"Galeno atravessa melhor momento da carreira". A análise do Chaves x FC Porto na Taça da Liga

Futebol Clube do Porto vence Chaves por 2-0. Destaque para Danny Loader, que bisou, e Galeno. Chaves "consentiu os golos, com apatia". Melhor do jogo? "Sinergia criada entre os avançados do FC Porto".