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Relatório de jogo, Augusto Inácio. O Sporting ganha o Troféu Cinco Violinos. O gol foi do Morten Hjulmand, logo ao oitavo minuto, penalti, 1 x 0 sobre a equipe espanhola do Villarreal. É realmente uma exibição muito preocupante para o Sporting. Há pouco falavas que o Sporting não tem dinâmicas, perdeu muito fio condutor, e não é só culpa do Vitor Dióqueras, porque o resto da estrutura está lá toda. É uma equipe ainda muito pouco conseguida desde o início da temporada. Não há realmente grande evolução desde o primeiro jogo.

Pois, Nuno, era isso que eu estava a querer dizer ainda há bocadinho, porque eu tenho que analisar jogo a jogo e à medida que há jogo a jogo, vê-se sempre, até porque temos numa pré-temporada, alguma evolução. Os jogadores vão ganhando outra capacidade física, ganhando outra mobilidade, outra velocidade, as pernas podem estar um pouquinho pesadas, mas a ideia, aquilo que é a forma como o Sporting joga, principalmente de um campo pra frente. Ou seja, não se vê combinações, não se vê profundidade no sentido da desmarcação desse ou daquele jogador. Quando o Sporting está a não ligar o jogo, é bola pra frente e arda, safa-te aí, porque o Dióqueras também não safava. Mas as coisas não são assim. Tem que haver um critério, tem que haver uma evolução. Pote nunca apareceu muito bem no jogo, trincam as passas, Kenda também não entrou lá muito bem, Jânia Catano também não marcou muita diferença. Ou seja, é muita gente individualmente muito boa, mas que nem esteve bem individualmente, nem esteve bem coletivamente. E isso é preocupante, porque isso foi num jogo contra o Celtic, foi assim contra o Sunderland e foi assim hoje também com o Villarreal. Por isso, o Sporting tem que estar num nível muito superior àquele que tem demonstrado nestes jogos. E estou-me a referir só a esse, não estou-me a referir aos outros, aos com o Rioense, aos Petimenses, que o Sporting jogou, e ao Farense, e que não ganhou, inclusivamente, mas lá está tal coisa, não é o resultado. Eu diria que, que Sporting é que vamos ter no jogo com o Benfica? Um Sporting que tem que ser muito mais dinâmico, tem que ser muito mais assertivo, tem que ter um controle de bola muito superior, tem que ter uma mobilidade muito superior também e outra velocidade. É um Sporting que tem que caminhar muito rápido e bem, porque senão, já sabe que esta competição no próximo dia 31 já é a sério, é um troféu que se ganha ou que se perde, dá motivação ou desmoraliza quem ganha e dá, se calhar, alguma crise, entre aspas, ainda agora estamos no início da época, mas pelo menos algumas desconfianças no adversário que perder. Está aqui muita coisa em jogo e eu, sinceramente, não vejo o Sporting com futebol, com capacidade. Não estou a dizer pra não ganhar ao Benfica, não é isso que eu estou a falar. Estou a dizer para realmente se aproximar daquilo que têm sido os níveis do Sporting ultimamente, que estão muito longe de serem atingidos.

O melhor do jogo pra ti, Augusto?

O melhor do jogo foi a entrada do Ryan Lucas, que me parece que realmente é um menino a ter em atenção. E mais uma vez a prova, mais do que provada, não é preciso voltar a dizer, toda a gente diz isso e a mesma coisa, Morten Hjulmand, grande capitão, grande jogador, é ele o grande promotor da equipa e a grande estrela da equipa do Sporting.

E o pior?

O pior é o Sporting mesmo, a equipa como joga. Eu não estou a dizer que é este ou aquele, que é o treinador ou que é a equipa técnica ou que são os jogadores. Não, é o Sporting no seu todo, não está a carburar e parece que está difícil das coisas se encaixarem.

Muito bem, relatório de jogo com Augusto Inácio. Fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Augusto, um grande abraço pra ti.

Um abraço pra ti também, bom fim de semana.

Bom fim de semana.