sporting e do Benfica até agora, nesta pré-temporada, quem está ligeiramente melhor?

Do Benfica só vimos este jogo, ainda é muito pouquinho. Vou ser muito honesto. Eu não valorizo muito os resultados e, acima de tudo, todas as questões que sei que por vezes são levantadas, um jogador não estará a aparecer tanto num jogo particular. Porque a verdade é que a intensidade não é a mesma. Há muitos jogadores que, se calhar, não metem o pé como meteriam noutro tipo de jogo. Portanto, há aqui muitas dinâmicas que eu acho que devem ser tidas em conta, mas de qualquer forma, e respondendo diretamente à tua questão, o Sporting está também num processo de transformação, mais a nível do sistema tático. O Rui Jorge está a entender que essa é a solução para o imediato. Vamos ver se com resultados ou não, mas é um risco claro. Ainda não foi um Sporting de encher o olho. Este Benfica foi, como dizia, um Benfica de duas caras. A primeira parte, o Benfica esteve bem, como dissemos, com muitas ideias que saltaram à vista, principalmente na fase de construção e a atacar bem a defensiva do Fenerbahçe, que revelou dificuldades, principalmente na saída. E aí vou tocar em alguns nomes, o Amrabat com dificuldade para sair, Soyuncu muito permeável, um jogo para esquecer. E a verdade é que o Fenerbahçe foi vítima também dessa intranquilidade que se gerou na linha defensiva. Na segunda parte, há pouco não te disse, mas reforço, aí sim, um Fenerbahçe muito mais próximo também daquilo que eu acredito que o José Mourinho poderá esperar por este tempo. A mudança do Egri Bayat pelo Livakovic ajudou a equipa a construir, é também um guarda-redes que sai melhor entre os postos, embora tenha as suas debilidades, como bem sabemos. Nenhum dos guarda-redes acho que tem a qualidade que eu acredito que o José Mourinho desejasse. O Akçicek é um central que vai ser claramente um central de topo para os próximos anos, melhorou muito a linha defensiva do Fenerbahçe e o Duran na frente, que impôs respeito e ajudou muito também a equipa a melhorar. Portanto, o Fenerbahçe melhorou muito também no segundo tempo, face às alterações e às mecânicas que o José Mourinho implementou na equipa. E eu diria que o ponto fundamental depois nesta segunda parte, após esse gol do empate, é aquele momento em que o Bruno Lage agita com o jogo, lança o Prestianni, o Prioste, o Henrique Araújo, o Chelstro, todos jovens agitadores e que eu acho que baralharam ali um bocadinho as marcações do Fenerbahçe e colocaram o jogo de um ponto de vista mais caótico, mas que acabou por ajudar o Benfica e depois surge esse tal gol do Henrique Araújo, que acabou por ser determinante para conquistar a Eusébio Cup. Pela segunda vez, o Henrique Araújo acaba por resolver o Eusébio Cup, já o tinha feito por António Castro e pode ter ganho aqui uns pontinhos também, quem sabe, para a próxima temporada.

Muito bem, para fechar então o relatório de jogo. Entretanto, a equipa do Fenerbahçe vai agora recebendo o seu troféu. De resto, o capitão já recebeu a taça alusiva a esta final, também a equipa de arbitragem. O melhor do jogo?

É muito difícil individualizar. Vou tocar na primeira parte do Benfica, destacar algumas unidades que eu gostei, os centrais do Benfica estiveram muito bem, o Otamendi e o António Silva deram muita estabilidade, a espaços o João Veloso, o Akşitogo acaba por também ser um jogador importante. O Bahüne Çebi tendo cometido erros, mas eu acho que pode vir a ser uma adição muito importante a este meio-campo do Benfica. Richard Rios ainda um bocadinho abaixo, se calhar vai precisar desse processo de adaptação.

E o pior?

O pior acaba por ser aquele início de segunda parte do Benfica. Eu estou focado muito no Benfica, não no Fenerbahçe, mas aquele início de segunda parte do Benfica não foi positivo. As alterações também me parece que não ajudaram muito a equipa, o meio-campo com o Barreiro e o Richard Rios não funcionou. E eu acho que por aí Bruno Lage poderá tirar algumas ilações e, portanto, dir-te-ia que entre o minuto 46 e o minuto 66, se calhar reside aí o foco de maior preocupação para o Bruno Lage.

Entregue o teu primeiro relatório de jogo da nova temporada 25/26. Mário Cajica, então até à próxima.

Obrigado, Nuno. Um abraço.

Grande abraço. Fica disponível o relatório de jogo através também de podcast da Rádio Observador.