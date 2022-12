Paulinho "com confiança, é absolutamente indispensável para Amorim". A análise do Sporting x Marítimo na Taça da Liga

Sporting está nos quartos de final da Taça da Liga, num jogo que já não contava para as contas do Marítimo. "Exibição competente do Sporting, mas muito pobre por parte do Marítimo", diz Mário Cagica.