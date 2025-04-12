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Relatório de jogo, assinatura de Filipe Coelho. A análise a esta vitória do Porto por um bola a zero foi no campo emprestado, como habitualmente, no Municipal do Rio Maior, perante o Casa Pia, uma das boas equipas da primeira liga portuguesa. Em relação à partida propriamente dita, há que dizer, Filipe, parece-me que o resultado é bem melhor que a exibição.

Sim, creio que olhando globalmente, tendo em conta a segunda parte muito frágil do Porto, diria mesmo pobre, este resultado acaba até por ser mais interessante. Diria que foi um jogo de mais para menos, porque a primeira parte entrou com muito ritmo, de parte a parte, com o Casa Pia a ter uma entrada bastante positiva, a conseguir jogar pelo lado direito, com o Larrazábal a carregar jogo, com o Porto com muitas dificuldades para definir a pressão e o Casa Pia teve logo dois lances com bastante potencial, mas rapidamente emergiu a genialidade de Rodrigo Mora, com um gol que é candidato seguramente a gol da temporada, uma roleta marselhesa do médio ofensivo portista, que deixou nas covas autenticamente o José Fonte e permitiu ao Porto chegar à vantagem ainda muito cedo. Portanto, se havia também dúvidas para perceber como seria a capacidade de resposta dos Dragões, a recuperação emocional da equipa depois da debacle contra o Benfica, meio caminho ficou feito com esse gol do Rodrigo Mora muito cedo. E o Porto, de facto, cresceu. Diria que avançou para os 25, 30 minutos mais interessantes em todo o jogo. Permitiu até ao Porto recuperar algumas sensações que tinha deixado contra o AVS e contra o Estoril, na tal estrutura que parte com o Eustáquio entre os dois centrais, mas depois avança no terreno, empurrando o Fábio Vieira mais para a frente e ficando com o Fábio Vieira, o Mora e o PP nas costas do Denis Goul, que foi a principal surpresa da equipa de Martin Anselmi por troca com o Samu. E em relação ao Denis Goul, é de realçar, de facto, a boa primeira parte do turco, nomeadamente em tarefas de apoio. Ou seja, foi um jogador que se ligou muito bem com os médios, que soube reter a bola, que foi também capaz de ganhar duelos aéreos para servir os colegas que estavam mais próximo de si. Portanto, foi um jogador que permitiu alguma envolvência ao jogo do Porto. Não tão feliz quando teve de se voltar para a baliza do Casa Pia, porque aí falhou, quer em termos de recepção no lance em que o Mora lhe mete a bola, quer também num remate completamente desenquadrado. Mas eu diria que o Porto até teve períodos interessantes na primeira parte, beneficiando também do Casa Pia cometer alguns erros no seu meio-campo, o Larrazábal a fazer passes errados, o Ruben Kluivert também. E o Porto, para lá desse gol do Mora, tem ainda mais três remates perigosos e tem sobretudo uma série de lances em que demonstra precipitação. E essa é uma nota que volta a ficar da primeira parte portista, à semelhança do que já vimos em jogos recentes, a ansiedade e a falta de discernimento que a equipa tem no último terço e que acaba por limitá-la em termos de última decisão. PP é o caso mais flagrante, é um jogador que está muito longe daquilo que já mostrou em anos anteriores e o Casa Pia foi tendo paulatinamente capacidade para responder ao longo da primeira parte. Os últimos 10 minutos já foram mais repartidos, mas vale a verdade, sem criar realmente muito perigo junto da baliza do Diogo Costa.

Já que a afloraste, em relação à segunda parte, pouco ou nada aconteceu, a não ser uma reação já muito forte e já muito perto, com o Casa Pia até poder empatar o jogo, já também naquela base do desespero.

Sim, se a primeira parte até teve momentos entusiasmantes, o segundo tempo foi sepulcrífero. Foi, de facto, um jogo que se arrastou até ao último apito do árbitro. Há apenas dois lances a destacar na segunda parte e são ambos junto da baliza do Porto. Desde logo, no início da segunda parte, um erro do Alan Varela, que permitiu uma recuperação rápida ao Casa Pia pelo Livolin. E depois, também um remate do Larrazábal, na melhor jogada do Casa Pia, com uma ligação entre o Pablo e também o Miguel Sousa, para depois levar a bola para o lado direito, para a subida do Larrazábal. O Porto, na segunda parte, deixou arrastar o jogo, basicamente, porque nem foi capaz de controlar a bola, isso ficou ainda mais gritante após a entrada do Samu, por troca com o Denis Goul, nem sequer teve ataques venenosos. Portanto, o jogo entrou numa toada realmente desinteressante, com o Casa Pia a querer, mas a não poder, e o Porto podendo, sem saber o que fazer. E, portanto, não houve grandes destaques. Na reta final, a tentativa do Martin Anselmi em segurar a vantagem com a entrada do Otávio para o trio de centrais, passando o Marcano para central pelo meio, com aqui dois outros lances importantes em termos de cortes de bola na área. O Patrick sequer ainda foi à área contrária, ele que é o guarda-redes do Casa Pia, tentar também fazer a diferença, mas não houve grandes lances de perigo. E portanto, diria que face àquilo que o Porto acabou por produzir no primeiro tempo, é uma vitória que se ajusta, mas sem grande brilho da equipa de Martin Anselmi.

E para fechar, o melhor do jogo.

O melhor do jogo é inegavelmente Rodrigo Mora e o lance absolutamente genial que o 86 do Porto teve. É o terceiro gol nos últimos quatro jogos de Rodrigo Mora. À semelhança do que aconteceu frente ao Estoril, volta a ser decisivo e é uma jogada que vale a pena ver. Uma roleta marselhesa, a lembrar Zinedine Zidane, em plena grande área do Casa Pia. E para lá do pensamento que Mora tem em relação ao lance, é a velocidade de execução que consegue empreender naquela ação técnica. É um gol absolutamente brilhante deste jovem prodigioso. Vamos ver se fica no Porto. Anselmi garantiu que sim, que Mora ficará para 25/26 no Dragão.

E o pior?

O pior, olhando de forma global, é mesmo a segunda parte. A segunda parte foi desinteressante. O Casa Pia é uma equipa que creio que tem boas intenções. Percebe-se que é uma equipa que tenta jogar, tem dois, três jogadores de belíssimo nível, o Leonardo Lelo, o Larrazábal nas alas, o Pablo também no meio-campo, mas é uma equipa que está muito limitada em termos ofensivos, perdeu jogadores importantes, o Velasco Segovia, também o Nuno Moreira, que era o principal criativo dos gansos. E, portanto, com um Porto sem saber muito bem o que fazer e o Casa Pia com poucas armas, a segunda parte arrastou-se e, de facto, perdeu muito daquele interesse que ainda foi mostrando ao longo dos primeiros 45 minutos.

Relatório de jogo entregue por Filipe Coelho. Um grande abraço. Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. A seguir vamos ter sem falta de Pedro Henriques.