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Obrigado pela correção horária, Augusto Inácio. Era mais uma hora, um fuso horário diferente. Vitória suada do Porto, mas foi um dos jogos mais complicados até agora contra uma boa equipa. São jogos assim que fazem crescer também o futebol, neste caso, do Futebol Clube do Porto.

É nas dificuldades que tu vais aprender e corrigir os erros, mas também podes ter outras ideias em relação àquilo que é o desenvolvimento do teu jogo. Eu diria que é uma primeira parte em que o domínio foi dividido. Os primeiros 10 minutos deu Porto, uma bola à trave, o Borja Sánchez rematou fora da área, pontapé deste canto do Futebol Clube do Porto, sempre perigosos. Cada vez que é um pontapé de canto do Porto, acho que é quase meio gol. E depois uma reação do Salzburgo, o Porto muita dificuldade em controlar, muita dificuldade em suster a avalanche ofensiva do Salzburgo, com jogadores muito rápidos na frente, mas uma defesa do Porto muito coesa, com Alan Varela a dar também uma grande consistência ali na zona frontal. Eu diria que o Zaidu jogou precisamente porque eram jogadores rápidos na frente que ia apanhar e que, numa primeira fase, o Zaidu, através da sua velocidade, iria acompanhar o seu extremo. E depois é um Porto que equilibra a balança. Ficou ali um jogo meio dividido, mas há um momento do jogo, que eu acho que é também na primeira parte, que é aquele passe em que o jogador se isola praticamente em frente ao Diogo Costa, dribla, mas o Diogo Costa ainda consegue defender a bola e depois o Ureña afastou o perigo da baliza. Eu acho que esse lance na primeira parte determinou muito aquilo que podia ter sido o andamento do jogo na segunda parte. Segunda parte, um jogo mais dividido. Não é que as duas equipas não quisessem procurar o gol, mas depois vieram as substituições. O Porto perde um pouquinho de fulgor e de magia no meio-campo, porque Alan Varela sai, Pablo Rosário ficou no meio-campo e quando entrou o Rodrigo Mora, o Porto ficou mais criativo e aparece o Evanilson também a dar sinais de que podia fazer alguma coisa daquele lado direito. Borja Sánchez, sem fazer um grande jogo ofensivamente, defensivamente é sempre um jogador muito útil à equipa. Samu trabalhou muito pra equipa, desgastou-se imenso naquilo que eram tarefas defensivas também e Denys Guru quando entrou também deu alguma qualidade no sentido de estar mais fresco para aquilo que fosse os avanços do Futebol Clube do Porto. E até que surgiram dois momentos do jogo na segunda parte que determinam também o resultado, que é realmente aquele isolamento de um jogador do Salzburgo mesmo de frente a Diogo Costa, dá uma sensação, é só uma sensação que eu tenho, que antes de rematar, a bola solta-lhe um bocadinho e a bola foi ao lado quando tinha tudo pra fazer o gol. De seguida, aparece o Evanilson duas vezes. Uma, não sei se quis cruzar, se quis rematar, o guarda-redes foi indo pra canto, mas a última é Macabare, mesmo ao cair do pano, faz aquele golaço como já tinha feito em Alvalade, e o Evanilson acaba por ser, quase, quase não, de certeza, que é o herói do jogo, porque já era o momento em que o 0 a 0 era praticamente um resultado garantido. Só que no futebol nada está garantido até o árbitro terminar a partida. E o Evanilson aí apareceu. Três pontos importantes pro Porto. Melhor o resultado do que a exibição, mas não há dúvida nenhuma que se nota no Futebol Clube do Porto. Podes não jogar bem, as coisas podem não correr bem, mas o espírito tá lá. E esse espírito, que eu diria que não é só de um jogador nem dois jogadores, é o espírito de toda a equipa. Quando eu digo toda a equipa, é dos jogadores, é dos treinadores, é dos adeptos, penso que também da administração e do presidente. Acho que está aqui um espírito muito bom, mas isto é um jogo que diz duas coisas. Primeiro, o Porto é o sétimo jogo sem sofrer gols. Só sofreram um gol. Sete jogos, só sofreram um gol. Depois, é aquilo que vem aí pra frente, em que o Porto pode dar uma grande sapatada no campeonato. E não quer dizer que isto está ganho o campeonato, mas pode dar uma sapatada no campeonato, colocando mais pra baixo o seu maior rival, não, um dos seus rivais, o Benfica. E isto vem dizer também que o Porto está no bom caminho. Mas está tudo bem? Não, claramente que vê-se que há ali fases do jogo em que o Porto parece que as coisas não ligam. A posse, não é que não tenham qualidade, mas perdem com alguma facilidade. E vi ali uma ou duas coisas que não é normal, e o Porto fez e podia ter se dado mal. Borja Sánchez na entrada da área, quer sair a jogar, quer sair a driblar. O remate do capitão da equipa Salzburgo, o guarda-redes do Porto, Diogo Costa, fez uma boa defesa e às vezes ainda falta aquilo que é saber jogar com o jogo feio. O jogo feio é a bola pra bancada, a bola pra onde tu quiseres, não pode o perigo estar ali quando não tens linha de passe. Agora, driblar numa zona daquelas é dar um tiro na cabeça. Olha, é roleta russa. Dás um tiro, pode a bola disparar ou não, mas podes estar sujeito a que realmente as coisas não corram bem. Mas o Porto é isto, o Porto é aquela equipa que quando vai entrar em campo, tu dizes assim: vai sair qualquer coisa daqui do jogo. Tu dizes assim: mas vai ser um jogo de qualidade? Não, o jogo de intensidade vais ter, o jogo de equipa vais ter. Agora, claramente que podes sofrer gols e podes perder o jogo, mas acho que o Porto tá no bom caminho. Este é o espírito que realmente o Porto tá a traçar, tá a trilhar. As coisas estão a correr bem e agora o Porto vai entrar naquela onda também três jogos por semana. Não é nada fácil depois gerir em termos físicos E parabéns ao Fario, que eu acho que a ideia é dele, de ficar lá esta noite a dormir na Áustria, porque o jogo é já na segunda-feira e os jogadores têm que repousar bem. E o repousar bem é estares a descansar numa cama a noite toda, mesmo que não durmas, mas não estares a descansar numa noite a viajar e estares com as pernas impedidas no avião.

O pior da partida para este relatório?

Eu diria que é realmente o relvado. O relvado foi o pior da partida, até porque eu acho que não beneficiou as duas equipas ao ponto de o Porto muitas vezes não ser tão rápido na frente ou não rápido nas transições, porque às vezes tinha de dominar a bola, tinha de estar um, dois toques. Essas frações de segundo não dão andamento ao jogo. E também beneficiou o Porto, porque eu acho que naquela bola isolada que o jogador do Salzburgo quis rematar, acho que a bola saltou naquele momento, na altura do remate, e a bola foi ao lado, quando tinha tudo para fazer o gol. E acho que esse foi realmente o maior problema para o jogo e para o espetáculo.

E o melhor?

O Iran Gomes, claramente. O Iran Gomes, aquele gol que fez, três pontos, 1 x 0, mesmo a acabar. Diria que o Porto entra muito bem nestas competições europeias, mas também não posso deixar de destacar aqui o Diogo Costa, a interferência que teve no andamento deste resultado, e o espírito. Gosto muito deste tipo de espírito. Eu não estou a dizer que o Porto vai ser campeão e que vai ganhar tudo e mais alguma coisa. Não é isso que eu estou a dizer. Acho que se nota que o Porto tem um espírito para lutar pelos objetivos que quer.

Relatório de jogo fica disponível sempre através do podcast aqui da Rádio Observador. Augusto Inácio, até à próxima. Um grande abraço para ti.

Até à próxima para ti também e para os nossos ouvintes.