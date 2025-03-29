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Fica disponível através do podcast o relatório de jogo que vai ser dado pelo Filipe Coelho. Análise para esta partida entre Estrela da Amadora zero, Sporting três. O Sporting a reassumir a liderança do campeonato depois da vitória no dia de ontem do Benfica em Barcelos. Genericamente, olhando para o jogo, Filipe, uma boa vitória do Sporting, se bem que a exibição não tenha correspondido à goleada.

Sim, a vitória do Sporting acaba por ser inquestionável, com números até expressivos, em função, sobretudo, do domínio e do controlo na segunda parte, mas diria que foi um jogo globalmente desinteressante, não só do ponto de vista da exibição do Sporting, que nunca foi espetacular, mas mais até do lado do Estrela da Amadora, que foi uma equipa que foi quase sempre inoperante, ainda para mais cometeu erros bastante evidentes e que ditaram este desaire pesado perante o Sporting. Um Sporting novamente numa versão recauchutada, diria eu, sem Morita e Ullman no corredor central e sem Maxi Araújo para entrar como ala esquerdo. Isso obrigou Rui Borges a colocar Debast novamente no meio-campo, ao lado de Felicíssimo, e a puxar Matheus Reis também para ala esquerdo. E essa é a primeira nota que fica desta partida: o conservadorismo de Rui Borges em termos de corredores laterais, com Ivan Fresneda a jogar como ala direito e Matheus Reis a jogar como ala esquerdo. Não vai há muito tempo que o Sporting, precisamente para essas posições, lançava Kenda de um lado e Catamo do outro, ou Nuno Santos e Kenda, enfim, jogadores reconvertidos de extremo a ala, e agora vemos laterais a serem utilizados nessas posições, ou defesas laterais, portanto, jogadores com perfil muito mais defensivo e que limita o Sporting do ponto de vista atacante e criativo. Ainda para mais, Rui Borges acaba por lançar Kenda também sobre a meia esquerda, portanto, no 3421, Kenda atua como médio ofensivo pela esquerda e Trincão como médio ofensivo pela direita. Com isso, afasta Kenda do espaço onde ele é mais diferenciado, onde se sente mais confortável, que é jogar a partir da direita, seja mais colocado à largura, seja numa zona até um pouco mais interior. E Kenda, nessa zona, está muito mais habilitado a forçar o um para um. Aliás, é por essa via ou é nesse espaço que acaba mesmo por conseguir o segundo gol para o Sporting. E não só do ponto de vista individual, mas é um jogador que também precisa da parceria com Trincão e isso eleva o jogo de ambos e, por conseguinte, eleva também o jogo do Sporting. Portanto, com essas opções iniciais de Rui Borges, com um certo conservadorismo inicial e também com uma demora excessiva, diria eu, em mexer na equipa, até porque o Sporting ficou a jogar contra 10 ainda na primeira parte e Rui Borges só mexeu ao intervalo com a entrada de Catamo. Creio que isso acaba por anular algum potencial ofensivo que o Sporting poderia ter, não obstante as inúmeras lesões e os inúmeros problemas que afetam a equipa leonina, não só aqueles que já falamos, mas Pedro Gonçalves, desde logo, é uma baixa muito importante. Mas creio que o próprio treinador, em certos períodos, poderia ser um pouco mais audaz, principalmente perante equipas que são manifestamente inferiores ao Sporting, como é o caso do Estrela da Amadora.

Segunda parte, o Sporting marca cedo e desbloqueia, de facto, o jogo. Apesar de tudo, foi um Estrela muito limitado, que até perdeu a ideia em determinados momentos. Basta olhar a ficha do jogo e já lá vamos também aqui, há uma série de cartões amarelos. Foi ali um grande descontrole emocional.

Sim, foi de facto um aspeto muito evidente da exibição do Estrela da Amadora, com a expulsão do Guilherme Montoya ainda na primeira parte, depois também com a expulsão do Rúben Lima, com uma série de cartões amarelos consecutivos. O Alan Ruiz, por exemplo, vê um amarelo e logo a seguir faz um pênalti. Portanto, também faltou esse controlo emocional, alguma maturidade competitiva a esta equipa do José Faria. O Sporting entrou para a segunda parte à procura do gol inicial. E de facto, a mexida que o Rui Borges opera ao intervalo acaba por ter um impacto muito importante. O lançamento de Catamo para a meia esquerda no apoio a Gyökeres e com a passagem de Kenda para o lado direito. E Catamo entrou com muita energia na partida, foi um jogador que trouxe um repentismo diferente ao ataque do Sporting, com mais remates à baliza do Estrela e Kenda, claro, à direita, tem outra dimensão no seu jogo. Embora, valha a verdade, que ainda antes do Sporting começar a jogar na segunda parte, caiu aquele pênalti que deu um a zero aos leões ao minuto 52 e isso acabou por facilitar muito a vida à equipa de Rui Borges, que note-se que mexeu ao intervalo com o lançamento de Catamo, mas depois a substituição seguinte só acontece ao minuto 84. Foi uma dupla substituição com a entrada do Ward e do Esgaio, numa altura em que já estava dois a zero. Mas portanto, o próprio Rui Borges deixou muito o jogo nesta toada monocórdica com o Sporting no meio campo ofensivo, mas sendo um pouco mais audaz do que na primeira parte, sem ser uma exibição asfixiante, sem conseguir chegar ao segundo gol. E a verdade é que o próprio treinador do Sporting demorou bastante tempo a mexer, embora tudo somado acaba por ser, de facto, uma vitória inteiramente justa, que não merece discussão para a equipa leonina.

Professor, o melhor do jogo?

O melhor passa por Viktor Gyökeres, que está no momento absolutamente formidável. Sete gols nos últimos quatro jogos. Hoje na Reboleira faz dois gols, consegue mais uma assistência para Giovanni Kenda, ganha um pênalti, faz seis passes para finalização. Ou seja, Gyökeres não é apenas um finalizador, é um jogador mordaz no ataque ao espaço, é também um jogador que se envolve com o coletivo, que é capaz de jogar em apoio, de costas para a baliza, servir como pivô. Creio que esta talvez seja a melhor ou a fase de maior dependência de Gyökeres em termos de processo ofensivo do Sporting, que de facto não é uma equipa tão inventiva como já foi noutras fases e que procura constantemente Viktor Gyökeres. Agora, claro que a felicidade para o Sporting é que Gyökeres está num plano superior dentro da liga portuguesa e é o jogador que deixa consecutivamente os leões mais próximos do gol.

E o pior?

O pior é a fragilidade global da exibição do Estrela da Amadora. Desde logo, a expulsão do Guilherme Montoya ainda na primeira parte, o pênalti do Abel Ruiz sobre o Diomande completamente escusado. Quer o Miguel Lopes, quer o Pantalon, que seriam os centrais pelo meio, tiveram muitas dificuldades em lidar com o Gyökeres, com falta de timing para entrar no avançado sueco. Enfim, o Estrela termina o jogo com zero remates enquadrados. Isso acaba por corresponder à exibição globalmente considerada da equipa do José Faria.

Foi o relatório de jogo, que fica também disponível através de podcast, assinado pelo Filipe Coelho. A seguir vamos ter o Pedro Henriques a falar também da equipa de arbitragem. Recordo uma equipa de arbitragem que esteve também aqui com muito trabalho, sobretudo do ponto de vista de cartões amarelos e até um cartão vermelho. Fica então disponível este relatório de jogo com o Filipe Coelho através do podcast da Rádio Observador.