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Fica disponível neste relatório de jogo a assinatura de Filipe Coelho. Primeira derrota da era Farioli, uma derrota por 2x0, Porto traído na marca dos 11 metros. Que análise então fazes, e para já, a esta primeira parte do Porto, onde realmente este Nottingham acaba por marcar primeiro e a partir daí tornou-se muito mais confortável durante esta hora e meia de futebol?

Sim, sem dúvida. O 1x0 acaba por ser uma fronteira importante na partida, porque levou o Forest para um registro onde está bastante mais confortável e depois obrigou o Porto a tomar mais iniciativa atacante. O Francesco Farioli acabou por surpreender em termos de arrumação do meio-campo, com a inclusão do Pablo Rosário como médio interior pela esquerda, no fundo, para segurar mais essa zona do terreno, para igualar atleticamente, ou tentar igualar atleticamente o Forest e com isso permitir ao Varela descer para junto dos centrais para que a linha defensiva do Porto fosse formada por cinco homens. Portanto, o Porto sem bola aproximou-se de um 541. Agora, com o Forest marcando tão cedo, relativamente cedo na partida, num penalti que resulta de uma abordagem muito pouco previdente do Bednarek, depois o Porto ficou bastante limitado para reverter essa desvantagem no marcador, porque é uma equipa que tem poucas opções para dar criatividade e rasgo. Isso foi notório ao longo da primeira parte, mesmo nas fases em que o Porto acabou por ter bastante bola, criou muito pouco, houve pouca imaginação no último terço. O Porto tombou mais o jogo até para o seu lado esquerdo com o Francisco Moura e com o Borja Sáenz e com o Pablo Rosário nesse setor, mas a equipa acumulou muitas perdas, porque falta alguma naturalidade em termos de combinações, falta algum requinte técnico também nesses três jogadores e, portanto, o Porto como que se autodiminuiu em termos de abordagem atacante e depois o Forest defendendo num 442, com muitas vigilâncias ao Alan Varela, acabou por estar relativamente confortável. E o Porto, ao longo do primeiro tempo, só criou perigo num remate do médio argentino, precisamente, um remate de meia distância, e também uma jogada já em cima do intervalo. Talvez a melhor jogada do Porto em toda a partida, num dos raros momentos em que teve capacidade para desequilibrar. E essa capacidade surgiu por impulso do Alberto Costa, do lado direito, conseguiu ultrapassar um adversário e depois tirar um cruzamento que andou algo embrulhado na área do Forest, mas em termos globais, foi uma primeira parte quase sempre controlada pela equipa inglesa, sem que o Porto fosse capaz de fazer perigar a baliza do Matz Sels.

Segunda parte, o Porto até entra melhor, com ideias de mudar a partida, mas depois aparece outra vez o Forest e aparece outro penalti. A partir daí, com praticamente 13, 14 minutos para acabar, acabou também a possibilidade do Porto ter outro tipo de capacidade, sobretudo reativa, para um resultado que já era altamente negativo, negativo na perspectiva de dar a volta, porque um 2x0 nunca é um resultado altamente negativo.

Sim, parece-me que o Porto entrou mais rápido no segundo tempo, com maior presença nos três corredores. Vimos mais bola pelo lado direito com o Alberto Costa a surgir mais vezes no jogo. O próprio Fajr teve uma primeira parte bastante discreta, apareceu um pouco mais no segundo tempo. O Porto até marca, tem um gol anulado ao Bednarek na sequência de uma bola parada e o Porto hoje acabou por executar as bolas paradas de outra forma, apostando muito mais numa bola parada curta e não numa marcação direta para a área do Forest, também porque não tinha o Gabri Veiga, que é um especialista nessa matéria, e porque o Forest é uma equipa muito poderosa no espaço aéreo, mas o Porto não conseguiu então marcar e o jogo acabou por se arrastar um pouco, mais ou menos no estilo da primeira parte. O Porto a ter mais bola, mas sem conseguir, de facto, ter grande rasgo criativo. E depois o Forest com uma outra saída com algum perigo, inclusivamente um remate do Wassernoid foi bloqueado e foi salvo pelo Bednarek. Mais tarde, o Porto, já depois de Farioli ter introduzido o Gabri Veiga, o Martim Fernandes e o William Gomes, acaba por ter mais um penalti cometido, mais um erro de cálculo do Martim Fernandes, que acabou por não ter uma entrada nada positiva na partida. E portanto, com o Forest a chegar ao 2x0, à passagem do minuto 75, o jogo pareceu definitivamente encaminhado e o Porto, já nem mesmo com a entrada na parte final do Rodrigo Mora, acabou por criar grande perigo. Eu acho que o Porto tem, no fundo, que tentar tirar uma ilação desta partida, que é perceber que esta equipa tem sido verdadeiramente forte, como? De que forma? E tem sido muito assente numa pressão, num ritmo alto, numa capacidade para inferiorizar o adversário. E isso perante uma equipa como o Forest, tem essa dimensão atlética, tem grandes mais-valias individuais, fica bastante mais complicado. É mais fácil subjugar o adversário num contexto interno do que propriamente chegar à Inglaterra e apostar nesta base para tentar levar a melhor. E portanto, o Porto hoje foi uma equipa que foi à procura de aumentar a sua dimensão atlética para encaixar nesse registro do Forest e acabou por não ser feliz nesse sentido. E depois faltaram armas criativas da outra imprevisibilidade para de facto atacar a baliza de Matz Sels com mais propriedade e com mais condições para criar perigo.

Olha, para fechar, o melhor e o pior.

Vou falar de Elliott Anderson, que é um médio de mão cheia desta equipa do Nottingham Forest. Um médio já com presença na seleção inglesa, que sabe gerir a bola perfeitamente, muito habilidoso com o pé direito, muito habilidoso com o pé esquerdo, limpa o meio-campo. Ali esta dimensão ofensiva, também é uma dimensão defensiva bastante interessante. E depois teve ótimos parceiros, o Gibbs-White e o Douglas Luiz. Portanto, este trio de jogadores, por um lado, dá-nos uma imagem da dimensão do Forest em termos de mais-valias individuais e depois acabaram eles próprios, pela sua inteligência dentro do terreno, por saber manobrar muito bem o jogo do Porto e portanto, fica esse destaque, que simboliza quase a justiça da vitória do Forest no Elliott Anderson.

E o pior?

O pior, eu vou, por um lado, para as abordagens dos penaltis do Porto, de que já falei, e por outro, em Pablo Rosário, porque acho que também ilustra a filosofia que Farioli trouxe para esta partida, muito mais no sentido de enfrentar o Forest, que é um adversário muito possante, juntando mais dimensão atlética ao meio-campo, mas isso é ir ao encontro do próprio jogo dos Three Trees. E o Forest domina melhor esse registo, acabou por levar a vantagem e faltou ao Porto alguma capacidade de surpreender o adversário. Creio que o Pablo Rosário ilustra bem esta dificuldade do Porto. Ainda por cima, na primeira parte teve várias ações técnicas falhadas, várias perdas de bola, várias execuções simples que acabou por errar. Portanto, parece-me um dos jogadores, do ponto de vista institucional, mais frágeis do Porto, mas que simboliza, resume a própria postura e o próprio plano de jogo que Farioli trouxe para esta partida e que de facto não resultou a favor do Porto.

Entrega então o relatório de jogada, assinatura de Filipe Coelho, fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Filipe, um grande abraço também para ti.

Muito obrigado, Nuno. Um grande abraço.